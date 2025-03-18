Zenox

4.65

Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов.

Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства!

Загрузить руководство пользователя (на английском языке)

Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валютным парам. Годы упорной разработки привели к созданию мощного торгового алгоритма.

Я использовал высококачественный набор данных, начиная с 2000 года и по настоящее время. ИИ обучался на сервере с использованием новейших методов машинного обучения, а затем применялось обучение с подкреплением. Этот процесс занял несколько недель, но результаты действительно впечатляют. Период обучения охватывает период с 2000 по 2020 год. Данные с 2020 года по настоящее время относятся к периоду вне выборки (Out Of Sample). Наличие результатов вне выборки на таком уровне за несколько лет является исключительным. Это доказывает, что уровень ИИ может без проблем адаптироваться к новым рыночным условиям, что очень важно. Многие экспертные советники — это просто жёстко запрограммированные, оптимизированные бомбы замедленного действия, которые рано или поздно дадут сбой, в то время как Zenox способен адаптироваться к новым рыночным условиям.

Zenox всегда использует предустановленные уровни стоп-лосса и тейк-профита, а также стоп-ордера на покупку/продажу для открытия сделок с высоким коэффициентом доходности. На каждую пару разрешена только одна позиция на покупку и одна на продажу, что обеспечивает дисциплинированное управление рисками. Трейлинг-стоп не используется, что снижает проскальзывание и повышает как прибыль, так и стабильность. Опасные стратегии с сеткой или мартингейлом исключены. Важно отметить, что я не переоптимизировал параметры индикатора — многие настройки показали хорошие результаты, что укрепило мою уверенность в его стабильности.

Если у вас есть какие-либо вопросы, смело обращайтесь к нам напрямую, по электронной почте или в Microsoft Teams: peter.omer.m.deschepper@outlook.com и присоединяйтесь к публичному каналу здесь, чтобы получать обновления о Zenox.

Внимание: Zenox доступен только через платформу MQL5. Если он продаётся на другом сайте, это мошенничество.

Рекомендуемые настройки:

  • Настройки риска: Риск по умолчанию составляет 5% на сделку. Измените его в соответствии со своей степенью готовности к риску. Никогда не рекомендуется устанавливать значение выше 10%, если только максимальное количество открытых позиций не установлено на уровне 5 или ниже.

  • Таймфрейм и символ: Zenox не зависит от таймфрейма графика. Хотя обычно используется на графике EUR/USD H1, вы можете запускать его на любом символе и любом таймфрейме. Нет необходимости прикреплять советник к нескольким графикам — Zenox управляет всеми сделками из одного окна графика.

  • Минимальный баланс счёта: 750 долларов США с автоматическим риском 5%. Скорректируйте в соответствии с желаемым уровнем риска.

  • Совместимость с брокерами: работает с любым брокером и валютой счёта. Для лучшей производительности рекомендуется использование VPS (например, MQL5 VPS, как в живом сигнале). Zenox не чувствителен к высокому спреду или проскальзыванию.

  • Бэктестинг: для точного тестирования с высококачественными тиковыми данными лучше использовать стандартный терминал MetaTrader 5, скачанный напрямую с MQL5. Имейте в виду, что Zenox открывает корзину позиций из-за своей свинг-трейдинговой логики. При достижении конца периода теста все открытые позиции закрываются, что может привести к убытку. Однако в реальной торговле эти позиции остаются открытыми до срабатывания тейк-профита или стоп-лосса, поэтому результаты теста не всегда отражают реальность.

Параметры:

  • Автоматический риск -> Используется для расчёта автоматического объёма лота для каждой сделки, чтобы каждая сделка имела этот процент риска от текущего баланса.

  • Использовать эквити для расчёта авто-риска -> Полезно при запуске нескольких советников или ручных сделок — риск рассчитывается на основе эквити вместо баланса.

  • Использовать фиксированный баланс для настройки автоматического риска -> Полезно, если вы хотите регулярно выводить средства без необходимости изменять настройки, а также упрощает расчет средней ежемесячной прибыли за более длительные периоды при бэктестинге.

  • Сумма фиксированного баланса -> Сумма, используемая для фиксированного баланса. В логике фиксированного баланса предусмотрена проверка, предотвращающая превышение фактического баланса. Если он превышает фактический баланс, будет использован фактический баланс.

