Встраивание торговой дисциплины в код (Часть 7): Автоматизация защиты эквити с помощью логики управления

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Введение

Прибыльная торговая стратегия не обязательно означает устойчивую торговую систему. Многие советники используют продуманную логику входа и выхода, но всё равно страдают от резкого падения размера эквити, поскольку им не хватает механизмов, контролирующих поведение в неблагоприятных условиях. Во время просадок или резкого падения эквити советник может продолжать агрессивную торговлю, слишком быстро повторно входить в рынок после убытков или не уменьшать уровень риска при усилении давления на счет.

Трейдеры-люди часто реагируют на такие ситуации дисциплинированно: замедляют темп, снижают риски и ждут восстановления, прежде чем возобновить обычную деятельность. Автоматизированные системы не обладают такими инстинктивными защитными механизмами. Если дисциплина должна существовать в алгоритмической торговле, она должна быть явно реализована в коде.

В этой статье представлен фреймворк управления эквити для MQL5, который действует как независимый надзорный уровень над торговой стратегией. Эта структура отслеживает пиковое значение эквити, процент просадки, дневной процент убытков и резкое ухудшение динамики эквити, а затем сопоставляет эти сигналы с четырьмя режимами работы: NORMAL (НОРМАЛЬНОЕ), CAUTION (ОСТОРОЖНОЕ), RESTRICTED (ОГРАНИЧЕННОЕ), и LOCKDOWN (БЛОКИРОВКА).

По мере увеличения давления на счет система постепенно применяет торговые ограничения, активирует периоды восстановления и определяет, следует ли разрешать новые ордера. Для упрощения интеграции фреймворк предоставляет единый интерфейс авторизации, который можно вызвать непосредственно перед исполнением сделки.

Цель проста: обеспечить дисциплинированный, управляемый состоянием контроль рисков с помощью кода, позволяя автоматизированным торговым системам снижать уровень риска в периоды повышенного давления на эквити без изменения их базовой логики входа и выхода.

Почему управление эквити важно в автоматизированной торговле

Одно из самых больших заблуждений в алгоритмической торговле заключается в том, что одной лишь прибыльности достаточно для поддержания системы в рабочем состоянии. В действительности многие автоматизированные системы терпят неудачу не из-за слабой логики стратегии, а из-за отсутствия внутреннего управления эквити, контролирующего поведение системы в условиях давления.

В большинстве случаев проблемы начинают возникать, когда система сталкивается с нестабильными рыночными условиями или длительной нагрузкой на эквити. Без защитных уровней контроля советник может продолжать работать с тем же уровнем агрессивности независимо от того, что происходит со счетом. Это часто приводит к таким сценариям поведения, как:

Увеличение рисков в периоды просадки

Слишком частое открытие сделок после последовательных убытков

Продолжение торговли в условиях нестабильной волатильности

Неспособность замедлить темпы после резкого падения эквити

Накопление коррелированного риска по позициям

Сохранение активности, когда условия счета уже требуют защитного поведения

Со временем такое поведение может накапливать убытки гораздо быстрее, чем сама стратегия сможет от них оправиться.

Финансовые рынки уже показали, что происходит, когда автоматизация работает без достаточных уровней контроля. Хорошо известный пример — торговый инцидент с Knight Capital Group в 2012 году, когда сбой при развертывании программного обеспечения спровоцировал неконтролируемое автоматическое открытие сделок на реальных рынках. Примерно за 45 минут компания потеряла более 440 миллионов долларов. Убытки были вызваны неконтролируемой торговлей и отсутствием немедленных защитных мер.

Этот инцидент стал одним из самых наглядных примеров того, что автоматизированным системам требуется больше, чем просто генерация сигналов. Им также необходимы механизмы, способные контролировать рыночную экспозицию, ограничивать нестабильное поведение при исполнении сделок и защищать капитал в условиях ненормальной работы.

Архитектура системы

Данный фреймворк представляет собой модульную структуру управления. Каждый модуль выполняет определенную функцию, позволяя системе отслеживать состояние счета, интерпретировать нагрузку на эквити и структурированно управлять исполнением сделок.

Архитектура разделена на несколько основных уровней, как показано на схеме ниже.





Такое разделение делает фреймворк более чистым, масштабируемым и удобным в сопровождении по мере внедрения дополнительных функций управления эквити в будущем.

Проектирование логики управления эквити

Логика управления эквити определяет, как система реагирует на увеличение давления на счет. Вместо того чтобы позволять торговой системе работать с одинаковым поведением при любых рыночных условиях, система корректирует исполнение ордеров в зависимости от стабильности эквити.

Модель построена вокруг четырех рабочих состояний:





Переходы состояний обусловлены следующими факторами:

Текущий процент просадки

Обнаружение резкого снижения эквити

Проверка порога восстановления

Временные условия cooldown-периода

Логика подтверждения стабильности

Фреймворк также контролирует, каким образом происходит процесс восстановления. Система не возвращается к нормальному режиму работы сразу после небольшого улучшения состояния эквити. Восстановление осуществляется постепенно с помощью проверок cooldown-периода и стабильности, чтобы избежать быстрого переключения состояний.

