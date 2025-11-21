AI Gold Trading MT5

ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА:
ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399!
После этого цена будет повышена до $499.
EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку.
AI Gold Trading использует передовую модель GPT-4o для реализации сложных стратегий следования за трендом на рынках XAU/USD. Система использует многовременный анализ конвергенции, сочетая вейвлет-преобразование для снижения шума с методами дробного интегрирования для определения истинной устойчивости тренда. Наш запатентованный алгоритм объединяет анализ кластеризации импульса с обнаружением переключения режимов, что позволяет динамически адаптироваться к состояниям волатильности рынка. EA использует байесовские модели вероятности для оценки вероятности продолжения тренда, включая динамику кривой доходности, ожидания реальных процентных ставок и премии за геополитический риск. Иерархическая система управления рисками реализует асимметричный размер позиции на основе количественной оценки силы тренда и классификации режимов волатильности. Система продемонстрировала надежную работу благодаря обширному форвардному анализу и бэктестингу с поправкой на режим, поддерживая стабильную доходность с поправкой на риск в различных рыночных условиях. Советник реализует многоуровневую защиту, включая стоп-лосс с поправкой на волатильность, лимиты позиций на основе корреляции и алгоритмы контроля просадки. AI Gold Trading избегает всех высокорисковых стратегий: без сетки, без мартингейла, без усреднения. Этот советник представляет собой кульминацию многолетних исследований и опыта управления реальными фондами. Текущая версия использует самую передовую методологию обнаружения трендов с управлением рисками. Система агрегирует данные с нескольких таймфреймов (от M15 до H4), но мы рекомендуем использовать график H1 в качестве основного для оптимальной обработки сигналов и калибровки параметров.
Ограниченная цена в $299 действует только при покупке первых 10 сделок. После 10 сделок цена увеличится на $100. Окончательная цена AI Gold Trading составляет 1999 долларов США.
Расширенные торговые функции:
- Сложная система следования за трендом с обнаружением режима
- Многотаймфреймовый анализ конвергенции моментума
- Динамическое определение размера позиции на основе силы тренда
- Стоп-лосс и параметры риска с поправкой на волатильность
- Байесовская вероятностная модель для подтверждения тренда
...
AI Gold Trading — это специализированный советник, разработанный специально для рынков XAUUSD (GOLD) и работающий в полностью автоматическом режиме.
|
|Стратегия была тщательно Тестирование проводилось с 2003 по 2024 год с использованием каждой тиковой модели с Dukascopy Real Ticks (100% качество тиков). Эффективность реальной торговли была последовательно подтверждена у нескольких брокеров с различными условиями ликвидности.
- КОНФИГУРАЦИЯ EA:
|Символ
|XAUUSD
|Таймфрейм
|H1 (рекомендуется)
|Тестирование с
|2003
|Настройки
|Оптимизированные параметры по умолчанию
|Брокеры
|Любой (предпочтительно ECN)
|Минимальный депозит
|$200/0,01 лот
|Рекомендуемый депозит
|$400/0,01 лот (для максимальной просадки 10%)
|Расширенные функции
|
- Расширенное следование за трендом с определением режима
- Многоуровневая система управления рисками
- Динамическая оптимизация параметров
- Размер позиции на основе волатильности
- Торговая логика с учётом корреляции
AI Gold Trading is a very well-designed automated system that focuses on consistency, stability, and intelligent trade management. From my experience, it is clear that this EA was built by someone who truly understands both Gold market behavior and real-world trading conditions. The strategy adapts smoothly to changing market environments and does not rely on reckless risk or excessive lot scaling. Drawdowns are controlled, execution is clean, and the overall behavior of the EA feels calm and professional. What I appreciate most is that the EA performs in live trading exactly the way it is presented. No surprises, no unrealistic promises—just solid, disciplined automation. Support and communication from the developer are also excellent, which adds a lot of trust when running an EA long-term. A high-quality Gold trading system that I’m very happy to use and can recommend without hesitation.