  • Фиксированный размер лота (отключает авто-риск при значении больше 0) -> Указание значения больше 0 отключает автоматический расчёт лота.

  • Максимальное количество открытых позиций -> Устанавливает максимальное количество открытых позиций для Zenox на основе Magic Number — полезно для пользователей проп-фирм.
  • Включить/отключить торговлю для определённых пар ->
    • XAUUSD (Золото)
    • GBPUSD
    • GBPAUD
    • GBPJPY
    • EURUSD
    • EURGBP
    • EURJPY
    • AUDUSD
    • AUDCHF
    • AUDNZD
    • NZDUSD
    • NZDCAD
    • NZDJPY
    • USDCAD
    • USDCHF
    • USDJPY

  • Префикс символов (например, у "mEURUSD" префикс "m") -> если ваш брокер использует префикс для этих символов, укажите его здесь, если нет — оставьте поле пустым.

  • Суффикс символов (например, у "EURUSDm" суффикс "m") -> если ваш брокер использует суффикс для этих символов, укажите его здесь, если нет — оставьте поле пустым.

  • Magic Number -> Назначает уникальный идентификатор для ордеров, полезно при запуске нескольких советников.

  • Комментарий -> Пользовательские метки ордеров для удобной идентификации сделок Zenox.

  • Панель на графике видима -> Переключает отображение панели на графике.

  • Использовать рандомайзер для входа, SL и TP -> Включает или отключает рандомайзер (по умолчанию выключен). Разработан для проп-фирм, которые не допускают одинаковые сделки между пользователями. Не рекомендуется большинству пользователей включать, так как это может немного ухудшить результаты.

  • Максимальное количество случайных пунктов для рандомайзера -> Задаёт максимально допустимое количество случайных пунктов для рандомайзера.

Отзывы 24
Gui Gen Freddy Tay
248
Gui Gen Freddy Tay 2025.12.22 13:55 
 

Many thanks, Peter. Good and stable EA, just have to be patient with the markets, the profits will come.

Matias Hernan Nulman
538
Matias Hernan Nulman 2025.12.14 08:01 
 

After a month using this EA, I can only say it's a great product and as described. After one month it returned the investment and more in a great fashion. I highly recommend this product. Maybe the only con is that each trade took a long time to close, but if you take the right risk % for you it could manageable without a high DD. I will keep posting un update after 3 - 6 and 12 months.

Naeem Rehman Lakha
291
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 20:28 
 

Just gonna give a very blunt review! This EA has been my most expensive ever purchase on here, Although I have used it for about a week it has made up most of what I paid for it. Just be sure to control your risk management and This will definitively be one of your best investments :)

