Здравствуйте! Мне необходимо написать торгового советника (Expert Advisor) для MetaTrader 5, который будет работать по сигналам из TradingView через Webhook.

Ключевая особенность: Робот должен иметь систему подтверждения сигнала перед входом и систему экстренного закрытия при исчезновении сигнала.

Технические требования:

1. Связь: Прием сигналов в формате JSON через Webhook.

2. Риск-менеджмент: * Лот: Автоматический расчет исходя из 2% риска от текущего баланса.

• Hard Stop-Loss: 5 пунктов «50 пипс» (как защитная мера).

3. Логика Входа (Таймер 30 секунд):

• При получении сигнала (например, BUY) робот ставит его в "очередь" и запускает таймер на 30 секунд.

• Если через 30 секунд приходит подтверждающий сигнал (или статус сигнала остается активным) — робот закрывает текущий SELL и открывает новый BUY.

• Если в течение 30 секунд сигнал исчез или сменился — вход в новую сделку отменяется, старая позиция удерживается.

4. Логика Выхода (Закрытие по исчезновению сигнала):

• Если позиция уже открыта, но робот получает Webhook-сообщение о том, что сигнал на TradingView исчез (или статус сменился), робот должен немедленно закрыть сделку по рыночной цене, не дожидаясь срабатывания Стоп-Лосса.

5. Дополнительно: * Вывод логов в терминал (получение сигнала, запуск таймера, подтверждение/отмена).

• Настраиваемый параметр задержки (в моем случае 30 секунд).

