Argos Rage
Aleksandar Prutkin
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой
С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI, анализирующей поведение рынка в реальном времени.
Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком.
Таймфрейм: M30
|После покупки Argos Rage вы получите возможность бесплатно получить Argos Fury.
Просто свяжитесь со мной после совершения покупки.
Argos Rage использует DeepSeek AI для оценки структуры, ритма и давления на рынке – открывая сделки только тогда, когда вероятности совпадают.
Это обеспечивает больше возможностей, чем Argos Fury, сохраняя при этом разумную защиту в условиях неопределённости.
В то время как Argos Fury сосредоточен на чистых разворотных структурах, Argos Rage расширяет торговой охват.
Он создан для трейдеров, желающих больше сетапов и больше разнообразия – без потери контроля чётко определённой стратегии.
Встроенный DeepSeek AI
Интегрированная модель ИИ динамически оценивает рыночные условия.
Она понимает, когда меняется волатильность, где накапливается ликвидность и когда импульс становится торгуемым.
Ключевые преимущества ИИ:
- Интерпретирует давление и структуру без жёстких границ индикаторов
- Адаптирует уровень уверенности к текущей фазе рынка
- Переоценивает активные сделки, чтобы избежать слабых сигналов продолжения
|Система ИИ
|Тайминг входа
|Адаптивная логика
|Интерпретация рынка
|Гибкость реакции
|Argos Rage
|Отлично
|Высокая
|Глубокий уровень
|Очень высокая
|Argos Fury
|Очень хорошо
|Средняя
|Стратегические зоны
|Средняя
|Стандартный советник
|Средне
|Низкая
|Основан на индикаторах
|Низкая
(Внутреннее сравнение эффективности - симуляция реального рынка)
Многоуровневая стратегия
Argos Rage работает на основе многослойной логической модели:
- Картирование импульса – выявление краткосрочных пробоев импульса
- Баланс структуры и импульса – фильтрация сигналов через зоны давления
- Контекстное подтверждение – перекрёстная проверка каждой сделки несколькими уровнями логики
Почему Argos Rage отличается
Советник не зависит от жёстких графических паттернов. Он реагирует на истинную природу рынка. Объединяя стратегию и искусственный интеллект,
Argos Rage становится умной, быстрой и адаптивной системой – готовой использовать преимущества, когда они появляются.
- Не просто обнаружение паттернов – а рыночная интерпретация
- Эффективен как в спокойных, так и в волатильных фазах
- Избегает повторения слабых сигналов благодаря адаптивной логике обучения
Для трейдеров, которым нужны интеллект, скорость и расширенное разнообразие - Argos Rage обеспечивает именно это.
Для кого предназначен Argos Rage?
Этот советник идеально подходит для тех, кто:
- Предпочитает более гибкий подход, основанный на рыночных возможностях
- Хочет решений на основе ИИ без чрезмерной автоматизации
- Ищет идеальное дополнение или альтернативу Argos Fury
Thank you for this EA , very profitable High recommend. very nice orders management, very low risk.