Рекомендуем также
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Эксперты
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Эксперты
Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD, XAUUSD и AUDCAD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное обучение, и технологии анализа данных на основе ИИ, предо
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет Трейдеры! Представляю Стратегию "Дуэнде", Дуэнде — это алгоритм, который обнаруживает шаблоны различных высоких и низких уровней, где они остаются постоянными, чтобы делать хорошие входы, с системой восстановления, запрашивающей различные вещи, такие как безубыточность, и пересечения между одноранговыми узлами. Доказано, что он без проблем контролирует несколько валют, с мощным контролем новостей во время рынка. можно управлять всеми необходимыми символами Моя стратегия оптимизирована
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Эксперты
Sonic R Pro Enhanced EA - Версия 2025 249$ только для первых 5 покупателей! Live Сигнал Проверьте реальную производительность Sonic R Pro Enhanced: Торговая стратегия Sonic R Pro Enhanced — это обновленная версия классической стратегии Sonic R, которая автоматизирует сделки на основе Dragon Band (EMA 34 и EMA 89) и использует усовершенствованные алгоритмы для максимальной эффективности. Таймфреймы: M15, M30 Поддерживаемые пары: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Стиль торговли: Свинг-трейд
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Эксперты
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Эксперты
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Candle EA MT5
Mansour Babasafary
4.14 (22)
Эксперты
This expert is based on patterns The main patterns of this specialist are candlestick patterns Detects trends with candlestick patterns It has a profit limit and a loss limit, so it has a low risk The best time frame to use this expert is M30 time frame The best currency pairs to use with this expert is the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD currency pairs Attributes: Can be used in the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD  currency pairs Can be used in M30, H1, H4 time frames Has profit limit and loss
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Эксперты
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
EA Tunning
Sabil Yudifera
Эксперты
Professional Automated Trading System EXCLUSIVE INNOVATION: 80% Drawdown Reduction Technology Combined automated trading system   Modified RSI dan  Standard Deviation Bands   to produce trading signals that are more accurate and safe than standard indicators . Proven Results: 1.   20-80% Lower Drawdown  vs RSI Standard 2.   Same Number of Trades  - Higher Quality Entries 3.   Adaptive to Market Volatility 4.   Tested on Live Market Conditions Key Features Advanced Signal System 1.   Mo
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Эксперты
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Эксперты
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Эксперты
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Эксперты
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Эксперты
Babel assistant 1          MT5 netting советник ”Babel_assistant_1” по индикатору ZigZag формирует уровни Фибонвччи на периодах графиков M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1, вычисляет вероятность трендов на покупку и продажу. Робот открывает позицию при превышении заданного уровня тренда  4.925 . Затем он  выставляет отложенные ордера на некоторых  уровнях Фибоначчи, формирует линии Stop Loss и Take Profit.  На экране отображаются текущие результаты работы по позиции, сделкам, трендам.           Ручное
FREE
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Эксперты
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - за успешные созданные базы обучения предоставлю советник во временное пользование бесплатно. - базы обучения будут выкладываться по мере обучения. - обучение требует примерно 20 эпох.  Возможно применять одну из двух стратегий - либо торговля в 2-х направлениях, либо - использовать СЛ. При использовании СЛ результаты торговли будут идентичны результатам обучения. Так как при обучении используется только 1 ордер одновременно.
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
BOX Zone Recovery System
Natpakan Kaewkool
Эксперты
BOX Zone Recovery System (Русская версия) Интеллектуальная система восстановления по зонам (EA для MT5) BOX Zone Recovery System — это умный торговый алгоритм, использующий стратегию [b]Zone Recovery[/b] для автоматического управления позициями. EA открывает противоположные сделки при движении цены против тренда, помогая восстанавливать убытки и получать стабильную прибыль. ️ Основные функции Умная логика восстановления – автоматически открывает хедж-сделки при неблагоприятном движении цен
RSI Auto Trader
Harun Benge
Эксперты
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Эксперты
GoldenRatioX — Скальпинг на золоте, доведённый до идеала GoldenRatioX — это мощная и интуитивная платформа для высокоскоростной торговли золотом, созданная специально для скальперов и активных трейдеров, работающих на грани секунд и стремящихся выжать максимум из каждого движения цены. После покупки обязательно свяжитесь со мной для получения настроек. Почему именно золото? Золото — это не просто актив. Это высоколиквидный и волатильный инструмент с чёткими уровнями, идеально подходящий для ска
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Эксперты
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
