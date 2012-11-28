Как стать поставщиком сигналов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Хотите раздавать свои торговые сигналы и получать за это деньги? Зарегистрируйтесь на сайте MQL5.com в качестве продавца, укажите свой торговый счет и предложите трейдерам подписку на копирование ваших сделок. Решение — простое, усилий — минимум.

Доступ к огромной аудитории

К вашим услугам весь многомиллионный рынок пользователей MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Вы получаете доступ сразу ко всей аудитории потенциальных подписчиков на ваши сигналы.





Сервис "Сигналы" встроен непосредственно в платформу MetaTrader. Для копирования сделок не нужно никаких дополнительных средств и настроек. Подписка на сигналы происходит легко и удобно, с ней справится любой новичок. Вам не нужно беспокоиться о технических проблемах и поддержке.





Используя сервис, вы получаете готовый механизм для приема платежей за продаваемые сигналы. Пользователи могут оплачивать подписку кредитными картами и кошельками в популярных платежных системах. Средства за вычетом комиссии сервиса поступают на внутренний счет продавца, откуда он может вывести их в любой момент удобным способом. Сервис также поддерживает автоматическое продление подписок.







Регистрация в качестве продавца

Для получения статуса продавца пройдите простую процедуру регистрации. Она полностью автоматическая и занимает не более пяти минут.



Перейдите в раздел "Продавец" своего профиля, прочитайте и примите правила:

Для подтверждения личности сфотографируйте и загрузите один из предложенных документов. Важно сделать именно свежую фотографию, отсканированные копии не подходят. Фотография должна быть приемлемого качества, документ должен полностью в нее помещаться, вся информация должна легко читаться.

На следующем шаге сфотографируйтесь вместе с этим же документом в руке, как показано на иллюстрации.





Проверка ваших документов займет несколько минут. Как только она будет завершена, вы получите уведомление: в личных сообщениях на сайте, по почте и по SMS. Также после подтверждения регистрации рядом с вашим именем в профиле появится соответствующий значок.





Создание сигнала



Откройте раздел "Сигналы" и нажмите "Создать сигнал".





В открывшейся форме заполните несколько полей:

Название сигнала.

Режим доступа к сигналу: личный для мониторинга или публичный для продажи.

Номер счета.

Инвесторский пароль счета. Этот пароль позволяет подключаться к счету в режиме "только чтение", без доступа к торговле. Указывать главный пароль не нужно. Ваш счет остается в полной безопасности.

Название сервера брокера. Начните набирать название компании или сервера, а затем выберите подходящий вариант из списка.

Стоимость месячной подписки. Платными могут быть только сигналы, транслируемые с реальных счетов.







Указав все данные, нажмите "Добавить", и ваш сигнал станет доступен для подписки. В нем будет отображена вся торговая история счета, а также различные статистические показатели и графики на ее основе, чтобы потенциальные подписчики могли оценить ваш опыт.



Как видите, ничего сложного в этом нет — достаточно зарегистрироваться, отправить идентификационные данные и выставить сигнал на продажу. И вот вы уже становитесь продавцом сигналов, подписаться на которые сможет множество трейдеров, торгующих через MetaTrader 4 и MetaTrader 5.





