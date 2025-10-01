The ORB Master

4.88

Лучшее комбо-предложение

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:  


LIVE RESULTS

НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР


Добро пожаловать в «Мастер ORB»  :  ваше преимущество в прорывах диапазона открытия

Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощью ORB Master EA: усовершенствованного, высокопроизводительного экспертного советника, разработанного для современных трейдеров.

Популярность ORB резко возросла благодаря его способности улавливать ранний рыночный импульс, и этот советник представляет собой мое личное видение этого проверенного подхода.


Как ORB Master обеспечивает результаты  :

ORB Master начинает действовать сразу после открытия фондового рынка США и Европы, ориентируясь на критические диапазоны открытия четырех ключевых индексов: SP500, US30 (Dow Jones), NASDAQ и DAX.

Эти прорывы часто сигнализируют о доминирующей тенденции дня, обеспечивая надежное направление движения.

Советник точно использует это преимущество, совершая сделки, которые позволяют использовать импульс для получения максимальной потенциальной прибыли.

Для каждого индекса советник применяет три различных варианта стратегии, создавая надежный портфель из 12 некоррелированных подходов.

Такая диверсификация минимизирует риск и расширяет возможности.

Каждая позиция выигрывает от расширенного управления торговлей, включая динамические механизмы стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) для фиксации прибыли и защиты капитала.


Создан для надежности, в основе которой лежит тщательное тестирование:

С самого начала мы уделяли первостепенное внимание надежности.

ORB Master прошел масштабное стресс-тестирование за пределами выборки на неизвестных данных, что позволило гарантировать его процветание в условиях реальной рыночной волатильности без ловушек подгонки под кривые, которая является основной причиной сбоев советников.

Это означает наивысшую вероятность работоспособности системы в будущем!


Настройка реального/демо-счета: начните торговать за считанные минуты

Начать работу очень просто — никаких сложных настроек не требуется:

  • Добавьте этот URL-адрес в список «Разрешенных URL-адресов» вашего терминала MT4/MT5 (Инструменты > Настройки > Советники): «https : // www . worldtimeserver.com/» (удалите пробелы).
  • Включите автоматическую торговлю в MT5.
  • Откройте график EURUSD M15.
  • Перетащите советник на график.
  • В окне «Входные данные» нажмите «Загрузить» и выберите  файл предустановленного набора  .
  • Настройте названия символов для US30, SP500, NASDAQ и DAX в соответствии с правилами вашего брокера.
  • Нажмите «ОК» и запустите!


Проведение бэктестов: проверка с уверенностью:

  • Запустите бэктест на EURUSD M15 (EA автоматически запустит все 4 индекса из этой настройки)
  • Загрузите один из  включенных файлов набора  .
  • Обновите названия символов для US30, SP500, NASDAQ и DAX в соответствии с указаниями вашего брокера.
  • Обязательно настройте параметры смещения GMT в параметрах ИЛИ торговые часы символов для бэктестинга, если ваш брокер не использует GMT+2 (зима)/GMT+3 (лето). 
  • Для получения комплексной информации выберите период тестирования продолжительностью не менее 2–3 лет.



Краткий обзор ключевых характеристик

Особенность

Подробности

Управление рисками

Никакой сетки, никакого мартингейла, никакой агрессивной тактики — только разумные и устойчивые стратегии.

Оптимизированные активы

US30, SP500, NASDAQ и DAX

Рекомендуемые временные рамки       

М15.

Таблица для использования

EURUSD (далее советник без проблем обрабатывает все три индекса).

Стратегия Количество

12 некоррелированных вариаций, работающих параллельно, для диверсификации экспозиции.

Совместимость с Prop Firm

Полностью соответствует требованиям и готов к использованию с большинством финансируемых счетов.

Минимальный баланс

500 долларов США (скорректируйте в зависимости от минимального размера лота вашего брокера).

Рекомендация брокера

Рекомендуется брокер с низким спредом (свяжитесь со мной, чтобы узнать о рекомендуемых брокерах)


Параметры:

