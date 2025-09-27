NTRon 2OOO

5

Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров

Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике.
В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной модели доступа к рынку,
которая интегрирует актуальные данные и контекстный анализ в процесс принятия решений.

  • Анализ новостного сентимента в реальном времени (на основе GPT-5)

  • Симуляция дисбаланса стакана ордеров (DOM) на основе тиковых данных

Комбинация этих двух компонентов создает надежную основу для точных входов и выходов, учитывая как фундаментальные, так и микроструктурные рыночные данные.

Пожалуйста, свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить set-файл и руководство.
Проверенный сигнал (ECN счёт) - NTRon 2000 Стабильная версия


[Характеристики и рекомендации]

  • Торговый инструмент: XAUUSD (золото)

  • Таймфрейм: 30 минут (оптимальный баланс между скоростью реакции и качеством сигналов)

  • Кредитное плечо: не менее 1:50 (для эффективного использования движений без чрезмерного риска)

  • Начальный капитал: от 230 USD (достаточно для использования малых лотов при консервативном управлении рисками)



[Анализ новостных заголовков]

Золото чувствительно к макроэкономическим данным, таким как инфляционные отчеты, данные по рынку труда и решения ФРС США по процентной ставке.
В отличие от большинства систем, которые избегают этих периодов, данная стратегия активно использует настроение новостей как критерий для принятия решений:

  • Позитивный сентимент по доллару США (ястребиные комментарии ФРС, сильные экономические данные) -> склонность к шорт-позиции по XAUUSD

  • Негативный сентимент по доллару США (слабые данные, мягкая риторика) -> склонность к лонг-позиции по XAUUSD

GPT-5 выступает в роли семантического фильтра, который понимает заголовки не только буквально, но и в контексте.
Например, он способен определить, следует ли фразу «Fed cautious on inflation» интерпретировать как рестриктивную (бычий сигнал для USD, медвежий для золота) или как нейтральную.

Это позволяет системе избегать ошибок, вызванных поверхностной интерпретацией, и обеспечивает высококачественную и обоснованную оценку новостного сентимента.



[Дисбаланс ордеров / Симуляция DOM]

Поскольку в MT4/MT5 доступ к стакану ордеров ограничен, реализована симуляция DOM на основе тиковых данных. В рамках этой симуляции выполняется:

  • Определение кластеров объема и ключевых ценовых уровней

  • Выявление заметной аккумуляции интереса к покупкам или продажам

  • Распознавание потенциальных стен ликвидности (уровней с высокой концентрацией спроса или предложения)

Главная задача - отличить реальные уровни ликвидности от искусственных (так называемых «фейковых стен»). Здесь снова задействуется GPT-5: ИИ распознает аномалии в тиковом потоке и фильтрует ложные сигналы.
Таким образом, советник способен определить, действительно ли рынок готов пробить уровень, или же это попытка манипуляции со стороны крупных участников с целью ввести в заблуждение розничных трейдеров.



[Эффект синергии – в чем уникальность данной комбинации]

Главное преимущество этой системы заключается в интеллектуальном объединении двух дополняющих друг друга аналитических подходов.
Анализ сентимента обеспечивает макроэкономическую направленность - на основе фундаментальных данных определяется склонность к лонгу или шорту.
Параллельно симуляция DOM анализирует поведение рынка на микроструктурном уровне и выявляет намерения институциональных участников через тиковую агрегацию.

Пример: Если новости указывают на слабость доллара США (что в целом бычий сигнал для золота), и DOM одновременно показывает высокую активность покупателей на более низких уровнях - это формирует высоковероятный лонг-сценарий.
И наоборот: даже если новости предполагают лонг, но структура стакана указывает на позиционирование крупных игроков в противоположную сторону, такой сигнал игнорируется.

Эта комбинация создает двухуровневую фильтрацию, которая снижает количество ложных сделок, повышает точность входов и помогает контролировать просадку.


[Рыночный потенциал и уникальность]

Эта стратегия явно выделяется на фоне традиционных решений и крайне редко встречается в подобной форме на рынке.
В то время как большинство систем полагается исключительно на технические индикаторы или статичные новостные фильтры, данный Expert Advisor объединяет два мощных компонента:
ИИ-анализ новостного сентимента и симуляцию DOM на основе тиковых данных (дисбаланс стакана ордеров).

Этот инновационный подход объединяет как фундаментальные, так и микроструктурные рыночные данные в одной системе, открывая новые возможности для точного и обоснованного трейдинга.
Особенно в торговле XAUUSD - активом, чувствительным к новостям и ликвидности - этот гибридный подход демонстрирует свою силу:
он не только стабилен, но и ориентирован на долгосрочный успех в динамичных рыночных условиях.



Вывод:
Данная торговая стратегия объединяет лучшее из двух миров: макроэкономический интеллект + микроструктурная точность.
GPT-5 используется не просто как источник сигналов, а как интеллектуальный фильтр ложных входов - это редкое, но исключительно перспективное сочетание.



Отзывы 17
liu000202
848
liu000202 2025.12.21 00:18 
 

The backtesting curve is very good! The key is that the retraction control is also good,

Lee Wai Chong
2400
Lee Wai Chong 2025.12.19 02:00 
 

Such a unique strategy! I am super happy with it so far, and Konstantin has been very supportive as well!! I really hope the strategy will maintain its performance when too many people use it :) I believe Konstantin is a very experienced developer, looking for more products from him in the future.

125206.A
66
125206.A 2025.12.15 18:25 
 

I have been using NTron since the beginning of November '25 (which was 6 weeks ago), and I must say, this EA is just amazing: ONLY WINNERS, not even one loser! The EA provides the option to either set a manual lot size or to activate one of the following risk modes: low1, low 2, medium 1, medium 2, high 1, high 2, aggressive 1 and aggressive 2. After starting with a manual lot size of 0.01, I soon changed to risk mode "medium 1", after a few days I changed to "medium 2", and since the NTron shows such a great performance and reliablity, I finally set the risk mode to "high 1" which starts with a SL of about 12%. And as the EA will go on performing with such a success rate, I will probably "climb" further up to "high 2". I have to admit that I would never have expected such a high quality!

