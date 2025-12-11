Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 15): Введение в теорию четвертей (II) — советник Intrusion Detector

Введение

В предыдущей статье мы рассмотрели скрипт Quarters Drawer, предназначенный для визуального отображения уровней четвертей на графике, что делает анализ рынка более наглядным. Эта концепция основана на теории четвертей (Quarters Theory), первоначально предложенной Илияном Йотовым (Ilian Yotov). Успешное отображение четвертей оказалось мощным методом упрощения анализа ценового движения. Однако ручной мониторинг этих уровней и их взаимодействия с ценой требует значительного времени и внимания.

Для решения этой задачи я рад представить советник Intrusion Detector — решение, разработанное для автоматизации процесса мониторинга. Этот советник постоянно отслеживает графики, определяя, когда цена достигает любого уровня четверти (маленького, большого, существенного, превышающего или понижающего). Кроме того, он предоставляет мгновенные комментарии и аналитические выводы, основанные на теории четвертей Илияна Йотова, помогая каждому трейдеру предвидеть потенциальные реакции рынка. В этой статье мы начнем с обзора инструмента Quarters Drawer, затем углубимся в концепцию стратегии и ее реализации в MQL5, проанализируем результаты тестирования и завершим ключевыми выводами. Ниже представлено оглавление для структурированного обзора.

Обзор предыдущей статьи

Я опущу подробности. Скрипт Quarters Drawer подробно обсуждался в нашей предыдущей статье. Если вы не читали ее, я настоятельно рекомендую перейти по ссылке, чтобы получить полное представление об основных понятиях. В этой статье основное внимание уделялось автоматизации построения уровней четвертей, что делает анализ рынка более структурированным и эффективным.

Как уже упоминалось, теория четвертей была сформулирована Илияном Йотовым и впоследствии представлена торговому сообществу. Один из важнейших моментов, возможно, недостаточно подчеркнутый в предыдущей статье, заключается в том, что эта теория в значительной степени применима к валютным парам, что делает ее незаменимым инструментом для форекс-трейдеров. Для более ясного понимания того, как функционируют эти уровни четвертей, взгляните на график ниже, который наглядно представляет структуру теории.

Рис 1. Уровни четвертей

Скрипт показал замечательные результаты, успешно отмечая большие четверти, превышения, понижения и малые четверти. Что еще более важно, мы заметили, что цена постоянно взаимодействовала с этими уровнями и реагировала на них, подтверждая правильность и эффективность теории Йотова. Это было не просто теоретическое упражнение, инструмент подтвердил эффективность уровней четверти в реальных рыночных условиях. Теперь давайте проанализируем приведенную ниже диаграмму, чтобы еще раз вернуться к некоторым из наших ключевых выводов и наблюдений.

Рис 2. Результаты





Концепция стратегии и реализация в MQL5

Основная логика

Советник Intrusion Detector (детектор "вторжений") основан на построении карты ключевых психологических ценовых уровней с использованием теории четвертей. Он делит рынок на диапазоны в 1000 пунктов, при этом в качестве основы используются основные целые числа. Внутри этих диапазонов обозначены "Большие четверти" (зоны по 250 пипсов) и, если эта функция включена, "Малые четверти" для еще большей детализации. Советник также отображает зоны превышения и понижения, выявляя расширения цен, которые могут ввести трейдеров в заблуждение. При каждом изменении цены система сканирует текущий уровень, проверяет, приближается ли он к ключевым уровням в пределах заданного допуска (так называемой погрешности), и отправляет оповещение, если что-то происходит.

Главная цель здесь - выявить потенциальные поворотные моменты , прорывы или ложные прорывы , прежде чем они станут очевидны всем остальным. Если цена находится вблизи важного целого числа, советник помечает его как ключевую зону поддержки или сопротивления. Если цена колеблется около уровня "Большой четверти", это сигнализирует о возможности движения на 250 пунктов. Что такое зоны превышения и понижения? Они помогают выявлять ловушки, в которых цена может резко развернуться. Советник следит за тем, чтобы не рассылать оповещения бесконтрольно при обнаружении "вторжений", и мгновенно обновляет панель комментариев, чтобы вы всегда были в курсе происходящего. Вся система построена таким образом, чтобы вы всегда были впереди, делая теорию четвертей практической и применимой на практике.

