Трэйлинг стоп на vps
Подскажите пожалуйста, ситуация следующая. Имею Metatrader5 на ноутбуке, сегодня оформил подписку vps на один месяц чтобы проверить будет ли работать трэйлинг стоп при выключенном ноутбуке, трэйлинг выставлял вручную, при запущенром МТ5 линии стоплосу двигались с движением цены. Как только закрыл MT5 стоплос перестал обновляться. Я вот думаю что перед завершением сеанса надо было экспортировать настройки на vps, я этого не делал.
- Исполнение по запросу - Открытие и закрытие позиций - Торговля - MetaTrader 5 для Android
- Как подписаться на сигнал - Торговые сигналы и копирование сделок
- Торговые сигналы и копирование сделок
Не работает, проверено)))))
RUSLAN KUZNETSOV:Где выставляли?
трэйлинг выставлял вручную
трэйлинг выставлял вручную
Потому что этот MQL5 VPS - это ваш другой Метатрейдер, но в клауде. То есть, как только вы сделали миграцию/синхронизацию, то ваш домашний Метатрейдер никак не связан с ним.
В МТ выставил и мигрировал все. Но трэйлинг не сработал. Попробую ещё раз.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь