Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе.

Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD), Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу. Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волатильности и ликвидности — создана не для кратковременного впечатления, а для долгосрочного выживания.

Стратегия, созданная, чтобы выживать. Без сеток. Без мартингейла. Без усреднения.

Рынки меняются, волатильность колеблется, тренды приходят и уходят. Pivot Killer EA создан для трейдеров, которые понимают, что реальный рост приходит через выживание, а не спекуляции.

Периоды застоя — это нормально и ожидаемо. Однако со временем алгоритм всегда возрождается сильнее, адаптируясь к новой волатильности и продолжая уверенно расти.





Это не инструмент для быстрого обогащения. Это двигатель долгосрочного роста капитала, где ценятся контроль, стабильность и надёжность.

Основные принципы

Каждая сделка независима и имеет чётко ограниченный риск. Советник никогда не увеличивает объём позиции для восстановления убытков. Выживание и стабильный рост заложены в его конструкции.

Разработан для XAUUSD H1. Определяет точки разворота волатильности и прорывы с математической точностью, динамически адаптируясь к рыночным условиям.

Размер позиции автоматически подстраивается под баланс и волатильность — поддерживая стабильный риск при естественном росте прибыли.

Каждый пресет прошёл тысячи симуляций Монте-Карло, walk-forward-оптимизации и многолетние тесты вне выборки, подтверждающие статистическую надёжность.

Создан для стабильного роста

Pivot Killer сосредоточен на защите капитала во время турбулентных периодов и на увеличении прибыли, когда рынок благоприятен. Такой подход позволяет системе выживать там, где другие терпят крах, и восстанавливаться после спокойных фаз.

В то время как большинство автоматических систем ломаются под давлением, Pivot Killer адаптируется — сохраняя спокойную, структурированную логику независимо от поведения рынка.

Как начать

Откройте график XAUUSD H1. Прикрепите Pivot Killer EA. Установите предпочитаемый процент риска (по умолчанию 1%). Нажмите OK — и дайте системе работать.

Никаких дополнительных настроек или оптимизации — полностью готов к использованию.

Рекомендованные параметры

Параметр Рекомендация Инструмент XAUUSD (GOLD) Таймфрейм H1 Минимальный депозит $250 Рекомендуемый $500+ Тип брокера ECN / RAW Spread Риск на сделку 0.5–2% Совместимость с проп-фирмами Да (строгий контроль просадки)





Техническая проверка

Walk-forward-оптимизация (2018–2024)

Тесты Монте-Карло и проверка чувствительности параметров

Тестирование вне выборки и форвард-валидация

Стабильность кривой капитала при случайных условиях

Эти этапы тестирования гарантируют, что производительность Pivot Killer — не результат подгонки, а статистически подтверждённое преимущество.

Краткое описание

Характеристика Описание Тип стратегии Пробой + анализ волатильности Методология Без сеток, без мартингейла, полный контроль риска Философия Долгосрочный рост через стабильность и терпение Тестирование Walk-forward, Монте-Карло, вне выборки Пресет XAUUSD H1 (по умолчанию) Простота использования Plug & Play Совместимость Розничные трейдеры и проп-фирмы Поддержка Полное руководство + готовые пресеты





Отказ от ответственности

Торговля всегда связана с риском. Pivot Killer EA создан с акцентом на безопасность и долговечность, но ни одна система не может полностью исключить убытки. Он предназначен для трейдеров, которые понимают, что настоящий успех заключается в долгосрочной последовательности, а не в краткосрочном азарте.

Используйте грамотное управление рисками, сохраняйте терпение в разных фазах рынка и позвольте стратегии делать то, для чего она создана — постепенно расти, выдерживать волатильность и процветать со временем.