Эксперты
CloseAllOrders Protected EA One-Click Trade Manager with License Protection & Account-Currency P/L Targets Overview This Expert Advisor provides three chart buttons to instantly close all trades, winning trades, or losing trades with a single click. You can also set a total floating profit or loss target in your account’s base currency; the EA will automatically close all positions when the target is reached and then disable itself until you enter a new limit. A built-in license check ensures
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Эксперты
Суть системы заключается в идентификации момента формирования "разворотной" композитной свечи с заданными характеристиками (размер свечи в пунктах, структура теней). В анализе японских свечей аналогами подобных разворотных моделей являются "Молот" (Hammer) и "Повешенный" (Hanging Man), но в данной системе тело свечи не обязательно должно быть маленьким, а результирующая свеча строится из нескольких свечей. Входные параметры системы: Range - задает максимальное количество баров, которые будут уча
FREE
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Эксперты
ReversiLot – это мощный инструмент автоматической торговли на платформе MetaTrader 5, созданный для профессиональных трейдеров и инвесторов. Этот советник базируется на стратегии управления капиталом с использованием мартингейла и способен адаптироваться к рыночным условиям. Ключевые особенности: Динамическое управление лотом: Начальный лот рассчитывается на основе процента риска от депозита. Возможность увеличения объема лота по принципу умножения после каждой убыточной сделки. Гибкая настройк
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Эксперты
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Эксперты
Aria Connector EA – V4 (Обучающая Машина + Модель Обучения XGBoost +112 Платных и Бесплатных ИИ + Система Голосования + Внешние и Редактируемые Промпты) В то время как большинство EA на рынке утверждают, что используют "ИИ" или "нейронные сети", но на самом деле запускают только базовые скрипты, Aria Connector EA V4 переопределяет, что означает торговля, действительно управляемая ИИ. Это не теория, не маркетинговая шумиха, это прямое, проверяемое соединение между вашей платформой MetaTrader 5
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Эксперты
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Эксперты
" Silicon Ex ": Ваш надежный помощник в мире Forex Silicon Ex — это современный торговый бот, специально созданный для трейдеров на рынке Forex. Этот инновационный инструмент служит надежным партнером для тех, кто стремится к эффективной и автоматизированной торговле. Ключевые особенности "Silicon Ex": Надежность и стабильность: Создан с применением передовых технологий, обеспечивающих стабильную и надежную работу на рынке. Интеллектуальное управление рисками: Встроенная система управления кап
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Эксперты
NEXUS – количественный адаптивный грид, развивающийся вместе с рынком NEXUS — это полностью автоматическая система, которая в реальном времени строит комбинации правил, валидирует их out-of-sample и открывает сделки только тогда, когда обнаруживает статистическое преимущество в корректном рыночном контексте. Краткие характеристики Тип системы: адаптивный грид с OOS (out-of-sample) валидацией и фильтрами среды (новости, волатильность, сессия/день и опциональные зоны объёмной стоимости). Инструмен
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Эксперты
Mean Machine GPT Версия 11.0 - Где Институциональный Интеллект Встречается Со Специализированной Торговлей С тех пор как мы стали пионерами подлинной интеграции AI в алгоритмической торговле, мы совершенствовали этот подход через множественные рыночные циклы, экономические режимы и технологические эволюции. То, что началось как наше убеждение, что адаптивное машинное обучение представляет естественное развитие количественной торговли, стало направлением индустрии. Версия 11.0 представляет нашу
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Эксперты
NorthEastWay MT5 - это полностью автоматизированная торговая система «откатов», которая особенно эффективна для торговли на популярных валютных парах «откатов»: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Система использует основные модели рынка Forex в торговле - возврат цены после резкого движения в любом направлении. Таймфрейм: M15 Основные валютные пары: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Дополнительные пары: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD После покупки EA обязательно напишите мне в личные сообщения, я доба
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Эксперты
Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
Xauron
Roberto Liguoro
Эксперты
XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
Советник Jackal – Торговая стратегия Работает в реальном режиме 4 месяца После покупки все продукты останутся бесплатными навсегда.  Скачать файл настроек  Золото M1 | ECN-счёт: Работает с любым брокером Jackal EA основан на многоуровневой и интеллектуальной стратегии прорыва, сочетающей продвинутое управление рисками и прибылью для адаптации к рыночной динамике. 1. Стратегия ловушки прорыва После подтверждения рыночных условий, советник размещает два отложенных ордера в противоположных на
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Эксперты
