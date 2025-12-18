Техническое задание
Приветствую! Нужно написать не сложного эксперта который будет работать с ордерами открываемыми другим существующим экспертом. Нужно что б новый эксперт мог : Выставлять стоп в плюс по открытым ордерам, задавать трейлинг стоп, и самое главное, закрывать все ордера по старшему (последнему) ордеру. Детали в личке опишу.
