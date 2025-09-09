Валюты / USDCHF
USDCHF: US Dollar vs Swiss Franc
0.78651 CHF 0.00093 (0.12%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Swiss Franc
Курс USDCHF за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.78498 CHF за 1 USD, а максимальная — 0.78783 CHF.
Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Швейцарского франка. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости USDCHF
- Пара USD/CHF торгуется уязвимо вблизи 0,7860 в преддверии решения ФРС по политике
- Пара USD/CHF обвалилась до 14-летнего минимума на фоне ожиданий смягчения политики ФРС, что ударило по доллару США
- USD/CHF Forex Signal 16/09: Drifts Lower (Chart)
- Swiss Franc Outlook: USD/CHF bearish bias capped by Fed
- Прогноз по USD/CHF: движется к 0,79509 на фоне растущих медвежьих оборотов
- Пара USD/CHF торгуется во флэте около 0,7960, инвесторы ожидают результатов денежно-кредитной политики ФРС
- Weekly Pairs in Focus 14th to 19th September 2025 (Charts)
- Прогноз по USD/CHF: продавцы удерживают контроль ниже 20- и 50-дневных SMA
- USD/CHF trades steadily below 0.8000 ahead of US Michigan Consumer Sentiment data
- USD/CHF eases as Greenback declines amid Fed rate cut expectations
- USD/CHF Forecast 11/09: USD Sideways Against Franc (Chart)
- USD/CHF remains below 0.8000 as traders await US CPI for fresh cues
- Swiss Franc gains after weak US PPI; SNB’s Schlegel signals cautious stance
- USD/CHF: Near term bounce not ruled out – OCBC
- USD/CHF steady below 0.8000 as markets eye SNB speech, US inflation
- USD/CHF Price Forecast: Steadies near 0.7970 as payroll revision sparks Fed cut bets
- USD/CHF steadies near 0.7940 ahead of US NFP revision
- USD/CHF Forecast 09/09: Weakness Targets 0.79 Support -Video
- CHF: SNB seems more tolerant of CHF strength – ING
USDCHF на Форуме Сообщества
Торговые приложения для USDCHF
Дневной диапазон
0.78498 0.78783
Годовой диапазон
0.78498 0.92006