Это позволяет уровню управления эквити действовать скорее как структурированный механизм контроля рисков, а не как простой механизм блокировки сделок. Цель состоит в поддержании контролируемого исполнения при выполнении операций в нестабильных условиях, одновременно обеспечивая стабильность счета с течением времени.

Реализация средствами MQL5

Эквити-регулятор (Equity Governor) состоит из двух частей: основной библиотеки с логикой управления эквити и прикладного уровня, который собирает и запускает компоненты. Такое разделение обеспечивает четкую изоляцию бизнес-правил от потока выполнения, что упрощает понимание, тестирование и расширение кода.

Файл библиотеки (EquityGovernor_Classes.mqh) определяет девять специализированных классов, которые обрабатывают отслеживание эквити, анализ просадок, переходы состояний, cooldown-таймеры, торговые ограничения, авторизацию, ведение журналов и визуализацию. Файл советника (EquityGovernor.mq5) соединяет классы в рабочую конфигурацию, объявляет пользовательские входные параметры и обновляет систему по тикам и таймерам. Оба файла работают вместе, но остаются независимыми по своей роли.





1. EquityGovernor_Classes.mqh — Библиотека управления эквити

Этот файл является мозгом системы. Каждый класс фокусируется на одном аспекте управления рисками, и все классы взаимодействуют через четко определенные интерфейсы. Модульная конструкция позволяет заменять или обновлять любой компонент без изменения других.

Обзор класса

Класс Задачи CEquityMonitor Отслеживает текущий эквити, пиковое значение, нижнюю точку просадки и начальный баланс на день. Возвращает процент просадки и процент дневного убытка. CDrawdownAnalyzer Сравнивает просадку с пороговыми значениями пользователя и возвращает уровень давления (NORMAL, CAUTION, RESTRICTED, LOCKDOWN). Также позволяет выявлять резкие обвалы эквити за короткие промежутки времени. CRecoveryCooldown Управляет таймерами блокировки и режима ограничений на охлаждение, а также проверяет, восстановился ли эквити в достаточной степени, чтобы допустить понижение состояния. CGovernanceStateEngine Основной конечный автомат, который переходит между состояниями NORMAL → CAUTION → RESTRICTED → LOCKDOWN, используя сигналы давления просадки и быстрого обвала. CRestrictionEnforcer Обеспечивает соблюдение торговых лимитов в режиме CAUTION: множитель лота, максимальное количество открытых позиций и минимальное время между сделками. CTradeAuthorizer Центральный модуль контроля допуска сделок. Учитывает допустимость торговли в текущем состоянии, правила ограничений и жесткие лимиты (максимальная просадка, максимальный дневной убыток) для того, чтобы разрешить или запретить сделку. CEventLogger Регистрирует события управления эквити на вкладке Experts. CVisualizer Отображает на графике фиксированную панель дашборда, показывающую состояние, просадку, эквити, пик, дневной убыток, разрешение на открытие сделки и оставшееся время охлаждения. CTestTradingEngine Встроенная стратегия пересечения SMA, которая демонстрирует, как регулятор (governor) разрешает или блокирует сделки в реальном времени.

CEquityMonitor — Эквити и ежедневный мониторинг

Этот класс является источником данных для всей системы. Он считывает ACCOUNT_EQUITY при каждом обновлении и поддерживает три текущих значения: пиковый эквити, нижняя точка просадки и начальный баланс на день. Пиковое значение эквити — это наивысшее наблюдаемое значение, минимум эквити в просадке — это самое низкое значение эквити, зафиксированное после последнего пика, а начальный баланс на день фиксируется в полночь. Буферы или история не сохраняются; хранятся только основные крайние значения.

class CEquityMonitor { private : double m_equity; double m_peak; double m_drawdownLow; double m_dailyStart; int m_lastDay; public : CEquityMonitor(); void Init(); void Update(); double GetEquity() const { return m_equity; } double GetPeak() const { return m_peak; } double GetDrawdownPercent() const ; double GetDailyLossPercent() const ; }; CEquityMonitor::CEquityMonitor() { m_equity = 0 ; m_peak = 0 ; m_drawdownLow = 0 ; m_dailyStart = 0 ; m_lastDay = - 1 ; } void CEquityMonitor::Init() { Update(); m_peak = m_equity; m_drawdownLow = m_equity; m_dailyStart = m_equity; } void CEquityMonitor::Update() { m_equity = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); if (m_equity > m_peak) m_peak = m_equity; if (m_equity < m_drawdownLow) m_drawdownLow = m_equity; MqlDateTime tm; TimeCurrent (tm); if (m_lastDay != tm.day) { m_lastDay = tm.day; m_dailyStart = m_equity; } } double CEquityMonitor::GetDrawdownPercent() const { if (m_peak <= 0 ) return 0 ; return (m_peak - m_equity) / m_peak * 100.0 ; } double CEquityMonitor::GetDailyLossPercent() const { if (m_dailyStart <= 0 || m_equity >= m_dailyStart) return 0 ; return (m_dailyStart - m_equity) / m_dailyStart * 100.0 ; }

GetDrawdownPercent() вычисляет (peak - equity) / peak * 100, а GetDailyLossPercent() возвращает убыток с начала дня или 0, если эквити выше этого значения. Эти два показателя используются всеми остальными классами — весь регулятор опирается только на них.

