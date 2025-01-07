- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
328
Прибыльных трейдов:
264 (80.48%)
Убыточных трейдов:
64 (19.51%)
Лучший трейд:
30.11 USD
Худший трейд:
-13.00 USD
Общая прибыль:
693.48 USD (536 383 pips)
Общий убыток:
-427.85 USD (351 355 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (52.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.49 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
17.77%
Макс. загрузка депозита:
10.90%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
5.78
Длинных трейдов:
196 (59.76%)
Коротких трейдов:
132 (40.24%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
2.63 USD
Средний убыток:
-6.69 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.40 USD (3)
Прирост в месяц:
19.04%
Годовой прогноз:
231.05%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.63 USD
Максимальная:
45.94 USD (11.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.88% (42.61 USD)
По эквити:
10.40% (16.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|GBPUSD
|126
|GBPCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|176
|GBPUSD
|93
|GBPCAD
|-3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|176K
|GBPUSD
|9.2K
|GBPCAD
|-498
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.11 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +52.52 USD
Макс. убыток в серии: -3.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Axi-US06-Live
|0.08 × 52
|
ICMarketsSC-Live26
|0.16 × 31
|
VantageInternational-Live 3
|0.75 × 12
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live4
|1.10 × 42
|
ICMarketsSC-Live22
|1.15 × 68
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live17
|1.38 × 39
|
Exness-Real6
|1.64 × 61
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
TMGM.TradeMax-Live10
|1.80 × 40
|
VantageInternational-Live 22
|2.00 × 4
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.26 × 239
|
Exness-Real16
|2.82 × 255
|
Ava-Real 6
|3.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|3.73 × 37
|
Exness-Real
|4.12 × 26
еще 9...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
-Single Entry On Gold & GU
-SL each entry
-TP hidden
Note
[12 september 2025]
-SL each entry
-TP hidden
Note
[12 september 2025]
Exness brokers have archived transactions, which causes MQL5 to interpret them as deposits. This often results in large drawdowns. If this happens, I'll set up an new account non Exness broker [fpmarkets, pepperstone, etc.] that uses the Turtle One EA. Performance will be the same because i copy directly from account Exness. Dany
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
276%
8
13K
USD
USD
307
USD
USD
51
99%
328
80%
18%
1.62
0.81
USD
USD
19%
1:500