Реализация

В советнике мы начинаем с заголовка, который содержит метаданные о EA, такие как его название ( Intrusion Detector ), сведения об авторских правах и ссылка на профиль разработчика. Директивы #property определяют эти детали и обеспечивают соблюдение строгих правил компиляции, гарантируя соответствие кода современным стандартам MQL5.

#property copyright "Christian Benjamin" #property link "https://www.mql5.com/en/users/lynnchris" #property version "1.0" #property strict

Далее мы определяем набор входных параметров, которые позволяют настраивать поведение советника без изменения кода. Параметры включают числовые значения, такие как MajorStep, который определяет интервал между основными уровнями (фактически определяя диапазон в 1000 пипсов) и AlertTolerance, который устанавливает пороговое значение близости для определения момента, когда цена "касается" определенного уровня. Логические значения определяют, будет ли советник рисовать дополнительные линии, такие как большие и малые четверти, а также зоны выхода (превышения) за пределы этих основных уровней.

Кроме того, настройки цвета задаются с использованием шестнадцатеричных значений (или предопределенных цветов), чтобы гарантировать, что каждый тип линии, будь то основная, большая четверть, малая четверть или превышение, будет отображаться на графике в соответствии с задуманным визуальным стилем. Далее следуют настройки стиля и толщины линий, позволяющие дополнительно персонализировать внешний вид нарисованных линий.

Параметры конфигурации

input double MajorStep = 0.1000 ; input bool DrawLargeQuarters = true ; input bool DrawSmallQuarters = false ; input bool DrawOvershootAreas = true ; input double AlertTolerance = 0.0025 ;

MajorStep - интервал между основными уровнями (например, диапазон в 1000 пипсов).

- интервал между основными уровнями (например, диапазон в 1000 пипсов). DrawLargeQuarters и DrawSmallQuarters - логические значения, определяющие, должен ли советник рисовать дополнительные линии в пределах заданного диапазона.

и - логические значения, определяющие, должен ли советник рисовать дополнительные линии в пределах заданного диапазона. DrawOvershootAreas определяет, следует ли проводить дополнительные линии "превышения" и "понижения" вблизи уровней крупных четвертей.

определяет, следует ли проводить дополнительные линии "превышения" и "понижения" вблизи уровней крупных четвертей. AlertTolerance указывает, насколько близко цена должна приблизиться к определенному уровню (в пределах 0,0025), чтобы это считалось "касанием".

Настройки цвета

input color MajorColor = 0x2F4F4F ; input color LargeQuarterColor = 0x8B0000 ; input color SmallQuarterColor = 0x00008B ; input color OvershootColor = clrRed ;

Для каждого типа линий указаны определенные цвета, чтобы при нанесении на график они визуально соответствовали описанию.

Настройки стиля и толщины линии

input ENUM_LINE_STYLE MajorLineStyle = STYLE_SOLID ; input int MajorLineWidth = 4 ; input ENUM_LINE_STYLE LargeQuarterLineStyle = STYLE_DOT ; input int LargeQuarterLineWidth = 3 ; input ENUM_LINE_STYLE OvershootLineStyle = STYLE_DASH ; input int OvershootLineWidth = 1 ; input ENUM_LINE_STYLE SmallQuarterLineStyle = STYLE_SOLID ; input int SmallQuarterLineWidth = 1 ;

Для каждого типа линии (основная, большая четверть, превышение, малая четверть) предусмотрены свои настройки стиля (сплошная, точечная, пунктирная) и ширины.

Настраиваемые комментарии

Эти сообщения описывают значение каждого уровня, когда цена "касается" его. Впоследствии они используются для составления таблицы комментариев.

MajorSupportReason указывает на значительный уровень поддержки на рынке. Если цена упадет ниже этого уровня, это может указывать на возможное изменение торгового диапазона, потенциально ведущее к дальнейшему снижению цен.

