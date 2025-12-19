Трэйлинг стоп на vps

Подскажите пожалуйста, ситуация следующая. Имею Metatrader5 на ноутбуке, сегодня оформил подписку vps на один месяц чтобы проверить будет ли работать трэйлинг стоп при выключенном ноутбуке, трэйлинг выставлял вручную, при запущенром МТ5 линии стоплосу двигались с движением цены. Как только закрыл MT5 стоплос перестал обновляться. Я вот думаю что перед завершением сеанса надо было экспортировать настройки на vps, я этого не делал. 
 
Не работает, проверено))))) 
 
RUSLAN KUZNETSOV:
трэйлинг выставлял вручную
Где выставляли?
Потому что этот MQL5 VPS - это ваш другой Метатрейдер, но в клауде. То есть, как только вы сделали миграцию/синхронизацию, то ваш домашний Метатрейдер никак не связан с ним.
 
В МТ выставил и мигрировал все. Но трэйлинг не сработал. Попробую ещё раз. 
