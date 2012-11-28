MetaTrader 5 / Трейдинг
Как стать поставщиком сигналов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Хотите раздавать свои торговые сигналы и получать за это деньги? Зарегистрируйтесь на сайте MQL5.com в качестве продавца, укажите свой торговый счет и предложите трейдерам подписку на копирование ваших сделок. Решение — простое, усилий — минимум.

  • Доступ к огромной аудитории
    К вашим услугам весь многомиллионный рынок пользователей MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Вы получаете доступ сразу ко всей аудитории потенциальных подписчиков на ваши сигналы.

  • Встроенная система копирования сделок
    Сервис "Сигналы" встроен непосредственно в платформу MetaTrader. Для копирования сделок не нужно никаких дополнительных средств и настроек. Подписка на сигналы происходит легко и удобно, с ней справится любой новичок. Вам не нужно беспокоиться о технических проблемах и поддержке.

  • Готовая система оплаты
    Используя сервис, вы получаете готовый механизм для приема платежей за продаваемые сигналы. Пользователи могут оплачивать подписку кредитными картами и кошельками в популярных платежных системах. Средства за вычетом комиссии сервиса поступают на внутренний счет продавца, откуда он может вывести их в любой момент удобным способом. Сервис также поддерживает автоматическое продление подписок.


Регистрация в качестве продавца

Для получения статуса продавца пройдите простую процедуру регистрации. Она полностью автоматическая и занимает не более пяти минут.

Перейдите в раздел "Продавец" своего профиля, прочитайте и примите правила:

Для регистрации откройте раздел "Продавец" в профиле


Для подтверждения личности сфотографируйте и загрузите один из предложенных документов. Важно сделать именно свежую фотографию, отсканированные копии не подходят. Фотография должна быть приемлемого качества, документ должен полностью в нее помещаться, вся информация должна легко читаться.

На следующем шаге сфотографируйтесь вместе с этим же документом в руке, как показано на иллюстрации.

Для подтверждения личности загрузите фото документа и ваше селфи с документом в руке


Проверка ваших документов займет несколько минут. Как только она будет завершена, вы получите уведомление: в личных сообщениях на сайте, по почте и по SMS. Также после подтверждения регистрации рядом с вашим именем в профиле появится соответствующий значок.

После подтверждения регистрации рядом с вашим именем появится значок


Создание сигнала

Откройте раздел "Сигналы" и нажмите "Создать сигнал".

Добавьте новый сигнал

В открывшейся форме заполните несколько полей:

  • Название сигнала.
  • Режим доступа к сигналу: личный для мониторинга или публичный для продажи.
  • Номер счета.
  • Инвесторский пароль счета. Этот пароль позволяет подключаться к счету в режиме "только чтение", без доступа к торговле. Указывать главный пароль не нужно. Ваш счет остается в полной безопасности.
  • Название сервера брокера. Начните набирать название компании или сервера, а затем выберите подходящий вариант из списка.
  • Стоимость месячной подписки. Платными могут быть только сигналы, транслируемые с реальных счетов.

Укажите данные счета для создания сигнала

Указав все данные, нажмите "Добавить", и ваш сигнал станет доступен для подписки. В нем будет отображена вся торговая история счета, а также различные статистические показатели и графики на ее основе, чтобы потенциальные подписчики могли оценить ваш опыт.

Как видите, ничего сложного в этом нет — достаточно зарегистрироваться, отправить идентификационные данные и выставить сигнал на продажу. И вот вы уже становитесь продавцом сигналов, подписаться на которые сможет множество трейдеров, торгующих через MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Рекомендуем также прочитать следующие статьи по сигналам:

Основы программирования на MQL5 - Строки Основы программирования на MQL5 - Строки
В статье рассматривается всё, что можно делать со строками в языке MQL5. Статья должна быть интересна в первую очередь новичкам, приступившим к изучению программирования на MQL5. Опытным программистам представляется хорошая возможность подытожить, обобщить и систематизировать свои знания.
Интервью с Хуаном Пабло Алонсо Эскобаром (ATC 2012) Интервью с Хуаном Пабло Алонсо Эскобаром (ATC 2012)
"Кто испытывает трудности с программированием и не смог принять участие в нынешнем Чемпионате, я могу сказать только одно - со временем все становится намного проще", - заявил Хуан Пабло Алонсо Эскобар (JPAlonso), герой нашего сегодняшнего интервью.
Интервью с Александром Артаповым (ATC 2012) Интервью с Александром Артаповым (ATC 2012)
Эксперт Александра Артапова (artall) уже на второй неделе Чемпионата оказался на третьей позиции, торгуя на двух символах EURUSD и EURJPY. Затем он ненадолго покинул TOP-10 и после месяца борьбы за выживание вновь включился в схватку за $80 000. И как оказалось, в запасе у его эксперта есть еще тузы в рукаве.
MetaTrader 4 на Linux MetaTrader 4 на Linux
В этой статье расскажем, как одной командой установить MetaTrader 4 в популярных версиях Linux — Ubuntu и Debian. Эти системы широко используются как крупными компаниями для серверного оборудования, так и обычными трейдерами.