Рекомендуем также
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки инде
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Эксперты
EA GainX 400 – Weltrade (Synthetic Indices | M15) Minimum Recommended Deposit: 50 USD GainX 400 is a specialized automated trading system designed exclusively for Synthetic Indices on the Weltrade broker. It operates on the M15 timeframe, targeting directional momentum expansions. The strategy follows a High Ratio structure, meaning it accepts small, controlled losses while aiming for large winning moves that more than compensate drawdown periods—producing a steady and scalable equity curve ove
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Эксперты
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Project Maximum Heat MT5
Ruslan Pishun
Эксперты
Project Maximum Heat - это уникальная полностью автоматизированная система рассчитанная на работу на 28 валютных пар и 5 таймфреймов: М5, М15, М30, Н1, Н4. Стратегия основана на многочисленных стратегий, таких как работа по боковому тренду, нисходящему тренду, восходящему  тренду, пробой треугольных трендов и другие. Для вычисления нужных комбинаций используется такие индикаторы как: Moving Average, MACD, Standard Deviation, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Bollinger Bands. Советник испо
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Ex Gold MT5 EA
Richard Kofi Anim Darko
Эксперты
After You download the EA kindly join our telegram group below..... https://t.me/aFXeas EX GOLD MT5 EA is a unique fully automated Expert Advisor which uses a combination of price action and indicators to find profitable entries on the market. It uses an average of standard deviation to follow the trend for additional entries hence taking advantage of the trend. Its unique but simple parameter makes it suitable for beginners and experienced traders. The EA was designed to trade Gold on the M1,
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет Трейдеры! Представляю Стратегию "Дуэнде", Дуэнде — это алгоритм, который обнаруживает шаблоны различных высоких и низких уровней, где они остаются постоянными, чтобы делать хорошие входы, с системой восстановления, запрашивающей различные вещи, такие как безубыточность, и пересечения между одноранговыми узлами. Доказано, что он без проблем контролирует несколько валют, с мощным контролем новостей во время рынка. можно управлять всеми необходимыми символами Моя стратегия оптимизирована
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Эксперты
Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
AnacottTrading MultiAI BTC Edition
Oliver Jung
Эксперты
AnacottTrading MultiAI – The Honest Multi-Asset Trading Robot AnacottTrading MultiAI is not just another “blender EA” promising dream-like revenues with fake backtests. This is a transparent, professional trading system built on 15+ years of market experience. AnacottTrading   MultiAI  trades with discipline: Only one position at a time No Martingale, no Grid, no trade spam Full risk control for every single trade This EA uses a rolling optimization approach – always tuned to the last 3 months o
Hybrid Coco EA
Suharmoko
Эксперты
Price at $499 7 Copy left Hybrid Coco EA  is a modern, tropical-themed automated trading system that blends simplicity with high-performance market technology. Inspired by the balance and clarity of a fresh young coconut, this EA delivers smooth and powerful trading using momentum-based indicators  instead of traditional candle engines. Built for gold and major forex pairs, Hybrid Coco uses multi-layered momentum analysis  to detect early trend bursts, continuation waves, and exhaustion points
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Эксперты
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Эксперты
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене будет доступно лишь очень ограниченное количество экземпляров! Окончательная цена: 999$ НОВИНКА (от 349$) --> ПОЛУЧИТЕ 1 EA БЕСПЛАТНО (для 2 номеров торговых счетов). Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!   После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов,
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Эксперты
Sonic R Pro Enhanced EA - Версия 2025 249$ только для первых 5 покупателей! Live Сигнал Проверьте реальную производительность Sonic R Pro Enhanced: Торговая стратегия Sonic R Pro Enhanced — это обновленная версия классической стратегии Sonic R, которая автоматизирует сделки на основе Dragon Band (EMA 34 и EMA 89) и использует усовершенствованные алгоритмы для максимальной эффективности. Таймфреймы: M15, M30 Поддерживаемые пары: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Стиль торговли: Свинг-трейд
Gbpjpy Scalper EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Эксперты
GBPJPY scalper EA is a pound yen trading expert advisor designed especially for trading GBPJPY. It is a 5 minute time frame scalper and its strategy is based on low volume trading strategy, it trades at night and day for few hours when the volume is low and there is no news in order to maximize its accuracy and minimize the risk. Join our   MQL5 group   in order to download the latest set files which will be required to back-test and run the EA on real account. You are also welcome to join our p
Future EA MT5
Mansour Babasafary
3.33 (6)
Эксперты
