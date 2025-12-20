ex5 на форуме
Я удалил .ex5 файл с вашего поста. Бинарные файлы на форуме запрещены. Либо опубликуйте исходный код, либо обсуждайте бинарные файлы в другом месте, а не на форуме.
В случае, если вы как-либо прокомментируете это мое решение на форуме, я гарантирую вам бан на неделю. Хотите жаловаться - в сервисдеск.
Первое, что ощутил после прочтения - противно.
Я выкладываю ex5-файлы в блог и даю ссылки на эти записи на форуме. Т.е. с форума скачать мой ex5 - это не один клик, а два. Только сегодня говорил спасибо модераторам...
Форум - бесплатный, зачем сюда постить зашитые бинарные файлы - непонятно.
Простите пожалуста, правильно ли я понимаю? Указанные, в перечне допустимых файлы ".ex5" и ".ex4", больше не являются разрешенными?
За последний месяц я удалил десятки постов с приаттаченными бинарными файлами. Большинство из них сожержало рекламу, много демо версий продуктов маркета (это было понятно из описания поста, я не проверял те файлы). Я думаю, не нужно объяснять, почему бинарные файлы запрещены на форуме.
@fxsaber представьте себя человеком, пост которого удалили из-за приаттаченного бинарного файла. А в соседней ветке вы видите, как другой пользователь приаттачил бинарный файл и модераторы закрыли на это глаза. Что бы вы почувствовали? Справедливость?
Или вы предлагаете разрешить рекламные бинарники на форуме? Он утонет в спаме через пару месяцев в таком случае.
Или что, разрешить не рекламные? А как понять, содержит ли бинарник рекламу и кто это все будет проверять? Это нереализуемо.
