ABS GoldGrid

Что такое ABS EA?
ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1.
Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков.
Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, полностью автоматизирован и настраивается под различные торговые стили.Ключевые особенности
-
Стратегия Мартингейл с пользовательскими настройками безопасности
-
Гибкое управление лотами: фиксированный лот или автоматический лот
-
Лимит максимальной просадки для приостановки торговли на выбранном пороге
-
Простая настройка: прикрепите к графику, настройте параметры и торгуйте
-
Символ: XAUUSD
-
Таймфрейм: H1
-
Минимальный депозит: $300
-
Рекомендуемый депозит: $1,000
-
Тип счета: ECN / Raw Spread
-
Кредитное плечо: 1:50 или выше (рекомендуется 1:100+)
-
VPS: Рекомендуется для непрерывной работы
Торговля сопряжена со значительными рисками, и убытки могут превысить ваши первоначальные инвестиции.
Стратегии Мартингейл несут высокий риск, и прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Используйте на свой страх и риск.
