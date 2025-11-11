Pivot Killer
- Эксперты
- Pablo Dominguez Sanchez
- Версия: 1.61
- Обновлено: 19 ноября 2025
- Активации: 5
Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе.
Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD), Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу. Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волатильности и ликвидности — создана не для кратковременного впечатления, а для долгосрочного выживания.
Стратегия, созданная, чтобы выживать. Без сеток. Без мартингейла. Без усреднения.
Ранние покупатели получают минимальную цену. Следующее повышение скоро.
Рынки меняются, волатильность колеблется, тренды приходят и уходят. Pivot Killer EA создан для трейдеров, которые понимают, что реальный рост приходит через выживание, а не спекуляции.
Периоды застоя — это нормально и ожидаемо. Однако со временем алгоритм всегда возрождается сильнее, адаптируясь к новой волатильности и продолжая уверенно расти.
Это не инструмент для быстрого обогащения. Это двигатель долгосрочного роста капитала, где ценятся контроль, стабильность и надёжность.
Основные принципы
- Без сеток. Без мартингейла. Без усреднения.
Каждая сделка независима и имеет чётко ограниченный риск. Советник никогда не увеличивает объём позиции для восстановления убытков. Выживание и стабильный рост заложены в его конструкции.
- Адаптивная рыночная логика.
Разработан для XAUUSD H1. Определяет точки разворота волатильности и прорывы с математической точностью, динамически адаптируясь к рыночным условиям.
- Динамическое управление рисками.
Размер позиции автоматически подстраивается под баланс и волатильность — поддерживая стабильный риск при естественном росте прибыли.
- Устойчивость, подтверждённая тестами.
Каждый пресет прошёл тысячи симуляций Монте-Карло, walk-forward-оптимизации и многолетние тесты вне выборки, подтверждающие статистическую надёжность.
Создан для стабильного роста
Pivot Killer сосредоточен на защите капитала во время турбулентных периодов и на увеличении прибыли, когда рынок благоприятен. Такой подход позволяет системе выживать там, где другие терпят крах, и восстанавливаться после спокойных фаз.
В то время как большинство автоматических систем ломаются под давлением, Pivot Killer адаптируется — сохраняя спокойную, структурированную логику независимо от поведения рынка.
Как начать
- Откройте график XAUUSD H1.
- Прикрепите Pivot Killer EA.
- Установите предпочитаемый процент риска (по умолчанию 1%).
- Нажмите OK — и дайте системе работать.
Никаких дополнительных настроек или оптимизации — полностью готов к использованию.
Рекомендованные параметры
|Параметр
|Рекомендация
|Инструмент
|XAUUSD (GOLD)
|Таймфрейм
|H1
|Минимальный депозит
|$250
|Рекомендуемый
|$500+
|Тип брокера
|ECN / RAW Spread
|Риск на сделку
|0.5–2%
|Совместимость с проп-фирмами
|Да (строгий контроль просадки)
Техническая проверка
- Walk-forward-оптимизация (2018–2024)
- Тесты Монте-Карло и проверка чувствительности параметров
- Тестирование вне выборки и форвард-валидация
- Стабильность кривой капитала при случайных условиях
Эти этапы тестирования гарантируют, что производительность Pivot Killer — не результат подгонки, а статистически подтверждённое преимущество.
Краткое описание
|Характеристика
|Описание
|Тип стратегии
|Пробой + анализ волатильности
|Методология
|Без сеток, без мартингейла, полный контроль риска
|Философия
|Долгосрочный рост через стабильность и терпение
|Тестирование
|Walk-forward, Монте-Карло, вне выборки
|Пресет
|XAUUSD H1 (по умолчанию)
|Простота использования
|Plug & Play
|Совместимость
|Розничные трейдеры и проп-фирмы
|Поддержка
|Полное руководство + готовые пресеты
Отказ от ответственности
Торговля всегда связана с риском. Pivot Killer EA создан с акцентом на безопасность и долговечность, но ни одна система не может полностью исключить убытки. Он предназначен для трейдеров, которые понимают, что настоящий успех заключается в долгосрочной последовательности, а не в краткосрочном азарте.
Используйте грамотное управление рисками, сохраняйте терпение в разных фазах рынка и позвольте стратегии делать то, для чего она создана — постепенно расти, выдерживать волатильность и процветать со временем.
这周因为行情的原因会出现短期的不佳，但是这是一个长期不断增长的EA所以我认为从长时间来看他的表现会非常不错