Trade Bitcoin Like Never Before—Faster, Smarter, and More Profitable! Why Choose  Bitcoin Prince  EA ?  Lightning-Fast Execution— Built  for speed, it enters and exits trades at the optimal moment, ensuring you   never miss a profitable setup   again. Proven  Bitcoin-Specific  Strategy  – Unlike generic EAs, Bitcoin  Prince  EA  is  fine-tuned exclusively for BC/USD , adapting to Bitcoin's  unique volatility and liquidity. No Emotions, No Guesswork Our   advanced algorithm   removes human erro
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Эксперты
Описание APE (Alpha Prop Edge) APE — это торговый советник, основанный на стратегии возврата к среднему. Он определяет чрезмерные рыночные движения и реагирует с помощью логики, направленной против тренда, согласно заранее заданным условиям. Система включает встроенные элементы управления рисками, такие как опциональные дневные лимиты убытков и конфигурируемые механизмы выхода. Пользователь может настраивать параметры в зависимости от размера счёта или условий оценки. Тестирование на историческ
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Эксперты
Benefit EA Используется только на счетах с хеджированием. Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, соглас
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Эксперты
Наша команда - @Supremacy_Lab - рада представить свой первый продукт - EA_Supremacy_NT - уникальное техническое решение для day трейдинга, скальпинга и следования за трендом. EA_Supremacy_NT - это неавтоматическая версия нашего основного автоматизированного советника, который будет опубликован позже. Это действительно инновационный продукт, основанный на нетрадиционном подходе к обработке рыночных данных. Заложенный в основу алгоритм позволяет трейдерам извлекать максимально возможную прибыль
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Эксперты
Traders Toolbox Premium  - это универсальный инструмент   создан на основе обширного обучения общим торговым стратегиям с целью автоматизации этих стратегий и расчетов.   Функции: 19 отдельных сигналов   - Каждый из этих сигналов ,   которые   смещены в нейронной сети конфигурации стиля ,   чтобы составить окончательный / общий результат.   Каждый сигнал имеет свои собственные настройки,   которые   при необходимости   можно   настроить или оптимизировать.   Всестороннее On   экран    Дисплей
Ew3
Roberto Alencar
Эксперты
EW3 - Expert Advisor for Forex Mean Reversion Trading Overview An Expert Advisor designed to operate on mean reversion strategy with disciplined risk management, avoiding high-risk approaches such as grid or martingale methods. Key Features • Mean Reversion Strategy: Identifies and trades market correction movements • Multi-Symbol Support: Operates on 26 currency pairs simultaneously • Centralized Risk Control: Global stop loss and take profit management across all positions • Multi-Timeframe
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Эксперты
GoldPulser EA - Description pour le MQL5 Market English Description GoldPulser EA - Advanced Multi-Currency Scalping & Trend Following System GoldPulser EA is a sophisticated trading system that combines scalping precision with trend-following reliability. Designed for Forex traders seeking consistent returns, this expert advisor utilizes a proprietary algorithm to identify high-probability trading opportunities across multiple currency pairs. Key Features: Multi-timeframe analysis for accurate
God Gold Martingale
Pratham Jatin Barot
Эксперты
Уважаемые клиенты, Я, Пратам Барот, владелец и разработчик God Gold Martingale, хочу предупредить вас, что на разных страницах публикуются поддельные версии моего советника. Чтобы защитить свои драгоценные средства и обеспечить безопасность, избегайте этих поддельных продуктов. Всегда покупайте и используйте нашу подлинную платформу через. Избегайте таких платформ, как YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET и т. д., которые продают поддельных ботов, используя наше имя. Это мошенничество, которое
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Эксперты
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Эксперты
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA ВНИМАНИЕ: Советник оптимизирован Только для GOLD (XAUUSD) – тестируйте на других парах на свой страх и риск! (Минимальный капитал: $1000) Скачать готовые настройки можно по ссылке: Используйте эти настройки для XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Профессиональная сеточная торговая система с расширенным управлением рисками Данный продвинутый советник использует двухнаправленную сеточную стратегию, о
MAX Xauusd MT5
Peng Peng Gao
Эксперты
MAX XAUUSD – The Intelligent Trading System for the Gold Market Dear Traders, I am   MAX XAUUSD , the latest member of the trend-following intelligent trading system family, designed for exceptional performance. My specialty?   Gold . That’s right, I trade the Gold/USD pair with precision and confidence, offering unparalleled trading opportunities in the shining gold market. Why Choose MAX XAUUSD? Intelligent Trend-Following System Utilizes advanced trend-following algorithms to   minim
Другие продукты этого автора
GoldenTron X
PETER OMER M DESCHEPPER
3 (2)
Эксперты
GoldenTron X — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды на валютном паре XAUUSD (золото) и использует две различные торговые стратегии для повышения эффективности. Годы упорной разработки привели к созданию мощного торгового алгоритма. Я использовал высококачественный набор данных, начиная с 2000 года и по настоящее время. ИИ обучался на сервере с использованием новейших методов машинного обучения, а затем применялось обучение с п
Фильтр:
Gui Gen Freddy Tay
248
Gui Gen Freddy Tay 2025.12.22 13:55 
 

