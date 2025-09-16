КотировкиРазделы
Валюты / GBPUSD
Назад в Валюты

GBPUSD: Pound Sterling vs US Dollar

1.36476 USD 0.00042 (0.03%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: US Dollar

Курс GBPUSD за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.36297 USD за 1 GBP, а максимальная — 1.36593 USD.

Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GBPUSD

GBPUSD на Форуме Сообщества

Торговые приложения для GBPUSD

MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (12)
Эксперты
MultiWay EA — это умная и эффективная автоматическая торговая система, основанная на мощной стратегии возврата к среднему. Благодаря широкой диверсификации по девяти коррелированным (и даже некоторым обычно «трендовым») валютным парам — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP и GBPCAD — советник фиксирует возвраты цены к среднему после сильных  направленных импульсов. После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить полные инструкции по установке.
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
4.33 (9)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 199 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (471)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan    бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал +:       Проверьте
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.77 (66)
Эксперты
Представляю вам экспертного советника, собранного на базе моей мануальной торговой системы Algo Pumping . Я конкретно прокачал эту страту, закинул туда важные плюшки, фильтры и фишки, и теперь вывожу на рынок торгового бота, который: Лупит по продвинутому алгоритму Algo Pumping Swing Trading, Ставит ордера Stop Loss для защиты депо, Идеально подходит как для "Prop Firm Trading", так и для "Personal Trading", Работает без мартингейла и без лютого усреднения, Катает на таймфрейме М15 (позже закач
Big Candle Scanner Dashboard MT5
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Улучшите свою торговую стратегию с помощью Big Candle Scanner Dashboard MT5 — универсальной панели для нескольких активов, предназначенной для обнаружения крупных бычьих и медвежьих свечей по множеству валютных пар и таймфреймов, сигнализируя о потенциальных сдвигах импульса или всплесках волатильности. Основанный на классических техниках анализа свечей, популяризированных трейдерами вроде Стива Нисона в 1990-х годах через его работу по японским свечным графикам, этот инструмент стал основным дл
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (3)
Эксперты
AOT MT5 – Продвинутый советник для торговли несколькими валютами Отслеживание торгов в реальном времени:  Малый счет  |  Основной счет AOT MT5 – это экспертный советник (EA), разработанный для помощи трейдерам с использованием передового искусственного интеллекта для анализа рынка по 16 валютным парам , включая EURUSD, GBPUSD и AUDUSD. Этот EA подходит для конкурсов проп-фирм [настройки] и личных торговых счетов   [настройки] , сочетая аналитические инструменты с функциями управления рисками дл
Дневной диапазон
1.36297 1.36593
Годовой диапазон
1.20997 1.37876
Предыдущее закрытие
1.3643 4
Open
1.3644 9
Bid
1.3647 6
Ask
1.3650 6
Low
1.3629 7
High
1.3659 3
Объем
15.312 K
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
1.16%
6-месячное изменение
5.71%
Годовое изменение
2.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.