CDrawdownAnalyzer — Давление и быстрый обвал

Анализатор берет процент просадки с монитора и сопоставляет его с четырехуровневой шкалой давления, используя три настраиваемых пользователем пороговых значения. Он также содержит детектор быстрого обрушения, который обнаруживает внезапные обвалы до того, как сработают статические пороговые значения.

string CDrawdownAnalyzer::PressureToString(ENUM_DD_PRESSURE p) { switch (p) { case DD_NORMAL: return "NORMAL" ; case DD_CAUTION: return "CAUTION" ; case DD_RESTRICTED: return "RESTRICTED" ; case DD_LOCKDOWN: return "LOCKDOWN" ; default : return "UNKNOWN" ; } }

IsRapidCollapse() записывает эквити каждые m_rapidSec секунд (значение по умолчанию - 10). Если в пределах этого периода эквити падает на m_rapidPct% (по умолчанию 3%), метод возвращает true — сигнализируя о немедленном повышении состояния, независимо от текущего процента просадки. Это делает систему чувствительной к резким движениям, которые могут обнулить счет еще до того, как просадка достигнет более глубокого статического порога.

CRecoveryCooldown — Таймеры и проверки восстановления

Два независимых cooldown-периода (блокировка и ограничение) предотвращают слишком раннее восстановление состояния. Проверка восстановления добавляет дополнительное условие: перед выходом из режима RESTRICTED эквити должен находиться в пределах заданного пользователем процента от пикового значения.

bool CRecoveryCooldown::CanDowngradeFromRestricted() { if ( TimeCurrent () < m_restrictedEnd) return false ; if (m_mon == NULL ) return true ; double peak = m_mon->GetPeak(); double cur = m_mon->GetEquity(); if (peak <= 0 ) return true ; return (cur / peak) >= m_recoveryThreshold; }

При начале режима блокировки значение m_lockdownEnd устанавливается равным TimeCurrent() + m_lockdownSec. Функция GetLockdownRem() возвращает оставшиеся секунды, используемые дашбордом. Объект периода охлаждения передаётся в движок состояний; модуль вызывает StartLockdown() при переходе в режим LOCKDOWN и StartRestricted() при переходе в режим RESTRICTED.

CGovernanceStateEngine — Машина состояний

Это центральный механизм принятия решений. Он получает уровень давления и флаг быстрого коллапса, а затем переходит между четырьмя состояниями, используя механизм гистерезиса. Механизм счетчика стабильности (по умолчанию - 3 тика) предотвращает быстрое переключение между состояниями NORMAL и CAUTION.

void CGovernanceStateEngine::Update(ENUM_DD_PRESSURE pressure, bool rapid) { ENUM_GOV_STATE newState = m_state; switch (m_state) { case GOV_NORMAL: if (pressure == DD_LOCKDOWN) newState = GOV_LOCKDOWN; else if (pressure >= DD_RESTRICTED) newState = GOV_RESTRICTED; else if (pressure >= DD_CAUTION || rapid) newState = GOV_CAUTION; break ; case GOV_CAUTION: if (pressure == DD_NORMAL) { m_stableCount++; if (m_stableCount >= 3 ) newState = GOV_NORMAL; } else { m_stableCount = 0 ; if (pressure >= DD_RESTRICTED || rapid) newState = GOV_RESTRICTED; if (pressure == DD_LOCKDOWN) newState = GOV_LOCKDOWN; } break ; case GOV_RESTRICTED: if (rapid || pressure == DD_LOCKDOWN) { newState = GOV_LOCKDOWN; if (m_cd != NULL ) m_cd->StartLockdown(); } else if (pressure == DD_NORMAL && m_cd != NULL && m_cd->CanDowngradeFromRestricted()) { newState = GOV_CAUTION; m_stableCount = 0 ; if (m_cd != NULL ) m_cd->ResetRestricted(); } break ; case GOV_LOCKDOWN: if (m_cd != NULL && m_cd->LockdownExpired() && pressure <= DD_NORMAL) { newState = GOV_RESTRICTED; if (m_cd != NULL ) m_cd->StartRestricted(); } break ; } if (newState != m_state) { m_prev = m_state; m_state = newState; m_stableCount = 0 ; } }

Обратите внимание, что режим RESTRICTED переходит в режим LOCKDOWN при обнаружении быстрого обвала, даже если статическое снижение не достигло порогового значения для режима блокировки. Режим LOCKDOWN переходит в RESTRICTED только после истечения таймера и возвращения давления к уровню NORMAL — ограничения снимаются только после истечения таймера и возврата рынка к спокойному состоянию.

CRestrictionEnforcer — Торговые лимиты в режиме CAUTION

В режиме CAUTION этот класс применяет множитель лота, ограничивает открытые позиции и устанавливает минимальное время между сделками.

bool CRestrictionEnforcer::IsTradeAllowed(ENUM_GOV_STATE state, int currentPositions) { if (state == GOV_NORMAL) return true ; if (state == GOV_CAUTION) { if (currentPositions >= m_maxPositions) return false ; if (m_lastTrade != 0 && ( TimeCurrent () - m_lastTrade) < m_minSec) return false ; return true ; } return false ; }

GetLotMult() возвращает 1.0 для состояния NORMAL, настроенный множитель (по умолчанию 0.5) для состояния CAUTION и 0.0 для любого более строгого уровня. Это гарантирует, что трейдер никогда не сможет увеличить уровень риска во время просадок.

