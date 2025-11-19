- Прирост
Всего трейдов:
924
Прибыльных трейдов:
723 (78.24%)
Убыточных трейдов:
201 (21.75%)
Лучший трейд:
30.76 USD
Худший трейд:
-26.90 USD
Общая прибыль:
1 998.18 USD (199 538 pips)
Общий убыток:
-1 084.01 USD (104 249 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (42.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
116.25 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
4.03%
Макс. загрузка депозита:
117.29%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
47 минут
Фактор восстановления:
9.23
Длинных трейдов:
404 (43.72%)
Коротких трейдов:
520 (56.28%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
2.76 USD
Средний убыток:
-5.39 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-99.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-99.07 USD (17)
Прирост в месяц:
36.04%
Годовой прогноз:
437.31%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
99.07 USD (10.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.09% (93.29 USD)
По эквити:
51.62% (98.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|924
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|914
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|95K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.76 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +42.60 USD
Макс. убыток в серии: -99.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 15
|
Exness-Real33
|2.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 1
|
Axi-US17-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|2.09 × 66
|
ICMarketsSC-Live25
|2.30 × 1004
|
Tradeview-Live
|2.45 × 40
|
ICMarketsSC-Live24
|2.50 × 745
|
RoboForex-ECN
|2.69 × 154
Very diligent trader, most of the time uses stop losses and shows incredible performance. The capital is small, so there is still some risk. I recommend withdrawing your profits, like the trader does, at the end of each month… It's better for risk management. Otherwise, this signal is very good, with consistent profits. When choosing a signal, it's important to select a trader whose trades have a wide range. This is because when you copy trades, you'll lose between one and three pips compared to the trader on each trade. This trader often has positions that go over 50 pips, so you don’t lose much due to slippage. The strategy is very balanced and well-structured.
I don’t understand these complaints — since MT4 lets you set your own stop loss, there’s no reason to blame the signal. I’m liking it so far, and if it keeps up like this, it’s perfect. Even if it blows up, I don’t care — I’ve got my own stop loss and I’ll keep trading as usual
Any bets how long our accounts survive ? I will be off after this month. Luckily my account is only very small to test this signal. Exzessive opening trades when trade goes into wrong direction. Today my account slipped very sharply onthe destruction edge. Dangerous strategy.
我已购买了.恶意开单.千万不要订购
Very good signal, very profitable. But I only risk the same amount as the provider (200$) so my profits are only covering the signal costs. Works very good on IC Markets, it is recomended.
Помимо сигналов 0.01 лота былоло много сигналов по 0.08 которые не отображаются в истории сигнала. В итоге депозит проигран, ау продавца все хорошо(