Курс USDCHF за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.78498 CHF за 1 USD, а максимальная — 0.78783 CHF.

Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Швейцарского франка. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.