This expert is the newest expert of our team. We want to implement the latest market strategies in it. A long-term project of several years If you want to be a partner in the development of this expert, you can buy it at a very low price. An expert based on mixed strategies We will combine several strategies in this expert Price action, patterns, waves, maybe even artificial intelligence and... Attributes of Version 1.0: Can be used in the GBPUSD and USDCHF , AUDUSD currency pairs Can be used
MGH SuperTrend Scan Module
Jumnong Khamngam
Эксперты
MGH SuperTrend Scan Module – Version 1.6 - Advanced Multi-Trend Trading System for XAUUSD (Gold) - Designed for M15 trading   The MGH SuperTrend_Scan module is a fully automated Expert Advisor designed for Gold (XAUUSD). This module includes a built-in SuperTrend detection system, multiple EMA trend confirmations, momentum filtering, and a Strategy Scanner Engine.   Version 1.5 adds adjustable opening and closing times for news events each day. To reduce drawdown, closing trades on Fridays (
FREE
XD FlashScalp EA
Nguyen Xuan Danh Tran
Эксперты
XD FlashScalp EA is a lightweight and fast scalping Expert Advisor designed for precision trading at key market levels. It automatically detects overbought and oversold zones to SELL at local highs and BUY at local lows, using an adaptive flash-scalping logic. The EA is fully optimized for accounts with bonus lots and supports flexible lot scaling based on balance and risk. Main Features Intelligent flash-scalping algorithm with price-level recognition Works on all major currency pairs (
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Эксперты
Универсальный автоматический торговый советник - конструктор стратегий для MetaTrader 5, работающий на стандартных индикаторах. Этот советник является универсальной торговой системой с нашими функциями и более чем 20 сигналами по стандартным индикаторам для открытия позиций и отложенных ордеров. Вы можете выбрать один из 20 сигналов для открытия позиции, а также 5 из 20 фильтров для фильтрации сигналов стандартных индикаторов, включенных в пакет MetaTrader. У каждого сигнала Вы можете настроить
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Эксперты
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
MartiMax Pro
Dorian Okan Froissart
Эксперты
Take Control with a Versatile and Effective Expert Advisor MartiMax Pro stands out for its elaborate trading strategy and extensive backtesting history. Indeed, the backtests show a very promising growth curve with well-controlled drawdowns. One of the key elements that makes MartiMax Pro unique is its integrated martingale system. Unlike traditional martingales, which are often criticized for their risky management, our system has been specially designed to enhance risk management. By intellig
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры, я тщательно разработал этот инструмент с реальными результатами. Apolo AI предназначен и специально разработан для скальпирования с помощью алгоритма тренда, структурированного в AI и узлах в канадской валюте. Здесь мы можем увидеть результат его 1-летнего бэктеста от 10 тысяч до 40k, мы также можем увидеть сигнал реального счета с выигрышем реальных денег с аналогичными результатами, Apollo невероятен! Я расскажу вам немного о дизайне, основанном на диапазонах узлов дл
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
Эксперты
Aura Superstar    — полностью автоматизированный советник, предназначенный для торговли    валютами во время ролловера .  Он основан на кластерном анализе машинного обучения и генетических    алгоритмах скальпинга. Первый мультивалютный скальпер, использующий механизм глубокого машинного обучения, многоуровневый персептрон и адаптивный нейро-фильтр в сочетании с классическими индикаторами. Эксперт показывает стабильные результаты с 2003 года. Не использует опасные методы управления капиталом, не
Black Jack mt5
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Forex Bot Black Jack   — это надежный трендовый торговый алгоритм, предназначенный для автоматизации торговли на Форексе. Торговля на валютном рынке является сложной и динамичной задачей, для успешного участия в которой требуется значительное количество времени, усилий и опыта. Однако с развитием торговых ботов трейдеры получили возможность автоматизировать свои стратегии и использовать рыночные тенденции без необходимости тратить бесконечные часы на анализ данных. Forex Bot Black Jack   — это
Defender of the Deposit
Alexey Viktorov
Эксперты
Советник локирует убыточную позицию или сетку с указанным Magic number и в дальнейшем пытается свести убыток к нулю, или минимуму. Продолжительность операции зависит от параметров советника и может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Параметры советника и их назначение: What position is locked             Какого направления позицию или сетку позиций локируем. Buy или Sell. Magic number                           Magic number позиции которую локируем. Width lock                 
Quantum AI Bot MT5
Albertas Guscius
Эксперты
Quantum AI Scalper Why Quantum AI Scalper? The financial markets move at the speed of light— Quantum AI Scalper is your edge. Built with cutting-edge machine learning algorithms, this MetaTrader 5 indicator scans trends in real-time, executes precision scalping signals, and adapts to market shifts faster than humanly possible. Whether you’re chasing pips on USDJPY or riding volatile breakouts, Quantum AI turns complexity into opportunity. Key Features : AI-Powered Trend Analysis : Detects em
