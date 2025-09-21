Golden Hen EA

5

Visão Geral

Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD. Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12).

O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio.

Todas as negociações abertas pelo EA usam um Stop Loss e Take Profit predefinidos.

Visão Geral das Oito Estratégias

O EA analisa o gráfico XAUUSD em vários prazos simultaneamente:

  1. Estratégia 1 (M30): Esta estratégia analisa uma sequência específica de barras recentes para identificar potenciais sinais de reversão de alta após um padrão de baixa definido.

  2. Estratégia 2 (H4): Esta estratégia identifica um forte momento de alta após uma tendência de baixa sustentada. Ela usa a mínima da barra H4 anterior como ponto de referência para sua análise.

  3. Estratégia 3 (M30): Esta é uma estratégia baseada em sessões. Ela monitora a ação do preço em relação à mínima de uma sessão de negociação anterior para identificar potenciais pontos de entrada.

  4. Estratégia 4 (H2/H6): Esta é uma estratégia de acompanhamento de tendência. Ela usa um indicador de tendência em um prazo maior como filtro primário e busca sinais de entrada em um prazo menor.

  5. Estratégia 5 (M5): Esta é uma estratégia de rompimento de sessão. Ela identifica a faixa de alta e baixa da sessão de Tóquio e monitora rompimentos de preço em relação a esses níveis durante a sessão de Londres.

  6. Estratégia 6 (H12/H4): Esta estratégia foi projetada para identificar fundos de tendências principais monitorando condições extremas de sobrevenda em um prazo alto. Ela espera que o mercado mostre sinais de estar severamente sobrecarregado, então procura um padrão de confirmação de alta específico para entrar em uma COMPRA (BUY). Esta estratégia é estruturada com um alvo de Take Profit amplo, visando uma relação risco/recompensa de aproximadamente 1:6.

  7. Estratégia 7 (H2/H3): Esta é uma estratégia de reversão de "pesca de fundo". Ela monitora especificamente a ação do preço em busca de padrões de consolidação em potenciais mínimas do mercado, visando capturar os estágios iniciais de uma nova tendência de alta. A estratégia é estruturada para visar uma alta relação risco/recompensa de 1:4, maximizando os retornos potenciais em relação ao risco.

  8. Estratégia 8 (H2/H6): Esta é uma estratégia de continuação de tendência projetada para capitalizar o momento do mercado. Ela identifica um rompimento de tendência significativo e espera pacientemente por um recuo corretivo (retração) para validar o movimento antes de entrar, garantindo um ponto de entrada mais ideal.

Todas as oito estratégias estão incluídas no EA e operam juntas. Você pode ativar ou desativar cada estratégia individualmente através dos parâmetros de entrada.


Configurações Recomendadas:

Símbolo: XAUUSD

Prazo (Timeframe): Qualquer (Any)

Alavancagem: Mínimo 1:30

Depósito: Mínimo $200

Corretoras Recomendadas: IC Markets, Puprime, Eightcap, Pepperstone, FP Markets, FXOpen, Tickmill, Fxpro


 

VPS e Operação Contínua (Importante)

Para um desempenho ideal, o EA requer operação ininterrupta 24/7. Algumas estratégias (como a Estratégia 4) rastreiam as condições do mercado passo a passo. Reiniciar o MT5 ou o EA redefine essa memória interna, o que pode fazer com que o EA pule sinais válidos. Portanto, executar o EA em um VPS confiável é fortemente recomendado.


 

 Aviso: Para operação adequada, use as configurações recomendadas. Sempre ajuste o tamanho do lote de acordo com sua tolerância pessoal ao risco.

  • Saldo de $201 - $500: 0.01 lotes

  • Saldo de $501 - $1,000: 0.01 - 0.02 lotes

  • Saldo de $1,000+: 0.01 - 0.02 lotes para cada $1,000 em sua conta

  • Para mesas proprietárias (Prop firms): use 0.01 lotes para cada $5000 de saldo.


 

Principais Recursos

  • 8 Estratégias em um EA – Sinais de reversão de curto, médio e longo prazo, todos funcionando de forma independente.
  • Filtros avançados de Price Action – Identifica fortes reversões de mercado com o mínimo de sinais falsos.
  • Opera usando níveis fixos de Stop Loss e Take Profit para melhor controle de risco.
  • Totalmente Automatizado – Nenhuma intervenção manual necessária.
  • Otimizado para XAUUSD – Desenvolvido e otimizado especificamente para Ouro.
  • Amigável à Corretora – Funciona com corretoras de 4 ou 5 dígitos, contas ECN e suporta conformidade FIFO.

 

Gestão de Risco


 

Validação integrada de margem, tamanho do lote e nível de stop.

Filtro de Proteção de Saldo: Desativa automaticamente todas as novas negociações se o saldo da conta cair abaixo de um valor monetário mínimo definido pelo usuário, protegendo seu capital.

Tratamento automático de erros e verificações de ordens para garantir uma execução segura. 

 

Take Profit ajustável, tamanho do lote e buffer de SL opcional para mais controle.

Filtro de Volatilidade Dinâmica para pausar automaticamente a negociação durante períodos de alto risco, fornecendo uma camada essencial de segurança. 


     

    Por que escolher este EA?

    Em vez de depender de uma única configuração de negociação, este EA usa oito perspectivas diferentes da estrutura do mercado. Essa diversificação faz parte de seu design, visando fornecer uma abordagem de negociação estável e baseada em regras, sem tomadas de decisão emocionais. 
    Comentários 8
    Chawit Chirawat
    974
    Chawit Chirawat 2025.12.24 07:20 
     

    Try renting it for a month first. Withing a month I can buy the ea. Very porfitable. trades are exactly the same as signal. Look in the comment for my screenshot for last couple weeks

    Muhammad Imran Sarwar
    70
    Muhammad Imran Sarwar 2025.12.18 17:01 
     

    ⭐ Best User Experience – GOLDEN HEN EA ⭐ My experience with GOLDEN HEN MT5 EA has been truly outstanding. In just one week of usage, the algorithm delivered excellent performance, showing strong consistency and impressive trade execution. The past performance results are really awesome, which immediately built my confidence in the system. What makes this experience even better is the exceptional support behind the product. I would like to sincerely thank Mr. Taner Altinsoy for his continuous availability and dedication. His support is always prompt, professional, and extremely helpful, which adds tremendous value to using this EA. GOLDEN HEN EA is not only a powerful and well-designed trading algorithm, but it is also backed by genuine commitment and care for users. Based on my experience so far, I highly appreciate both the performance of the EA and the support provided. Highly recommended for anyone looking for a reliable MT5 Expert Advisor with excellent support. Regards : Muhammad Imran Sarwar

    rafael carassa
    43
    rafael carassa 2025.12.10 00:48 
     

    Initially, I rented this EA just to test it, and the performance was excellent, exactly the same as the backtest results. At that time, it came with 6 very good strategies, and now the author has already added 2 more (8 in total), which has made the product even better. The EA does not use grid or any kind of lot-doubling/martingale to recover losses. It is very safe, because take profit and stop loss are always placed in the market, and some of the strategies work with a risk–reward ratio around 5:1 and 4:1. The developer is very attentive and responds quickly. It is clear that he loves what he does — delivering 8 profitable and safe strategies in a single EA, with an extremely simple setup to use, without any unnecessary complications.

