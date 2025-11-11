Pivot Killer

Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость.

Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе.

Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD), Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу. Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волатильности и ликвидности — создана не для кратковременного впечатления, а для долгосрочного выживания.

Стратегия, созданная, чтобы выживать. Без сеток. Без мартингейла. Без усреднения.

Ранние покупатели получают минимальную цену. Следующее повышение скоро.

100K Live account signal

Small Live account signal


Рынки меняются, волатильность колеблется, тренды приходят и уходят. Pivot Killer EA создан для трейдеров, которые понимают, что реальный рост приходит через выживание, а не спекуляции.

Периоды застоя — это нормально и ожидаемо. Однако со временем алгоритм всегда возрождается сильнее, адаптируясь к новой волатильности и продолжая уверенно расти.


Это не инструмент для быстрого обогащения. Это двигатель долгосрочного роста капитала, где ценятся контроль, стабильность и надёжность.

Основные принципы

  • Без сеток. Без мартингейла. Без усреднения.
    Каждая сделка независима и имеет чётко ограниченный риск. Советник никогда не увеличивает объём позиции для восстановления убытков. Выживание и стабильный рост заложены в его конструкции.
  • Адаптивная рыночная логика.
    Разработан для XAUUSD H1. Определяет точки разворота волатильности и прорывы с математической точностью, динамически адаптируясь к рыночным условиям.
  • Динамическое управление рисками.
    Размер позиции автоматически подстраивается под баланс и волатильность — поддерживая стабильный риск при естественном росте прибыли.
  • Устойчивость, подтверждённая тестами.
    Каждый пресет прошёл тысячи симуляций Монте-Карло, walk-forward-оптимизации и многолетние тесты вне выборки, подтверждающие статистическую надёжность.

Создан для стабильного роста

Pivot Killer сосредоточен на защите капитала во время турбулентных периодов и на увеличении прибыли, когда рынок благоприятен. Такой подход позволяет системе выживать там, где другие терпят крах, и восстанавливаться после спокойных фаз.

В то время как большинство автоматических систем ломаются под давлением, Pivot Killer адаптируется — сохраняя спокойную, структурированную логику независимо от поведения рынка.

Как начать

  1. Откройте график XAUUSD H1.
  2. Прикрепите Pivot Killer EA.
  3. Установите предпочитаемый процент риска (по умолчанию 1%).
  4. Нажмите OK — и дайте системе работать.

Никаких дополнительных настроек или оптимизации — полностью готов к использованию.

Рекомендованные параметры

Параметр Рекомендация
Инструмент XAUUSD (GOLD)
Таймфрейм H1
Минимальный депозит $250
Рекомендуемый $500+
Тип брокера ECN / RAW Spread
Риск на сделку 0.5–2%
Совместимость с проп-фирмами Да (строгий контроль просадки)


Техническая проверка

  • Walk-forward-оптимизация (2018–2024)
  • Тесты Монте-Карло и проверка чувствительности параметров
  • Тестирование вне выборки и форвард-валидация
  • Стабильность кривой капитала при случайных условиях

Эти этапы тестирования гарантируют, что производительность Pivot Killer — не результат подгонки, а статистически подтверждённое преимущество.

Краткое описание

Характеристика Описание
Тип стратегии Пробой + анализ волатильности
Методология Без сеток, без мартингейла, полный контроль риска
Философия Долгосрочный рост через стабильность и терпение
Тестирование Walk-forward, Монте-Карло, вне выборки
Пресет XAUUSD H1 (по умолчанию)
Простота использования Plug & Play
Совместимость Розничные трейдеры и проп-фирмы
Поддержка Полное руководство + готовые пресеты


Отказ от ответственности

Торговля всегда связана с риском. Pivot Killer EA создан с акцентом на безопасность и долговечность, но ни одна система не может полностью исключить убытки. Он предназначен для трейдеров, которые понимают, что настоящий успех заключается в долгосрочной последовательности, а не в краткосрочном азарте.

Используйте грамотное управление рисками, сохраняйте терпение в разных фазах рынка и позвольте стратегии делать то, для чего она создана — постепенно расти, выдерживать волатильность и процветать со временем.

Отзывы 24
bill8888
23
bill8888 2025.12.12 11:26 
 

这周因为行情的原因会出现短期的不佳，但是这是一个长期不断增长的EA所以我认为从长时间来看他的表现会非常不错

José Ferrari
51
José Ferrari 2025.12.11 18:48 
 

Buen producto, el cuál busca el momento exacto para entrar en acción. Trabaja con SL y TP muy bien configurados. Hasta el momento voy en ganancias. Pablo es muy servicial y está a disposición cuando surgen dudas.

fery379
118
fery379 2025.12.05 20:01 
 

My Updated Review after 10 days:

It hit sl 4 times with small losses, I gave it time and it hit 3 tps with big gains. Now in 7% profit. screenshot in comments.

You should be PATIENT with this one. If you are bored, get Growth Killer too. These two eas complement each other perfectly.

I do not think people realize how great it is that an ea's backtest is exactly the same as live signal and live trading. Great developer too.

