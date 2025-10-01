The ORB Master
- Эксперты
- Profalgo Limited
- Версия: 2.5
- Обновлено: 16 декабря 2025
- Активации: 10
Добро пожаловать в «Мастер ORB» : ваше преимущество в прорывах диапазона открытия
Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощью ORB Master EA: усовершенствованного, высокопроизводительного экспертного советника, разработанного для современных трейдеров.
Популярность ORB резко возросла благодаря его способности улавливать ранний рыночный импульс, и этот советник представляет собой мое личное видение этого проверенного подхода.
Как ORB Master обеспечивает результаты :
ORB Master начинает действовать сразу после открытия фондового рынка США и Европы, ориентируясь на критические диапазоны открытия четырех ключевых индексов: SP500, US30 (Dow Jones), NASDAQ и DAX.
Эти прорывы часто сигнализируют о доминирующей тенденции дня, обеспечивая надежное направление движения.
Советник точно использует это преимущество, совершая сделки, которые позволяют использовать импульс для получения максимальной потенциальной прибыли.
Для каждого индекса советник применяет три различных варианта стратегии, создавая надежный портфель из 12 некоррелированных подходов.
Такая диверсификация минимизирует риск и расширяет возможности.
Каждая позиция выигрывает от расширенного управления торговлей, включая динамические механизмы стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) для фиксации прибыли и защиты капитала.
Создан для надежности, в основе которой лежит тщательное тестирование:
С самого начала мы уделяли первостепенное внимание надежности.
ORB Master прошел масштабное стресс-тестирование за пределами выборки на неизвестных данных, что позволило гарантировать его процветание в условиях реальной рыночной волатильности без ловушек подгонки под кривые, которая является основной причиной сбоев советников.
Это означает наивысшую вероятность работоспособности системы в будущем!
Настройка реального/демо-счета: начните торговать за считанные минуты
Начать работу очень просто — никаких сложных настроек не требуется:
- Добавьте этот URL-адрес в список «Разрешенных URL-адресов» вашего терминала MT4/MT5 (Инструменты > Настройки > Советники): «https : // www . worldtimeserver.com/» (удалите пробелы).
- Включите автоматическую торговлю в MT5.
- Откройте график EURUSD M15.
- Перетащите советник на график.
- В окне «Входные данные» нажмите «Загрузить» и выберите файл предустановленного набора .
- Настройте названия символов для US30, SP500, NASDAQ и DAX в соответствии с правилами вашего брокера.
- Нажмите «ОК» и запустите!
Проведение бэктестов: проверка с уверенностью:
- Запустите бэктест на EURUSD M15 (EA автоматически запустит все 4 индекса из этой настройки)
- Загрузите один из включенных файлов набора .
- Обновите названия символов для US30, SP500, NASDAQ и DAX в соответствии с указаниями вашего брокера.
- Обязательно настройте параметры смещения GMT в параметрах ИЛИ торговые часы символов для бэктестинга, если ваш брокер не использует GMT+2 (зима)/GMT+3 (лето).
- Для получения комплексной информации выберите период тестирования продолжительностью не менее 2–3 лет.
Краткий обзор ключевых характеристик
|
Особенность
|
Подробности
|
Управление рисками
|
Никакой сетки, никакого мартингейла, никакой агрессивной тактики — только разумные и устойчивые стратегии.
|
Оптимизированные активы
|
US30, SP500, NASDAQ и DAX
|
Рекомендуемые временные рамки
|
М15.
|
Таблица для использования
|
EURUSD (далее советник без проблем обрабатывает все три индекса).
|
Стратегия Количество
|
12 некоррелированных вариаций, работающих параллельно, для диверсификации экспозиции.
|
Совместимость с Prop Firm
|
Полностью соответствует требованиям и готов к использованию с большинством финансируемых счетов.
|
Минимальный баланс
|
500 долларов США (скорректируйте в зависимости от минимального размера лота вашего брокера).
|
Рекомендация брокера
|
Рекомендуется брокер с низким спредом (свяжитесь со мной, чтобы узнать о рекомендуемых брокерах)
Параметры:
- ShowInfoPanel -> отобразить информационную панель на графике
- Настройка размера информационной панели -> в случае отображения 4K установите значение «2»
- обновить информационную панель во время тестирования -> отключено для более быстрого тестирования на исторических данных
- SetSL_TP_After_Entry -> включить только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с SL и TP
- Использовать виртуальную экспирацию -> включать только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с датой экспирации
- BaseMagicNumber -> базовое магическое число, которое будет использоваться для всех стратегий
- Комментарий к сделкам -> комментарий, который будет использоваться для сделок
- Удалить суффикс комментария -> удалить часть, которая добавляет дополнительную информацию к комментариям (например, «US500_A»)
- RunUS500 -> включить стратегию для индекса US500 (SP500)
- US500_Symbol -> задайте название символа для пары US500 (очень важно задать его правильно!!)