Angel Michael
Michael Kofi Junior Taah
Эксперты
Angel Michael FxBot Angel Michael FxBot объединяет пять мощных торговых стратегий в одну систему, используя механизм голосования стратегий 60% для фильтрации слабых сигналов и приоритизации высоковероятных сделок. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАПУСКА – ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ! Цена временно $30 в первые дни официального запуска! Обычная цена: $250 ️ ВАЖНО: Этот EA должен быть установлен и запущен ТОЛЬКО на 1-минутном (M1) таймфрейме . Использование любого другого таймфрейма приведёт к неправильным
Gold Quant Ai
Hizbullah Mangal
5 (4)
Эксперты
Gold Quant AI – Precision Gold Trading with Disciplined AI Confirmation Important Broker Note All development, signals, and backtests for Gold Quant AI are conducted on IC Markets . If you use a different broker, results may vary due to differences in spreads, execution speed, slippage, and liquidity conditions. Launch Pricing Roadmap Launch Offer: Only $99 This is a limited launch offer available to early buyers only. First 10 buyers: $99 After the first 10 sales: price increases to $200 Then
Price Gold
Yuriy Kuzmin
5 (1)
Эксперты
Финальная цена: $999. Успей купить раньше, сэкономь и получи Бонус AI Engine Crypto MT5 или AI Engine Crypto MT4!!! Привет всем любителям торговли золотом, представляю новый торговый советник - Price Gold, разработанный специально для торговой платформы МТ5. Автоматизированный советник для трейдеров умеющих ожидать и эмоционально готовых к торговле на рынке, эксперт в большем случае для долгосрочной торговли Советник разработан на пользовательских индикаторах с применением фильтров для наилучши
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Эксперты
Торговая Система AI MAP Торговая Система AI MAP AI MAP — это автоматизированный торговый советник, разработанный для анализа рыночных условий и выполнения сделок на основе алгоритмической логики. Система использует многоуровневую аналитическую структуру для оценки ценового движения, объема и рыночных настроений без ручного вмешательства. Онлайн-мониторинг (+ 3 месяца)    || Чат-группа    Архитектура Системы EA включает специализированные модули обработки для работы с различными аспектами рынка
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Эксперты
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Точная торговля на XAUUSD Live Signal Avalut X1 — это профессиональный советник (Expert Advisor) для автоматической торговли на XAUUSD (золото) в MetaTrader 5. Система объединяет четыре взаимодополняющие стратегии в одном EA, чтобы работать в различных рыночных режимах. Решение автономно для MT5 и не требует внешних DLL или установщиков третьих лиц. Ключевые возможности Четыре стратегии в одном EA: согласованные и взаимодополняющие стратегии для
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Эксперты
Aria Connector EA – V4 (Обучающая Машина + Модель Обучения XGBoost +112 Платных и Бесплатных ИИ + Система Голосования + Внешние и Редактируемые Промпты) В то время как большинство EA на рынке утверждают, что используют "ИИ" или "нейронные сети", но на самом деле запускают только базовые скрипты, Aria Connector EA V4 переопределяет, что означает торговля, действительно управляемая ИИ. Это не теория, не маркетинговая шумиха, это прямое, проверяемое соединение между вашей платформой MetaTrader 5
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Эксперты
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Эксперты
" Silicon Ex ": Ваш надежный помощник в мире Forex Silicon Ex — это современный торговый бот, специально созданный для трейдеров на рынке Forex. Этот инновационный инструмент служит надежным партнером для тех, кто стремится к эффективной и автоматизированной торговле. Ключевые особенности "Silicon Ex": Надежность и стабильность: Создан с применением передовых технологий, обеспечивающих стабильную и надежную работу на рынке. Интеллектуальное управление рисками: Встроенная система управления кап
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Эксперты
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Самая продвинутая версия нашего советника на сегодняшний день, полностью перестроенная с использованием принятия решений на базе ИИ , мульти-ИИ голосования и динамической логики торговли . Теперь он предназначен не только для XAUUSD (Золото) на M1, но также поддерживает BTCUSD и ETHUSD с высокочастотными входами, умным управлением рисками и полной адаптивностью. Советник объединяет бесплатные модели ИИ через OpenRouter с расширенными фильтрами для точной торговли при
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Эксперты
Представляю вам экспертного советника, собранного на базе моей мануальной торговой системы Algo Pumping . Я конкретно прокачал эту страту, закинул туда важные плюшки, фильтры и фишки, и теперь вывожу на рынок торгового бота, который: Лупит по продвинутому алгоритму Algo Pumping Swing Trading, Ставит ордера Stop Loss для защиты депо, Идеально подходит как для "Prop Firm Trading", так и для "Personal Trading", Работает без мартингейла и без лютого усреднения, Катает на таймфрейме М15 (позже закач
Фильтр:
liu000202
848
liu000202 2025.12.21 00:18 
 