CTradeAuthorizer — Центральный модуль контроля допуска сделок

Авторизатор объединяет модуль состояния, механизм обеспечения ограничений и монитор эквити в единую проверку разрешений. Он также контролирует соблюдение жестких ограничений (максимальная просадка, максимальный дневной убыток), которые блокируют все сделки независимо от состояния.

ENUM_AUTH_RESULT CTradeAuthorizer::Authorize( double lot, string &reason, int positions) { if (m_state == NULL || m_enforcer == NULL || m_mon == NULL ) { reason = "Init fail" ; return AUTH_DENIED_STATE; } ENUM_GOV_STATE state = m_state->Get(); if (!m_enforcer->IsTradeAllowed(state, positions)) { reason = "State " + CGovernanceStateEngine::ToString(state); return AUTH_DENIED_STATE; } if (m_mon->GetDrawdownPercent() >= m_maxDD) { reason = "DD limit" ; return AUTH_DENIED_DRAWDOWN; } if (m_mon->GetDailyLossPercent() >= m_maxDailyLoss) { reason = "Daily loss limit" ; return AUTH_DENIED_DAILY_LOSS; } reason = "" ; return AUTH_GRANTED; }

Жесткие ограничения — это абсолютная защита: они срабатывают мгновенно, даже если конечный автомат еще не достиг состояния LOCKDOWN, защищая систему от последствий одной экстремальной свечи.

CEventLogger & CVisualizer — Вывод данных и дашборд

CEventLogger это тонкая обертка над функцией Print(), которая добавляет префикс [GOV] к каждому сообщению. CVisualizer отрисовывает панель с фиксированным положением, используя объекты графика (OBJ_RECTANGLE_LABEL и OBJ_LABEL). На панели отображается текущее состояние (цветовая кодировка), просадка, эквити, пик, дневной убыток, разрешение на открытие сделки и оставшееся время блокировки.

void CVisualizer::Refresh() { if (m_state == NULL || m_mon == NULL ) return ; UpdatePanel(); ENUM_GOV_STATE s = m_state->Get(); color col = StateColor(s); double dd = m_mon->GetDrawdownPercent(); double eq = m_mon->GetEquity(); double peak = m_mon->GetPeak(); double daily = m_mon->GetDailyLossPercent(); bool newTrades; if (m_enf != NULL ) newTrades = m_enf->IsTradeAllowed(s, PositionsTotal ()); else newTrades = true ; int cd = 0 ; if (m_cd != NULL ) cd = m_cd->GetLockdownRem(); string cdStr = "NONE" ; if (cd > 0 ) cdStr = StringFormat ( "%02d:%02d" , cd / 60 , cd % 60 ); int y = m_y; Label( "head" , "===============================" , m_x, y, clrLightGray , 8 ); y += VIS_LINE_HEIGHT; Label( "st" , "STATE : " + CGovernanceStateEngine::ToString(s), m_x, y, col, 10 ); y += VIS_LINE_HEIGHT; Label( "dd" , "DD : " + DoubleToString (dd, 2 ) + "%" , m_x, y, clrWhite , 9 ); y += VIS_LINE_HEIGHT; Label( "eq" , "Equity: " + DoubleToString (eq, 2 ), m_x, y, clrWhite , 9 ); y += VIS_LINE_HEIGHT; Label( "pk" , "Peak : " + DoubleToString (peak, 2 ), m_x, y, clrLightGray , 9 ); y += VIS_LINE_HEIGHT; Label( "dl" , "DailyL: " + DoubleToString (daily, 2 ) + "%" , m_x, y, (daily > 3 ) ? clrOrange : clrWhite , 9 ); y += VIS_LINE_HEIGHT; Label( "tr" , "Trades: " + (newTrades ? "ALLOWED" : "BLOCKED" ), m_x, y, newTrades ? clrLightGreen : clrRed , 9 ); y += VIS_LINE_HEIGHT; Label( "cd" , "Cooldown: " + cdStr, m_x, y, clrYellow , 9 ); y += VIS_LINE_HEIGHT; Label( "foot" , "===============================" , m_x, y, clrLightGray , 8 ); }

Все объекты имеют префикс "GOV_", чтобы их можно было удалить одним вызовом при деинициализации. Панель работает независимо от тестового движка, давая трейдеру инструмент мониторинга состояния в реальном времени.

CTestTradingEngine — Встроенная стратегия

Тестовый движок использует пересечение 20/50 SMA с дополнительным фильтром тренда 200-SMA. Перед совершением любой сделки он вызывает m_auth.Authorize(). Если разрешение предоставлено, он рассчитывает размер лота (скорректированный множителем, заданным модулем ограничений), устанавливает стоп-лосс и тейк-профит и отправляет рыночный ордер.

