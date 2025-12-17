MetaTrader VPS

Всем добра

Ни где не нашел инфы если ограничения по количеству терминалов на MetaTrader VPS

кто то знает ?

 
MQL5 VPS - на один торговый счет и на один логин во вкладке Сообщество ...
То есть - этот VPS к терминалам не имеет отношения, так как MQL5 VPS - это Метатрейдер в клауде ... а сколько там у вас Метатрейдеров на домашнем компьютере установлено - не имеет значения (вы их всех можете потом выключить), так как один MQL5 VPS - это один Метатрейдер в клауде - который вы не видите - а он есть (а видите только по логам).
 
Sergey Golubev #:
то есть в облаке MQL5 VPS могу поставить хоть 10 терминалов МТ5 ? с одним и тем же торговым счетом ?

про логи не совсем понял

мне нужно что что бы на VPS одна пара работала на одном терминале / для лучшего контроля и анализа 

 
Kenturion #:
то есть в облаке MQL5 VPS могу поставить хоть 10 терминалов МТ5 ? с одним и тем же торговым счетом ?

Там - один MQL5 VPS на ваш форумный профайл по конкретному торговому счету (не только один на торговый счет) - по другому, наверное, можно ...
Облако MQL5 VPS - это Метатрейдер там. Один. Пустой.

Вы подписываетесь на MQL5 VPS своим торговым счетом, и потом делаете миграцию, то есть - со своего домашнего Метатрейдера переносите туда что надо (там кнопка такая есть). И следите потом - по логам. Или включаете свой домашний Метатрейдер на тот торговый счет - смотрите как там торгуется.

Один VPS на один торговый счет.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вопросы по VPS

Вопросы по VPS

Sergey Golubev, 2024.09.05 05:39


 
Sergey Golubev #:

подключился к ВПС и ичто то пошло не так / на советнике на серебро начальный лот 0.01 / а сделки открываются 0,5 лот / попробовал без ВПС  -  всё ровно  / в чем может быть проблема ?
 
Kenturion #:
подключился к ВПС и ичто то пошло не так / на советнике на серебро начальный лот 0.01 / а сделки открываются 0,5 лот / попробовал без ВПС  -  всё ровно  / в чем может быть проблема ?
VPS сам сделки не открывает. Потому этот VPS - это Метатрейдер в клауде (такой же как у вас на компьютере, только там ... в облаке.
  • И тут - смотря что вы торгуете - если советник - то тут смотрите сами (может надо профиксить).
  • Если это торгуется сигнал - то там есть такая штука - как маппинг - см обзорный пост  и объясняловка с картинками - эта ветка (там всего одна страница).
Kenturion #:
на советнике на серебро начальный лот 0.01 / а сделки открываются 0,5 лот
Если у вас советник - то посмотрите в спецификации этого символа: в Market Watch на символе правой кнопкой мыши - спецификация, и там будут данные о том, что предлагает брокер (какой минимальный лот по символу и так далее).
