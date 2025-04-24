AI Gold Sniper MT5

РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ:

MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли):https://www.mql5.com/ru/signals/2329380
IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли):https://www.mql5.com/ru/signals/2340132

Торговый канал Forex EA на MQL5:Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей.Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников.

AI Gold Sniper использует новейшую модель GPT-4o (GPT-4o от OpenAI) в торговле XAU/USD, разработанная на основе многоуровневой алгоритмической структуры, интегрирующей обработку неструктурированных данных и кросс-рыночный анализ для оптимизации торговых решений. GPT-4o, интегрированная в AI Gold Sniper, будет использовать сверточные нейронные сети (CNN) и рекуррентные сети (RNN) для одновременного анализа исторических рядов ценовых данных, макроэкономических колебаний (процентные ставки, инфляция), многовременных технических сигналов и новостных данных в режиме реального времени посредством обработки естественного языка (NLP). Механизм глубокого обучения с подкреплением позволяет советнику динамически адаптироваться к изменениям рынка, оценивая многомерные взаимодействия между XAU/USD и связанными индексами (индекс USD, доходность облигаций США, цены на сырую нефть). Стохастическая модель метаобучения применяется для балансировки краткосрочной стратегии, основанной на анализе настроений из финансовых источников и долгосрочном тренде из фундаментального анализа. Система проверена методом Монте-Карло с надежностью 99% на многопериодном наборе данных, демонстрируя способность минимизировать просадку (<5%) и оптимизировать коэффициент Шарпа (>2.3) в условиях волатильного рынка.
EA использует стоп-лосс для всех ордеров, EA не использует опасные методы торговли: никакую сетку, никакой мартингейл,... AI Gold Sniper - один из советников, которые я использовал. используя и торгуя со счетами управления фондами в течение многих лет. Я официально выпустил самую оптимизированную версию EA. Торговый таймфрейм не важен для EA. Тем не менее, я по-прежнему рекомендую оставить таймфрейм H1, чтобы EA мог использовать данные со всех таймфреймов от H1 и ниже в качестве параметров.
Некоторые особенности:

Не используйте опасные методы торговли: без сетки, без мартингейла,... только одна сделка

- Ордер всегда защищен стоп-лоссом

- Оптимизируйте советник с настройками по умолчанию - Простота использования

- Интеллектуальный временной фильтр для предотвращения неожиданного падения, роста, разрыва...

...

Версия MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/111082
Стратегия была протестирована на исторических данных и показала стабильную работу с 2003 по 2024 год с использованием каждого тика на основе реальных тиков в MT4 с использованием Dukascopy Real Ticks. Качество тиков 100%. Реальная торговля идет хорошо у многих разных брокеров
Gold Trading AI — это советник, работающий с XAUUSD (GOLD). Полностью автоматический советник.

- НАСТРОЙКА EA:

Символ XAUUSD
Таймфрейм H1
Тест с 2003
Настройки Настройки по умолчанию
Брокеры Любые
Минимальный депозит $200/0,01 лота
Рекомендуемый депозит $500/0,01 лота (Просадка примерно 10%)
Особенности

- Без мартингейла, без сетки

- Ордер всегда защищен стоп-лоссом

- Простота использования с defa
Отзывы 34
Alireza Kalamati
596
Alireza Kalamati 2025.12.24 10:00 
 

I have known this developer for over 2 years, he has always treated me professionally, I have bought all his products over time and I am satisfied, especially with the two gold robots. In my years of activity in the market, I have not seen such results.

provanet
111
provanet 2025.12.22 11:43 
 

I bought this Expert Advisor who was very intrigued by the history of long-term signals and the excellent results shown. I decided to give the seller full confidence and I'm really excited to follow his path in 2026. I can't wait to start in January and see how it will behave in the following months: I will update the review with the actual results. The premises are really interesting Merry Christmas to all

infos1982
95
infos1982 2025.12.20 12:05 
 

I’ve been trading Gold for many years and have tested countless EAs, but AI Gold Sniper truly stands out as one of the most precise and intelligent systems I’ve used so far. What impressed me the most is the quality of the entries. The EA does not overtrade, does not chase the market, and clearly waits for high-probability setups. Trades are well-timed, structured, and aligned with real market behavior on XAUUSD. Risk management is handled professionally, and the system remains stable even during volatile market phases. The logic behind the EA feels mature and well thought-out, not experimental or over-optimized. After running it on a live account, I can confidently say that AI Gold Sniper delivers consistent performance exactly as described. It’s a serious tool for serious traders who value precision over hype. Highly recommended.

