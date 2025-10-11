Aura Ultimate EA
- Эксперты
- Stanislav Tomilov
- Версия: 1.40
- Обновлено: 5 декабря 2025
- Активации: 10
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе.
Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики.
Очень важно, пожалуйста, напишите мне личное сообщение после покупки эксперта. Я вышлю вам инструкцию со всеми необходимыми рекомендациями.
Основные технологии
-
Трехслойная нейронная логика — объединяет распознавание импульса, отображение волатильности и адаптивную фильтрацию для прогнозирования микро трендовых изменений до того, как они появятся на графике.
-
True-Multi-Strategy System — включает в себя два проверенных ядра (тренд и прорыв), а также третью стратегию, находящуюся в стадии разработки .
-
Строгая дисциплина управления рисками — никаких сеток и усреднений. Каждая позиция защищена фиксированным стоп-лоссом и динамически рассчитываемыми целевыми показателями прибыли.
-
Автоматически адаптирующиеся фильтры — система непрерывно само балансируется в соответствии с ликвидностью, волатильностью и условиями торговой сессии.
-
Конфигурация Plug-and-Play — оптимизированные SET-файлы, простые входные данные и полная совместимость со счетами ECN и проп-фирм.
Что делает Aura Ultimate уникальной
В отличие от своих предшественников, Aura Ultimate — это не просто усовершенствованная версия, а новая нейронная структура , переработанная с нуля для восприятия поведения рынка посредством много контекстного распознавания образов .
|Основной фокус
|Мульти контекстный гибридный интеллект, разработанный для распознавания как трендовых, так и контр трендовых структур на XAUUSD.
| Архитектура
|Расширенный межслойный нейронный ансамбль , объединяющий глубокое обучение, распознавание образов и предиктивное матричное моделирование для обеспечения непревзойденной точности.
| Стратегический движок
|Трехуровневая система — две независимые стратегии, действующие одновременно, плюс третья стратегия расширения, находящаяся в стадии разработки.
| Охват рынка
|Оптимизирован для золота с адаптивным расширением к многорежимному поведению рынка — от спокойного накопления до агрессивных фаз прорыва.
| Контроль рисков
|Встроенная защита капитала: фиксированные стоп-лоссы, интеллектуальное управление размером позиции и динамическое отслеживание прибыли. Никаких сеток и усреднений.
|Само оптимизация
|Непрерывный цикл обучения, который корректирует внутренние параметры NN в соответствии с волатильностью, ликвидностью и активностью торговой сессии.
| Скорость выполнения
|Сверхлегкий код с асинхронной обработкой сигналов — стабильная производительность даже в VPS или средах prop-firm.
| Гибкость
|Широкие возможности настройки для консервативного, сбалансированного и агрессивного стилей торговли.
| Готов к интеграции
|Перспективная структура, способная принимать новые нейронные модули и внешние стратегические уровни.
| Прозрачность
|Полный мониторинг реальных сигналов и подробные журналы для каждого решения — никакой скрытой логики, только проверяемый машинный анализ и прозрачные результаты торговли.
Aura Ultimate разработана для долгосрочной и надежной работы на основе алгоритмов нейронных сетей. Инновационная архитектура исключает рискованные стратегии, такие как мартингал или сеточная торговля, что делает её безопасным вариантом для автоматизированной торговли.
Информация:
- Рабочие торговые пары : XAUUSD (ЗОЛОТО)
- Таймфрейм: H1
- Рекомендуемый депозит: 500 долларов США и более
- Минимальный депозит: 100$ (Высокорискованная торговля)
- Минимальное кредитное плечо 1:20
- Работает с любым брокером, но рекомендуется брокер ECN с низким спредом.
Функции:
- 2 независимые стратегии (Третья стратегия будет добавлена позже)
- Нет сетевой торговли
- Без усреднения
- Никаких опасных методов управления деньгами
- Жесткий стоп-лосс и тейк-профит для каждой сделки
- Стабильные результаты с 99,9% качественными котировками
- Не очень чувствителен к условиям брокера
- Простота установки и использования
- FTMO и Prop-фирма готовы
- Соответствует правилам FIFO
Важные замечания перед покупкой:
-
Stop Loss является неотъемлемой частью стратегии — он указывает на нормальное управление рисками, а не на системную ошибку.
-
Эффективность следует оценивать за весь торговый месяц или более , а не за несколько отдельных дней.
-
Периоды без открытых сделок также являются нормой.
Система может намеренно приостанавливать работу, если её модель обнаруживает нарушения или нестабильную структуру рынка.
-
Если у вас уже есть советники Aura Neuron или Aura Black , имейте в виду, что некоторые сделки могут пересекаться с советником Aura Ultimate, поскольку советники используют частично схожую логику пробоя максимума или минимума предыдущего дня.
Ценовая политика:
Количество экземпляров для продажи будет ограничено, чтобы сохранить эксклюзивность эксперта!
Предупреждение о рисках: Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Ни одна торговая система не застрахована от убытков. Тестирование на исторических данных и исторические данные приведены только для иллюстрации. Используйте грамотное управление рисками и протестируйте советник на демо-версии перед запуском в реальном времени.
