Ngo Thanh Minh

Gold pro

Ngo Thanh Minh
6 отзывов
Надежность
44 недели
33 / 92K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4 337%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
924
Прибыльных трейдов:
723 (78.24%)
Убыточных трейдов:
201 (21.75%)
Лучший трейд:
30.76 USD
Худший трейд:
-26.90 USD
Общая прибыль:
1 998.18 USD (199 538 pips)
Общий убыток:
-1 084.01 USD (104 249 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (42.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
116.25 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
4.03%
Макс. загрузка депозита:
117.29%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
47 минут
Фактор восстановления:
9.23
Длинных трейдов:
404 (43.72%)
Коротких трейдов:
520 (56.28%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
2.76 USD
Средний убыток:
-5.39 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-99.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-99.07 USD (17)
Прирост в месяц:
36.04%
Годовой прогноз:
437.31%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
99.07 USD (10.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.09% (93.29 USD)
По эквити:
51.62% (98.07 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 924
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 914
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 95K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.76 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +42.60 USD
Макс. убыток в серии: -99.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 2
ECMarkets-Live10
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
Exness-Real33
2.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
2.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 1
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live22
2.09 × 66
ICMarketsSC-Live25
2.30 × 1004
Tradeview-Live
2.45 × 40
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 745
RoboForex-ECN
2.69 × 154
еще 68...
Средняя оценка:
StretegyX
171
StretegyX 2025.11.19 11:13  (изменен 2025.11.19 11:18) 
 

Very diligent trader, most of the time uses stop losses and shows incredible performance. The capital is small, so there is still some risk. I recommend withdrawing your profits, like the trader does, at the end of each month… It's better for risk management. Otherwise, this signal is very good, with consistent profits. When choosing a signal, it's important to select a trader whose trades have a wide range. This is because when you copy trades, you'll lose between one and three pips compared to the trader on each trade. This trader often has positions that go over 50 pips, so you don’t lose much due to slippage. The strategy is very balanced and well-structured.

Luis Felipe De Andrade Estrela
357
Luis Felipe De Andrade Estrela 2025.11.13 03:35 
 

I don’t understand these complaints — since MT4 lets you set your own stop loss, there’s no reason to blame the signal. I’m liking it so far, and if it keeps up like this, it’s perfect. Even if it blows up, I don’t care — I’ve got my own stop loss and I’ll keep trading as usual

Logimator_1171
221
Logimator_1171 2025.11.12 10:06 
 

Any bets how long our accounts survive ? I will be off after this month. Luckily my account is only very small to test this signal. Exzessive opening trades when trade goes into wrong direction. Today my account slipped very sharply onthe destruction edge. Dangerous strategy.

De Ping Hu
455
De Ping Hu 2025.10.25 03:44  (изменен 2025.10.30 18:15) 
 

我已购买了.恶意开单.千万不要订购

handycrash
241
handycrash 2025.09.14 07:11 
 

Very good signal, very profitable. But I only risk the same amount as the provider (200$) so my profits are only covering the signal costs. Works very good on IC Markets, it is recomended.

Ivan Nauros
182
Ivan Nauros 2025.08.13 18:30 
 

Помимо сигналов 0.01 лота былоло много сигналов по 0.08 которые не отображаются в истории сигнала. В итоге депозит проигран, ау продавца все хорошо(

2025.12.17 05:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 01:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 12:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 20:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 19:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 23:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 00:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 00:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 14:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.27 10:31
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 19:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 06:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 00:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold pro
30 USD в месяц
4 337%
33
92K
USD
260
USD
44
87%
924
78%
4%
1.84
0.99
USD
52%
1:500


Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.