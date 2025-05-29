AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения



ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке:



Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT

Почему бот не торгует каждый день

Как настроить AOT Bot

Пошаговое руководство по установке

Set files



AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий на основе AI анализа настроений и алгоритмов адаптивной оптимизации . Разработанная в течение многих лет доработки, эта полностью автоматизированная система торгует 16 валютными парами с одного графика AUDCAD M15 с использованием управления рисками.

Технология на основе ИИ

В отличие от обычных EA, использующих статические индикаторы, AOT использует фильтрацию настроений ИИ в реальном времени через интеграцию Claude API. Этот подход нового поколения анализирует многомерные рыночные паттерны, обеспечивая превосходную точность входа и адаптивный контроль просадки. Система работает 24/5 без опасных методов, таких как чрезмерные сетки или стратегии мартингейла.

Собственная система Smart Loss Reduction (SLR) непрерывно отслеживает позиции, автоматически корректируя стоп-лоссы во время разворотов рынка. Версия 2.2 представляет улучшенный контроль паузы входных сигналов и улучшенное управление дистанцией восстановления, оптимизируя производительность в различных рыночных условиях.

Торговые спецификации

Торгуемые пары: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD...

Символ для прикрепления: AUDCAD M15 (контролирует все пары)

Портфель: 16 основных и кросс-валютных пар

Минимальный депозит: $100 (Рекомендуется: $300+)

Тип счета: ECN/Raw Spread

Кредитное плечо: минимум 1:30





Готов для проп-фирм

Полностью оптимизирован для испытаний проп-фирм с соблюдением FIFO, контролируемым управлением просадкой.

Функции и конфигурация

AI анализ настроений (опциональная активация)

Smart Loss Reduction с адаптивными порогами

Пауза входного сигнала (0-10 свечей)

Контроль дистанции восстановления (авто/ручной)

Независимая работа для каждого символа

Удобство одного графика





Установка и поддержка

Простая настройка: Убедитесь, что все 16 пар в обзоре рынка, прикрепите к AUDCAD M15, настройте риск, включите автоматическую торговлю. Поддержка разработчика через обмен сообщениями MQL5 с временем ответа 24 часа.

Содержимое пакета

AOT MT5 Expert Advisor, подробное руководство пользователя, оптимизированные шаблоны конфигурации, пожизненные обновления, прямая поддержка разработчика.

Доступно ограниченное количество копий для поддержания эффективности стратегии. Цена увеличивается с каждым этапом продаж.

Предупреждение о рисках: Торговля связана со значительным риском. Прошлая производительность не гарантирует будущих результатов. Тестируйте на демо перед реальной торговлей.