void CTestTradingEngine:: OnTick () { if (m_auth == NULL || !m_indicatorsValid) return ; ManageTrailingStop(); datetime bar = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); if (bar == m_lastBar) return ; m_lastBar = bar; double fast[ 2 ], slow[ 2 ]; if ( CopyBuffer (m_fastHandle, 0 , 1 , 2 , fast) != 2 ) return ; if ( CopyBuffer (m_slowHandle, 0 , 1 , 2 , slow) != 2 ) return ; bool trendUp = true , trendDown = false ; if (m_useTrendFilter) { double trend[ 1 ]; if ( CopyBuffer (m_trendHandle, 0 , 0 , 1 , trend) != 1 ) return ; double currentPrice = ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) + SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID )) / 2.0 ; trendUp = (currentPrice > trend[ 0 ]); trendDown = (currentPrice < trend[ 0 ]); } bool wasAbove = (fast[ 1 ] > slow[ 1 ]); bool nowAbove = (fast[ 0 ] > slow[ 0 ]); int signal = 0 ; if (!wasAbove && nowAbove && trendUp) signal = 1 ; else if (wasAbove && !nowAbove && trendDown) signal = - 1 ; if (signal == 0 ) return ; string reason; int positions = PositionsTotal (); ENUM_AUTH_RESULT ar = m_auth->Authorize(m_lot, reason, positions); if (ar != AUTH_GRANTED) { Print ( "[GOV] Trade blocked: " , reason); return ; } double mult = m_auth->GetLotMultiplier(); double rawLot = m_lot * mult; if (rawLot <= 0 ) return ; double lotStep = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); double minLot = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); double maxLot = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MAX ); double finalLot = MathFloor (rawLot / lotStep) * lotStep; finalLot = MathMax (minLot, MathMin (maxLot, finalLot)); if (finalLot <= 0 ) return ; int orderType = (signal > 0 ) ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ; double price = (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) ? SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) : SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double slDist = m_slPips * point * 10 ; double tpDist = m_tpPips * point * 10 ; double sl = 0 , tp = 0 ; if (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) { sl = price - slDist; tp = price + tpDist; } else { sl = price + slDist; tp = price - tpDist; } long fillFlags = SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_FILLING_MODE ); ENUM_ORDER_TYPE_FILLING fill = ORDER_FILLING_RETURN ; if ((fillFlags & SYMBOL_FILLING_FOK ) == SYMBOL_FILLING_FOK ) fill = ORDER_FILLING_FOK ; else if ((fillFlags & SYMBOL_FILLING_IOC ) == SYMBOL_FILLING_IOC ) fill = ORDER_FILLING_IOC ; MqlTradeRequest req = { 0 }; MqlTradeResult res = { 0 }; req.action = TRADE_ACTION_DEAL ; req.symbol = _Symbol ; req.volume = finalLot; req.type = ( ENUM_ORDER_TYPE )orderType; req.price = price; req.sl = sl; req.tp = tp; req.deviation = 10 ; req.type_filling = fill; if ( OrderSend (req, res)) { if (m_enf != NULL ) m_enf->RecordTrade(); } else { Print ( "[GOV] Order failed: retcode=" , res.retcode, " comment=" , res.comment); } }

Движок также управляет трейлинг-стопами на открытых позициях с помощью CTrade::PositionModify(). Это позволяет сделать тестовый советник реалистичным, демонстрируя, что регулятор блокирует только новые входы, а не управление позициями.

2. EquityGovernor.mq5 — Прикладной уровень

Файл советника выступает в качестве интеграционного уровня. Он начинается с включения библиотеки управления эквити, определяет все пользовательские входные данные, создает объекты библиотеки и связывает их. Его четыре обработчика событий управляют всей системой. Ниже мы подробно рассмотрим советник от начала до конца.





Заголовок, свойства и файлы Include

Файл начинается со стандартного блока заголовка на MQL5, который идентифицирует советника, устанавливает авторские права, версию и строгость компиляции. Сразу после этого мы включаем библиотеку управления эквити — эта единственная строка импортирует все описанные выше классы в область действия советника.

#property copyright "Copyright 2026, Christian Benjamin." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/lynnchris" #property version "1.0" #property strict #include <GOVERNOR/EquityGovernor_Classes.mqh>

Размещая классы в отдельном файле .mqh, советник остается чистым и сосредоточенным только на конфигурации и обработке событий.

Входные параметры

Все пороговые значения, лимиты и параметры доступны в качестве входных переменных, поэтому трейдер может настраивать их, не касаясь кода. Входные данные сгруппированы логически: главный переключатель, пороговые значения просадки, время восстановления и охлаждения, ограничения, жесткие лимиты, тестовый движок, стресс-режим, дашборд и запись в журнал, а также параметры выхода. Каждый входной параметр сопровождается коротким встроенным комментарием, объясняющим его назначение.

input bool InpEnableGoverning = true ; input double InpDD_NormalMax = 2.0 ; input double InpDD_CautionMax = 5.0 ; input double InpDD_RestrictedMax = 7.0 ; input int InpLockdownSec = 300 ; input int InpRestrictedSec = 180 ; input double InpRecoveryThr = 0.99 ; input double InpCautionLotMult = 0.5 ; input int InpCautionMaxPos = 1 ; input int InpCautionMinSec = 60 ; input double InpMaxDDLimit = 10.0 ; input double InpMaxDailyLoss = 5.0 ; input double InpTestLot = 0.1 ; input bool InpEnableTest = true ; input bool InpStressMode = false ; input bool InpEnableLog = true ; input bool InpEnableDash = false ; input double InpSLPips = 40.0 ; input double InpTPPips = 80.0 ; input double InpTrailPips = 30.0 ; input int InpTimerSeconds = 5 ;

Главный переключатель — это самый мощный входной параметр. Если InpEnableGoverning = false, советник установит все пороговые значения просадки и жесткие ограничения на 100%, фактически отключив регулятор, но при этом продолжая работу всех остальных компонентов. Стресс-режим (InpStressMode = true) увеличивает размер лота тестового движка до 0,5 и отключает трендовый фильтр, что приводит к увеличению количества сделок и более глубоким просадкам — это способ увидеть защитную реакцию регулятора одним щелчком мыши.

