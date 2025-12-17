MetaTrader VPS
То есть - этот VPS к терминалам не имеет отношения, так как MQL5 VPS - это Метатрейдер в клауде ... а сколько там у вас Метатрейдеров на домашнем компьютере установлено - не имеет значения (вы их всех можете потом выключить), так как один MQL5 VPS - это один Метатрейдер в клауде - который вы не видите - а он есть (а видите только по логам).
MQL5 VPS - на один торговый счет и на один логин во вкладке Сообщество ...
то есть в облаке MQL5 VPS могу поставить хоть 10 терминалов МТ5 ? с одним и тем же торговым счетом ?
про логи не совсем понял
мне нужно что что бы на VPS одна пара работала на одном терминале / для лучшего контроля и анализа
Там - один MQL5 VPS на ваш форумный профайл по конкретному торговому счету (не только один на торговый счет) - по другому, наверное, можно ...
Облако MQL5 VPS - это Метатрейдер там. Один. Пустой.
Вы подписываетесь на MQL5 VPS своим торговым счетом, и потом делаете миграцию, то есть - со своего домашнего Метатрейдера переносите туда что надо (там кнопка такая есть). И следите потом - по логам. Или включаете свой домашний Метатрейдер на тот торговый счет - смотрите как там торгуется.
Один VPS на один торговый счет.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Sergey Golubev, 2024.09.05 05:39
- Запускаем MetaTrader VPS впервые — пошаговая инструкция - ветка форума
- Подготовка торгового счета к миграции на виртуальный хостинг - статья
- Запускаем MetaTrader VPS впервые — пошаговая инструкция - статья (подробнее - см эту ветку).
- Рекомендую почитать Правила пользования сервисом "Виртуальный хостинг"
(там есть некоторые особенности, например, советники использующие dll - не мигрируются, и так далее).
https://www.mql5.com/ru/vps/subscriptions - смотреть к какому торговому счету подключен MQL5 VPS, перенести подписку на другой торговый счет.
Справка по MetaTrader 5 → Виртуальный хостинг для круглосуточной работы → Миграция
- Справка по MetaTrader 5 → Виртуальный хостинг для круглосуточной работы → Работа с виртуальной платформой
подключился к ВПС и ичто то пошло не так / на советнике на серебро начальный лот 0.01 / а сделки открываются 0,5 лот / попробовал без ВПС - всё ровно / в чем может быть проблема ?
- 2023.04.18
- www.mql5.com
на советнике на серебро начальный лот 0.01 / а сделки открываются 0,5 лот
Всем добра
Ни где не нашел инфы если ограничения по количеству терминалов на MetaTrader VPS
кто то знает ?