указывает на значительный уровень поддержки на рынке. Если цена упадет ниже этого уровня, это может указывать на возможное изменение торгового диапазона, потенциально ведущее к дальнейшему снижению цен. MajorResistanceReason - критический уровень сопротивления. Если цена пробьет этот уровень сопротивления, это может сигнализировать о начале нового торгового диапазона, что потенциально может привести к восходящему движению цены.

- критический уровень сопротивления. Если цена пробьет этот уровень сопротивления, это может сигнализировать о начале нового торгового диапазона, что потенциально может привести к восходящему движению цены. LargeQuarterReason - указывает, что решительный прорыв цены на этом уровне может привести к существенному изменению цены, потенциально достигающему 250 пунктов. Это означает, что трейдерам следует внимательно следить за этим уровнем, чтобы выявлять потенциальные торговые возможности.

- указывает, что решительный прорыв цены на этом уровне может привести к существенному изменению цены, потенциально достигающему 250 пунктов. Это означает, что трейдерам следует внимательно следить за этим уровнем, чтобы выявлять потенциальные торговые возможности. OvershootReason - цена тестирует уровень прорыва, и если ей не удастся удержать импульс, вероятен разворот в направлении движения цены. Это означает, что трейдерам следует проявлять осторожность, если цена резко поднимется выше ключевого уровня без сильной поддержки со стороны покупателей.

- цена тестирует уровень прорыва, и если ей не удастся удержать импульс, вероятен разворот в направлении движения цены. Это означает, что трейдерам следует проявлять осторожность, если цена резко поднимется выше ключевого уровня без сильной поддержки со стороны покупателей. UndershootReason - на рынке не наблюдалось достаточного бычьего интереса, что предполагает возможность разворота (медвежий тренд). Трейдерам следует внимательно следить за этим сигналом, чтобы выявить потенциальные возможности для продаж.

- на рынке не наблюдалось достаточного бычьего интереса, что предполагает возможность разворота (медвежий тренд). Трейдерам следует внимательно следить за этим сигналом, чтобы выявить потенциальные возможности для продаж. SmallQuarterReason - незначительные колебания цен на рынке. Цена движется небольшими шагами и не указывает на какие-либо существенные торговые возможности или изменения тренда.

input string MajorSupportReason = "Key support level. Break below signals range shift." ; input string MajorResistanceReason = "Pivotal resistance. Breakout above may start new range." ; input string LargeQuarterReason = "Decisive break could trigger next 250-PIP move." ; input string OvershootReason = "Test of breakout; reversal likely if momentum fails." ; input string UndershootReason = "Insufficient bullish force; possible bearish reversal." ; input string SmallQuarterReason = "Minor fluctuation." ;

Глобальная логическая переменная intrusionAlerted используется для обеспечения того, чтобы оповещения срабатывали только один раз при каждом событии "вторжения", избегая повторных уведомлений, когда цена задерживается вблизи определенного уровня.

bool intrusionAlerted = false ;

Функция DrawHorizontalLine лежит в основе визуального оформления советника. Эта функция принимает такие параметры, как название строки, цена, цвет, ширина и стиль, и сначала проверяет, существует ли уже строка с таким названием — если существует, строка удаляется. Затем создается новая горизонтальная линия на указанной цене и соответствующим образом устанавливаются ее свойства, обеспечивая продолжение линии до правой стороны графика. Такой модульный подход позволяет легко повторно использовать функцию всякий раз, когда необходимо нарисовать новый уровень.

void DrawHorizontalLine ( string name, double price, color lineColor, int width, ENUM_LINE_STYLE style) { if ( ObjectFind ( 0 , name) != - 1 ) ObjectDelete ( 0 , name); if (! ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , price)) { Print ( "Failed to create line: " , name); return ; } ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , style); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); }

Функция DrawQuarters использует DrawHorizontalLine, чтобы обозначить основные границы диапазона в 1000 пипсов (рассчитанного на основе текущей цены), а также дополнительные линии внутри этого диапазона. Если эта функция включена, советник рисует линии "большой четверти", разделяя диапазон на четыре сегмента. Для каждой из этих линий, если включены зоны перерегулирования, функция также рисует линии немного выше и ниже основного уровня, чтобы обозначить потенциальные зоны превышения или понижения. При включении этой опции советник подразделяет диапазон на еще более мелкие части - линии " малых четвертей ", дающие более детальные визуальные подсказки о структуре цены.

