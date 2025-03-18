Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке)

Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валютным парам. Годы упорной разработки привели к созданию мощного торгового алгоритма.



Я использовал высококачественный набор данных, начиная с 2000 года и по настоящее время. ИИ обучался на сервере с использованием новейших методов машинного обучения, а затем применялось обучение с подкреплением. Этот процесс занял несколько недель, но результаты действительно впечатляют. Период обучения охватывает период с 2000 по 2020 год. Данные с 2020 года по настоящее время относятся к периоду вне выборки (Out Of Sample). Наличие результатов вне выборки на таком уровне за несколько лет является исключительным. Это доказывает, что уровень ИИ может без проблем адаптироваться к новым рыночным условиям, что очень важно. Многие экспертные советники — это просто жёстко запрограммированные, оптимизированные бомбы замедленного действия, которые рано или поздно дадут сбой, в то время как Zenox способен адаптироваться к новым рыночным условиям.



Zenox всегда использует предустановленные уровни стоп-лосса и тейк-профита, а также стоп-ордера на покупку/продажу для открытия сделок с высоким коэффициентом доходности. На каждую пару разрешена только одна позиция на покупку и одна на продажу, что обеспечивает дисциплинированное управление рисками. Трейлинг-стоп не используется, что снижает проскальзывание и повышает как прибыль, так и стабильность. Опасные стратегии с сеткой или мартингейлом исключены. Важно отметить, что я не переоптимизировал параметры индикатора — многие настройки показали хорошие результаты, что укрепило мою уверенность в его стабильности.



Если у вас есть какие-либо вопросы, смело обращайтесь к нам напрямую, по электронной почте или в Microsoft Teams: peter.omer.m.deschepper@outlook.com и присоединяйтесь к публичному каналу здесь, чтобы получать обновления о Zenox.

Внимание: Zenox доступен только через платформу MQL5. Если он продаётся на другом сайте, это мошенничество.

Рекомендуемые настройки:

Настройки риска: Риск по умолчанию составляет 5% на сделку. Измените его в соответствии со своей степенью готовности к риску. Никогда не рекомендуется устанавливать значение выше 10%, если только максимальное количество открытых позиций не установлено на уровне 5 или ниже.

Таймфрейм и символ: Zenox не зависит от таймфрейма графика. Хотя обычно используется на графике EUR/USD H1, вы можете запускать его на любом символе и любом таймфрейме. Нет необходимости прикреплять советник к нескольким графикам — Zenox управляет всеми сделками из одного окна графика.

Минимальный баланс счёта: 750 долларов США с автоматическим риском 5%. Скорректируйте в соответствии с желаемым уровнем риска.

Совместимость с брокерами: работает с любым брокером и валютой счёта. Для лучшей производительности рекомендуется использование VPS (например, MQL5 VPS, как в живом сигнале). Zenox не чувствителен к высокому спреду или проскальзыванию.

Бэктестинг: для точного тестирования с высококачественными тиковыми данными лучше использовать стандартный терминал MetaTrader 5, скачанный напрямую с MQL5. Имейте в виду, что Zenox открывает корзину позиций из-за своей свинг-трейдинговой логики. При достижении конца периода теста все открытые позиции закрываются, что может привести к убытку. Однако в реальной торговле эти позиции остаются открытыми до срабатывания тейк-профита или стоп-лосса, поэтому результаты теста не всегда отражают реальность.

Параметры:

Автоматический риск -> Используется для расчёта автоматического объёма лота для каждой сделки, чтобы каждая сделка имела этот процент риска от текущего баланса.

Использовать эквити для расчёта авто-риска -> Полезно при запуске нескольких советников или ручных сделок — риск рассчитывается на основе эквити вместо баланса.

Использовать фиксированный баланс для настройки автоматического риска -> Полезно, если вы хотите регулярно выводить средства без необходимости изменять настройки, а также упрощает расчет средней ежемесячной прибыли за более длительные периоды при бэктестинге.

Сумма фиксированного баланса -> Сумма, используемая для фиксированного баланса. В логике фиксированного баланса предусмотрена проверка, предотвращающая превышение фактического баланса. Если он превышает фактический баланс, будет использован фактический баланс.

Фиксированный размер лота (отключает авто-риск при значении больше 0) -> Указание значения больше 0 отключает автоматический расчёт лота.

Максимальное количество открытых позиций -> Устанавливает максимальное количество открытых позиций для Zenox на основе Magic Number — полезно для пользователей проп-фирм.

Включить/отключить торговлю для определённых пар -> XAUUSD (Золото) GBPUSD GBPAUD GBPJPY EURUSD EURGBP EURJPY AUDUSD AUDCHF AUDNZD NZDUSD NZDCAD NZDJPY USDCAD USDCHF USDJPY



Префикс символов (например, у "mEURUSD" префикс "m") -> если ваш брокер использует префикс для этих символов, укажите его здесь, если нет — оставьте поле пустым.

Суффикс символов (например, у "EURUSDm" суффикс "m") -> если ваш брокер использует суффикс для этих символов, укажите его здесь, если нет — оставьте поле пустым.

