AI Gold Sniper MT5

РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ:
IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли):https://www.mql5.com/ru/signals/2340132
AI Gold Sniper использует новейшую модель GPT-4o (GPT-4o от OpenAI) в торговле XAU/USD, разработанная на основе многоуровневой алгоритмической структуры, интегрирующей обработку неструктурированных данных и кросс-рыночный анализ для оптимизации торговых решений. GPT-4o, интегрированная в AI Gold Sniper, будет использовать сверточные нейронные сети (CNN) и рекуррентные сети (RNN) для одновременного анализа исторических рядов ценовых данных, макроэкономических колебаний (процентные ставки, инфляция), многовременных технических сигналов и новостных данных в режиме реального времени посредством обработки естественного языка (NLP). Механизм глубокого обучения с подкреплением позволяет советнику динамически адаптироваться к изменениям рынка, оценивая многомерные взаимодействия между XAU/USD и связанными индексами (индекс USD, доходность облигаций США, цены на сырую нефть). Стохастическая модель метаобучения применяется для балансировки краткосрочной стратегии, основанной на анализе настроений из финансовых источников и долгосрочном тренде из фундаментального анализа. Система проверена методом Монте-Карло с надежностью 99% на многопериодном наборе данных, демонстрируя способность минимизировать просадку (<5%) и оптимизировать коэффициент Шарпа (>2.3) в условиях волатильного рынка.
Некоторые особенности:
- Не используйте опасные методы торговли: без сетки, без мартингейла,... только одна сделка
- Ордер всегда защищен стоп-лоссом
- Оптимизируйте советник с настройками по умолчанию - Простота использования
- Интеллектуальный временной фильтр для предотвращения неожиданного падения, роста, разрыва...
Версия MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/111082
|Стратегия была протестирована на исторических данных и показала стабильную работу с 2003 по 2024 год с использованием каждого тика на основе реальных тиков в MT4 с использованием Dukascopy Real Ticks. Качество тиков 100%. Реальная торговля идет хорошо у многих разных брокеров
- НАСТРОЙКА EA:
|Символ
|XAUUSD
|Таймфрейм
|H1
|Тест с
|2003
|Настройки
|Настройки по умолчанию
|Брокеры
|Любые
|Минимальный депозит
|$200/0,01 лота
|Рекомендуемый депозит
|$500/0,01 лота (Просадка примерно 10%)
|Особенности
- Без мартингейла, без сетки
I have known this developer for over 2 years, he has always treated me professionally, I have bought all his products over time and I am satisfied, especially with the two gold robots. In my years of activity in the market, I have not seen such results.