Autorithm AI

Техническое описание

AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев ИИ, которые совместно анализируют рыночные условия и выполняют сделки. Каждый слой специализируется на определенном аспекте анализа: технический анализ, распознавание паттернов, анализ ценового действия, анализ тренда, анализ волатильности, управление рисками, анализ новостей, анализ времени, управление системой Мартингейла и принятие окончательного решения. Советник поддерживает настройку торговых сессий по времени, фильтрацию новостных событий и механизмы защиты от волатильности с использованием решений на базе ИИ.

[guide line]



10 слоев искусственного интеллекта

1. ИИ технического анализа— Обрабатывает несколько технических индикаторов и осцилляторов для выявления рыночного импульса, зон перекупленности/перепроданности и потенциальных точек разворота с использованием продвинутых алгоритмов распознавания паттернов.

2. ИИ распознавания паттернов— Идентифицирует и анализирует графические фигуры, свечные модели и ценовые структуры, используя алгоритмы машинного обучения, обученные на исторических данных.





3. ИИ анализа ценового действия — Анализирует движение цен, уровни поддержки и сопротивления и изменения рыночной структуры без опоры на традиционные индикаторы.

4. ИИ анализа тренда— Определяет направление, силу тренда и возможные изменения тренда с помощью сложных алгоритмов, работающих с данными разных таймфреймов.

5. ИИ анализа волатильности — Отслеживает паттерны волатильности, выявляет необычные рыночные условия и корректирует торговые параметры для защиты капитала.

6. ИИ управления рисками — Рассчитывает оптимальный размер позиции, управляет стоп-лоссами и реализует динамический контроль рисков в зависимости от текущих условий рынка и баланса счета.

7. ИИ анализа новостей — Обрабатывает события экономического календаря, фильтрует новости по уровню влияния и корректирует торговое поведение в периоды выхода важных новостей.

8. ИИ анализа времени — Определяет оптимальные торговые сессии, время открытия/закрытия рынков и паттерны рыночного поведения для повышения эффективности торговли.

9. ИИ системы Мартингейла — Интеллектуально управляет масштабированием позиций, рассчитывает оптимальные точки входа для дополнительных сделок и определяет момент закрытия всей серии.

10. ИИ окончательного принятия решения — Синтезирует данные со всех предыдущих слоев, взвешивает сигналы и принимает финальное решение с использованием алгоритмов деревьев решений.





Системные требования

• Минимальный депозит: $500 USD

• Тип счета: Standard или ECN

• Минимальное кредитное плечо: 1:100

• Рекомендованный брокер: с низким спредом и надежным исполнением

• Платформа: MetaTrader 5

Настройки входных параметров

• Умный планировщик

• TradingStartTime: время начала торговой сессии (по умолчанию: 06:00)

• TradingEndTime: время окончания торговой сессии (по умолчанию: 20:00)

• AutoCloseOutsideHours: автоматическое закрытие позиций вне торговых часов

• Ядро AUTORITHM • EnableAIAnalysis: включить или отключить систему анализа ИИ

• UsePersonalAPI: возможность использовать персональный API ключ

• PersonalAPIKey: поле для ввода персонального API ключа (если применимо)

• SelectedAIModel: выбор модели ИИ (по умолчанию: openai/gpt-5)

• Торговый движок AUTORITHM • AutoClearOldOrders: автоматическое удаление старых отложенных ордеров

• EAMagicNumber: уникальный номер советника (по умолчанию: 808080)

• SpreadAdjustment: коэффициент корректировки спреда (по умолчанию: 2)

• TradeIdentifier: комментарий к сделке (по умолчанию: AUTORITHM)

• Система защиты на выходных

• ActivateWeekendShield: включить защиту позиций на выходных

• FridayCloseHour: час закрытия позиций в пятницу (0–23)

• FridayCloseMinute: минута закрытия позиций в пятницу (0–59)

• Интеллектуальный фильтр новостей

• EnableNewsProtection: включить защиту при новостях

• PreNewsStopMinutes: остановка торговли перед новостями (минуты)

• PostNewsStopMinutes: возобновление торговли после новостей (минуты)

• FilterLowImpactNews: фильтровать новости с низким влиянием

• FilterMediumImpactNews: фильтровать новости со средним влиянием

• FilterHighImpactNews: фильтровать новости с высоким влиянием

• MonitoredCurrencies: валюты для отслеживания (по умолчанию: USD, EUR, GBP, JPY, XAU)

• Динамический трейлинг • EnableTrailingStop: включить трейлинг-стоп

• TrailingTrigger: уровень прибыли для активации трейлинга (в пипсах)

• TrailingDistance: дистанция от текущей цены (в пипсах) • Щит защиты капитала

• RiskPercentage: риск на сделку (по умолчанию: 1.0%)

• UseAutoLotSizing: включить автоматический расчёт лота

• FixedLotSize: фиксированный лот при отключённом авто-расчёте

• Защита от волатильности рынка

• EnableVolatilityProtection: включить фильтрацию по волатильности

• MaxVolumeMultiplier: максимальный порог всплеска объёма

• MaxPriceChange: максимальное изменение цены (в пипсах)

• VolumeLookbackPeriod: период анализа объёма (в барах)

• MaxExecutionSlippage: максимальное проскальзывание (в пунктах)

• Расширенная система Мартингейла на ИИ

• MartingaleProfitTargetPips: цель по прибыли для закрытия всех позиций (в пипсах)

• MartingaleLossTargetPips: лимит убытка для закрытия всех позиций (в пипсах)

• MartingaleMultiplier: множитель объёма для последующих ордеров

• MartingaleMaxOrders: макс. количество ордеров в серии (рекомендуется 3–8)

• MartingaleOrderSpacingPips: дистанция между ордерами Мартингейла (в пипсах) Рекомендации по изменению параметров Все входные параметры можно изменять перед установкой советника на график. Рекомендуется тестировать разные комбинации параметров в тестере стратегий перед реальной торговлей. Параметры управления рисками нужно подбирать в зависимости от размера счёта и допустимого риска. Параметры Мартингейла требуют особой осторожности, так как напрямую влияют на размер позиций и риск.

ВИз-за технических ограничений MetaTrader среда Strategy Tester не позволяет подключаться к интернету. Поэтому при бэктестинге EA использует фиксированный, заранее обученный набор данных вместо данных живого AI. Это означает: • Результаты бэктеста могут выглядеть статичными или одинаковыми при разных комбинациях параметров. • Для использования динамических и адаптивных функций AI требуется реальная торговля.

Следуйте этому руководству для успешной установки.