AI Gold Trading MT5

5

ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА:

Настройки по умолчанию:https://www.mql5.com/ru/signals/2344271

Торговый канал Forex EA на MQL5:Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей.Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников.

ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399!

После этого цена будет повышена до $499.

EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку.

AI Gold Trading использует передовую модель GPT-4o для реализации сложных стратегий следования за трендом на рынках XAU/USD. Система использует многовременный анализ конвергенции, сочетая вейвлет-преобразование для снижения шума с методами дробного интегрирования для определения истинной устойчивости тренда. Наш запатентованный алгоритм объединяет анализ кластеризации импульса с обнаружением переключения режимов, что позволяет динамически адаптироваться к состояниям волатильности рынка. EA использует байесовские модели вероятности для оценки вероятности продолжения тренда, включая динамику кривой доходности, ожидания реальных процентных ставок и премии за геополитический риск. Иерархическая система управления рисками реализует асимметричный размер позиции на основе количественной оценки силы тренда и классификации режимов волатильности. Система продемонстрировала надежную работу благодаря обширному форвардному анализу и бэктестингу с поправкой на режим, поддерживая стабильную доходность с поправкой на риск в различных рыночных условиях.
Советник реализует многоуровневую защиту, включая стоп-лосс с поправкой на волатильность, лимиты позиций на основе корреляции и алгоритмы контроля просадки. AI Gold Trading избегает всех высокорисковых стратегий: без сетки, без мартингейла, без усреднения. Этот советник представляет собой кульминацию многолетних исследований и опыта управления реальными фондами. Текущая версия использует самую передовую методологию обнаружения трендов с управлением рисками. Система агрегирует данные с нескольких таймфреймов (от M15 до H4), но мы рекомендуем использовать график H1 в качестве основного для оптимальной обработки сигналов и калибровки параметров.
Ограниченная цена в $299 действует только при покупке первых 10 сделок. После 10 сделок цена увеличится на $100. Окончательная цена AI Gold Trading составляет 1999 долларов США.

Расширенные торговые функции:

Сложная система следования за трендом с обнаружением режима

- Многотаймфреймовый анализ конвергенции моментума

- Динамическое определение размера позиции на основе силы тренда

- Стоп-лосс и параметры риска с поправкой на волатильность

- Байесовская вероятностная модель для подтверждения тренда

...

Версия MT4: Скоро
Стратегия была тщательно Тестирование проводилось с 2003 по 2024 год с использованием каждой тиковой модели с Dukascopy Real Ticks (100% качество тиков). Эффективность реальной торговли была последовательно подтверждена у нескольких брокеров с различными условиями ликвидности.
AI Gold Trading — это специализированный советник, разработанный специально для рынков XAUUSD (GOLD) и работающий в полностью автоматическом режиме.

- КОНФИГУРАЦИЯ EA:

Символ XAUUSD
Таймфрейм H1 (рекомендуется)
Тестирование с 2003
Настройки Оптимизированные параметры по умолчанию
Брокеры Любой (предпочтительно ECN)
Минимальный депозит $200/0,01 лот
Рекомендуемый депозит $400/0,01 лот (для максимальной просадки 10%)
Расширенные функции

- Расширенное следование за трендом с определением режима

- Многоуровневая система управления рисками

- Динамическая оптимизация параметров

- Размер позиции на основе волатильности

- Торговая логика с учётом корреляции

Отзывы 17
infos1982
95
infos1982 2025.12.20 12:06 
 

AI Gold Trading is a very well-designed automated system that focuses on consistency, stability, and intelligent trade management. From my experience, it is clear that this EA was built by someone who truly understands both Gold market behavior and real-world trading conditions. The strategy adapts smoothly to changing market environments and does not rely on reckless risk or excessive lot scaling. Drawdowns are controlled, execution is clean, and the overall behavior of the EA feels calm and professional. What I appreciate most is that the EA performs in live trading exactly the way it is presented. No surprises, no unrealistic promises—just solid, disciplined automation. Support and communication from the developer are also excellent, which adds a lot of trust when running an EA long-term. A high-quality Gold trading system that I’m very happy to use and can recommend without hesitation.