The backtesting curve is very good! The key is that the retraction control is also good,

Konstantin Freize
1053
Ответ разработчика Konstantin Freize 2025.12.21 11:53
Greetings, thank you very much for your feedback.
I’m glad to hear that you find the backtesting curve very good and that the drawdown control meets your expectations. Risk and drawdown management are a key focus of the strategy, so it’s great to see this reflected in your experience.
I will continue improving the EA to ensure the best possible performance.
Lee Wai Chong
2400
Lee Wai Chong 2025.12.19 02:00 
 

Such a unique strategy! I am super happy with it so far, and Konstantin has been very supportive as well!! I really hope the strategy will maintain its performance when too many people use it :) I believe Konstantin is a very experienced developer, looking for more products from him in the future.

Konstantin Freize
1053
Ответ разработчика Konstantin Freize 2025.12.19 08:42
Thank you very much for your kind review and your trust.
I’m glad to hear you’re happy with the strategy so far. Scalability is something I keep in mind to ensure stable performance over time.
Thanks again for your support
125206.A
66
125206.A 2025.12.15 18:25 
 

I have been using NTron since the beginning of November '25 (which was 6 weeks ago), and I must say, this EA is just amazing: ONLY WINNERS, not even one loser! The EA provides the option to either set a manual lot size or to activate one of the following risk modes: low1, low 2, medium 1, medium 2, high 1, high 2, aggressive 1 and aggressive 2. After starting with a manual lot size of 0.01, I soon changed to risk mode "medium 1", after a few days I changed to "medium 2", and since the NTron shows such a great performance and reliablity, I finally set the risk mode to "high 1" which starts with a SL of about 12%. And as the EA will go on performing with such a success rate, I will probably "climb" further up to "high 2". I have to admit that I would never have expected such a high quality!

Konstantin Freize
1053
Ответ разработчика Konstantin Freize 2025.12.15 22:24
Thank you very much for your great review and your trust in NTRon 2000
I’m happy to hear that the EA is performing so good for you and that you appreciate the different risk modes and flexibility. Your step-by-step approach is exactly how NTRon 2000 is intended to be used.
Thanks again for your support, I wish you continued success!
Kanson lau
61
Kanson lau 2025.12.14 19:20 
 

你好，我购买了你这个智能交易系统，接下来应该如何设置EA呢？

Konstantin Freize
1053
Ответ разработчика Konstantin Freize 2025.12.14 19:48
Warm greetings to you, thanks for purchasing.
I have already sent you everything you need.
If you have any questions, please feel free to contact me at any time.
Michael John Malkinson
700
Michael John Malkinson 2025.12.14 00:08 
 

Early impressions - 3 trades - 3 wins so far. However it does seem you need somewhere between 4-10 wins to cover one loss, depending how much some of the winners trail. However live signal showing 0 losses at time of writing this - lets see how next few weeks go! so far so good

Konstantin Freize
1053
Ответ разработчика Konstantin Freize 2025.12.14 10:25
Greetings, thank you for sharing your early impressions and for the review.
It’s great to hear that the first trades have been successful so far. As with any strategy, performance is best evaluated over a longer period.
If you need anything or have questions, don’t hesitate to get in touch.
Pieter de Jager
79
Pieter de Jager 2025.12.13 06:07 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ “Best support ever on MQL5! Konstantin is super patient, helpful and professional. I bought NTRon 2000 for a prop firm account (1:30 leverage) and placed my first trade today – already off to a great start on Gold! He answered every question instantly, sent me the set-file and manual right away, and even logged into my VPS to fix setup issues and adjust risk settings – all done quickly and with a smile. That kind of after-sales care is extremely rare. The EA is clean, well-coded, the live signal speaks for itself, and I can see the price is going up because it’s a quality product – act now before it increases! Highly recommended!” — Pieter

