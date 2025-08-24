Weltrix

4.67

Представляем Weltrix – Ультимативное решение для торговли золотом (XAUUSD)

$499 – ПОЗЖЕ -> $1999 USD

ВАЖНО: ИСПОЛЬЗУЙТЕ EA ТОЛЬКО С ЭТИМ SET-ФАЙЛОМ: DOWNLOAD (UPDATE V1.4 - 23.11.2025) 

LIVE

USER GUIDE

Шесть проверенных стратегий. Один мощный советник. Стабильная эффективность. Высокая торговая активность.

Чего НЕТ в этом советнике

ВАЖНО: Чтобы AUTO_GMT работал → добавьте URL "http : // worldtimeapi . org" (уберите пробелы!!) в список разрешённых URL в вашем терминале MT5 (Сервис -> Настройки -> Советники).
Отзывы 11
abe abe
265
abe abe 2025.12.16 11:39 
 

After sending a message weeks ago for set files and setup instructions I have yet to hear from the developer. Not a great user support experience to say the least. In backtests you can clearly see that the EA has been optimized for the current bullish price action of gold. Backtesting on older data shows mediocre (at best) results, indicating that re-optimization by the user will likely be necessary for changing future market conditions. The EA also misses an entry/exit randomizer for users who don't want to be banned from prop firms.

Guilherme Jose Mattes
3466
Ответ разработчика Guilherme Jose Mattes 2025.12.16 12:00
Hello Mr. Abe,
I didn’t receive any private message from you. I also just checked and noticed that you need to accept my friend request so I can contact you; otherwise, private messages are blocked.
I kindly ask you to reconsider your review and allow me the opportunity to provide proper support and make the EA work for you, as it is working well for other customers.
Thank you.
Tomasz Pilarczyk
104
Tomasz Pilarczyk 2025.12.12 18:05 
 

Weltrix is for now my best EA. It combine perfect stability, risk control and is also very profitable. Several week of test on live account and I can sleep peacefully :) Plus - the Author is very kindly, helpfull and very, very patience ;)

Mateusz Winter
409
Mateusz Winter 2025.11.22 13:47 
 

Weltrix has been a great experience so far — it feels realistic, balanced, and built with actual trading logic instead of hype. The mix of strategies gives it a steady flow without taking crazy risks, and it adapts well to changing conditions. What really adds confidence is the developer: always responsive, open to feedback, and genuinely focused on improving the EA over time. It’s refreshing to see an EA that’s both diverse and backed by someone who truly cares about making it better.

Andrew Lee
2358
Andrew Lee 2025.11.19 23:41 
 

Excellent and prompt support from Guilherme. The multiple strategies in this system make it a great choice for gold trading compared to other systems that use a single strategy.

MatyasK2
564
MatyasK2 2025.11.18 14:45 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

thompsonalmeida
262
thompsonalmeida 2025.11.16 12:24 
 

I tested Weltrix and BreakoutPulse for 2 months and rest assured that this is an EA that will not blow up your account, you can sleep peacefully, the success rate is very high and when a loss comes it quickly recovers, so I recommend this EA if you are looking for long-term consistency.

Kris Jef Saelen
723
Kris Jef Saelen 2025.10.27 15:01 
 

Well it's my first EA I bought from Guilherme and it's doing a fantastic job. Guilherme is also a very friendly person. So I'm happy I found this great EA.

Bruno Baldin
36
Bruno Baldin 2025.10.24 12:46 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

ys1267 tkhs
127
ys1267 tkhs 2025.10.22 13:28 
 

This EA is a rare and exceptional system capable of generating profits with single-position trades, without relying on martingale strategies, aggressive lot recovery, or multi-position hedging. Its public signal and live trading results are perfectly aligned, ensuring transparency and eliminating the opportunity cost often caused by demo-based validation. It is finely tuned to capture the unique price behavior of the gold instrument, and its adaptive trading strategies function with remarkable effectiveness, delivering a high win rate. By using this EA, you not only gain profits but also deepen your understanding of key price movement patterns and principles essential to successful investing.

numuwe hittou
52
numuwe hittou 2025.10.07 14:00 
 

This EA has been performing exceptionally well since the update on September 7th. The developer sincerely listens to user feedback and provides responsive support. I look forward to its continued development.

Goldex66
349
Goldex66 2025.09.03 12:43 
 

I can confidently say that Mr. Guilherme is a top-class expert. The Weltrix robot works flawlessly – from the very beginning it has been delivering stable results, and it’s clear that it was created with great knowledge and experience. I also highly appreciate the post-purchase support – Mr. Guilherme regularly checks in to make sure everything is working fine and takes interest in the results. This approach gives a sense of security and professionalism. I’m really satisfied and can wholeheartedly recommend working with him!”