void DrawQuarters ( double currentPrice) { double lowerMajor = MathFloor (currentPrice / MajorStep) * MajorStep; double upperMajor = lowerMajor + MajorStep; DrawHorizontalLine( "MajorLower" , lowerMajor, MajorColor, MajorLineWidth, MajorLineStyle); DrawHorizontalLine( "MajorUpper" , upperMajor, MajorColor, MajorLineWidth, MajorLineStyle); if (DrawLargeQuarters) { double LQIncrement = MajorStep / 4.0 ; for ( int i = 1 ; i < 4 ; i++) { double level = lowerMajor + i * LQIncrement; string objName = "LargeQuarter_" + IntegerToString (i); DrawHorizontalLine(objName, level, LargeQuarterColor, LargeQuarterLineWidth, LargeQuarterLineStyle); if (DrawOvershootAreas) { double offset = MajorStep / 40.0 ; DrawHorizontalLine( "Overshoot_" + IntegerToString (i) + "_up" , level + offset, OvershootColor, OvershootLineWidth, OvershootLineStyle); DrawHorizontalLine( "Undershoot_" + IntegerToString (i) + "_down" , level - offset, OvershootColor, OvershootLineWidth, OvershootLineStyle); } } } if (DrawSmallQuarters) { double segStep = MajorStep / 10.0 ; double smallQuarter = segStep / 4.0 ; for ( int seg = 0 ; seg < 10 ; seg++) { double segStart = lowerMajor + seg * segStep; for ( int j = 1 ; j < 4 ; j++) { double level = segStart + j * smallQuarter; string objName = "SmallQuarter_" + IntegerToString (seg) + "_" + IntegerToString (j); DrawHorizontalLine(objName, level, SmallQuarterColor, SmallQuarterLineWidth, SmallQuarterLineStyle); } } } }

Ещё одной важной функцией является CreateOrUpdateLabel, которая отвечает за отображение текста на графике. Эта функция проверяет, существует ли уже метка и, если нет, создает ее. Затем функция обновляет текст, цвет, размер шрифта и другие свойства метки, используя моноширинный шрифт (Courier New), чтобы обеспечить аккуратное выравнивание табличных данных. Эта функция особенно важна для обновления комментариев, разъясняющих рыночную ситуацию.

void CreateOrUpdateLabel ( string name, string text, int corner, int xdist, int ydist, color txtColor, int fontSize) { if ( ObjectFind ( 0 , name) == - 1 ) { ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XDISTANCE , xdist); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_YDISTANCE , ydist); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_FONT , "Courier New" ); } ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , txtColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); }

Когда советник инициализируется (в функции OnInit), он создает постоянную метку в верхнем левом углу с сообщением " Intrusion Detector Initialized " (система обнаружения вторжений инициализирована). И наоборот, когда советник удаляется (с помощью функции OnDeinit), происходит очистка, чтобы не загромождать график.

int OnInit () { CreateOrUpdateLabel( "IntrusionCommentary" , "Intrusion Detector Initialized" , CORNER_LEFT_UPPER , 10 , 10 , clrWhite , 14 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Центральной частью советника является функция OnTick, которая выполняется при каждом новом тике на рынке. Когда советник получает новый тик, срабатывает функция OnTick. Первым шагом в этой функции является установка флага с именем intrusionDetected на false и получение текущей рыночной цены, используя SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID). Если возвращаемая цена равна 0 (что указывает на недопустимое или недоступное значение), функция немедленно завершает работу.

void OnTick () { bool intrusionDetected = false ; double currentPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (currentPrice == 0 ) return ;

Далее советник вызывает функцию DrawQuarters с текущей ценой. Этот вызов отвечает за отображение всех ключевых уровней на графике, включая основные уровни, линии больших четвертей и, а также (при их включении) линии малых четвертей, обеспечивая визуальную структуру, определяющую наш диапазон. Сразу после этого советник пересчитывает границы текущего диапазона в 1000 пипсов, определяя уровень lowerMajor с помощью MathFloor(currentPrice / MajorStep) * MajorStep, а затем добавляя MajorStep, чтобы найти уровень upperMajor.