AKM B
22
AKM B 2025.12.19 11:26 
 

Thanks, this bot really works. I have been using it for around a week, and it's given some good results. Hope it will give a positive result in the future. Also, support answering all my questions promptly.

Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
808
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.12.11 12:13 
 

this robot is ONE of the best robots currently available here. This is an honest opinion, far removed from the fake reviews from a trader who owns most of the robots here. Bravo!

Рекомендуем также
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Эксперты
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
Эксперты
Обзор AMO AI — это продвинутый торговый советник (Expert Advisor), который использует 7-слойную архитектуру нейронной сети в сочетании с алгоритмами искусственного интеллекта для автоматического анализа рынка. Система обрабатывает рыночные данные через несколько аналитических уровней, чтобы выявлять потенциальные торговые возможности на основе технических паттернов и поведения рынка. Техническая архитектура Нейронная сеть: 7-слойная архитектура глубокого обучения AI-движок: система распознаван
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет Трейдеры! Представляю Стратегию "Дуэнде", Дуэнде — это алгоритм, который обнаруживает шаблоны различных высоких и низких уровней, где они остаются постоянными, чтобы делать хорошие входы, с системой восстановления, запрашивающей различные вещи, такие как безубыточность, и пересечения между одноранговыми узлами. Доказано, что он без проблем контролирует несколько валют, с мощным контролем новостей во время рынка. можно управлять всеми необходимыми символами Моя стратегия оптимизирована
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Эксперты
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Эксперты
Fibonacci EA MT5 представляет собой советник для автоматизации торговли на основе уровней Фибоначчи. Он определяет минимум и максимум цены за указанное количество баров, строит уровни Фибоначчи и открывает сделки при достижении текущей ценой выбранных уровней. Советник может торговать в направлении тренда или против него, с учетом заданных параметров. Он также позволяет настраивать уровни для закрытия сделок, управление рисками и фильтры времени. Особенности : Автоматическое определение локальны
Sharp EA MT5
Mansour Babasafary
5 (1)
Эксперты
A trend based expert This expert predicts the future by using trend patterns and trend indicators and short-term and long-term calculations. Trends change quickly in lower time frames, so this expert is suitable for M30 and above. In this expert, we tried to use currency pairs that are aligned with our strategy. Best currency pair: Euro Dollar In this expert, dozens of different indicators and dozens of different strategies (the main ones are trend-based strategies) are used. Attributes: Can b
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Эксперты
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - за успешные созданные базы обучения предоставлю советник во временное пользование бесплатно. - базы обучения будут выкладываться по мере обучения. - обучение требует примерно 20 эпох.  Возможно применять одну из двух стратегий - либо торговля в 2-х направлениях, либо - использовать СЛ. При использовании СЛ результаты торговли будут идентичны результатам обучения. Так как при обучении используется только 1 ордер одновременно.
FREE
ForexM
Marius Civilis
Эксперты
Полностью автоматический торговый советник ForexM Советник ForexM торгует акциями в соответствии с профессиональным анализом рынка в режиме реального времени. Все выставленные ордера имеют рыночное исполнение и хорошо взвешены благодаря работе рыночных аналитиков в режиме реального времени. Советник поставляется с лучшими начальными настройками и готов к работе. Функции: - Полностью автоматизированная торговля. - Управление рисками. - Работает на любом количестве инструментов одновременно. -
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Эксперты
Babel assistant 1          MT5 netting советник ”Babel_assistant_1” по индикатору ZigZag формирует уровни Фибонвччи на периодах графиков M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1, вычисляет вероятность трендов на покупку и продажу. Робот открывает позицию при превышении заданного уровня тренда  4.925 . Затем он  выставляет отложенные ордера на некоторых  уровнях Фибоначчи, формирует линии Stop Loss и Take Profit.  На экране отображаются текущие результаты работы по позиции, сделкам, трендам.           Ручное
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Эксперты
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Эксперты
Советник находит наибольший объём на рынке и определяет уровень для входа. После пересечения уровня в сторону пробоя открывается ордер по рынку. Советник выстраивает двухстороннюю сетку ордеров, подстраиваясь под рынок. Каждое направление ордеров работает отдельно и имеет свой тейкпрофит. Таким образом, советник охватывает весь тренд, начиная с его старта, при этом советник прекрасно проходит и флэтовое состояние рынка, торгуя оба направления. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми моими продуктами:
FREE
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Эксперты
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Эксперты
HMA Crossover EA HMA Crossover EA — это точный трендовый советник для MetaTrader 5, разработанный для выявления торговых возможностей с помощью динамичного и отзывчивого индикатора Hull Moving Average (HMA). Комбинируя быстро реагирующую HMA с более медленной HMA, советник сканирует рынок на предмет потенциальных смен тренда, помогая трейдерам использовать возможные направленные движения при сохранении надёжного риск-менеджмента. Основные функции: Обнаружение пересечения HMA: Советник отслежива
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Эксперты