Many thanks, Peter. Good and stable EA, just have to be patient with the markets, the profits will come.

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.22 14:09
Thanks, I appreciate your review! Patience is indeed key, and as seen in the live signal, it pays off over time.
Kind regards,
Peter
Guosheng Chen
1057
Guosheng Chen 2025.12.18 11:58 
 

开单的位置非常夸张，盈亏比差太多了，亏损一次要4次差不多回本，第一次就亏损，我想发了这么多钱买的是这东西，感觉非常不好，想买的要三思而后行

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.18 12:43
您需要一些时间才能了解它的长期表现。每笔交易都有固定的止损，并且每个货币对只允许一次买入/卖出，因此风险并不高。此外，风险回报比并非总是 3:1，有时可能是 1:1。风险回报比本身并不能说明全部情况，重要的是风险回报、盈利因子和恢复因子的组合，这种组合才是最重要的，而且它非常平衡。其表现非常出色。使用几周后，您会更好地理解。
此致敬礼
Matias Hernan Nulman
538
Matias Hernan Nulman 2025.12.14 08:01 
 

After a month using this EA, I can only say it's a great product and as described. After one month it returned the investment and more in a great fashion. I highly recommend this product. Maybe the only con is that each trade took a long time to close, but if you take the right risk % for you it could manageable without a high DD. I will keep posting un update after 3 - 6 and 12 months.

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.14 09:05
Thanks for the review. That is a great start! Indeed, thanks to proper risk management capabilities, everything can stay under control without any issues.
Kind regards,
Peter
Naeem Rehman Lakha
291
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 20:28 
 

Just gonna give a very blunt review! This EA has been my most expensive ever purchase on here, Although I have used it for about a week it has made up most of what I paid for it. Just be sure to control your risk management and This will definitively be one of your best investments :)

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.11 20:34
Thank you for the review! Great to hear about the strong performance. Wishing you continued long term success.
Kind regards,
Peter
yoshishi0120
29
yoshishi0120 2025.12.11 14:20 
 

I've only been using Zenox for three weeks, and my account balance is already up 15%. I really appreciate how dedicated the creator is to frequent updates and improving usability. With public live signals, it’s a trustworthy tool, and personally, I consider it a masterpiece. Hats off to the creator's knowledge and dedication. Thank you.

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.11 14:31
Thank you for the kind words! It's my pleasure to add useful features and it’s great to hear about your positive results.
Kind regards,
Peter
Gravity Tool
324
Gravity Tool 2025.12.07 15:46 
 

Great bot for swing trading. Real strategy. Runs on many of my live accounts now. Keep in mind that trades might be open for several weeks which generates equity drawdown. It's normal and save. All trades have a SL. I recommend everybody to start with 1 - 2% risk per trade to get a feeling for this trading style. Once you adapt I am sure this benefits everybody since these are strategies which tend to work in the long run. Also great portfolio with many currency pairs for risk diversification.

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.07 16:00
Thank you for the review, that’s a great summary with good recommendations! I agree it can be a good idea to start with lower risk to get used to it. It’s always possible to increase the risk later on, even if there are open orders and positions. With the magic number, Zenox is able to pick up activity and restart without an issue. It’s true that some positions stay open for longer periods while others close within a short period. Because of the fixed stoploss on each position, the risk management possibilities, and a balanced pairs basket, everything evens out.
Kind regards,
Peter
AHT TAR
396
AHT TAR 2025.12.05 03:48 
 

Thank you for This EA , Really This EA Good for Investment for Long Time

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.05 06:13
Thank you for the review, long term is the way to go!
Kind regards,
Peter
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
808
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.12.01 22:25 
 

This expert advisor (EA) disappointed me due to its very high price and below-average performance. Trades could remain open for up to a month. I own all the EAs listed here in mql5 all and can say I have better ones at better prices. I will update this review if this EA improves. Currently, I don't use this robot on my own accounts. Another negative point is that it doesn't work at all on funded accounts. This review is honest.

update 2-12-2025 /When I meant owning all the robots, I meant owning most of them, in, the first 3 or 4 pages in MQL5.

