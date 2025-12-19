Новая версия платформы MetaTrader 5 build 5370: улучшения в веб-версии

Новый комментарий
 

В пятницу 17 октября 2025 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5.

В этом обновлении мы улучшили веб-версию платформы: дополнили спецификацию контракта, исправили отображение данных о ценах, улучшили меню для переключения таймфреймов, а также доработали диалоги открытия счета и подключения.

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 5370: улучшения в веб-версии


MetaTrader 5 Web Terminal

  1. Добавлено отображение дат начала и окончания обращения в спецификацию инструмента:


    Дата начала и окончания обращения


  2. Исправлена индикация задержки цен в разделе «Котировки». В расширенном представлении данных на мобильных устройствах соответствующая иконка могла не отображаться.


    Котировки с задержкой


  3. Исправлено отображение меню для переключения таймфреймов. Проблема возникала в горизонтальном режиме просмотра на мобильных устройствах.
  4. Исправлено отображение доступных типов счетов в окне открытия демонстрационного счета.
  5. Исправлена локализация окна подключения к торговому счету. Некоторые пункты могли отображаться только на английском языке.


Попросите вашего брокера обновить платформу, чтобы получить доступ к улучшенному веб-терминалу.

 

@Sergey El

При написании жалобы с MT5 for Android:

  • клавиатура перекрывает вводимый текст и не только: <screenshot1.jpg>
  • белый текст проблематично читать на светло-сером фоне: <screenshot2.jpg>
Файлы:
screenshot1.jpg  91 kb
screenshot2.jpg  49 kb
app-info.jpg  59 kb
 
Vladislav Boyko #:

@Sergey El

При написании жалобы с MT5 for Android:

  • клавиатура перекрывает вводимый текст и не только: <screenshot1.jpg>
  • белый текст проблематично читать на светло-сером фоне: <screenshot2.jpg>
Спасибо, связано с правками edge-to-edge. В течении пары недель будет исправление.
 

Как программно узнать комиссию и то, как она начисляется, до совершения сделки? 

То есть вот эти две строчки из спецификации.


 
Почему при подключении МТ5 к счету в  RoboFlex выбор  XAUUSD выдает черную таблицу
 

На макбук Tahoe 26.1 некорректно ведет себя на широкоэкранном мониторе, как будто искусственно ограничена максимальная ширина. При растягивании или в полный экран, то он не растягивается весь, а растягивается только контейнер окна.

вот видео демонстрации работы https://youtu.be/CpQqnHI8bkA



Аналогично себя ведет окно тестера стратегий и окно редактора кода. Раньше такого не наблюдал.

Запись экрана 2025 10 20 в 11 29 46
Запись экрана 2025 10 20 в 11 29 46
  • 2025.10.20
  • www.youtube.com
Смотрите любимые видео, слушайте любимые песни, загружайте собственные ролики и делитесь ими с друзьями, близкими и целым миром.
 

b5370, CustomTicksReplace создает лишние флаги.

Слева реальный символа, справа - кастомный: CopyTicks + CustomTicksReplace.

Выделил цветом ошибочные флаги (повторение цен). Нормализация всех цен корректная - проверял.


Самостоятельно прописанные флаги игнорируются CustomTicksReplace.


Просьба исправить.


ЗЫ Если внимательно посмотреть на скрине реальный символ, то там тоже проскакивают лишние флаги. Но это, скорее всего, вопрос больше к брокеру. А, может, и к серверной части...

Строка для поискаOshibka 148.

 

b5370, в ME неправильно работает переход по ALT+G.


Лаконичную версию бага не удалось создать, поэтому цитата кода из кодобазы: LotsTicks.mqh.

  int CustomTicksReplace( const string Symb, const bool Logs = true ) const // Снизу сюда переходит.
  {
    const ulong StartTime = ::GetMicrosecondCount();

    int Res = 0;

    ulong From2;
    ulong To2;

    if (this.GetInterval(From2, To2))
    {
      const ulong RequestInterval = To2 + 1 - From2;
      ulong CalcInterval = 0;

      if (Logs)
        ::Print(Symb + " save ticks request: " +
                UNIT_TICKS::TimeToString(From2) + " - " + UNIT_TICKS::TimeToString(To2) +
                ", Length = " + LOTS_TICKS::GetDiffTime(From2 / 1000, (To2 + 1) / 1000));

      MqlTick PrevTick = {};

      MqlDateTime sTime = {1970, 1, 1};
      ulong From = 0;

      const int Size = ::ArraySize(this.MonthTicks);

      for (int i = 0; !::IsStopped() && (Res != -1) && i < Size; i++)
      {
        if (sTime.mon++ == 12)
        {
          sTime.mon = 1;
          sTime.year++;
        }

        const ulong To = ::StructToTime(sTime) * 1000;

        const int Amount = this.MonthTicks[i].CustomTicksReplace(Symb, From, To - 1, PrevTick, Logs); // Неправильно работает ALT+G в ME.


Просьба исправить.

Строка для поискаOshibka 149.

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Защита баг-репорта".
 

b5370, неактивна возможность удаления группы кастомных символов.


Раньше можно было грохнуть сразу все кастомные символы, теперь это сделать возможно только через последовательное удаление каждой из подгрупп. Однако, даже удаление всех символов таким образом оставляет пути.

На скрине результат удаление всех кастомных символов. Пути остались, хотя должно было быть пусто.


Наконец, у удаленных кастомных символов сохраняется (пустой) папка тиковой истории. Когда ее не должно быть после удаления символа.

Bases\Custom\ticks\CUSTOM_EURGBP.pro


Просьба вернуть прежнее поведение. Спасибо.

Строка для поиска: Uluchshenie 142.
  
#property indicator_chart_window
int OnInit() {

  ::EventChartCustom(0, 33345, 666, 777, "send EventChartCustom");

  return(INIT_SUCCEEDED);
}

int OnCalculate(const int32_t rates_total,
                const int32_t prev_calculated,
                const int32_t begin,
                const double &price[]) {

  return(rates_total);
}
void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) {

  Print(sparam);

}
//+------------------------------------------------------------------+

При каждом вызове функции EventChartCustom в визуальном тестере отправляется дважды. Пожалуйста, исправьте эту проблему.


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
Новый комментарий