Глобальные объекты

Ниже входных параметров все девять объектов библиотеки инициализируются как глобальные переменные. Поскольку они объявлены вне какой-либо функции, они сохраняются на протяжении всего времени работы советника и доступны из OnInit, OnTick и OnTimer.

CEquityMonitor g_Mon; CDrawdownAnalyzer g_Anal; CRecoveryCooldown g_Cooldown; CGovernanceStateEngine g_State; CRestrictionEnforcer g_Enforcer; CTradeAuthorizer g_Auth; CEventLogger g_Log; CVisualizer g_Vis; CTestTradingEngine g_Test;

Эти объекты инициализируются в OnInit() и связываются друг с другом через свои методы Init(). Сам советник не содержит логики управления — он только передает данные между объектами.

Вспомогательная функция UpdateGovernor()

Небольшая вспомогательная функция централизует логику обновления регулятора. Она считывает текущую просадку, запрашивает у анализатора давление, проверяет наличие резкого обвала и передает все эти данные в движок состояния. Если состояние изменяется и включено логирование, сообщение выводится на вкладку Experts.

void UpdateGovernor() { double dd = g_Mon.GetDrawdownPercent(); ENUM_DD_PRESSURE pressure = g_Anal.GetPressure(dd); bool rapid = g_Anal.IsRapidCollapse(g_Mon); ENUM_GOV_STATE old = g_State.Get(); g_State.Update(pressure, rapid); if (old != g_State.Get() && InpEnableLog) g_Log.LogStateChange(old, g_State.Get(), dd); }

Эта функция вызывается из OnTick() (если управление включено) и из OnTimer() (если дашборд активен). Выделение этой логики в отдельную функцию позволяет избежать дублирования кода и упрощает отслеживание последовательности обновления.

Инициализация — OnInit()

OnInit() является коммутационным центром. Сначала она записывает начальное значение эквити, а затем проверяет главный выключатель.

Если регулирование отключено, все лимиты по просадке и жесткие ограничения повышаются до 100%. В результате регулятор никогда не выходит из состояния NORMAL, хотя все объекты остаются активными.

Если управление эквити включено, используются настроенные входные значения. Далее объекты инициализируются в логической последовательности. Сначала настраиваются пороговые значения, затем менеджер охлаждения, движок состояний, механизм контроля ограничений и авторизатор сделок.



Наконец, при необходимости активируются тестовый движок и дашборд.

int OnInit () { g_Mon.Init(); double normalMax = InpEnableGoverning ? InpDD_NormalMax : 100.0 ; double cautionMax = InpEnableGoverning ? InpDD_CautionMax : 100.0 ; double restrictedMax= InpEnableGoverning ? InpDD_RestrictedMax: 100.0 ; double maxDD = InpEnableGoverning ? InpMaxDDLimit : 100.0 ; double maxDaily = InpEnableGoverning ? InpMaxDailyLoss : 100.0 ; g_Anal.SetThresholds(normalMax, cautionMax, restrictedMax); g_Cooldown.Init(&g_Mon); g_Cooldown.SetParams(InpLockdownSec, InpRestrictedSec, InpRecoveryThr); g_State.Init(&g_Cooldown); g_Enforcer.SetParams(InpCautionLotMult, InpCautionMaxPos, InpCautionMinSec); g_Auth.Init(&g_State, &g_Enforcer, &g_Mon); g_Auth.SetLimits(maxDD, maxDaily); if (InpEnableLog) g_Log.SetToExperts( true ); string mode = InpEnableGoverning ? "GOVERNING ACTIVE" : "GOVERNING DISABLED" ; if (InpStressMode) mode += " (STRESS MODE)" ; g_Log.Log( "Equity Governor v1.0 – " + mode); if (InpEnableDash) { g_Vis.Init(&g_State, &g_Mon, &g_Cooldown, &g_Enforcer); g_Vis.SetPos( CORNER_LEFT_UPPER , 10 , 30 ); } if (InpEnableTest) { double lot = InpStressMode ? 0.5 : InpTestLot; bool useTrend = !InpStressMode; g_Test.Init(&g_Auth, &g_Enforcer, lot, useTrend); g_Test.SetRiskParams(InpSLPips, InpTPPips, InpTrailPips); g_Log.Log( "Test engine: lot=" + DoubleToString (lot, 2 ) + ", trend filter=" + (useTrend ? "ON" : "OFF" )); } EventSetTimer (InpTimerSeconds); return INIT_SUCCEEDED ; }

Обратите внимание на то, как реализован главный выключатель — он повышает пороговые значения до невозможных значений. Таким образом все пути выполнения кода сохраняются нетронутыми, что позволяет легко включать/выключать регулирование без перезапуска советника.