  • ShowInfoPanel   -> отобразить информационную панель на графике 
  • Настройка размера информационной панели   -> в случае отображения 4K установите значение «2»
  • обновить информационную панель во время тестирования   -> отключено для более быстрого тестирования на исторических данных
  • SetSL_TP_After_Entry   -> включить только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с SL и TP
  • Использовать виртуальную экспирацию   -> включать только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с датой экспирации
  • BaseMagicNumber   -> базовое магическое число, которое будет использоваться для всех стратегий
  • Комментарий к сделкам   -> комментарий, который будет использоваться для сделок
  • Удалить суффикс комментария   -> удалить часть, которая добавляет дополнительную информацию к комментариям (например, «US500_A»)
  • RunUS500   -> включить стратегию для индекса US500 (SP500)
  • US500_Symbol   -> задайте название символа для пары US500 (очень важно задать его правильно!!)
  • Starttime/stoptime  -> здесь вы можете установить время начала и окончания фильтра для символа
  • US500_Strat1   -> включить стратегию 1 для этой пары
  • US500_Strat2   -> включить стратегию 2 для этой пары
  • US500_Strat3   -> включить стратегию 3 для этой пары
  • Стоимость перемещения одной единицы в долларах   -> по умолчанию "0" (автоматически). Изменяйте это значение, только если размер лота слишком велик. Запросите у меня инструкции.
  • US500_MaxSpread   -> максимально допустимый спред
  • US500_Randomization   -> это немного рандомизирует входы, выходы и значения TrailingSL, так что у разных пользователей одного брокера будут немного разные сделки. Также подходит для проп-компаний.
  • Те  же параметры для US30,NAS100 (USTECH) и DAX
  • УНИКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ТОРГОВЛИ PROPIRM   -> здесь вы можете вручную изменить вход и выход из сделок, чтобы сделать их отличными от других пользователей советника (для проп-фирм)
  • Метод расчета размера лота   -> здесь вы определяете, как следует рассчитывать размер лота: фиксированный размер лота или максимальный риск на стратегию
  • Startlots   -> установите значение фиксированного размера лота, если выбрана эта опция. Этот параметр будет использоваться как «минимальный размер лота» при использовании любого из двух других вариантов расчёта размера лота.
  • Максимальный риск на стратегию   -> Предпочтительная максимально допустимая общая просадка (в %) для каждой стратегии. Затем советник определяет размер лота на основе исторического максимального проседания этой стратегии.
  • Установить максимальную дневную просадку   -> Здесь вы можете установить максимально допустимую дневную просадку (в %). При достижении этого значения советник закроет все сделки и отложенные ордера и подождет следующего дня. Это полезно для проп-компаний.
  • Использовать капитал вместо баланса   -> использовать капитал счета для расчета всех значений размера лота
  • OnlyUp   -> это предотвратит уменьшение размера лота после убытков (более агрессивный, но более быстрое восстановление после убытков)
  • AutoGMT   -> позвольте советнику рассчитать правильное смещение GMT ​​для вашего брокера, чтобы время NFP было правильным
  • GMT_OFFSET_Winter   -> для ручной настройки смещения GMT в зимнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)
  • GMT_OFFSET_Summer   -> для ручной настройки смещения GMT в летнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)
  • EnableNFP_Filter   -> включить или выключить фильтр NFP
  • NFP_CloseOpenTrades   -> заставить советника закрыть все открытые сделки при запуске NFP (за X минут до NFP)
  • NFP_ClosePendingOrders   -> заставить советника удалить все отложенные ордера при запуске NFP (X минут до NFP)
  • NFP_MinutesBefore   -> за сколько минут до события NFP закрыть сделки и отложенные ордера
  • NFP_MinutesAfter   -> сколько минут после события NFP, прежде чем советник снова возобновит торговлю
  • IR_FILTER    (процентная ставка) и CPI FILTER работают так же, как NFP Filter
  • Включить фильтр торговых часов  -> здесь вы можете включить/отключить фильтр торговых часов
  • Источник времени  -> выберите, какой источник времени использовать (рекомендуется «Оптимизированный»!)
  • DeletePending  -> отложенные ордера будут удалены за пределами торговой временной зоны
  • DeleteOpen  -> открытая сделка будет закрыта в конце торгового часового пояса



Обо мне:

Я не участвую в разговорах о «нейронных сетях/машинном обучении ИИ/ChatGPT/квантовых компьютерах/идеальных прямых линиях бэктестинга».

Вместо этого я сосредоточен на создании реальных и честных торговых систем, основанных на проверенной методологии разработки и реального исполнения.

Как разработчик, я имею более 15 лет опыта создания автоматизированных торговых систем и историю высоко оцененных продуктов на MQL5.

Я знаю, что имеет потенциал сработать, а что нет. 

Я создаю честные системы, с самой высокой вероятностью получения реальных результатов, соответствующих бэктестам, без мошенничества.


Отзывы 27
Naeem Rehman Lakha
291
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 21:10 
 

Almost every EA from Wim can be profitable if YOU want it to!! Key is long term success so please manage your risk well and let the EAs make money for you:) Wim's EAs are definitely great investments!!