Fibo Trader - это советник, позволяющий создавать автоматизированные шаблоны для паттернов колебаний по значениям коррекций Фибоначчи, используя полностью автоматизированную и динамически созданную сетку. Данный процесс достигается путем оптимизации советника, с последующим его запуском в автоматическом режиме. Советник позволяет переключаться между автоматическим и ручным режимом. В ручном режиме пользователю предоставляется графическая панель, позволяющая управлять текущими торговыми условиями
FREE
MA Fibo Retracement
Sylvestre Setufa Djagbavi
Эксперты
General idea of the strategy This robot does not use a Grid or a Martingale system. It just uses a simple strategy based on 2 indicators: Moving Average and Fibonacci retracement. Buy Signal: When the price is below the moving average, it indicates that the market is in a downtrend. In a downtrend, the market never falls in a straight line. It alternates between: Bearish impulses (the main downward movement) Bullish retracements (small upward bounces before the next decline) The robot, on the ot
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Эксперты
Nuker - Precision Through Candle Length Analysis Nuker is a highly practical Expert Advisor that focuses on the length of preceding candles, taking action when they exceed a predetermined threshold. By analyzing the historical context of candle lengths, Nuker adapts to variations in the market with remarkable efficiency. Backtesting and Live Performance Backtesting was conducted using in-sample data from 2012 to 2019 and out-of-sample data from 2020 to mid-2023. As shown in the accompanying res
PredatorEA
Dragan Drenjanin
5 (1)
Эксперты
Введение в Predator EA Predator — это передовой советник для платформы MetaTrader 5 (MT5), созданный для упрощения и улучшения торговли на рынке Форекс. Этот советник предварительно оптимизирован для различных валютных пар и таймфреймов, что делает его подходящим для трейдеров, ищущих надежное автоматизированное решение. Технические характеристики Платформа   : MT5 Тип счета   : для оптимальной производительности рекомендуются хедж-счета. Тестирование имеет решающее значение для раскрытия потен
Candle EA MT5
Mansour Babasafary
4.14 (22)
Эксперты
This expert is based on patterns The main patterns of this specialist are candlestick patterns Detects trends with candlestick patterns It has a profit limit and a loss limit, so it has a low risk The best time frame to use this expert is M30 time frame The best currency pairs to use with this expert is the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD currency pairs Attributes: Can be used in the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD  currency pairs Can be used in M30, H1, H4 time frames Has profit limit and loss
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Эксперты
Triple Indicator Pro: ADX, BB & MA Powered Trading Expert Unlock precision trading with Triple Indicator Pro, an advanced Expert Advisor designed to maximize your market edge. Combining the power of the ADX (trend strength), Bollinger Bands (market volatility), and Moving Average (trend direction), this EA opens trades only when all three indicators align 1 - ADX (Average Directional Index) indicator – This indicator measures the strength of the trend, if the trend is weak, the expert avoids
FREE
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Эксперты
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Эксперты
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
EA Tunning
Sabil Yudifera
Эксперты
Professional Automated Trading System EXCLUSIVE INNOVATION: 80% Drawdown Reduction Technology Combined automated trading system   Modified RSI dan  Standard Deviation Bands   to produce trading signals that are more accurate and safe than standard indicators . Proven Results: 1.   20-80% Lower Drawdown  vs RSI Standard 2.   Same Number of Trades  - Higher Quality Entries 3.   Adaptive to Market Volatility 4.   Tested on Live Market Conditions Key Features Advanced Signal System 1.   Mo
Golden Osiris EA
Luis Corso
Эксперты
What is Golden Osiris EA? Golden Osiris EA is a high-performance Expert Advisor (trading robot) specifically designed for trading XAUUSD (gold) on MetaTrader 5. It combines a powerful algorithmic structure with adaptive logic to fully capitalize on market movements in the current trading environment. Developed using the latest algorithmic updates, this EA analyzes key level breakouts, price action, and signals from technical indicators specially tuned for the gold market. Key Features:
No Marti No Party MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90395 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99545. Представляем советник (EA) No Marti No Party: воплощение агрессивных торговых стратегий. Этот советник не для слабонервных, поскольку он работает по принципу высокого риска и высокой прибыли, который может привести как к существенной прибыли, так и к значительным потерям. Название говорит само за себя: в основе этого советника лежит стратегия Мартингейла. Он предназначен для агре
Long Short Forex MT5
Rafael Gazzinelli
Эксперты
Long & Short EA for Forex - MetaTrader 5 Link to understand how parameterization and the control panel work: mql5.com/pt/blogs/post/759824 This Expert Advisor (EA) was developed to perform Long & Short operations in the Forex market through MetaTrader 5, capable of operating in both Day Trade and Swing Trade formats. It automates the identification of trading opportunities between two currency pairs (Symbol 1 and Symbol 2), exploiting price variations between them. The EA uses a series of parame
Golden Cream Scalper
Andrii Soma
Эксперты
Ссылка на сигнал:    https://www.mql5.com/en/signals/2245913 Чат для обсуждений и вопросов:    https://www.mql5.com/en/messages/013c55ab4fefda01 Начальная цена: 99$ Повышение цены: цена будет увеличиваться на 100 долларов США ежемесячно в случае хороших показателей за месяц (10% и более). Работает на стандартном счете (ECN не требуется). Он был оптимизирован на небольшом объеме данных (8 месяцев 2024 года), но бэктест показывает отличные результаты при длительном тестировании с использованием р
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временных
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Эксперты
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Эксперты
Торговая Система AI MAP Торговая Система AI MAP AI MAP — это автоматизированный торговый советник, разработанный для анализа рыночных условий и выполнения сделок на основе алгоритмической логики. Система использует многоуровневую аналитическую структуру для оценки ценового движения, объема и рыночных настроений без ручного вмешательства. Онлайн-мониторинг (+ 3 месяца)    || Чат-группа    Архитектура Системы EA включает специализированные модули обработки для работы с различными аспектами рынка
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Эксперты
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Точная торговля на XAUUSD Live Signal Avalut X1 — это профессиональный советник (Expert Advisor) для автоматической торговли на XAUUSD (золото) в MetaTrader 5. Система объединяет четыре взаимодополняющие стратегии в одном EA, чтобы работать в различных рыночных режимах. Решение автономно для MT5 и не требует внешних DLL или установщиков третьих лиц. Ключевые возможности Четыре стратегии в одном EA: согласованные и взаимодополняющие стратегии для
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Эксперты
Aria Connector EA – V4 (Обучающая Машина + Модель Обучения XGBoost +112 Платных и Бесплатных ИИ + Система Голосования + Внешние и Редактируемые Промпты) В то время как большинство EA на рынке утверждают, что используют "ИИ" или "нейронные сети", но на самом деле запускают только базовые скрипты, Aria Connector EA V4 переопределяет, что означает торговля, действительно управляемая ИИ. Это не теория, не маркетинговая шумиха, это прямое, проверяемое соединение между вашей платформой MetaTrader 5
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Эксперты
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Эксперты
" Silicon Ex ": Ваш надежный помощник в мире Forex Silicon Ex — это современный торговый бот, специально созданный для трейдеров на рынке Forex. Этот инновационный инструмент служит надежным партнером для тех, кто стремится к эффективной и автоматизированной торговле. Ключевые особенности "Silicon Ex": Надежность и стабильность: Создан с применением передовых технологий, обеспечивающих стабильную и надежную работу на рынке. Интеллектуальное управление рисками: Встроенная система управления кап
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Эксперты
Цена: 606$ -> 808$ Настройка:  Manual ENEA mt5 – Смена режимов + GPT5 с моделями скрытых марковских процессов (HMM) ENEA mt5 — это современный полностью автоматизированный торговый алгоритм, сочетающий мощь искусственного интеллекта в виде ChatGPT-5 с точным статистическим анализом модели скрытых марковских процессов (HMM). Он в реальном времени отслеживает рынок, определяя даже сложные и трудно выявляемые рыночные состояния (режимы) и динамически адаптируя свою торговую стратегию к текущим у
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Эксперты
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Самая продвинутая версия нашего советника на сегодняшний день, полностью перестроенная с использованием принятия решений на базе ИИ , мульти-ИИ голосования и динамической логики торговли . Теперь он предназначен не только для XAUUSD (Золото) на M1, но также поддерживает BTCUSD и ETHUSD с высокочастотными входами, умным управлением рисками и полной адаптивностью. Советник объединяет бесплатные модели ИИ через OpenRouter с расширенными фильтрами для точной торговли при
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Другие продукты этого автора
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Advanced Hedge
Ho Tuan Thang
4.46 (13)
Эксперты
ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $50! After that, the price will be raised to $200. EA with the idea of ​​using the "High Risk - High Reward" strategy. You should use the EA with the same capital as my trading signal, withdraw profits regularly and only use lot size 0.01 no matter the capital. The strategy was Back-tested Stable from 2016 to 2021 using every tick based on real ticks in MT5 using Dukascopy Real Ticks 100% tick quality. Live trading is going well on many different brokers - REAL S
Advanced Hedge MT4
Ho Tuan Thang
4.63 (46)
Эксперты
ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $50! After that, the price will be raised to $200. EA with the idea of ​​using the "High Risk - High Reward" strategy. You should use the EA with the same capital as my trading signal, withdraw profits regularly and only use lot size 0.01 no matter the capital. - REAL SIGNAL: Coming soon Real operation monitoring as well as my other products can be found here:     https://www.mql5.com/en/users/tuanthang/seller IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase
Quantum HFT Prop Firm
Ho Tuan Thang
4.92 (111)
Эксперты
ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $99! After that, the price will be raised to $199. HFT  Propfirm Challenge Performance Monitor Account Number: 44787199 Server: ICMarketsSC-Demo04 Password: quantum123 You will get BONUS  worth $399 after you pass the HFT Prop Firm challenge round Quantum HFT Prop Firm is the EA is designed to pass the competition of HFT Prop Firms.  Please be aware that this Expert Advisor (EA) should not be used with a real account. Its sole purpose is to assist in passing
Фильтр:
Abraham Hz
159
Abraham Hz 2025.12.22 09:14 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ho Tuan Thang
48927
Ответ разработчика Ho Tuan Thang 2025.12.22 18:31
Thank you so much for your continued trust and for choosing to add another EA from our ecosystem to your trading toolkit. We are truly honored to have you as a returning member of our community.
We greatly appreciate your note about the promising performance. While we always strive for excellence, we also believe in transparency—trading involves inherent market risks, and even the most robust systems can face periods of adjustment. Your understanding and forward-looking perspective are truly valued.
infos1982
95
infos1982 2025.12.20 12:06 
 

