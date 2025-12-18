ФрилансРазделы

Требуется написать не сложного эксперта по управлению, модификации и закрытию сетки ордеров.

MQL4 Эксперты Forex

Техническое задание

Приветствую! Нужно написать не сложного эксперта который будет работать с ордерами открываемыми другим существующим экспертом.  Нужно что б новый эксперт мог :  Выставлять стоп в плюс по открытым ордерам, задавать трейлинг стоп, и самое главное,  закрывать все ордера по старшему (последнему) ордеру. Детали в личке опишу.

Похожие заказы
Нужен торговый робот для работы на форексе (MT4). 300 - 500 USD
Торговый робот для Форекс сцепка трейдинг вью и мт4. Алгоритм работы робота на основе отскока ценовых уровней коррекции Фибоначчи и временных периодов Фибоначчи а так же на основе коррекции Фибоначчи выставление тейк профита и стоп лоса Исполнитель должен быть с города Ижевск
Необходим индикатор, основанный на фрактале. 30 - 80 USD
1. Регулируемый фрактал (по количеству свечей) 2. Линия фрактала (цена закрытия свечи) 3. линии, пока цена их не пробьет. 4. Можно добавить оповещения (при пробьет линии). 5. Я добавлю картинку и настраиваемый фрактал
Помощник размещение лимитных заявок 30 - 100 USD
Размещение до 30 лимитных заявок в мт5 с общим стоплосс и тейкпрофит на основе процентного соотношения выделенного на графике диапазона. Похожий пример коррекция фибоначчи. Должен быть доступен выбор размера лота для каждой заявки. Обязательное подтверждение перед выгрузкой в МТ5 1. Выделяю диапазон (0-100) на графике или могу внести значения макс и мин вручную. 2. Задаю нужные уровни (второй скрин) 3. Получаю
Индикатор метатрейдер 4 по паттернам 30+ USD
Добрый день! Требуется индикатор по паттернам волн Эллиотта "треугольник" и "диагональ". На первый взгляд, может показаться запутанно, но я могу в течении короткого созвона показать логику работы индикатора на графике. Волны строятся по локальным минимумам и максимумам цены на графике в соответствии с условиями волнового анализа. Сигнал о появлении паттерна выводится на экран на этапе формирования волны D (в
Нужно написать простенький советник 30 - 90 USD
терминал метатрейдер 5 к нему написать программу к торговле советник, программа при установке будет запускать алогоритм действий. при старте советника в 20 (настраиваемо) пунктах от цены Ask выставляется buy stop заявка вверху, и sell стоп в 20 внизу Bid пара евро доллар график минутный При активации стоп ордера ставится стоп лосс на расстоянии трейлинга пунктов - ставить при выставлении пункт а при росте на 20
Принять сигналы через webhook 70 - 150 USD
Здравствуйте! Мне необходимо написать торгового советника (Expert Advisor) для MetaTrader 5, который будет работать по сигналам из TradingView через Webhook. Ключевая особенность: Робот должен иметь систему подтверждения сигнала перед входом и систему экстренного закрытия при исчезновении сигнала. Технические требования: 1. Связь: Прием сигналов в формате JSON через Webhook. 2. Риск-менеджмент: * Лот: Автоматический
Нужно сконвертировать готовый индикатор с MQL4 в MQL5. 30 - 100 USD
Все необходимые файлы уже подготовлены, осталось только выполнить их конвертацию под MT5. В процессе работы, если появятся дополнительные вопросы или нюансы, мы оперативно их рассмотрим и решим, чтобы обеспечить корректную и стабильную работу проекта. Бюджет также согласуем
Разработка/доработка советника MT5 + скрипты на Python для трейдинга 30 - 100 USD
Ищу опытного разработчика для работы с торговыми роботами в MetaTrader 5 и сопутствующими инструментами на Python. Основные задачи: Реализация/модификация советника MT5 на MQL5 по стратегиям (с сеткой, динамическим лотом, TP/SL, частичной фиксацией прибыли); Внедрение или адаптация готового MQL5-модуля в существующий советник без нарушения логики; Написание вспомогательных скриптов на Python для: • сбора и анализа
Нужен советник Python (скрипт trading view- на основе индикатора). 30+ USD
Доброго дня. Нужен советник на основе индикатора, либо скрипт Trading View. Лучше это оформит в качестве программы на Python. Но если код легче будет через PineScript, то можно и скриптом. Главное чтобы последовательность соблюдалась с первого по четвертый пункты из ТЗ (во вложении). Индикатор есть, предоставлю, хотелось бы понять примерную стоимость, создания советника. Спасибо. В индикаторе много параметров, но
Нужен крайне простой советник открывающий по размеру тела свечи 30 - 100 USD
Нужен советник открывающий ордер сразу после образования свечи с телом от например 10 до 20 пунктов.(задаваемый в настройках параметр). Ордер открывается по направлению движения самой свечи. И два варианта настроек. Один когда ордер открывается сразу по закрытию свечи. Второй когда открывается отложенный ордер по направлению движения свечи с некоторым отступом от тени. Отступ, размер тейкпрофита и стоплосса ордера

Информация о проекте

Бюджет
30+ USD
VAT (19%): 5.7 USD
Итого: 36 USD
Исполнителю
27 USD

Заказчик

Размещено заказов1
Количество арбитражей0