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.05 06:20
Zenox is a swing-trading EA, which is explained clearly in its documentation. There is also a live signal on a reputable broker that shows a very stable growth curve. This live signal also demonstrates that trades can remain open for longer periods, so I don’t really understand your negative claims. Furthermore, your review isn’t honest, as your claim that it doesn't work on funded account is simply false, it also works on funded accounts, the Risk per trade in combination with Max open positions gives you the opportunity to create multiple unique setups for funded accounts, it allows you to respect the requested maximum drawdown.
Kind regards,
Peter
Ibraheem Salah
37
Ibraheem Salah 2025.11.22 16:09 
 

keep going, bro you're great EA is amazing

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.11.22 16:38
Thank you for the review!
Kind regards,
Peter
Ibrahim Siraz
800
Ibrahim Siraz 2025.11.07 09:35 
 

Finally ended up buying Zenox and added it to my portfolio. I’m hopeful it will perform differently and work well in the long term. Wim’s review definitely pushed me to go for it. I’ll share the results and my review in a couple of months

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.11.07 09:54
Sounds good, thank you for the review!
Kind regards,
Peter
Profalgo Limited
83383
Wim Schrynemakers 2025.10.31 14:32 
 

Solid product, based on an actual strategy and very decent live results on a respectable broker. A lot of diversification already inside the EA, as it runs on a bunch of different pairs, all from 1 chart. That's how it should be. I don't buy a lot of products myself as I'm very picky. But this is a good one, and it has proven already it's robustness with the live results. Good EA's deserve more attention on this platform in my opinion, so even though it's "competition" to my own products, I want to see more products like this in the top 10, instead of all the martingales that have no real strategy behind it. Good work!

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.31 14:51
Thank you for this thoughtful review! I truly appreciate your perspective as a selective buyer and fellow developer, it means a lot that Zenox stands out to you for its real strategy, diversification, and proven live performance. You're absolutely right: running multiple pairs from a single chart is a smart way to manage risk and achieve sustainable growth. I'm glad the robustness shines through in the results, especially on a solid broker. Your support for quality EA's over short-term gimmicks is refreshing, and I share that vision for the platform. Wishing you continued success with your own projects!
Kind regards,
Peter
Leonstevey20
367
Leonstevey20 2025.10.30 08:40 
 

Right from the beginning when i saw Zenox EA i was super impressed and had a strong belief this is an EA that can generate me profits patiently long-term, so far my insticts were right and i'm glad i got it at fair price while i could, the developer is also honest and super helpful, looking forward to more profits ahead with ZENOX💎

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.30 08:53
Thank you for the amazing review!
Kind regards,
Peter
Nguyen Van Hung
528
Nguyen Van Hung 2025.10.01 13:41 
 

Thật sự không có lời gì để nói. tôi đã mua gần 100 EA trên MQL 5 và đây là EA mà tôi đánh giá là ổn định và tốt nhất để đi dường dài. Điều bạn cần là thuê một VPS 5 năm. sau đó Set and forget

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.01 14:09
Exactly! Long term performance is what matters and no manual intervention is needed, just set and forget.
Kind regards,
Peter
Zi Qing Zhu
545
Zi Qing Zhu 2025.09.17 03:52 
 

I don't know how I ended up buying this EA. It's a fantastic design. The author is very responsible. I 100% recommend this EA. Without doubt, this EA deserves 5 stars.

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.09.17 04:51
Thank you for the amazing review!
Kind regards,
Peter
ken2pa
449
ken2pa 2025.08.19 11:37 
 

I have been observing for nearly four months, and about 95% of the entries immediately move against the position and turn negative right after entry. They either end up being stopped out, or remain as negative positions that I am still holding. The take-profit range is far too narrow compared to the stop-loss range. I am not ready to dismiss this EA yet. Depending on future results, I may reconsider my evaluation.

----

October 20 Update

This EA is constantly evolving and has been performing even better than when I first purchased it.

The R/R ratio, which I was concerned about, has also improved. I’m looking forward to seeing its future performance.

