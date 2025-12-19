Новая версия платформы MetaTrader 5 build 5370: улучшения в веб-версии
При написании жалобы с MT5 for Android:
- клавиатура перекрывает вводимый текст и не только: <screenshot1.jpg>
- белый текст проблематично читать на светло-сером фоне: <screenshot2.jpg>
Как программно узнать комиссию и то, как она начисляется, до совершения сделки?
То есть вот эти две строчки из спецификации.
На макбук Tahoe 26.1 некорректно ведет себя на широкоэкранном мониторе, как будто искусственно ограничена максимальная ширина. При растягивании или в полный экран, то он не растягивается весь, а растягивается только контейнер окна.
вот видео демонстрации работы https://youtu.be/CpQqnHI8bkA
Аналогично себя ведет окно тестера стратегий и окно редактора кода. Раньше такого не наблюдал.
- 2025.10.20
- www.youtube.com
b5370, CustomTicksReplace создает лишние флаги.
Слева реальный символа, справа - кастомный: CopyTicks + CustomTicksReplace.
Выделил цветом ошибочные флаги (повторение цен). Нормализация всех цен корректная - проверял.
Самостоятельно прописанные флаги игнорируются CustomTicksReplace.
Просьба исправить.
ЗЫ Если внимательно посмотреть на скрине реальный символ, то там тоже проскакивают лишние флаги. Но это, скорее всего, вопрос больше к брокеру. А, может, и к серверной части...
Строка для поиска: Oshibka 148.
b5370, в ME неправильно работает переход по ALT+G.
Лаконичную версию бага не удалось создать, поэтому цитата кода из кодобазы: LotsTicks.mqh.
int CustomTicksReplace( const string Symb, const bool Logs = true ) const // Снизу сюда переходит. { const ulong StartTime = ::GetMicrosecondCount(); int Res = 0; ulong From2; ulong To2; if (this.GetInterval(From2, To2)) { const ulong RequestInterval = To2 + 1 - From2; ulong CalcInterval = 0; if (Logs) ::Print(Symb + " save ticks request: " + UNIT_TICKS::TimeToString(From2) + " - " + UNIT_TICKS::TimeToString(To2) + ", Length = " + LOTS_TICKS::GetDiffTime(From2 / 1000, (To2 + 1) / 1000)); MqlTick PrevTick = {}; MqlDateTime sTime = {1970, 1, 1}; ulong From = 0; const int Size = ::ArraySize(this.MonthTicks); for (int i = 0; !::IsStopped() && (Res != -1) && i < Size; i++) { if (sTime.mon++ == 12) { sTime.mon = 1; sTime.year++; } const ulong To = ::StructToTime(sTime) * 1000; const int Amount = this.MonthTicks[i].CustomTicksReplace(Symb, From, To - 1, PrevTick, Logs); // Неправильно работает ALT+G в ME.
Просьба исправить.
Строка для поиска: Oshibka 149.
b5370, неактивна возможность удаления группы кастомных символов.
Раньше можно было грохнуть сразу все кастомные символы, теперь это сделать возможно только через последовательное удаление каждой из подгрупп. Однако, даже удаление всех символов таким образом оставляет пути.
На скрине результат удаление всех кастомных символов. Пути остались, хотя должно было быть пусто.
Наконец, у удаленных кастомных символов сохраняется (пустой) папка тиковой истории. Когда ее не должно быть после удаления символа.
Bases\Custom\ticks\CUSTOM_EURGBP.pro
Просьба вернуть прежнее поведение. Спасибо.Строка для поиска: Uluchshenie 142.
#property indicator_chart_window int OnInit() { ::EventChartCustom(0, 33345, 666, 777, "send EventChartCustom"); return(INIT_SUCCEEDED); } int OnCalculate(const int32_t rates_total, const int32_t prev_calculated, const int32_t begin, const double &price[]) { return(rates_total); } void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { Print(sparam); } //+------------------------------------------------------------------+
При каждом вызове функции EventChartCustom в визуальном тестере отправляется дважды. Пожалуйста, исправьте эту проблему.
В пятницу 17 октября 2025 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5.
В этом обновлении мы улучшили веб-версию платформы: дополнили спецификацию контракта, исправили отображение данных о ценах, улучшили меню для переключения таймфреймов, а также доработали диалоги открытия счета и подключения.
MetaTrader 5 Web Terminal
Попросите вашего брокера обновить платформу, чтобы получить доступ к улучшенному веб-терминалу.