Konstantin Freize
1053
Ответ разработчика Konstantin Freize 2025.12.14 10:21
Thank you very much for your great review, Pieter
I’m glad to hear that everything is working well and that you’re off to a strong start on Gold with NTRon 2000. Your feedback is greatly appreciated. Should you require any further assistance, I’ll be happy to support you. I wish you continued success.
labtrade
301
labtrade 2025.12.05 08:15 
 

Looks like a promising and robust EA and a supportive developer. Need more time to run it in live but the authors signal is promising and backtests look good.

UPDATE: I found that I can't use my own API key with the authors request text, I would like to do so that I'm not dependent on their key. This is the only issue with this EA. Once this is fixed I will update my review. THE DEVELOPER HAS TOLD ME THEY ARE WORKING ON THIS. I CONGRATULATE THEIR COMMUNICATION AND WILL UPDATE MY REVIEW WHEN THIS NEW VERSION IS RELEASED.

Konstantin Freize
1053
Ответ разработчика Konstantin Freize 2025.12.05 10:27
Greetings, thank you very much for your review. I appreciate It.
Please feel free to reach out anytime if you need assistance.
I will continue improving the EA to ensure the best possible performance.
aj10722
51
aj10722 2025.12.04 13:22 
 

I have purchased NTRon2000 around 40-50 days back. The author was very generous to provide manual and set files promptly upon a pm. For the initial 15-20 days the EA didn't make much trades, so I again contacted the author and asked for solution. Konstantin Frieze replied promptly with the suggestions and necessary changes. After doing necessary changes in settings, the EA started working perfectly. So far now it has given me around 20-25% returns. Looking forward for consistency now. Overall great product by a kind and generous author.

Konstantin Freize
1053
Ответ разработчика Konstantin Freize 2025.12.04 13:52
Greetings, and thank you for the review.
I’m glad the adjustments helped and that the EA is performing well for you.
If you or anyone else ever needs assistance, please feel free to contact me anytime.
fience
146
fience 2025.12.02 12:32 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Konstantin Freize
1053
Ответ разработчика Konstantin Freize 2025.12.02 15:10
Thank you for your review and for taking the time to run so many backtests.
I appreciate your trust and I’m glad to hear you had a good experience.
If you need anything or have questions, don’t hesitate to get in touch.
hiteshdaoya
39
hiteshdaoya 2025.12.02 04:42 
 

I purchased NTRon 2OOO about three weeks ago, starting with a $500 live balance. So far it has delivered +$100 profit — a 20% gain — which I find promising for a “buy-and-hold / long-run” usage. The EA appears stable and consistent under live market conditions, which gives me confidence to consider it as a long-term trading tool rather than a short-term experiment. What stands out for me: It works on the XAUUSD pair (Gold), using a hybrid approach combining news-sentiment analysis and order-book imbalance logic — something that seems rare compared to typical indicator-based EAs. Given my small starting capital, the moderate profit without severe drawdown so far feels like a good balance of risk vs reward. The author appears professional and committed: the profile of Konstantin Freize claims focus on stability, risk control, and real-market robustness while developing EAs. If you are looking for an automated EA for Gold (XAUUSD) and want something built for long-term performance rather than aggressive high-risk strategies, NTRon 2OOO deserves serious consideration. My early results encourage me to keep it running and monitor performance over the coming months. I will update this review later once more data (e.g. drawdown, consistency across months) is available — but for now I’m satisfied and optimistic.