Очистка — OnDeinit()

Когда советник удаляется, OnDeinit() останавливает таймер, скрывает дашборд (удаляя все объекты GOV_*) и очищает комментарий к графику.

void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); g_Log.Log( "Stopped" ); g_Vis.Hide(); Comment ( "" ); }

Поскольку все объекты являются глобальными/статическими, ручное удаление не требуется — визуализатор обрабатывает свои объекты графика, а тестовый движок освобождает хэндлы индикаторов в своем деструкторе.

OnTimer() — Обновление дашборда

Таймер запускается каждые InpTimerSeconds. Если дашборд активен, он обновляет монитор эквити, запускает обновление регулятора и обновляет визуальную панель. Это обеспечивает точность отображения графика даже при отсутствии новых тиков.

void OnTimer () { if (InpEnableDash) { g_Mon.Update(); UpdateGovernor(); g_Vis.Refresh(); } }

OnTick() — Основной цикл событий

Это основная часть советника. При каждом тике монитор эквити обновляется. Если регулирование активно, обновляется и состояние регулятора. Затем вызывается тестовый движок, который запрашивает у авторизатора разрешение перед совершением любой сделки. Если дашборд отключен, на графике отображается простое сообщение Comment(), показывающее текущее состояние и процент просадки.

void OnTick () { g_Mon.Update(); if (InpEnableGoverning) UpdateGovernor(); if (InpEnableTest) g_Test. OnTick (); if (!InpEnableDash) { Comment ( StringFormat ( "Gov: %s | DD: %.2f%% | Eq: %.2f" , CGovernanceStateEngine::ToString(g_State.Get()), g_Mon.GetDrawdownPercent(), g_Mon.GetEquity())); } else Comment ( "" ); }

Стресс-режим и финальный поток выполнения

Стресс-режим превращает тестовый движок в агрессивного трейдера: размер лота увеличивается с 0,1 до 0,5, а фильтр тренда 200‑SMA удаляется. Это приводит к более частым входам в сделки, часто против доминирующего тренда, что быстро создает просадку. В течение нескольких минут регулятор переходит от режима CAUTION к режиму RESTRICTED , а затем, как правило, к режиму LOCKDOWN. Новые сделки остаются заблокированными до истечения периода охлаждения и восстановления эквити. Это делает стресс-режим самым быстрым способом продемонстрировать защитное поведение системы.

Полный процесс исполнения можно суммировать следующим образом:

OnInit () → инициализация эквити→ установка пороговых значений (логика главного переключателя) → подключение всех объектов → опционально активация дашборда и тестового движка → запуск таймера.

() → инициализация эквити→ установка пороговых значений (логика главного переключателя) → подключение всех объектов → опционально активация дашборда и тестового движка → запуск таймера. OnTick () → обновление эквити → при необходимости обновление состояния регулятора → тестовый движок запрашивает авторизацию → если авторизация предоставлена, размещение сделки и запись времени сделки.

() → обновление эквити → при необходимости обновление состояния регулятора → тестовый движок запрашивает авторизацию → если авторизация предоставлена, размещение сделки и запись времени сделки. OnTimer () → если дашборд активен, обновление эквити, состояния и панели.

() → если дашборд активен, обновление эквити, состояния и панели. OnDeinit() → остановка таймера, скрытие дашборда, очистка комментария.

Каждая новая сделка проходит через CTradeAuthorizer::Authorize(), который проверяет текущее состояние, правила ограничений (множитель лота, максимальное количество позиций, минимальное время) и жесткие лимиты.

Результаты бэктестинга

Для подтверждения роли уровня управления эквити система подверглась бэктестингу в двух режимах: сначала с отключенным регулированием, а затем с включенным регулированием. Цель не заключалась в оптимизации прибыльности. Вместо этого, задача состояла в том, чтобы наблюдать, как система управления реагирует в идентичных торговых условиях и как она влияет на поведение при просадках, управление уровнем риска и стабильность исполнения ордеров.





Без управления эквити

input bool InpEnableGoverning = false ;

В первом тесте уровень управления эквити был отключен, то есть стратегия торговала без какого-либо контроля за просадками, логики охлаждения, обеспечения соблюдения ограничений или контроля авторизации сделок. Таким образом, тестовый движок мог продолжать открывать позиции независимо от состояния счёта и уровня просадки.





Результаты показывают, что стратегия сгенерировала общий чистый убыток в размере -1 282,12 с профит-фактором 0,80 и просадкой на эквити примерно в 19,20%. Всего была совершена 321 сделка, что указывает на агрессивное участие в рынке на протяжении всего периода тестирования.





Из этого запуска можно сделать несколько важных наблюдений:

Система продолжала торговать в неблагоприятных рыночных условиях, не снижая риски.

Последовательные убыточные сделки быстро накапливались, поскольку не было активировано состояние ограничений.

Отсутствие логики охлаждения позволяло торговать в периоды нестабильности эквити.

Просадка достигла почти пятой части баланса счета, прежде чем произошло какое-либо естественное восстановление.

Именно такое поведение и призван предотвратить данный фреймворк управления эквити. Без контроля стратегия реагирует только на рыночные сигналы и не учитывает состояние счета или стресс эквити.