AI Gold Trading is a very well-designed automated system that focuses on consistency, stability, and intelligent trade management. From my experience, it is clear that this EA was built by someone who truly understands both Gold market behavior and real-world trading conditions. The strategy adapts smoothly to changing market environments and does not rely on reckless risk or excessive lot scaling. Drawdowns are controlled, execution is clean, and the overall behavior of the EA feels calm and professional. What I appreciate most is that the EA performs in live trading exactly the way it is presented. No surprises, no unrealistic promises—just solid, disciplined automation. Support and communication from the developer are also excellent, which adds a lot of trust when running an EA long-term. A high-quality Gold trading system that I’m very happy to use and can recommend without hesitation.

Ho Tuan Thang
48927
Ответ разработчика Ho Tuan Thang 2025.12.20 16:37
Thank you so much for this incredibly thoughtful and detailed review. Reading about your experience with AI Gold Trading truly means a lot to us. I am deeply grateful that you took the time to highlight what we value most: consistency, stability, and intelligent trade management. Your recognition that the system is built with a genuine understanding of Gold market behavior and real trading conditions is the highest compliment we could hope for. It’s exactly what drives our development—to create a tool that is calm, adaptive, and professional, even in shifting markets. Knowing that the EA performs in live trading exactly as presented, with no surprises and solid discipline, reaffirms our commitment to transparency and realism. We’re also delighted to hear that our support has contributed to your trust and long-term confidence.
Feedback like yours is what inspires us to keep improving and maintaining the quality of the system. We’re honored to be part of your trading journey and look forward to continuing to support your success.
Wishing you continued consistency and growth in your trading.
89606436
64
89606436 2025.12.20 06:31 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ho Tuan Thang
48927
Ответ разработчика Ho Tuan Thang 2025.12.20 16:34
Your trust and support are our greatest motivation. We always strive to maintain transparency and a willingness to help, because we believe that success is only truly sustainable when built on collaboration and mutual understanding. I deeply appreciate that you recognize and value these efforts. Thank you so much my friend.
AKM B
22
AKM B 2025.12.19 11:26 
 

