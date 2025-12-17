Power Candles MT5
- Indicadores
- Daniel Stein
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado
Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência.
Uma única lógica para todos os mercados
Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de trading. O indicador detecta se o símbolo atual é um par Forex ou um mercado não-Forex e aplica internamente o modelo de força adequado.
- Forex e Ouro utilizam valores Delta do FX Power (intervalo absoluto até 100)
- Índices, Criptomoedas e CFDs utilizam valores de Força do IX Power (intervalo absoluto até 50)
Os cálculos de força necessários estão incorporados diretamente no Power Candles. Nenhum indicador adicional é necessário para a coloração dos candles ou para a lógica de sinais.
Estados de força em vez de ruído de preço
Cada candle é classificado em um de nove estados de força claramente definidos:
- Neutro
- Baixista: Leve, Médio, Forte, Extremo
- Altista: Leve, Médio, Forte, Extremo
Essa abordagem baseada em estados filtra flutuações aleatórias de preço e foca na participação real do mercado. Ela permite reconhecer quando uma nova fase direcional está se formando, em vez de reagir a candles isolados.
Sinais de entrada integrados
Power Candles pode, opcionalmente, marcar transições importantes de força por meio de setas e alertas:
- Saída de condições neutras
- Aceleração de força na mesma direção
- Inversões de direção confirmadas
- Retorno a condições neutras
Todos os sinais são baseados em mudanças de força confirmadas e não repintam.
Como operar com Power Candles
Power Candles foi projetado para ser utilizado como uma ferramenta de confirmação de tendência baseada em força, e não como um sinal de candle único.
- Aguardar o mercado sair da zona neutra
- Observar vários candles consecutivos na mesma cor altista ou baixista
- Operar na direção da fase de força estabelecida
- Utilizar setas e alertas como confirmação, não como sinais isolados
As melhores oportunidades surgem quando a força se mantém por vários candles, indicando que uma nova fase de tendência já está em andamento.
Painel de informação integrado
O painel integrado oferece uma visão transparente da condição atual do mercado:
- Símbolo e período de cálculo
- Estado de força atual
- Valor atual versus valor anterior de Delta ou Força
- Variação de força
- Duração do estado atual
Todos os valores estão totalmente alinhados com os cálculos do FX Power e do IX Power e podem ser verificados diretamente.
Integração com FX Power e IX Power
Power Candles utiliza internamente a mesma lógica comprovada do FX Power e do IX Power. Embora esses indicadores não sejam necessários para executar o Power Candles, eles são o complemento ideal para traders que desejam uma visão completa do mercado.
- FX Power MT5 – Matriz de força de moedas e visão geral de tendência para Forex e Ouro
- IX Power MT5 – Análise de força para índices, criptomoedas e mercados não-Forex
Utilizar o FX Power em conjunto com o Power Candles permite primeiro analisar o mercado e depois executar operações diretamente no gráfico com o Power Candles.
Smart Stop – O companheiro perfeito para a execução
Power Candles foca em quando operar. Para uma execução precisa e uma gestão de risco eficiente, ele se combina perfeitamente com o Smart Stop Indicator.
O Smart Stop identifica automaticamente níveis de stop-loss estatisticamente válidos com base no comportamento real do mercado, tornando-se a camada de execução ideal após a confirmação de uma entrada baseada em força.
Principais características
- Funciona em Forex, Ouro, Índices, Criptomoedas e CFDs
- Detecção automática do tipo de símbolo
- Lógica FX Power e IX Power integrada
- Estados de força sem repintura
- Coloração de candles baseada em força
- Setas e alertas opcionais
- Painel de informação móvel
- Valores de Delta e força disponíveis na Data Window
- Compatível com MetaTrader 5
Visão geral dos parâmetros de entrada
Power Candles é totalmente funcional desde o primeiro uso. Todos os parâmetros são ferramentas opcionais de ajuste fino para usuários avançados.
Configurações de cálculo
- Define o período de cálculo da força (padrão: 8 horas)
- Controla quantos candles históricos são processados
Limiares Delta do FX Power
- Utilizados automaticamente para Forex e Ouro
- Valores absolutos, intervalo até 100
- Definem zonas Neutra, Leve, Média e Forte
Limiares de força do IX Power
- Utilizados automaticamente para índices, criptomoedas e símbolos não-Forex
- Valores absolutos, intervalo até 50
- Definem zonas Neutra, Leve, Média e Forte
Configurações de setas e alertas
- Setas opcionais em transições de força
- Alertas para ativação de força, aceleração e mudanças de direção
Power Candles foi projetado para traders que buscam entradas limpas baseadas em força real do mercado, sem depender de sinais de preço atrasados.
First of all: thanks for that amazing tool. It really works. Indicator is really amazing and brings us excellent results. Long life to the developers!