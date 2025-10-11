Aura Ultimate EA

4.84

Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе.

Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики.

Очень важно, пожалуйста, напишите мне личное сообщение после покупки эксперта. Я вышлю вам инструкцию со всеми необходимыми рекомендациями.

Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250

При покупке советника Aura Ultimate вы можете получить  бесплатную лицензию на советник Vortex, Oracle или Aura Bitcoin Hash,  привязанную к двум номерам торговых счетов.

Условия задавайте в личных сообщениях  https://www.mql5.com/ru/users/stanislav110685

Ознакомьтесь с текущими результатами здесь:

Реальный счет 10 тыс. долларов США  https://www.mql5.com/en/signals/2336509  

3k ICMarkets Both Strategies Low Risk  https://www.mql5.com/en/signals/2337522

Основные технологии

  • Трехслойная нейронная логика    — объединяет распознавание импульса, отображение волатильности и адаптивную фильтрацию для прогнозирования микро трендовых изменений до того, как они появятся на графике.

  • True-Multi-Strategy System    — включает в себя два проверенных ядра (тренд и прорыв), а также  третью стратегию, находящуюся в стадии разработки  .  

  • Строгая дисциплина управления рисками    — никаких сеток и усреднений. Каждая позиция защищена фиксированным стоп-лоссом и динамически рассчитываемыми целевыми показателями прибыли.

  • Автоматически адаптирующиеся фильтры    — система непрерывно само балансируется в соответствии с ликвидностью, волатильностью и условиями торговой сессии.

  • Конфигурация Plug-and-Play    — оптимизированные SET-файлы, простые входные данные и полная совместимость со счетами ECN и проп-фирм.

Что делает Aura Ultimate уникальной

В отличие от своих предшественников,  Aura Ultimate  — это не просто усовершенствованная версия, а  новая нейронная структура  , переработанная с нуля для восприятия поведения рынка посредством много контекстного  распознавания образов  .

Основной фокус               Мульти контекстный гибридный интеллект, разработанный для распознавания как трендовых, так и контр трендовых структур на XAUUSD.                 
Архитектура
Расширенный  межслойный нейронный ансамбль  , объединяющий глубокое обучение, распознавание образов и предиктивное матричное моделирование для обеспечения непревзойденной точности.    
Стратегический движок
Трехуровневая система — две независимые стратегии, действующие одновременно, плюс третья стратегия расширения, находящаяся в стадии разработки.  
Охват рынка
Оптимизирован для золота с адаптивным расширением к многорежимному поведению рынка — от спокойного накопления до агрессивных фаз прорыва.
Контроль рисков
Встроенная защита капитала: фиксированные стоп-лоссы, интеллектуальное управление размером позиции и динамическое отслеживание прибыли. Никаких сеток и усреднений.
Само оптимизация Непрерывный цикл обучения, который корректирует внутренние параметры NN в соответствии с волатильностью, ликвидностью и активностью торговой сессии.
Скорость выполнения
Сверхлегкий код с асинхронной обработкой сигналов — стабильная производительность даже в VPS или средах prop-firm.
Гибкость
Широкие возможности настройки для консервативного, сбалансированного и агрессивного стилей торговли.
Готов к интеграции
Перспективная структура, способная принимать новые нейронные модули и внешние стратегические уровни.
Прозрачность
Полный мониторинг реальных сигналов и подробные журналы для каждого решения — никакой скрытой логики, только проверяемый машинный анализ и прозрачные результаты торговли.

Aura Ultimate   разработана для долгосрочной и надежной работы на основе алгоритмов нейронных сетей.   Инновационная архитектура исключает рискованные стратегии, такие как мартингал или сеточная торговля, что делает её безопасным вариантом для автоматизированной торговли. 

Информация:

  • Рабочие торговые пары  :   XAUUSD (ЗОЛОТО)
  • Таймфрейм: H1
  • Рекомендуемый депозит: 500 долларов США и более
  • Минимальный депозит: 100$ (Высокорискованная торговля)
  • Минимальное кредитное плечо 1:20 
  • Работает с любым брокером, но рекомендуется брокер ECN с низким спредом.

Функции:

  • 2 независимые стратегии (Третья стратегия будет добавлена ​​позже)
  • Нет сетевой торговли
  • Без усреднения
  • Никаких опасных методов управления деньгами
  • Жесткий стоп-лосс и тейк-профит для каждой сделки
  • Стабильные результаты с 99,9% качественными котировками
  • Не очень чувствителен к условиям брокера
  • Простота установки и использования
  • FTMO и Prop-фирма готовы
  • Соответствует правилам FIFO 

 Важные замечания перед покупкой:

  • Stop  Loss  является неотъемлемой частью стратегии — он указывает на нормальное управление рисками, а не на системную ошибку.

  • Эффективность следует оценивать за весь торговый месяц или более  , а не за несколько отдельных дней.

  • Периоды без  открытых сделок  также являются нормой.
    Система может намеренно приостанавливать работу, если её модель обнаруживает нарушения или нестабильную структуру рынка.

  • Если у вас  уже есть советники Aura Neuron или Aura Black  , имейте в виду, что некоторые сделки могут пересекаться с советником Aura Ultimate, поскольку советники используют частично схожую логику пробоя максимума или минимума предыдущего дня.

Ценовая политика:

Количество экземпляров для продажи будет ограничено, чтобы сохранить эксклюзивность эксперта! 

Предупреждение о рисках:   Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Ни одна торговая система не застрахована от убытков. Тестирование на исторических данных и исторические данные приведены только для иллюстрации. Используйте грамотное управление рисками и протестируйте советник на демо-версии перед запуском в реальном времени.

Отзывы 85
Maurice Prang
2336
Maurice Prang 2025.12.18 20:32 
 

Love it!!! Best Bot on the Market!

stanimirsergev159
42
stanimirsergev159 2025.12.17 08:18 
 

I’ve been extremely impressed with this gold algo bot. The strategy is clearly well thought out and built specifically for XAUUSD, which really shows in the performance. The backtest results are solid and realistic, and from my experience they genuinely reflect how the bot behaves in real market conditions — no over-optimized nonsense, just consistent logic. One of the biggest strengths of this bot is its money management. Risk is handled properly, drawdowns are controlled, and position sizing is smart and disciplined. It doesn’t overtrade or chase the market, which is exactly what you want from an automated system, especially when trading gold. On top of that, the owner is excellent to deal with. He responds very fast, gives clear and accurate answers, and is always helpful when it comes to setup, questions, or support. You can tell he knows the system inside out and genuinely cares about users getting the best results. Overall, this is a high-quality algo with a professional approach: realistic backtests, strong money management, reliable performance, and great support. Highly recommended for anyone serious about trading gold.

chalerm petcharat
138
chalerm petcharat 2025.12.17 05:33 
 

This Ea AU I have been using for about 1 month. Overall, the order has been placed, the direction is clear, quite accurate, there is dd. I chose to turn off the recovery and set the stop loss 63. Tested back several times. Initially gave 5 stars. Normally I don't give 5 stars easily to anyone. At this time, the price is on sale. Recommended.