Thanks, this bot really works. I have been using it for around a week, and it's given some good results. Hope it will give a positive result in the future. Also, support answering all my questions promptly.

Ho Tuan Thang
48927
Ответ разработчика Ho Tuan Thang 2025.12.19 17:27
Thank you so much for your feedback. Feel free to ask me any questions. I'm always happy to help you.
XFEI086125
105
XFEI086125 2025.12.12 06:21 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ho Tuan Thang
48927
Ответ разработчика Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:01
感谢您信任EA。如果您遇到任何问题，请随时联系我；我随时为您提供及时的支持。 Thank you for trusting EA. If you encounter any problems, please feel free to message me; I'm always here to provide timely support.
Craig Stewart Venn
191
Craig Stewart Venn 2025.12.11 14:33 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ho Tuan Thang
48927
Ответ разработчика Ho Tuan Thang 2025.12.11 15:08
Thank you for taking the time to share this wonderful experience! It's heartwarming to know that EA not only met but exceeded your expectations – from its simple setup and dedicated support to its robust back-testing results and high-quality trading signals. I deeply appreciate your trust and support. Feedback like this is a great motivation for me to continue improving and delivering lasting value. I wish you continued success and hope you'll always share your future experiences!
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
808
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.12.11 12:13 
 

this robot is ONE of the best robots currently available here. This is an honest opinion, far removed from the fake reviews from a trader who owns most of the robots here. Bravo!

Ho Tuan Thang
48927
Ответ разработчика Ho Tuan Thang 2025.12.11 17:00
Thank you so much for this sincere and valuable review! What we appreciate most is the objective and transparent feedback from experienced traders like you. The compliment "one of the best robots" from a true professional is a huge recognition of the development team's efforts. We especially appreciate your emphasis on honesty and real-world quality. Our goal is always to create products with real value, and your feedback is the most meaningful proof of that. Thank you so much, and we will continue to strive to live up to your trust. We wish you continued success and many great results with EA!
Ming Zhe Lu
185
Ming Zhe Lu 2025.12.05 00:25 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ho Tuan Thang
48927
Ответ разработчика Ho Tuan Thang 2025.12.11 15:44
Thank you for your feedback. Hoping you have a nice day
Lee Wai Chong
2400
Lee Wai Chong 2025.11.30 01:33 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ho Tuan Thang
48927
Ответ разработчика Ho Tuan Thang 2025.12.05 04:01
Thank you for sharing your experience.
Fares3D
331
Fares3D 2025.11.29 12:44 
 

I Just purchased the EA today. The developer is very easy to communicate and hopefully its as good as Gold sniper.

Ho Tuan Thang
48927
Ответ разработчика Ho Tuan Thang 2025.11.29 16:23
Thank you my friend. I believe AI Gold Trading will be a great addition to AI Gold Sniper to help your account grow sustainably.
Andichan
193
Andichan 2025.11.28 17:06 
 

I have been using the EA Ai Gold Trading for only a few days, and the results are already absolutely outstanding. This EA is incredibly impressive and performs exactly as advertised. What amazes me the most is that my real trading results are fully consistent with the developer’s live results — no discrepancy at all. Ho Tuan Thang has created a truly remarkable EA. The strategy is solid, the execution is smooth, and the performance so far has exceeded my expectations. I’m very satisfied and excited to continue using it. Highly recommended!