DrawQuarters (currentPrice);

Для наглядного представления того, что обнаруживает советник, создается табличная строка. Таблица начинается с заголовка, который определяет три столбца: Zone (зона), Price (цена) и Reason (причина). В этих столбцах указывается значимость каждого уровня, когда цена приближается к нему.

double lowerMajor = MathFloor (currentPrice / MajorStep) * MajorStep; double upperMajor = lowerMajor + MajorStep;

Следующий шаг включает проверку того, находится ли цена вблизи ключевых уровней. Советник сначала проверяет, находится ли цена в пределах заданного допуска нижней (Major Support) или верхней (Major Resistance) границы. Если выполняется хотя бы одно из этих условий, функция добавляет строку в таблицу комментариев с соответствующим сообщением (используя предопределенные сообщения, такие как "Key support level.). Break below signals range shift" (Ключевой уровень поддержки. Пробой ниже уровня сигнала указывает на сдвиг диапазона) для поддержки и похожее сообщение для сопротивления) и устанавливает intrusionDetected на true.

if ( MathAbs (currentPrice - lowerMajor) <= AlertTolerance) { table += StringFormat ( "%-18s | %-8s | %s

" , "Major Support" , DoubleToString (lowerMajor, 4 ), MajorSupportReason); intrusionDetected = true ; } if ( MathAbs (currentPrice - upperMajor) <= AlertTolerance) { table += StringFormat ( "%-18s | %-8s | %s

" , "Major Resistance" , DoubleToString (upperMajor, 4 ), MajorResistanceReason); intrusionDetected = true ; }

Если включено отображение линий больших четвертей, советник делит диапазон на четверти и проходит по этим промежуточным уровням. Для каждой крупной четверти система проверяет, находится ли цена в пределах допустимого отклонения; если да, то в таблицу добавляется соответствующая строка с сообщением вида "Decisive break could trigger next 250-PIP move" (решающий прорыв может спровоцировать следующее движение на 250 пунктов). Кроме того, если включены зоны превышения, функция вычисляет небольшое смещение выше и ниже каждого крупного уровня четверти и проверяет, касается ли цена этих зон превышения или понижения, снова добавляя строку в таблицу, если условие выполнено.

if (DrawLargeQuarters) { double LQIncrement = MajorStep / 4.0 ; for ( int i = 1 ; i < 4 ; i++) { double level = lowerMajor + i * LQIncrement; if ( MathAbs (currentPrice - level) <= AlertTolerance) { table += StringFormat ( "%-18s | %-8s | %s

" , "Large Quarter" , DoubleToString (level, 4 ), LargeQuarterReason); intrusionDetected = true ; } if (DrawOvershootAreas) { double offset = MajorStep / 40.0 ; double overshootUp = level + offset; double undershootDown = level - offset; if ( MathAbs (currentPrice - overshootUp) <= AlertTolerance) { table += StringFormat ( "%-18s | %-8s | %s

" , "Overshoot" , DoubleToString (overshootUp, 4 ), OvershootReason); intrusionDetected = true ; } if ( MathAbs (currentPrice - undershootDown) <= AlertTolerance) { table += StringFormat ( "%-18s | %-8s | %s

" , "Undershoot" , DoubleToString (undershootDown, 4 ), UndershootReason); intrusionDetected = true ; } } } }

При желании, если советник настроен на построение линий небольших четвертей, диапазон подразделяется еще дальше. Функция перебирает эти более мелкие деления и выполняет аналогичные проверки близости, добавляя строки сообщением "Minor fluctuation" (незначительное колебание) всякий раз, когда цена приближается к одному из этих малых уровней четвертей.

