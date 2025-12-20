ex5 на форуме

Новый комментарий
 
В эту тему были перенесены комментарии, не относящиеся к "Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля".
 
Vladislav Boyko #:

Я удалил .ex5 файл с вашего поста. Бинарные файлы на форуме запрещены. Либо опубликуйте исходный код, либо обсуждайте бинарные файлы в другом месте, а не на форуме.

В случае, если вы как-либо прокомментируете это мое решение на форуме, я гарантирую вам бан на неделю. Хотите жаловаться - в сервисдеск.

Первое, что ощутил после прочтения - противно.

Я выкладываю ex5-файлы в блог и даю ссылки на эти записи на форуме. Т.е. с форума скачать мой ex5 - это не один клик, а два. Только сегодня говорил спасибо модераторам...

 
fxsaber #:

Первое, что ощутил после прочтения - противно.

Я выкладываю ex5-файлы в блог и даю ссылки на эти записи на форуме. Т.е. с форума скачать мой ex5 - это не один клик, а два. Только сегодня говорил спасибо модераторам...

Почему нельзя просто опубликовать исходный код?
 
Я когда не хочу светить часть своих "трудов", но при этом собираюсь выложить на форум - просто удаляю часть кода, оставляю код по существу темы и выкладываю исходник.

Форум - бесплатный, зачем сюда постить зашитые бинарные файлы - непонятно. 
 
Vladislav Boyko #:

Я удалил .ex5 файл с вашего поста. Бинарные файлы на форуме запрещены. Либо опубликуйте исходный код, либо обсуждайте бинарные файлы в другом месте, а не на форуме.

В случае, если вы как-либо прокомментируете это мое решение на форуме, я гарантирую вам бан на неделю. Хотите жаловаться - в сервисдеск.


Простите пожалуста, правильно ли я понимаю?  Указанные, в перечне допустимых файлы ".ex5" и ".ex4", больше не являются разрешенными?


 

если нельзя, ну так уберите тех.возможность

а то такое ощущение что просто у модераторов дел мало, они новые правила придумывают

 
Putnik #:

Простите, я правильно понимаю? Файлы ".ex5" и ".ex4", упомянутые в списке разрешенных файлов, больше не разрешены?

Не разрешены только на Форуме... ну, и на CodeBase тоже, но суть вы поняли.
 

За последний месяц я удалил десятки постов с приаттаченными бинарными файлами. Большинство из них сожержало рекламу, много демо версий продуктов маркета (это было понятно из описания поста, я не проверял те файлы). Я думаю, не нужно объяснять, почему бинарные файлы запрещены на форуме.

@fxsaber представьте себя человеком, пост которого удалили из-за приаттаченного бинарного файла. А в соседней ветке вы видите, как другой пользователь приаттачил бинарный файл и модераторы закрыли на это глаза. Что бы вы почувствовали? Справедливость?

 
Ryan L Johnson #:
Не разрешены только на Форуме... ну, и на CodeBase тоже, но суть вы поняли.
Написано, что можно такие. Они есть в перечне.
 

Или вы предлагаете разрешить рекламные бинарники на форуме? Он утонет в спаме через пару месяцев в таком случае.

Или что, разрешить не рекламные? А как понять, содержит ли бинарник рекламу и кто это все будет проверять? Это нереализуемо.

 
Putnik #:
Там сказано, что вы можете их взять. Они есть в списке.

Я вынужден ответить на это общим жизненным фактом. Тот факт, что вы можете что-то сделать, не обязательно означает, что это законно.

Другими словами, конкретные правила форума превалируют над общими возможностями.

1234567891011
Новый комментарий