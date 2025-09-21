Golden Hen EA
- Experts
- Taner Altinsoy
- Versão: 2.3
- Atualizado: 13 dezembro 2025
- Ativações: 10
Visão Geral
Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD. Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12).
O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio.
Todas as negociações abertas pelo EA usam um Stop Loss e Take Profit predefinidos.
Visão Geral das Oito Estratégias
O EA analisa o gráfico XAUUSD em vários prazos simultaneamente:
-
Estratégia 1 (M30): Esta estratégia analisa uma sequência específica de barras recentes para identificar potenciais sinais de reversão de alta após um padrão de baixa definido.
-
Estratégia 2 (H4): Esta estratégia identifica um forte momento de alta após uma tendência de baixa sustentada. Ela usa a mínima da barra H4 anterior como ponto de referência para sua análise.
-
Estratégia 3 (M30): Esta é uma estratégia baseada em sessões. Ela monitora a ação do preço em relação à mínima de uma sessão de negociação anterior para identificar potenciais pontos de entrada.
-
Estratégia 4 (H2/H6): Esta é uma estratégia de acompanhamento de tendência. Ela usa um indicador de tendência em um prazo maior como filtro primário e busca sinais de entrada em um prazo menor.
-
Estratégia 5 (M5): Esta é uma estratégia de rompimento de sessão. Ela identifica a faixa de alta e baixa da sessão de Tóquio e monitora rompimentos de preço em relação a esses níveis durante a sessão de Londres.
-
Estratégia 6 (H12/H4): Esta estratégia foi projetada para identificar fundos de tendências principais monitorando condições extremas de sobrevenda em um prazo alto. Ela espera que o mercado mostre sinais de estar severamente sobrecarregado, então procura um padrão de confirmação de alta específico para entrar em uma COMPRA (BUY). Esta estratégia é estruturada com um alvo de Take Profit amplo, visando uma relação risco/recompensa de aproximadamente 1:6.
-
Estratégia 7 (H2/H3): Esta é uma estratégia de reversão de "pesca de fundo". Ela monitora especificamente a ação do preço em busca de padrões de consolidação em potenciais mínimas do mercado, visando capturar os estágios iniciais de uma nova tendência de alta. A estratégia é estruturada para visar uma alta relação risco/recompensa de 1:4, maximizando os retornos potenciais em relação ao risco.
- Estratégia 8 (H2/H6): Esta é uma estratégia de continuação de tendência projetada para capitalizar o momento do mercado. Ela identifica um rompimento de tendência significativo e espera pacientemente por um recuo corretivo (retração) para validar o movimento antes de entrar, garantindo um ponto de entrada mais ideal.
Todas as oito estratégias estão incluídas no EA e operam juntas. Você pode ativar ou desativar cada estratégia individualmente através dos parâmetros de entrada.
Preço com desconto. O preço aumentará em $100 a cada 10 compras.
Configurações Recomendadas:
Símbolo: XAUUSD
Prazo (Timeframe): Qualquer (Any)
Alavancagem: Mínimo 1:30
Depósito: Mínimo $200
Corretoras Recomendadas: IC Markets, Puprime, Eightcap, Pepperstone, FP Markets, FXOpen, Tickmill, Fxpro
VPS e Operação Contínua (Importante)
Para um desempenho ideal, o EA requer operação ininterrupta 24/7. Algumas estratégias (como a Estratégia 4) rastreiam as condições do mercado passo a passo. Reiniciar o MT5 ou o EA redefine essa memória interna, o que pode fazer com que o EA pule sinais válidos. Portanto, executar o EA em um VPS confiável é fortemente recomendado.
Aviso: Para operação adequada, use as configurações recomendadas. Sempre ajuste o tamanho do lote de acordo com sua tolerância pessoal ao risco.
-
Saldo de $201 - $500: 0.01 lotes
-
Saldo de $501 - $1,000: 0.01 - 0.02 lotes
-
Saldo de $1,000+: 0.01 - 0.02 lotes para cada $1,000 em sua conta
-
Para mesas proprietárias (Prop firms): use 0.01 lotes para cada $5000 de saldo.
Principais Recursos
- 8 Estratégias em um EA – Sinais de reversão de curto, médio e longo prazo, todos funcionando de forma independente.
- Filtros avançados de Price Action – Identifica fortes reversões de mercado com o mínimo de sinais falsos.
- Opera usando níveis fixos de Stop Loss e Take Profit para melhor controle de risco.
- Totalmente Automatizado – Nenhuma intervenção manual necessária.
- Otimizado para XAUUSD – Desenvolvido e otimizado especificamente para Ouro.
- Amigável à Corretora – Funciona com corretoras de 4 ou 5 dígitos, contas ECN e suporta conformidade FIFO.
Gestão de Risco
Validação integrada de margem, tamanho do lote e nível de stop.
Filtro de Proteção de Saldo: Desativa automaticamente todas as novas negociações se o saldo da conta cair abaixo de um valor monetário mínimo definido pelo usuário, protegendo seu capital.
Take Profit ajustável, tamanho do lote e buffer de SL opcional para mais controle.Filtro de Volatilidade Dinâmica para pausar automaticamente a negociação durante períodos de alto risco, fornecendo uma camada essencial de segurança.
Try renting it for a month first. Withing a month I can buy the ea. Very porfitable. trades are exactly the same as signal. Look in the comment for my screenshot for last couple weeks