if (DrawSmallQuarters) { double segStep = MajorStep / 10.0 ; double smallQuarter = segStep / 4.0 ; for ( int seg = 0 ; seg < 10 ; seg++) { double segStart = lowerMajor + seg * segStep; for ( int j = 1 ; j < 4 ; j++) { double level = segStart + j * smallQuarter; if ( MathAbs (currentPrice - level) <= AlertTolerance) { table += StringFormat ( "%-18s | %-8s | %s

" , "Small Quarter" , DoubleToString (level, 4 ), SmallQuarterReason); intrusionDetected = true ; } } } }

Если ни один из уровней не вызовет "вторжения" (то есть intrusionDetected остается false), советник формирует сообщение по умолчанию. Это сообщение информирует пользователя о том, что существенного вторжения не обнаружено и что рынок, по всей видимости, находится в стадии консолидации, а также отображает текущую цену.

if (!intrusionDetected) { table = StringFormat ( "No significant intrusion detected.

Current Price: %s

Market consolidating within established quarters.

" , DoubleToString (currentPrice, 4 )); }

После создания таблицы комментариев советник обновляет метку графика, используя функцию CreateOrUpdateLabel, что обеспечивает четкое отображение результатов последнего анализа на графике. Наконец, если обнаружено "вторжение" и ранее не было отправлено ни одного оповещения (отслеживается флагом intrusionAlerted), советник отправляет оповещение с содержимым таблицы и устанавливает флаг на true, чтобы предотвратить повторные уведомления. Чтобы все новые объекты и обновления отображались немедленно, функция завершается вызовом метода ChartRedraw.

CreateOrUpdateLabel ( "IntrusionCommentary" , table, CORNER_LEFT_UPPER , 10 , 10 , clrWhite , 14 ); if (intrusionDetected && !intrusionAlerted) { Alert (table); intrusionAlerted = true ; } if (!intrusionDetected) intrusionAlerted = false ; ChartRedraw (); }

Полный код MQL5

#property copyright "Christian Benjamin" #property link "https://www.mql5.com/en/users/lynnchris" #property version "1.0" #property strict input double MajorStep = 0.1000 ; input bool DrawLargeQuarters = true ; input bool DrawSmallQuarters = false ; input bool DrawOvershootAreas = true ; input double AlertTolerance = 0.0025 ; input color MajorColor = 0x2F4F4F ; input color LargeQuarterColor = 0x8B0000 ; input color SmallQuarterColor = 0x00008B ; input color OvershootColor = clrRed ; input ENUM_LINE_STYLE MajorLineStyle = STYLE_SOLID ; input int MajorLineWidth = 4 ; input ENUM_LINE_STYLE LargeQuarterLineStyle = STYLE_DOT ; input int LargeQuarterLineWidth = 3 ; input ENUM_LINE_STYLE OvershootLineStyle = STYLE_DASH ; input int OvershootLineWidth = 1 ; input ENUM_LINE_STYLE SmallQuarterLineStyle = STYLE_SOLID ; input int SmallQuarterLineWidth = 1 ; input string MajorSupportReason = "Key support level. Break below signals range shift." ; input string MajorResistanceReason = "Pivotal resistance. Breakout above may start new range." ; input string LargeQuarterReason = "Decisive break could trigger next 250-PIP move." ; input string OvershootReason = "Test of breakout; reversal likely if momentum fails." ; input string UndershootReason = "Insufficient bullish force; possible bearish reversal." ; input string SmallQuarterReason = "Minor fluctuation." ; bool intrusionAlerted = false ; void DrawHorizontalLine( string name, double price, color lineColor, int width, ENUM_LINE_STYLE style) { if ( ObjectFind ( 0 , name) != - 1 ) ObjectDelete ( 0 , name); if (! ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , price)) { Print ( "Failed to create line: " , name); return ; } ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , style); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); } void DrawQuarters( double currentPrice) { double lowerMajor = MathFloor (currentPrice / MajorStep) * MajorStep; double upperMajor = lowerMajor + MajorStep; DrawHorizontalLine( "MajorLower" , lowerMajor, MajorColor, MajorLineWidth, MajorLineStyle); DrawHorizontalLine( "MajorUpper" , upperMajor, MajorColor, MajorLineWidth, MajorLineStyle); if (DrawLargeQuarters) { double LQIncrement = MajorStep / 4.0 ; for ( int i = 1 ; i < 4 ; i++) { double level = lowerMajor + i * LQIncrement; string objName = "LargeQuarter_" + IntegerToString (i); DrawHorizontalLine(objName, level, LargeQuarterColor, LargeQuarterLineWidth, LargeQuarterLineStyle); if (DrawOvershootAreas) { double offset = MajorStep / 40.0 ; DrawHorizontalLine( "Overshoot_" + IntegerToString (i) + "_up" , level + offset, OvershootColor, OvershootLineWidth, OvershootLineStyle); DrawHorizontalLine( "Undershoot_" + IntegerToString (i) + "_down" , level - offset, OvershootColor, OvershootLineWidth, OvershootLineStyle); } } } if (DrawSmallQuarters) { double segStep = MajorStep / 10.0 ; double smallQuarter = segStep / 4.0 ; for ( int seg = 0 ; seg < 10 ; seg++) { double segStart = lowerMajor + seg * segStep; for ( int j = 1 ; j < 4 ; j++) { double level = segStart + j * smallQuarter; string objName = "SmallQuarter_" + IntegerToString (seg) + "_" + IntegerToString (j); DrawHorizontalLine(objName, level, SmallQuarterColor, SmallQuarterLineWidth, SmallQuarterLineStyle); } } } } void CreateOrUpdateLabel( string name, string text, int corner, int xdist, int ydist, color txtColor, int fontSize) { if ( ObjectFind ( 0 , name) == - 1 ) { ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XDISTANCE , xdist); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_YDISTANCE , ydist); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_FONT , "Courier New" ); } ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , txtColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); } int OnInit () { CreateOrUpdateLabel( "IntrusionCommentary" , "Intrusion Detector Initialized" , CORNER_LEFT_UPPER , 10 , 10 , clrWhite , 14 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectDelete ( 0 , "IntrusionCommentary" ); } void OnTick () { bool intrusionDetected = true ; double currentPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (currentPrice == 0 ) return ; DrawQuarters(currentPrice); double lowerMajor = MathFloor (currentPrice / MajorStep) * MajorStep; double upperMajor = lowerMajor + MajorStep; string header = StringFormat ( "%-18s | %-8s | %s

