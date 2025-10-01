The ORB Master

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ: Нажмите здесь

Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощью ORB Master EA: усовершенствованного, высокопроизводительного экспертного советника, разработанного для современных трейдеров.

Популярность ORB резко возросла благодаря его способности улавливать ранний рыночный импульс, и этот советник представляет собой мое личное видение этого проверенного подхода.

Как ORB Master обеспечивает результаты :

ORB Master начинает действовать сразу после открытия фондового рынка США и Европы, ориентируясь на критические диапазоны открытия четырех ключевых индексов: SP500, US30 (Dow Jones), NASDAQ и DAX.

Эти прорывы часто сигнализируют о доминирующей тенденции дня, обеспечивая надежное направление движения.

Советник точно использует это преимущество, совершая сделки, которые позволяют использовать импульс для получения максимальной потенциальной прибыли.

Для каждого индекса советник применяет три различных варианта стратегии, создавая надежный портфель из 12 некоррелированных подходов.

Такая диверсификация минимизирует риск и расширяет возможности.

Каждая позиция выигрывает от расширенного управления торговлей, включая динамические механизмы стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) для фиксации прибыли и защиты капитала.

Создан для надежности, в основе которой лежит тщательное тестирование:

С самого начала мы уделяли первостепенное внимание надежности.

ORB Master прошел масштабное стресс-тестирование за пределами выборки на неизвестных данных, что позволило гарантировать его процветание в условиях реальной рыночной волатильности без ловушек подгонки под кривые, которая является основной причиной сбоев советников.

Это означает наивысшую вероятность работоспособности системы в будущем!

Настройка реального/демо-счета: начните торговать за считанные минуты

Начать работу очень просто — никаких сложных настроек не требуется:

Настройте названия символов для US30, SP500, NASDAQ и DAX в соответствии с правилами вашего брокера.

Добавьте этот URL-адрес в список «Разрешенных URL-адресов» вашего терминала MT4/MT5 (Инструменты > Настройки > Советники): «https : // www . worldtimeserver.com/» (удалите пробелы).

Проведение бэктестов: проверка с уверенностью:

Для получения комплексной информации выберите период тестирования продолжительностью не менее 2–3 лет.

Обязательно настройте параметры смещения GMT в параметрах ИЛИ торговые часы символов для бэктестинга, если ваш брокер не использует GMT+2 (зима)/GMT+3 (лето).

Обновите названия символов для US30, SP500, NASDAQ и DAX в соответствии с указаниями вашего брокера.

Запустите бэктест на EURUSD M15 (EA автоматически запустит все 4 индекса из этой настройки)

Краткий обзор ключевых характеристик

Рекомендуется брокер с низким спредом (свяжитесь со мной, чтобы узнать о рекомендуемых брокерах)

500 долларов США (скорректируйте в зависимости от минимального размера лота вашего брокера).

Полностью соответствует требованиям и готов к использованию с большинством финансируемых счетов.

EURUSD (далее советник без проблем обрабатывает все три индекса).

Никакой сетки, никакого мартингейла, никакой агрессивной тактики — только разумные и устойчивые стратегии.

Параметры:

-> открытая сделка будет закрыта в конце торгового часового пояса

-> отложенные ордера будут удалены за пределами торговой временной зоны

-> выберите, какой источник времени использовать (рекомендуется «Оптимизированный»!)

-> здесь вы можете включить/отключить фильтр торговых часов

IR_FILTER (процентная ставка) и CPI FILTER работают так же, как NFP Filter

-> сколько минут после события NFP, прежде чем советник снова возобновит торговлю

-> за сколько минут до события NFP закрыть сделки и отложенные ордера

-> заставить советника удалить все отложенные ордера при запуске NFP (X минут до NFP)

-> заставить советника закрыть все открытые сделки при запуске NFP (за X минут до NFP)

-> для ручной настройки смещения GMT в летнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)

-> для ручной настройки смещения GMT в зимнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)

-> позвольте советнику рассчитать правильное смещение GMT ​​для вашего брокера, чтобы время NFP было правильным

-> это предотвратит уменьшение размера лота после убытков (более агрессивный, но более быстрое восстановление после убытков)

-> использовать капитал счета для расчета всех значений размера лота

-> Здесь вы можете установить максимально допустимую дневную просадку (в %). При достижении этого значения советник закроет все сделки и отложенные ордера и подождет следующего дня. Это полезно для проп-компаний.

-> Предпочтительная максимально допустимая общая просадка (в %) для каждой стратегии. Затем советник определяет размер лота на основе исторического максимального проседания этой стратегии.

-> установите значение фиксированного размера лота, если выбрана эта опция. Этот параметр будет использоваться как «минимальный размер лота» при использовании любого из двух других вариантов расчёта размера лота.

-> здесь вы определяете, как следует рассчитывать размер лота: фиксированный размер лота или максимальный риск на стратегию

-> здесь вы можете вручную изменить вход и выход из сделок, чтобы сделать их отличными от других пользователей советника (для проп-фирм)

Те же параметры для US30,NAS100 (USTECH) и DAX

-> это немного рандомизирует входы, выходы и значения TrailingSL, так что у разных пользователей одного брокера будут немного разные сделки. Также подходит для проп-компаний.

-> по умолчанию "0" (автоматически). Изменяйте это значение, только если размер лота слишком велик. Запросите у меня инструкции.

Стоимость перемещения одной единицы в долларах

-> включить стратегию 3 для этой пары

-> включить стратегию 2 для этой пары

-> включить стратегию 1 для этой пары

Starttime/stoptime -> здесь вы можете установить время начала и окончания фильтра для символа

-> задайте название символа для пары US500 (очень важно задать его правильно!!)

-> удалить часть, которая добавляет дополнительную информацию к комментариям (например, «US500_A»)

-> комментарий, который будет использоваться для сделок

-> базовое магическое число, которое будет использоваться для всех стратегий

-> включать только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с датой экспирации

-> включить только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с SL и TP

-> отключено для более быстрого тестирования на исторических данных

обновить информационную панель во время тестирования

Обо мне:

Я не участвую в разговорах о «нейронных сетях/машинном обучении ИИ/ChatGPT/квантовых компьютерах/идеальных прямых линиях бэктестинга».

Вместо этого я сосредоточен на создании реальных и честных торговых систем, основанных на проверенной методологии разработки и реального исполнения.

Как разработчик, я имею более 15 лет опыта создания автоматизированных торговых систем и историю высоко оцененных продуктов на MQL5.

Я знаю, что имеет потенциал сработать, а что нет.

Я создаю честные системы, с самой высокой вероятностью получения реальных результатов, соответствующих бэктестам, без мошенничества.