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.20 08:35
Thank you for the updated review. It's great to see the EA is evolving and performing better, with an improved R/R ratio as you noted. Some positions do indeed go into profit quickly, while others stay open longer, which aligns with the swing trading behavior of this EA—clearly visible in back tests. Long-term tests with MQL5's default terminal and every tick provide ample insight into its live signal performance. Looking forward to the future results as well!
Kind regards,
Peter
Biohacker1
239
Biohacker1 2025.08.15 16:12 
 

Good live signal that uses a breakout strategy, which is typically less prone to over-optimization. The EA has been stress-tested with 25% out-of-sample data and possibly a Monte Carlo ‘ESC’ stress test, indicating strong robustness. It’s also well diversified. Peter implemented the randomizer feature just days after I requested it, so excellent user support. The EA trades on higher timeframes, which I believe increases the probability of long-term profitability, and it employs a money management method similar to that of many top-ranked signals. It maintains a solid risk-to-reward ratio, leveraging reinforcement learning principles to achieve a high win rate and robust analysis. Because the EA places many trades, no single loss can significantly impact the account and unlike some AI-based EAs where one losing trade could wipe out half the account balance. As the saying goes, ‘In the short run, the market is a voting machine, but in the long run, it is a weighing machine.’

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.08.15 16:55
Thanks for the awesome review, it is indeed the long term performance that matters. Glad I could help with the randomizer function!
Kind regards,
Peter
pooborde
94
pooborde 2025.07.03 08:05 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.07.03 08:22
Thanks for the great review! Glad you like its trend-following and risk control features.
Kind regards,
Peter
Nice Trader
2744
Aller Uja 2025.06.16 11:09 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.06.16 11:25
This is a fantastic and insightful review! Thank you so much for your thorough testing and for sharing your valuable long-term perspective.
Zenox is indeed designed for long-term, balanced growth, not taking aggressive risks to grow fast in a short period. However, with the help of sixteen pairs since version 2.0, we can expect even more balanced growth and activity. I hope the live signal, with a real live account and a proper broker, will already help manage expectations for later on. Version 2.0 has just been released, so we can expect even more long-term growth from now. The great thing is that it is not spread sensitive, so it's also not really broker sensitive. Looking forward to the future!
Kind regards,
Peter
Michael Arthur Schorr
1745
Michael Arthur Schorr 2025.06.12 21:19 
 

So far Support is very good and ea is stable and profitable of author Renaissance Committed to the ea as he has been it will be great

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.06.12 21:26
Thank you! Looking forward to Zenox's profitability.
Kind regards,
Peter
Mohammad H H M Dashti
187
Mohammad H H M Dashti 2025.06.08 14:46 
 

I’ve been using Zenox EA for a while now, and honestly, I’m impressed. It’s a proper swing trading system that’s perfect for long-term traders. With the default settings, it’s not unrealistic to double your investment within a year — as long as you’re patient and not trying to get rich overnight. I first found out about Zenox EA from a YouTube channel that reviews expert advisors — the kind that’s usually pretty harsh (and for good reason). But even that guy gave Zenox a thumbs up and said it’s a real strategy, not just another flashy EA. After testing it myself, I saw it’s built around trend-following across different timeframes, using solid indicators that vary depending on the pair. The trade entries and stop losses actually make sense, which is rare. Yes, the stop loss is about 3 times the take profit, but the win rate is over 90%, so losses usually get recovered within a few trades. It mainly trades major currency pairs and gold. What I really like is that Peter, the developer, is super active — constantly improving the EA and adding more pairs to spread the risk. The backtests, live signals, and my own live trades all line up really well. Here’s how serious I am about this EA: I closed all my other EAs and pooled the entire balance into Zenox — and doubled my balance account. It’s also worth mentioning that it held up really well during the April tariff announcement when many other EAs I was using struggled. That’s actually what pushed me to go all in on Zenox. If you’re into swing trading and want something consistent and smart, this is definitely worth checking out. Just don’t get greedy — stick to the default settings, and let it do its thing. Also, shoutout to Peter — he’s super responsive and helpful, whether your questions are good or not-so-good.

PETER OMER M DESCHEPPER
3386
Ответ разработчика PETER OMER M DESCHEPPER 2025.06.08 15:00
Thank you so much for your detailed and thoughtful review. I truly appreciate your trust in Zenox and your decision to go all in, that means a lot. It’s great to hear that the strategy and risk management are working well for you, especially through volatile periods like the April tariff news. I’ll continue working hard to improve and expand Zenox while keeping the core principles intact.
Kind regards,
Peter
12
Ответ на отзыв