Nice Trader
2744
Aller Uja 2025.12.10 19:23 
 

I have been running The ORB Master on demo accounts with IC Trading and Fusion Markets since October 2025, using the full ORB portfolio on US500, US30, NAS100 and DAX.

So far the EA has behaved very well in live market conditions – execution is stable, drawdowns are controlled and the behaviour matches the strategy description. 📊

At the moment I own 5 different products from Wim and all of them have proven to be reliable and robust in the long run – some with more moderate returns, others with stronger growth,

but always with a clear concept and realistic risk profile. In the past I have sometimes been quite critical in my first reviews of some products,

but my ratings are always based on my own real trading and demo experience over time,

and I am thankful that Wim keeps releasing transparent and trustworthy EAs to the Market. Based on my current results, my plan is to add The ORB Master to a real-money account in the first half of next year. 🤖✅

Rudy74
110
Rudy74 2025.11.30 10:32 
 

The ORB Master quickly became one of my favorite EA’s from Wim. It follows a very smart and robust breakout logic, trades with consistency, and fits perfectly with the rest of Wim’s systems. The results have been impressive, steady performance, controlled risk, and great synergy when used alongside his other EA’s. As always, Wim proves he is one of the very few honest and reliable developers on MQL5. He keeps improving his products, responds quickly, and provides exceptional support to every user, even with a large community. The ORB Master is a highly reliable EA and an excellent addition for anyone looking to build a strong, diversified long-term portfolio. Highly recommended.

С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Эксперты
Торговая Система AI MAP Торговая Система AI MAP AI MAP — это автоматизированный торговый советник, разработанный для анализа рыночных условий и выполнения сделок на основе алгоритмической логики. Система использует многоуровневую аналитическую структуру для оценки ценового движения, объема и рыночных настроений без ручного вмешательства. Онлайн-мониторинг (+ 3 месяца)    || Чат-группа    Архитектура Системы EA включает специализированные модули обработки для работы с различными аспектами рынка
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Эксперты
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Точная торговля на XAUUSD Live Signal Avalut X1 — это профессиональный советник (Expert Advisor) для автоматической торговли на XAUUSD (золото) в MetaTrader 5. Система объединяет четыре взаимодополняющие стратегии в одном EA, чтобы работать в различных рыночных режимах. Решение автономно для MT5 и не требует внешних DLL или установщиков третьих лиц. Ключевые возможности Четыре стратегии в одном EA: согласованные и взаимодополняющие стратегии для
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Эксперты
Aria Connector EA – V4 (Обучающая Машина + Модель Обучения XGBoost +112 Платных и Бесплатных ИИ + Система Голосования + Внешние и Редактируемые Промпты) В то время как большинство EA на рынке утверждают, что используют "ИИ" или "нейронные сети", но на самом деле запускают только базовые скрипты, Aria Connector EA V4 переопределяет, что означает торговля, действительно управляемая ИИ. Это не теория, не маркетинговая шумиха, это прямое, проверяемое соединение между вашей платформой MetaTrader 5
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Эксперты
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Эксперты
" Silicon Ex ": Ваш надежный помощник в мире Forex Silicon Ex — это современный торговый бот, специально созданный для трейдеров на рынке Forex. Этот инновационный инструмент служит надежным партнером для тех, кто стремится к эффективной и автоматизированной торговле. Ключевые особенности "Silicon Ex": Надежность и стабильность: Создан с применением передовых технологий, обеспечивающих стабильную и надежную работу на рынке. Интеллектуальное управление рисками: Встроенная система управления кап
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Эксперты
Цена: 606$ -> 808$ Настройка:  Manual ENEA mt5 – Смена режимов + GPT5 с моделями скрытых марковских процессов (HMM) ENEA mt5 — это современный полностью автоматизированный торговый алгоритм, сочетающий мощь искусственного интеллекта в виде ChatGPT-5 с точным статистическим анализом модели скрытых марковских процессов (HMM). Он в реальном времени отслеживает рынок, определяя даже сложные и трудно выявляемые рыночные состояния (режимы) и динамически адаптируя свою торговую стратегию к текущим у
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Эксперты
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Самая продвинутая версия нашего советника на сегодняшний день, полностью перестроенная с использованием принятия решений на базе ИИ , мульти-ИИ голосования и динамической логики торговли . Теперь он предназначен не только для XAUUSD (Золото) на M1, но также поддерживает BTCUSD и ETHUSD с высокочастотными входами, умным управлением рисками и полной адаптивностью. Советник объединяет бесплатные модели ИИ через OpenRouter с расширенными фильтрами для точной торговли при
Фильтр:
Ответ на отзыв