Ho Tuan Thang
48927
Ответ разработчика Ho Tuan Thang 2025.11.28 17:24
Thank you so much for taking the time to share your incredible feedback! Reading your review truly made my day. I'm thrilled to hear that AI Gold Trading has exceeded your expectations in just the first few days of use. Your comment about the real trading results being fully consistent with my live signals is particularly meaningful to me - this transparency and reliability are exactly what I strive to deliver to every user.
It's customers like you who make this journey so rewarding. Knowing that the EA is performing exactly as designed and helping you achieve your trading goals is the greatest satisfaction I could ask for.
Wishing you continued success and profitable trading!
Zsolt Onodi
215
Zsolt Onodi 2025.11.27 15:50 
 

GREAT EA! I recommend it to everyone!

Ho Tuan Thang
48927
Ответ разработчика Ho Tuan Thang 2025.11.28 16:40
Thank you. For me, customer satisfaction is always the top priority.
Vikram Joshi
41
Vikram Joshi 2025.11.26 12:19 
 

Thang’s EAs are always reliable and deliver consistent profits. This is my second EA from him, and his customer support is quick, responsive, and dependable—he resolves any doubts immediately.

Ho Tuan Thang
48927
Ответ разработчика Ho Tuan Thang 2025.11.26 18:23
Thank you for your feedback Vikram Joshi, and for your continued trust! We are thrilled to hear that you find our EAs reliable and our support team quick and dependable. Loyal customers like you are truly valued. We are committed to maintaining this standard and appreciate your recommendation.
Ben Martin
31
Ben Martin 2025.11.24 03:45 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ho Tuan Thang
48927
Ответ разработчика Ho Tuan Thang 2025.11.24 04:03
Thank you so much Ben Martin. Feel free to ask me any questions anytime
220072256
4691
220072256 2025.11.23 22:26 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ho Tuan Thang
48927
Ответ разработчика Ho Tuan Thang 2025.11.24 04:02
Thank you 220072256. My goal is always total customer satisfaction.
Citer27
342
Citer27 2025.11.23 16:38 
 

Hi guys - here's a report on my experience with Thang Ho Tuan's EA. I've been using his EAs for several months now. Here's what I'd like to say about them: 1 - I've tried many EAs and tools, but Gold Sniper is, in a word, fantastic. All my trades have closed profitably. 2 - That's why I confidently purchased the latest EA - AI Gold Trading. 3 - Thang Ho Tuan's support is fantastic. He helps whenever possible. 4 - The analyses he provides on his websites are also invaluable, and I gratefully use them. 5 - He also openly and honestly provides insight into his personal life as a programmer and trader. He's not afraid to share his mistakes, but also to explain his current position. 6 - Finally, I'm impressed by his professionalism in the field of AI! I'm also curious to see what else he has to offer in the future. In short, I'm glad I got to meet Thang Ho Tuan and gratefully use his EAs. Bro - keep it up, congratulations!! Hey guys, one last thing. I'd like to encourage you all to give Thang Ho Tuan some extra publicity in your trading circles. I bought a new EA today, but I want to tell you right now: if he releases another EA in the near future and this one fits my trading game, I'll buy it without hesitation. Let's work together to spread the word about this top professional to our trading circle! Thang Ho Tuan - KEEP IT UP!! Piet

Ho Tuan Thang
48927
Ответ разработчика Ho Tuan Thang 2025.11.23 16:53
Thank you so much for your honest review
Fujikyo 市場アナリスト
142
Fujikyo 市場アナリスト 2025.11.22 23:39 
 

Always trust the EA that the Developer makes, because this is the newest EA and will definitely make good money.

Ho Tuan Thang
48927
Ответ разработчика Ho Tuan Thang 2025.11.23 15:55
Thank you for your honest review Fujikyo
Ответ на отзыв