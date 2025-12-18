ФрилансРазделы

Нужно написать простенький советник

MQL5 Эксперты Forex C++

Техническое задание

терминал метатрейдер 5

к нему написать программу к торговле советник, программа при установке будет запускать алогоритм действий.

при старте советника в 20 (настраиваемо) пунктах от цены Ask выставляется buy stop заявка вверху, и sell стоп в 20 внизу Bid

пара евро доллар

график минутный

При активации стоп ордера ставится стоп лосс на расстоянии трейлинга пунктов - ставить при выставлении

пункт а

при росте на 20 пунктов (при срабатывании ордера) включается трейлинг стоп в 20 пунктах от цены

пункт б

происходит покупка одной позиции по рынку при росте цены и там же устанавливается к позиции стоп лосс 1000 пунктов

пункт в

ставится sell стоп в 20 пунктах от цены

там же где стоит стоп лосс

УБРАТЬ ВСЕ БАЙ СЕЛЛ СТОПА И УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ 1 СЕЛЛ СТОП В 20 ПУНКТОВ ????

пункт 4

если нет ни одной позиции по рынку то снова buy стоп вверху от 20 и внизу sellстоп тоже 20 пунктов

пункт 5

 все тоже самое и в противоположном направлении КОГДА ЦЕНА РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ТОЖЕ САМОЕ ДЛЯ БАЙ И ДЛЯ СЕЛЛ

пункт 6

при удвоении AccountEquity удваивается лотность

Начальная лотность это 0.1 лота на 10 000 AccountEquity

если собралось  больше 10 убыточных ордеров либо бай либо селл , то лотность так же удваивается, при условии что маржи больше 500 процента, если меньше 500 процента то лотность не удваивается

при этом увеличиваеся лотность  

пункт 7 

если на стоп лосс ставится - 5 процентов ( от средств) от максимума, то закрыть все позиции , и не торгуется до 2:10 следующего дня

если по средствам в течение дня было прибавление + 15 процентов, и от этого максимума в течение дня мы ушли на - 5 процентов, то ликвидируется все позиции ордера до 2:10 сл дня

 

Изначально 2 стоповых выше и ниже цены, а когда один сработает, второй переместить на стоп-лосс (по трейлингу) первого и перемещать со сл первого. Когда первый закроется по трейлигу, второй, если не активировался - удалить. После, если нет отложенных и рыночных начать логику сначала.

 


Информация о проекте

Заказчик