" , "Zone" , "Price" , "Reason" ); string separator = "----------------------------------------------

" ; string table = header + separator; if ( MathAbs (currentPrice - lowerMajor) <= AlertTolerance) { table += StringFormat ( "%-18s | %-8s | %s

" , "Major Support" , DoubleToString (lowerMajor, 4 ), MajorSupportReason); intrusionDetected = true ; } if ( MathAbs (currentPrice - upperMajor) <= AlertTolerance) { table += StringFormat ( "%-18s | %-8s | %s

" , "Major Resistance" , DoubleToString (upperMajor, 4 ), MajorResistanceReason); intrusionDetected = true ; } if (DrawLargeQuarters) { double LQIncrement = MajorStep / 4.0 ; for ( int i = 1 ; i < 4 ; i++) { double level = lowerMajor + i * LQIncrement; if ( MathAbs (currentPrice - level) <= AlertTolerance) { table += StringFormat ( "%-18s | %-8s | %s

" , "Large Quarter" , DoubleToString (level, 4 ), LargeQuarterReason); intrusionDetected = true ; } if (DrawOvershootAreas) { double offset = MajorStep / 40.0 ; double overshootUp = level + offset; double undershootDown = level - offset; if ( MathAbs (currentPrice - overshootUp) <= AlertTolerance) { table += StringFormat ( "%-18s | %-8s | %s

" , "Overshoot" , DoubleToString (overshootUp, 4 ), OvershootReason); intrusionDetected = true ; } if ( MathAbs (currentPrice - undershootDown) <= AlertTolerance) { table += StringFormat ( "%-18s | %-8s | %s

" , "Undershoot" , DoubleToString (undershootDown, 4 ), UndershootReason); intrusionDetected = true ; } } } } if (DrawSmallQuarters) { double segStep = MajorStep / 10.0 ; double smallQuarter = segStep / 4.0 ; for ( int seg = 0 ; seg < 10 ; seg++) { double segStart = lowerMajor + seg * segStep; for ( int j = 1 ; j < 4 ; j++) { double level = segStart + j * smallQuarter; if ( MathAbs (currentPrice - level) <= AlertTolerance) { table += StringFormat ( "%-18s | %-8s | %s

" , "Small Quarter" , DoubleToString (level, 4 ), SmallQuarterReason); intrusionDetected = true ; } } } } if (!intrusionDetected) { table = StringFormat ( "No significant intrusion detected.

