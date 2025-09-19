ABS GoldGrid

5
Специальная цена $109 (обычная цена: $365).
Руководство по настройке и использованиюABS Channel.
Мониторинг в реальном времени: ABS Signal

Файл настроек от реального сигнала
Базовый файл настроек


Что такое ABS EA?

ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1.
Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков.

Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, полностью автоматизирован и настраивается под различные торговые стили.

Ключевые особенности

  • Стратегия Мартингейл с пользовательскими настройками безопасности

  • Гибкое управление лотами: фиксированный лот или автоматический лот

  • Лимит максимальной просадки для приостановки торговли на выбранном пороге

  • Простая настройка: прикрепите к графику, настройте параметры и торгуйте

Технические характеристики

  • Символ: XAUUSD

  • Таймфрейм: H1

  • Минимальный депозит: $300

  • Рекомендуемый депозит: $1,000

  • Тип счета: ECN / Raw Spread

  • Кредитное плечо: 1:50 или выше (рекомендуется 1:100+)

  • VPS: Рекомендуется для непрерывной работы

Отказ от ответственности

Торговля сопряжена со значительными рисками, и убытки могут превысить ваши первоначальные инвестиции.
Стратегии Мартингейл несут высокий риск, и прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Используйте на свой страх и риск.

Для получения поддержки или вопросов, пожалуйста, свяжитесь с продавцом через раздел комментариев или личные сообщения.

Отзывы 15
small river p.f.
118
small river p.f. 2025.12.22 19:22 
 

good

fery379
118
fery379 2025.12.17 20:47 
 

Good one. I have had many grid eas. This is one of the better ones. Read developer guide carefully. My personal suggestion is you MUST use a stop loss; 5 to 10% Max DD.

Kali
319
Kali 2025.12.13 10:32 
 

I've been extremely impressed with the performance of ABS compared to many other grid bots out there. I've tried many, but this one stands out amongst the crowd. I gave it a go after trying out AOT, which I was also very impressed with. Le is an expert developer and the real deal in a marketplace otherwise full of scams. And for the current price point, it would be crazy not to try it out. Dial in your risk, have realistic expectations, and you'll be good to go. Highly recommend!

Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Эксперты
Babel assistant 1          MT5 netting советник ”Babel_assistant_1” по индикатору ZigZag формирует уровни Фибонвччи на периодах графиков M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1, вычисляет вероятность трендов на покупку и продажу. Робот открывает позицию при превышении заданного уровня тренда  4.925 . Затем он  выставляет отложенные ордера на некоторых  уровнях Фибоначчи, формирует линии Stop Loss и Take Profit.  На экране отображаются текущие результаты работы по позиции, сделкам, трендам.           Ручное
FREE
Heiken Ashi vernkham2
Vernkham Sorsavanh
Эксперты
EA that tracks and monitors the gold price during the period Heiken Ashi with operational control. Recommended settings • Symbol: XAUUSD / Gold • Timeframe: H1 • Minimum deposit: $1000 •   Lot  0.01  • Leverage: 1:100 or higher • VPS: Highly recommended for 24/7 trading operations Things to know before buying Trading involves risk, and past performance is no guarantee of future success. Market conditions are subject to change, and it is important to test the EA under different circumstances to
Break Hunter 28
Jimmy Musyoki Mwongela
Эксперты
BREAK HUNTER 28 - Professional Straddle Trading Expert Advisor DESCRIPTION Break Hunter 28 is an automated straddle strategy Expert Advisor designed to capture breakout movements by placing simultaneous Buy Stop and Sell Stop pending orders at a specified time each day. When one order is triggered by a price breakout, the opposite order is automatically cancelled, allowing you to ride the momentum in the direction of the breakout. The EA features an aggressive trailing stop mechanism that locks
BreakTheCage EA
Gerold Roy Baisie
Эксперты
Минимальные требования Тип счета: ECN / RAW / Низкий спред Рекомендуемые брокеры: IC Markets, IC Trading или аналогичные ECN-брокеры Минимальный депозит: $500 (кредитное плечо 1:500) Рекомендуемый депозит: $1000 (кредитное плечо 1:500) Минимальное кредитное плечо: 1:100 (рекомендуется 1:500) VPS: Требуется для круглосуточной работы Основные функции Автоматизированная стратегия прорыва диапазона с настраиваемым временем действия диапазона Динамический размер позиции: фиксированный, фиксир
Wall Street Scalper
Wilna Barnard
5 (1)
Эксперты
Wallstreet Scalper (US30 · US500 · US100 · M5) Обзор Wallstreet Scalper — это советник-скальпер на пробой, созданный для торговли основными американскими индексами (US30, US500, US100) на таймфрейме M5. Система захватывает импульс, когда цена пробивает недавние максимумы или минимумы, при этом применяя многоуровневую защиту для строгого контроля риска. EA оптимизирован как для личной торговли , так и для проп-фирм челленджей , и использует уникальную систему на основе ATR, которая адаптирует вс
EA Gann angle gold AI
Aliaksandr Kazunka
Эксперты
EA Gann Angles Gold AI – A New Era in Trading! EA Gann Angles Gold AI   is a revolutionary trading advisor that combines   angle-based price analysis   with   machine learning   to identify and exploit patterns in financial markets. The advisor utilizes   over 100 predictive features   trained on historical data to forecast price movements with   unprecedented accuracy . ️ Core Components 1. Angle Analysis Engine (Angle Extraction Engine) Converts historical price data into   geometric angles  
UV Samurai
Banh Thanh Vi
Эксперты
UV Samurai  UV Samurai   is a specially designed   Expert Advisor (EA)   that automatically opens trading orders at predefined price intervals ( Distance ) to take advantage of market movements in a controlled manner. The EA operates based on a   multiplier distance mechanism   for each subsequent trade, combined with the   DDR (Dynamic Drawdown Reduction)   risk management system to minimize potential losses and maintain account safety during high-volatility market conditions. The Recommended 
Grid Harvester MT5 Free
Grzegorz Korycki
4.5 (2)
Эксперты
Бесплатная версии стратегии "сетка"! Идентична полной версии за исключением того, что ограничено количество позиций. Ее цель - автоматически выжать из тренда максимум прибыли, пользуясь временными коррекциями. Советник также может быть использован опытными трейдерами, торгующими вручную. Данная стратегия используется многими успешными социальными трейдерами, имеющими более 500 платных подписчиков. Объедините ваш торговый опыт с этой автоматической стратегией! Советник содержит "сетку" для GBPJPY
FREE
Gangorra Risk EURUSD
Willian Roberto Silva Klafke
Эксперты
Описание EURUSD_Gangorra_Risk EURUSD_Gangorra_Risk – контртрендовый робот для М30 с конфлюэнциями и управлением риском по % Обзор EURUSD_Gangorra_Risk — это профессиональный советник контртрендовой (mean-reversion) стратегии , разработанный для EURUSD на М30 (может работать и на других парах/ТФ с настройкой параметров). Он определяет касаний/приближения цены к зонам поддержки/сопротивления (Donchian/Bollinger) и подтверждает вход с помощью настраиваемых конфлюэнций (RSI, удалённость от EMA в
Janus Disaster Recovery MT5
Boris Sklyaruk
2 (1)
Эксперты
Советник для вывода счетов из просадки ! MT4 версия Два режима работы: Recovery:  Вывод из существующей просадки на Вашем счете Работает с сделками других советников и сделками открытыми в ручную Protect  :  Контроль счета в режиме онлайн При достижении просадки по определенному торговому инструменту, отключает другие советники и выводит счет в без убыток Математическая система с авторской формулой закрытия сделок Работает без мартингейла Не нагружает счет дополнительными сделками Локирует на
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Эксперты
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
EA Red Vision MT5
Ruslan Pishun
Эксперты
Советник использует две стратегии основанную на индикаторов: Moving Average,  Envelopes, Commodity Channel Index, Average True Range.   Торговля идёт по определённым трендовым паттернов(закономерности ценового рынка), советник ищет сигнальным паттерном и открывает ордер, далее может быть открыт ордер на усреднения первого ордера. Если ордер первый закрыт по убытку то советник откроет второй ордер с повышенным лотом. Также советник использует экономические новости для достижения более точных сигн
EA Red Dragon MT5
Ruslan Pishun
2.7 (10)
Эксперты
Эксперт использует стратегию основную на пробое наиболее важных уровней сопротивления и поддержки. Используется адаптивный алгоритм сопровождения сделки. Эксперт использует небольшой стоп-лосс, а значит, счет всегда защищен от просадок, а риск на сделку очень низок. В Эксперт интегрирована система закрытия позиций при проскальзывании. (есть возможность настроить). Бэктестирование и оптимизация проводились на реальных тиках с качеством истории 99,9%. Советник успешно прошел стресс-тестирование. В
Audcad Dynamic MR
Adrian-paul Bostina
Эксперты
AUDCAD Dynamic MR v.1.0 Overview   AUDCAD Dynamic MR v.1.0 is a simple and intuitive Expert Advisor for MetaTrader 5, crafted for the AUDCAD currency pair on hedging accounts. This EA follows a straightforward mean-reversion strategy, using the Simple Moving Average (SMA) of 192 periods on the last closed H1 bar as the "fair price" point. It calculates entry thresholds dynamically, taking into account recent market conditions relative to historical conditions, ensuring trades follow the market’
Sentinel Heikin Ashi
Daniel Eduardo San Martin
Эксперты
Хотите максимизировать прибыль и минимизировать риски? SENTINEL Heikin-Ashi сочетает сигналы Heikin-Ashi с мощным управлением рисками модуля SENTINEL, оптимизированного для предоставления вам продвинутых, но простых в использовании инструментов. Начальные точки (тестирование на исторических данных в 2024 году): EURUSD M15 , XAUUSD M12 , USDJPY M5 · Адаптируется к различным активам и временным интервалам Идентификация точных возможностей : Получайте прибыльные сделки благодаря сочетанию сигнало
Price Gold
Yuriy Kuzmin
5 (1)
Эксперты
Финальная цена: $999. Успей купить раньше, сэкономь и получи Бонус AI Engine Crypto MT5 или AI Engine Crypto MT4!!! Привет всем любителям торговли золотом, представляю новый торговый советник - Price Gold, разработанный специально для торговой платформы МТ5. Автоматизированный советник для трейдеров умеющих ожидать и эмоционально готовых к торговле на рынке, эксперт в большем случае для долгосрочной торговли Советник разработан на пользовательских индикаторах с применением фильтров для наилучши
