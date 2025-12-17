Power Candles MT5

Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado

Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência.

Uma única lógica para todos os mercados

Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de trading. O indicador detecta se o símbolo atual é um par Forex ou um mercado não-Forex e aplica internamente o modelo de força adequado.

Forex e Ouro utilizam valores Delta do FX Power (intervalo absoluto até 100)

utilizam valores Delta do FX Power (intervalo absoluto até 100) Índices, Criptomoedas e CFDs utilizam valores de Força do IX Power (intervalo absoluto até 50)

Os cálculos de força necessários estão incorporados diretamente no Power Candles. Nenhum indicador adicional é necessário para a coloração dos candles ou para a lógica de sinais.

Estados de força em vez de ruído de preço

Cada candle é classificado em um de nove estados de força claramente definidos:

Neutro

Baixista: Leve, Médio, Forte, Extremo

Altista: Leve, Médio, Forte, Extremo

Essa abordagem baseada em estados filtra flutuações aleatórias de preço e foca na participação real do mercado. Ela permite reconhecer quando uma nova fase direcional está se formando, em vez de reagir a candles isolados.

Sinais de entrada integrados

Power Candles pode, opcionalmente, marcar transições importantes de força por meio de setas e alertas:

Saída de condições neutras

Aceleração de força na mesma direção

Inversões de direção confirmadas

Retorno a condições neutras

Todos os sinais são baseados em mudanças de força confirmadas e não repintam.

Como operar com Power Candles

Power Candles foi projetado para ser utilizado como uma ferramenta de confirmação de tendência baseada em força, e não como um sinal de candle único.

Aguardar o mercado sair da zona neutra

Observar vários candles consecutivos na mesma cor altista ou baixista

Operar na direção da fase de força estabelecida

Utilizar setas e alertas como confirmação, não como sinais isolados

As melhores oportunidades surgem quando a força se mantém por vários candles, indicando que uma nova fase de tendência já está em andamento.

Painel de informação integrado

O painel integrado oferece uma visão transparente da condição atual do mercado:

Símbolo e período de cálculo

Estado de força atual

Valor atual versus valor anterior de Delta ou Força

Variação de força

Duração do estado atual

Todos os valores estão totalmente alinhados com os cálculos do FX Power e do IX Power e podem ser verificados diretamente.

Integração com FX Power e IX Power

Power Candles utiliza internamente a mesma lógica comprovada do FX Power e do IX Power. Embora esses indicadores não sejam necessários para executar o Power Candles, eles são o complemento ideal para traders que desejam uma visão completa do mercado.

FX Power MT5 – Matriz de força de moedas e visão geral de tendência para Forex e Ouro





– Matriz de força de moedas e visão geral de tendência para Forex e Ouro IX Power MT5 – Análise de força para índices, criptomoedas e mercados não-Forex

Utilizar o FX Power em conjunto com o Power Candles permite primeiro analisar o mercado e depois executar operações diretamente no gráfico com o Power Candles.





Smart Stop – O companheiro perfeito para a execução

Power Candles foca em quando operar. Para uma execução precisa e uma gestão de risco eficiente, ele se combina perfeitamente com o Smart Stop Indicator.

O Smart Stop identifica automaticamente níveis de stop-loss estatisticamente válidos com base no comportamento real do mercado, tornando-se a camada de execução ideal após a confirmação de uma entrada baseada em força.

Principais características

Funciona em Forex, Ouro, Índices, Criptomoedas e CFDs

Detecção automática do tipo de símbolo

Lógica FX Power e IX Power integrada

Estados de força sem repintura

Coloração de candles baseada em força

Setas e alertas opcionais

Painel de informação móvel

Valores de Delta e força disponíveis na Data Window

Compatível com MetaTrader 5

Visão geral dos parâmetros de entrada

Power Candles é totalmente funcional desde o primeiro uso. Todos os parâmetros são ferramentas opcionais de ajuste fino para usuários avançados.

Configurações de cálculo

Define o período de cálculo da força (padrão: 8 horas)

Controla quantos candles históricos são processados

Limiares Delta do FX Power

Utilizados automaticamente para Forex e Ouro

Valores absolutos, intervalo até 100

Definem zonas Neutra, Leve, Média e Forte

Limiares de força do IX Power

Utilizados automaticamente para índices, criptomoedas e símbolos não-Forex

Valores absolutos, intervalo até 50

Definem zonas Neutra, Leve, Média e Forte

Configurações de setas e alertas

Setas opcionais em transições de força

Alertas para ativação de força, aceleração e mudanças de direção

Power Candles foi projetado para traders que buscam entradas limpas baseadas em força real do mercado, sem depender de sinais de preço atrasados.