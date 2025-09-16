Курс GBPUSD за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.36297 USD за 1 GBP, а максимальная — 1.36593 USD.

Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.