Current Price: %s

Market consolidating within established quarters.

" , DoubleToString (currentPrice, 4 )); } CreateOrUpdateLabel( "IntrusionCommentary" , table, CORNER_LEFT_UPPER , 10 , 10 , clrWhite , 14 ); if (intrusionDetected && !intrusionAlerted) { Alert (table); intrusionAlerted = true ; } if (!intrusionDetected) intrusionAlerted = false ; ChartRedraw (); }





Результаты

Здесь я представлю результаты, полученные после тестирования инструмента в реальных рыночных условиях, хотя для этой цели я использовал демо-счет. Ниже представлен график, отображающий курс новозеландского доллара (NZD) по отношению к доллару США (USD). Цена приблизилась к уровню понижения, что вызвало срабатывание алерта.

В алерте содержалась важная информация, включая обнаруженную зону, которая в данном случае являлась зоной понижения. Конкретный ценовой уровень, на котором была обнаружена эта зона, составляет 0.5725. Кроме того, в алерте содержался анализ рыночной ситуации на этом уровне, указывающий на недостаточный бычий импульс и потенциальную возможность медвежьего разворота.

Рис. 3. NZD vs USD

Ниже представлена информация, зарегистрированная во вкладке "Эксперты" в MetaTrader 5.

2025.02 .25 16 : 55 : 37.188 Intrusion Detector EA (NZDUSD,H1) Alert: Zone | Price | Reason 2025.02 .25 16 : 55 : 37.188 Intrusion Detector EA (NZDUSD,H1) ---------------------------------------------- 2025.02 .25 16 : 55 : 37.188 Intrusion Detector EA (NZDUSD,H1) Undershoot | 0.5725 | Insufficient bullish force; possible bearish reversal. 2025.02 .25 16 : 55 : 37.188 Intrusion Detector EA (NZDUSD,H1)

Давайте рассмотрим сделку, которую я совершил после обнаружения зоны и дальнейшего анализа.

Рис. 4. Торговый тест

Ниже представлена окончательная позиция рынка, несмотря на то, что я быстро закрыл свои сделки.

Рис. 5. Рыночное движение

На рисунке 6 ниже представлен GIF-файл, демонстрирующий проведенный мной тест валютной пары USDCAD, в ходе которого были выявлены две зоны, где цена реагировала на превышение и на уровень большой четверти.

Рис. 6. USDCAD





Заключение

Наш советник выступает в качестве мощного аналитического помощника, специально разработанного для мониторинга ценовых зон в соответствии с теорией четвертей. Этот инструмент особенно ценен для трейдеров, которые используют теорию четвертей в своем анализе рынка. По результатам наших обширных тестов, советник отлично справляется с определением ключевых ценовых зон, своевременной выдачей оповещений и эффективным фоновым мониторингом рынка. Это достижение представляет собой значительный шаг вперед в автоматизации анализа рынка с использованием теории четвертей. Ранее мы сосредоточились на автоматизации распределения четвертей, а теперь перешли к отслеживанию четвертей в реальном времени. Это усовершенствование гарантирует, что трейдеры будут оперативно получать информацию о взаимодействии цены с этими критическими уровнями, а также о потенциальных изменениях на рынке.

Однако это не заключительный этап нашей работы. Ожидайте дальнейших инноваций в применении теории четвертей в автоматизации рынка. Тем не менее, я призываю всех трейдеров, использующих этот инструмент, интегрировать собственные стратегии, а не полагаться исключительно на предоставляемые сигналы. Комплексный подход, сочетающий автоматизацию с личным опытом, приводит к принятию обоснованных торговых решений.