Konstantin Freize
1053
Ответ разработчика Konstantin Freize 2025.12.02 15:09
Warm greetings and thank you very much for your feedback.
I’m glad to hear that NTRon 2000 is performing well and meeting your expectations.
If you need anything or have questions, don’t hesitate to get in touch.
Dmitriy Mashkarin
718
Dmitriy Mashkarin 2025.11.28 07:18 
 

Советник работает 2 месяца на реальном счете, низкий уровень риска, я доволен его работой.

Konstantin Freize
1053
Ответ разработчика Konstantin Freize 2025.11.28 11:35
Спасибо за отзыв.
Отлично, что советник уже два месяца уверенно показывает себя на реальном счёте при низком риске.
Благодарю вас за доверие
kushketty
130
kushketty 2025.11.17 16:53 
 

This EA is literally gold...excellent support from the developer and the EA performs as described.I have been using it just over a month and its been performing exceptionallly well with profitable trades.

Konstantin Freize
1053
Ответ разработчика Konstantin Freize 2025.11.17 17:26
Thank you for your great review. I’m happy to hear the EA is performing well for you and that my support has been helpful. I appreciate your trust and will continue working to keep the results consistent.
Takaki Gustavo Delho
185
Takaki Gustavo Delho 2025.11.17 13:47 
 

Excellent EA — highly recommended. The Ntron2000 has a stable and reliable performance, and the developer provides clear instructions, great guidance, and very supportive communication. I’m extremely satisfied with the results and excited for future updates. Amazing work, Konstantin!

Konstantin Freize
1053
Ответ разработчика Konstantin Freize 2025.11.17 17:25
Warm greetings and thanks for your positive feedback and for trusting the Ntron2000. I’m very happy to hear that both the EA’s performance and my support have met your expectations. Your review means a lot, and I’ll keep working on valuable updates.
yoshiyuki shoji
466
yoshiyuki shoji 2025.10.09 18:26 
 

Purchasing this EA was like winning the lottery out of all the options available.

Konstantin Freize
1053
Ответ разработчика Konstantin Freize 2025.10.09 21:39
Thank you very much, I’m really glad to hear that you are happy with the EA, your support means a lot!
Renato De Mendonca L Aguarda
377
Renato De Mendonca L Aguarda 2025.10.08 11:12 
 

The EA is very accurat, FANTASTIC. The seller answers all questions. Congratulations

Konstantin Freize
1053
Ответ разработчика Konstantin Freize 2025.10.08 17:26
Greetings and thank you for the input.
I’m really happy to hear that you’re satisfied with the EA and my support.
I appreciate your trust and encouragement.
1liam
26
1liam 2025.10.07 17:26 
 

EA-en fungerer utmerket så langt. 5 handler, og alle nådde take profit med presisjon. Det er virkelig imponerende. Jeg skal fortsette å teste EA-en og gi en ny oppdatering senere.

Konstantin Freize
1053
Ответ разработчика Konstantin Freize 2025.10.07 22:36
Tusen takk for tilbakemeldingen, det gleder meg veldig!
Jeg ønsker deg fortsatt gode resultater med EA-en.
cyberhiga
1098
cyberhiga 2025.09.30 05:37 
 

I purchased NTRon 2OOO. The author, Konstantin Freize, was very kind. I made my first trade using it, and it was profitable. I've purchased and tested various EAs, but this one feels truly excellent. I plan to document the results after running it for a while. I feel the author is trustworth

Entered on 2005/10/10.

It has been in operation since 2025/9/29, and it has won every single trade. No losses. It's a very precise trader. The order direction is perfect, snapping up profits quickly, and even after closing, it feels like the price keeps moving in the order direction. I truly felt it was identifying the market direction with remarkable accuracy.

I am grateful to Konstantin Freize for allowing me to encounter such an outstanding EA.

It's been about three months since I purchased it, and it's truly an amazing EA.

Its stability is outstanding, and it's nearly undefeated. It's incredible.

Cheers to Konstantin Freize.

Konstantin Freize
1053
Ответ разработчика Konstantin Freize 2025.09.30 09:22
Warm greetings and thanks for the review. A great way to start.
Ответ на отзыв