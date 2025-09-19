ABS GoldGrid

пециальная цена

$109

(обычная цена: $365)

Руководство по настройке и использованиюМониторинг в реальном времени:

ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1.

Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков.

Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, полностью автоматизирован и настраивается под различные торговые стили.

Стратегия Мартингейл с пользовательскими настройками безопасности

Гибкое управление лотами: фиксированный лот или автоматический лот

Лимит максимальной просадки для приостановки торговли на выбранном пороге

Простая настройка: прикрепите к графику, настройте параметры и торгуйте

Символ: XAUUSD

Таймфрейм: H1

Минимальный депозит: $300

Рекомендуемый депозит: $1,000

Тип счета: ECN / Raw Spread

Кредитное плечо: 1:50 или выше (рекомендуется 1:100+)

VPS: Рекомендуется для непрерывной работы