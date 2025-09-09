КотировкиРазделы
Валюты / USDCHF
Назад в Валюты

USDCHF: US Dollar vs Swiss Franc

0.78651 CHF 0.00093 (0.12%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Swiss Franc

Курс USDCHF за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.78498 CHF за 1 USD, а максимальная — 0.78783 CHF.

Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Швейцарского франка. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости USDCHF

USDCHF на Форуме Сообщества

Торговые приложения для USDCHF

Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
4.33 (9)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 199 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.77 (66)
Эксперты
Представляю вам экспертного советника, собранного на базе моей мануальной торговой системы Algo Pumping . Я конкретно прокачал эту страту, закинул туда важные плюшки, фильтры и фишки, и теперь вывожу на рынок торгового бота, который: Лупит по продвинутому алгоритму Algo Pumping Swing Trading, Ставит ордера Stop Loss для защиты депо, Идеально подходит как для "Prop Firm Trading", так и для "Personal Trading", Работает без мартингейла и без лютого усреднения, Катает на таймфрейме М15 (позже закач
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Индикаторы
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
Эксперты
Советник с автоматическим подбором и оптимизацией всех параметров под торговый символ для MetaTrader 5.  Торговый советник без настроек! Tick   Hamster   – Это  Автоматический торговый эксперт для новичков и пользователей, которые не хотят настраивать советник! С нашим автоматическим торговым экспертом, разработанным специально для новичков, торговля станет проще, чем когда-либо прежде. Попрощайтесь с хлопотами по настройке советника и скажите "здравствуйте" торговле без стресса. Приступайте к р
Range AI MT5
Leonid Arkhipov
5 (3)
Эксперты
Я создал Range AI, чтобы торговать спокойно и без лишних рисков. В основе советника лежит сложный алгоритм, обученный с помощью искусственного интеллекта. Его задача — находить надёжные точки входа и торговать аккуратно, без сетки и без мартингейла, с минимальной просадкой. Range AI строит диапазон, ждёт подтверждения и работает только в тех ситуациях, где вероятность успеха максимальна. Для меня было важно создать систему, которая даёт стабильность и уверенность в каждой сделке. Советник опти
Trust EA
Konstantin Kulikov
Эксперты
Trust EA - это настоящий инструмент трейдера, работающий по понятному принципу, со своими достоинствами и недостатками, поэтому подойдёт не всем, но для некоторых пользователей может стать лучшим торговым роботом. Обсудить сложности торговли на Форекс здесь: чат "Age of Expert Advisors" . Логика Я занимаюсь алгоритмическими системами торговли с 2015 года, и, по-моему опыту, системы с маленьким размером StopLoss способны долгое время работать стабильно только в режиме "Скальпинга". Лучшее время
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
Эксперты
The Rise of Skywalker:    It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader.         Is a revolution in the  customization of the trading.  The Rise of Skywalker is a expert advisor based in  the indicator    The Rise of Sky walker:   (   https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Дневной диапазон
0.78498 0.78783
Годовой диапазон
0.78498 0.92006
Предыдущее закрытие
0.7855 8
Open
0.7854 6
Bid
0.7865 1
Ask
0.7868 1
Low
0.7849 8
High
0.7878 3
Объем
11.347 K
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
-1.44%
6-месячное изменение
-10.97%
Годовое изменение
-6.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.