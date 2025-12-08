Nova Gold X

5

Важное примечание:

Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после продажи 10 копий или выхода следующего обновления. Приобретая копию сейчас, вы гарантируете пожизненный доступ по этой сниженной цене, независимо от будущих повышений.

Contact :  t.me/Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX

ЖИВОЙ СИГНАЛ:

LIVE SIGNAL:   BITCOIN
 LIVE SIGNAL:   XAUUSD 
 

NOVA GOLD X 1H 

Broker: Exness

Server: Exness-MT5Real34

Account Number: 253171379

Investor Password:  111@Meta

  

NOVA GOLD X 5Min 

Broker: Exness

Server: Exness-MT5Real34

Account Number: 253198898

Investor Password:  111@Meta

NOVA GOLD X 5Min 

Broker: Exness

Server: Exness-MT5Real34

Account Number: 253183735

Investor Password:  111@Meta

NOVA GOLD X 1Min 

Broker: Exness

Server: Exness-MT5Real34

Account Number: 253198896

Investor Password:  111@Meta

После покупки Nova Gold X, пожалуйста, свяжитесь со мной напрямую, чтобы получить оптимизированные настройки и полную поддержку по установке.
Мы рекомендуем торговать золотом (XAUUSD) на таймфрейме 5 минут (M5) для достижения наилучшего баланса между точностью сигналов и управлением рисками.

Nova Gold X — Торговая система на основе ИИ

Nova Gold X — это продвинутый Expert Advisor, разработанный для MetaTrader 5, специально созданный для торговли золотом и биткоином с использованием моделей искусственного интеллекта, которые непосредственно читают ценовое действие и определяют точки входа и выхода в реальном времени. Система сосредоточена на достижении стабильных результатов при защите капитала через профессиональные механизмы управления рисками.

Основные обязательства Прозрачные результаты, которые можно отслеживать через счёт инвестора. Принятие решений на основе реального анализа цены без использования традиционных запаздывающих индикаторов. Без сетки и без мартингейла. Каждая сделка независима с определённым стоп-лоссом. Автоматический контроль рисков с интеллектуальным расчётом лота на основе баланса счёта.

Почему выбрать Nova Gold X Высокая точность генерации сигналов: алгоритмы ИИ сочетают чтение свечей с анализом структуры рынка и силы движения для быстрых и точных входов. Защита капитала прежде всего: фиксированный или трейлинг стоп-лосс в зависимости от ваших предпочтений, с функциями безубыточности для фиксации сделок при достижении прибыли. Высокая частота торговли с дисциплиной: более ста сделок в день, захватывая небольшие повторяющиеся возможности при соблюдении строгого контроля рисков. Гибкость для всех счетов: работает начиная с баланса в сто долларов с автоматической системой расчёта лота, которая снижает давление на маржу.

Ключевые технические характеристики Эксклюзивная работа на MetaTrader 5. Минимальный депозит: 300 долларов, рекомендуется +500 долларов. Поддерживаемые инструменты: XAUUSD и BTCUSD, с возможностью адаптации к основным валютным парам. Рекомендуемые таймфреймы: 1 минута, 5 минут, 15 минут, 30 минут и 1 час. Рекомендуется использовать VPS для обеспечения непрерывной работы. Полностью настраиваемые параметры, включая уровень риска, часы торговли, торговые дни и включение/отключение опции восстановления.

Встроенные системы управления рисками Умный стоп-лосс: опция трейлинг-стопа с настраиваемыми правилами, которая следует за прибыльными сделками. Система безубыточности: когда сделка достигает заранее определённого уровня прибыли, стоп-лосс автоматически перемещается на точку входа. Опциональный контролируемый режим восстановления: после убытка система может увеличить размер следующего лота только один раз для восстановления, затем автоматически возвращается к нормальному лоту. Это не мартингейл, и его можно полностью отключить.

Производительность и стабильность стратегии Система выполняет большое количество операций ежедневно, стремясь улучшить чистую прибыль за счёт повторения и минимизации экстремальных убытков. Для полной прозрачности разместите здесь ссылку на ваш сигнал MQL5, чтобы показать производительность реального счёта и детали сделок.

Требования и рекомендации Рекомендуется минимальный депозит в сто долларов, при этом двести долларов или более для более безопасной маржи. Работает на любом MT5 счёте у любого надёжного брокера. Используйте VPS, если вам нужна непрерывная работа. Избегайте торговли во время важных новостей, если вы не настроили специальные параметры для этого.

Часто задаваемые вопросы Использует ли система стратегии мартингейла или сетки? Нет, она не использует рискованных стратегий. Подходит ли для небольших счетов? Да, она разработана для работы с баланса в сто долларов с автоматическим контролем лота. Сколько сделок в день? Более ста сделок по различным инструментам. Какова точность? От восьмидесяти до девяноста процентов в зависимости от настроек и рыночных условий.

Поддержка и обновления Техническая поддержка доступна двадцать четыре часа. Бесплатные пожизненные обновления программного обеспечения.


Отзывы 6
Manoj Lohar
147
Manoj Lohar 2025.12.24 14:47 
 

I think it's the best because its performance and management are very proper. It's absolutely the best. 💪💪💪💪💯💯💯💯❤️❤️❤️🤗🤗 Gorgeous 😍

Ana Lucia
29
Ana Lucia 2025.12.21 23:50 
 

This is by far the best trading robot I’ve ever had access to. Extremely consistent, with very low drawdown, and truly outstanding support. Highly recommended.

Ranjeet
89
Ranjeet 2025.12.17 14:41 
 

I recently purchased Nova Gold X, actually it's very good EA , and seller is helpful and responsive. I has very less DD which is very impressive. Even developer is trying to make it more better with best features.