- Starttime/stoptime -> здесь вы можете установить время начала и окончания фильтра для символа
- US500_Strat1 -> включить стратегию 1 для этой пары
- US500_Strat2 -> включить стратегию 2 для этой пары
- US500_Strat3 -> включить стратегию 3 для этой пары
- Стоимость перемещения одной единицы в долларах -> по умолчанию "0" (автоматически). Изменяйте это значение, только если размер лота слишком велик. Запросите у меня инструкции.
- US500_MaxSpread -> максимально допустимый спред
- US500_Randomization -> это немного рандомизирует входы, выходы и значения TrailingSL, так что у разных пользователей одного брокера будут немного разные сделки. Также подходит для проп-компаний.
- Те же параметры для US30,NAS100 (USTECH) и DAX
- УНИКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ТОРГОВЛИ PROPIRM -> здесь вы можете вручную изменить вход и выход из сделок, чтобы сделать их отличными от других пользователей советника (для проп-фирм)
- Метод расчета размера лота -> здесь вы определяете, как следует рассчитывать размер лота: фиксированный размер лота или максимальный риск на стратегию
- Startlots -> установите значение фиксированного размера лота, если выбрана эта опция. Этот параметр будет использоваться как «минимальный размер лота» при использовании любого из двух других вариантов расчёта размера лота.
- Максимальный риск на стратегию -> Предпочтительная максимально допустимая общая просадка (в %) для каждой стратегии. Затем советник определяет размер лота на основе исторического максимального проседания этой стратегии.
- Установить максимальную дневную просадку -> Здесь вы можете установить максимально допустимую дневную просадку (в %). При достижении этого значения советник закроет все сделки и отложенные ордера и подождет следующего дня. Это полезно для проп-компаний.
- Использовать капитал вместо баланса -> использовать капитал счета для расчета всех значений размера лота
- OnlyUp -> это предотвратит уменьшение размера лота после убытков (более агрессивный, но более быстрое восстановление после убытков)
- AutoGMT -> позвольте советнику рассчитать правильное смещение GMT для вашего брокера, чтобы время NFP было правильным
- GMT_OFFSET_Winter -> для ручной настройки смещения GMT в зимнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)
- GMT_OFFSET_Summer -> для ручной настройки смещения GMT в летнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)
- EnableNFP_Filter -> включить или выключить фильтр NFP
- NFP_CloseOpenTrades -> заставить советника закрыть все открытые сделки при запуске NFP (за X минут до NFP)
- NFP_ClosePendingOrders -> заставить советника удалить все отложенные ордера при запуске NFP (X минут до NFP)
- NFP_MinutesBefore -> за сколько минут до события NFP закрыть сделки и отложенные ордера
- NFP_MinutesAfter -> сколько минут после события NFP, прежде чем советник снова возобновит торговлю
- IR_FILTER (процентная ставка) и CPI FILTER работают так же, как NFP Filter
- Включить фильтр торговых часов -> здесь вы можете включить/отключить фильтр торговых часов
- Источник времени -> выберите, какой источник времени использовать (рекомендуется «Оптимизированный»!)
- DeletePending -> отложенные ордера будут удалены за пределами торговой временной зоны
- DeleteOpen -> открытая сделка будет закрыта в конце торгового часового пояса
Обо мне:
Я не участвую в разговорах о «нейронных сетях/машинном обучении ИИ/ChatGPT/квантовых компьютерах/идеальных прямых линиях бэктестинга».
Вместо этого я сосредоточен на создании реальных и честных торговых систем, основанных на проверенной методологии разработки и реального исполнения.
Как разработчик, я имею более 15 лет опыта создания автоматизированных торговых систем и историю высоко оцененных продуктов на MQL5.
Я знаю, что имеет потенциал сработать, а что нет.
Я создаю честные системы, с самой высокой вероятностью получения реальных результатов, соответствующих бэктестам, без мошенничества.