С управлением эквити

input bool InpEnableGoverning = true ;

Во втором тесте был включен полный контур управления эквити, включая анализ давления просадки, переходы состояний, cooldown-таймеры, обеспечение соблюдения ограничений и проверку авторизации сделок.





Разница в поведении сразу же становится очевидной по результатам. Общий чистый убыток резко сократился до -36,74, а просадка эквити снизилась с 19,20% до примерно 4,09%. Количество совершенных сделок также значительно уменьшилось с 321 до всего 47.





Эти усовершенствования произошли благодаря активному вмешательству регулятора в периоды нестабильности:

Режим CAUTION снизил частоту сделок и уровень риска.

снизил частоту сделок и уровень риска. Состояния RESTRICTED и LOCKDOWN блокировали новые входы во время более глубокого давления на эквити.

и блокировали новые входы во время более глубокого давления на эквити. Cooldown-таймеры предотвращали немедленный повторный вход после убытков.

Жесткие ограничения по просадкам предотвратили неконтролируемое накопление убытков в системе.

Хотя прибыльность все еще оставалась несколько отрицательной, цель системы управления эквити была успешно продемонстрирована: сохранение стабильности счета в неблагоприятных условиях, а не максимизация частоты совершения сделок.

Важно отметить, что средний убыток на сделку также снизился, и система избежала больших колебаний эквити, наблюдавшихся в ходе неограниченного тестирования. Регулятор эффективно преобразовал нестабильную систему с высоким уровнем риска в контролируемую и значительно более безопасную торговую среду.

Сравнение

Сравнение двух запусков наглядно демонстрирует практическую ценность контроля исполнения торговых операций на основе управления эквити.

Показатель Без управления эквити С управлением эквити

Общая чистая прибыль -1282,12 -36,74 Просадка по эквити 19,20% 4,09% Всего сделок 321 47 Профит-фактор 0,80 0,94 Самая большая убыточная сделка -45,17 -43,45 Последовательные убытки 8 5 Уровень маржи 2897,59% 4529,38%

Самым важным усовершенствованием стала не прибыльность, а жизнеспособность системы. Уровень управления эквити значительно снизил эскалацию уровня рисков, ограничил торговлю в нестабильных условиях и предотвратил длительное расширение просадок. В практических условиях алгоритмической торговли этот тип защиты часто важнее, чем увеличение частоты сделок или погоня за краткосрочной прибылью.

Тесты также подтверждают, что регулятор работает независимо от самой торговой стратегии. Базовая логика пересечения SMA осталась неизменной в обоих запусках; включался или отключался только уровень управления эквити. Это разделение подтверждает модульную конструкцию, обсуждавшуюся ранее в статье — регулятор действует скорее как внешняя надзорная структура, а не становится частью самой логики генерации сигналов.

Заключение

В данной статье мы представляем фреймворк управления эквити, который переводит управление рисками из функции пассивного мониторинга в активный надзорный уровень в рамках автоматизированной торговой системы. Вместо того чтобы полагаться исключительно на стратегическую логику для контроля уровня риска, этот фреймворк непрерывно оценивает состояние счета, классифицирует давление просадки и применяет поэтапные механизмы контроля исполнения сделок посредством структурированной архитектуры, управляемой состояниями.

Реализация переводит эту модель управления эквити в модульный фреймворк на MQL5. Специализированные компоненты обрабатывают мониторинг эквити, анализ просадок, управление восстановлением, переходы состояний, обеспечение соблюдения ограничений, авторизацию сделок, визуализацию и регистрацию событий. Разделяя обязанности по управлению эквити и генерацию сигналов, фреймворк остается независимым от стратегии, что позволяет интегрировать один и тот же уровень управления с широким спектром торговых систем без изменения их базовой логики входа и выхода.

Практическим результатом является переиспользуемый механизм надзора на уровне счета. Он выявляет неблагоприятные условия на уровне эквити, ограничивает торговую активность в периоды повышенного риска и обеспечивает соблюдение процедур восстановления до возобновления обычной работы. Его поведение можно наблюдать и проверять с помощью переходов состояний управления эквити, решений об авторизации, показателей дашборда, журналов событий и результатов бэктестинга. Сравнительные тесты показали, что фреймворк успешно снижает расширение просадки, ограничивает чрезмерную торговую активность в нестабильные периоды и повышает общую стабильность исполнения ордеров, при этом сама торговая стратегия остается неизменной.

Что еще более важно, эта работа иллюстрирует более широкий инженерный принцип в алгоритмической торговле: одной лишь прибыльности недостаточно для долгосрочной устойчивости системы. Надежным автоматизированным системам необходимы встроенные механизмы риск-надзора. Они должны контролировать поведение под давлением, обеспечивать дисциплину и защищать капитал в условиях неблагоприятных рынков. Благодаря непосредственному внедрению этих средств контроля в программное обеспечение, торговая дисциплина становится измеримым и воспроизводимым процессом, а не субъективным решением.

Представленный здесь фреймворк служит основой для более продвинутых исследований и разработок в области управления эквити. Будущие расширения могут включать в себя контроль на уровне портфеля, адаптивное распределение рисков, координацию между стратегиями и интеллектуальные механизмы восстановления, что еще больше повысит устойчивость и операционную безопасность автоматизированных торговых систем.