Dany Wardiyanto

Turtle One

Dany Wardiyanto
0 отзывов
Надежность
51 неделя
8 / 13K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 276%
Exness-Real16
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
328
Прибыльных трейдов:
264 (80.48%)
Убыточных трейдов:
64 (19.51%)
Лучший трейд:
30.11 USD
Худший трейд:
-13.00 USD
Общая прибыль:
693.48 USD (536 383 pips)
Общий убыток:
-427.85 USD (351 355 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (52.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.49 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
17.77%
Макс. загрузка депозита:
10.90%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
5.78
Длинных трейдов:
196 (59.76%)
Коротких трейдов:
132 (40.24%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
2.63 USD
Средний убыток:
-6.69 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.40 USD (3)
Прирост в месяц:
19.04%
Годовой прогноз:
231.05%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.63 USD
Максимальная:
45.94 USD (11.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.88% (42.61 USD)
По эквити:
10.40% (16.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 199
GBPUSD 126
GBPCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 176
GBPUSD 93
GBPCAD -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 176K
GBPUSD 9.2K
GBPCAD -498
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.11 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +52.52 USD
Макс. убыток в серии: -3.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Axi-US06-Live
0.08 × 52
ICMarketsSC-Live26
0.16 × 31
VantageInternational-Live 3
0.75 × 12
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live4
1.10 × 42
ICMarketsSC-Live22
1.15 × 68
TradeMaxGlobal-Live10
1.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
1.38 × 39
Exness-Real6
1.64 × 61
Exness-Real4
1.75 × 20
TMGM.TradeMax-Live10
1.80 × 40
VantageInternational-Live 22
2.00 × 4
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Exness-Real29
2.26 × 239
Exness-Real16
2.82 × 255
Ava-Real 6
3.00 × 1
ECMarkets-Live05
3.73 × 37
Exness-Real
4.12 × 26
еще 9...
-Single Entry On Gold & GU
-SL each entry
-TP hidden

Note

[12 september 2025]
Exness brokers have archived transactions, which causes MQL5 to interpret them as deposits. This often results in large drawdowns. If this happens, I'll set up an new account non Exness broker [fpmarkets, pepperstone, etc.] that uses the Turtle One EA. Performance will be the same because i copy directly from account Exness. Dany



Нет отзывов
2025.12.05 13:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.83% of days out of 331 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 18:31
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.94% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 02:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 17:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.03 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.02 18:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.27 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.31 18:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.31 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.08 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 11:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 11:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.07 11:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
