SmartChoise EA – Sistema de Negociação com Rede Neural para XAU/USD (Ouro) no Timeframe M1

O manual do usuário está disponível através do link na minha página de perfil — ele contém explicações detalhadas de todas as configurações e opções.

No canal do Telegram, você também pode encontrar várias contas rodando o SmartChoise com diferentes saldos, níveis de risco e configurações. É uma ótima maneira de ver o desempenho real do EA em vários corretores e condições.

Preço reduzido por enquanto.

Este EA é desenvolvido para crescimento controlado a longo prazo—entender e alinhar isso com sua tolerância ao risco é essencial para o seu sucesso.

Utiliza um motor baseado em rede neural que analisa continuamente dados de mercado em tempo real para adaptar as estratégias de negociação de acordo com as condições de mercado atuais. Essa abordagem ajuda a otimizar as entradas de negociação, melhorar o controle de risco e gerenciar a exposição de forma inteligente.

Ao contrário de sistemas que dependem de estratégias de martingale, o SmartChoise EA usa dimensionamento dinâmico de lotes e regras bem definidas de gerenciamento de risco, tornando-o adequado para traders com diferentes níveis de experiência e apetite ao risco.

Características Principais

Tomada de decisão baseada em rede neural

Sem martingale

Dimensionamento dinâmico de lotes baseado nas condições do mercado, capital, força da tendência ...

Vários modos de negociação e níveis de risco ajustáveis

Estratégias opcionais de suporte/resistência e padrões de velas

Sistema avançado de recuperação para gerenciamento de drawdowns

Opções de trailing stop integradas e filtro de notícias

Estratégias Opcionais (Desabilitadas por padrão)

Você pode ativar manualmente duas estratégias adicionais para aumentar a frequência de negociações e diversificar a lógica de entrada:

Estratégia de Suporte & Resistência

Detecta níveis de preços importantes usando máximas, mínimas e zonas de reação recentes para identificar entradas de alta probabilidade. Estratégia de Padrões de Velas

Usa formações clássicas de reversão e continuação de velas para confirmar a direção da tendência e detectar entradas lucrativas.

Notas Importantes

Contas menores podem não ser ideais para a estratégia de recuperação, pois têm menos espaço para absorver drawdowns.

Limitação de Backtesting:

Este EA foi treinado usando dados históricos de mercado, o que significa que os resultados de backtest podem não refletir o desempenho real no futuro. Embora o backtesting possa demonstrar a lógica e o comportamento, ele não pode garantir resultados ao vivo devido à natureza adaptativa da rede neural. Por essa razão, sempre confie mais nos testes para frente.

Contas pequenas podem não ser adequadas para negociações baseadas em recuperação devido à capacidade limitada de drawdown.

Usar uma porcentagem de Hard Stop e Stop Loss é recomendado para saldos menores.

A Estratégia de Recuperação visa se recuperar de drawdowns ao longo do tempo. Este EA é projetado para crescimento estável a longo prazo.

Desabilitar o sistema de recuperação ou usar um tamanho de lote fixo altera significativamente a forma como o EA opera e aumenta o risco.

O tamanho de lote fixo desabilita o cálculo dinâmico de lotes do EA com base na força da tendência, aumentando significativamente o risco e tornando-o inadequado para negociações de recuperação, a menos que você gerencie cuidadosamente o risco.

Um Hard Stop pequeno desabilita a estratégia de recuperação, transformando o EA em um simples bot TP/SL, em vez de um sistema completo de recuperação.

Uso Recomendado

Contas Pequenas

Use níveis de risco Baixo ou Médio

Foque em desempenho estável e controlado

Contas Maiores / Usuários Experientes

Podem explorar configurações de risco Alto ou Extremo

Adequado para quem busca retornos mais altos com maior exposição ao mercado

Configuração Básica

Nível de Risco: Baixo, Médio, Alto, Extremo

Estilo de Negociação: Conservador (menos negociações, menor risco) ou Agressivo (mais negociações, maior risco)

Hard Stop %: Limita o drawdown máximo diário (exemplo: 20 = 20%)

Max Spread: Controla a entrada durante períodos voláteis, ajusta automaticamente às condições de mercado e corretora

Trailing Stop Virtual (Oculto) - Níveis SL são gerenciados apenas internamente pelo EA. Isso oferece melhor proteção e evita interferências indesejadas.

Filtro de Notícias

Pausa a negociação ao redor das notícias programadas com base no nível de impacto (Baixo, Médio, Alto)

Personalize o tempo de buffer para suspender entradas antes/depois de eventos de notícias

Nota: Você deve ativar o WebRequest para filtrar notícias

Comentários de Negociação Cada negociação inclui um comentário para identificar a estratégia utilizada:

NN = Rede Neural

SR = Suporte/Resistência

CD = Padrão de Velas

R = Recuperação

Exemplo: SmartChoise_4A_CD significa que uma negociação foi aberta com risco extremo(4) agressivo(A) usando a estratégia de padrões de velas.



Antes de Negociar ao Vivo

Sempre teste o EA em uma conta demo primeiro. Isso ajuda a entender como ele se comporta com suas configurações escolhidas e garante que seu risco esteja alinhado com suas expectativas.

Para diversificar o risco, você pode rodar múltiplos gráficos com diferentes Números Mágicos.

Configuração recomendada para contas pequenas:

É altamente recomendável usar uma conta cent para dar ao EA espaço suficiente para gerenciar as negociações de forma eficaz. Se o tamanho do lote for muito alto, o sistema de recuperação do EA pode não funcionar como esperado e o rebaixamento pode aumentar significativamente. Sempre ajuste o tamanho do lote ou o nível de risco de acordo com o saldo da sua conta para obter o melhor desempenho e uma recuperação segura.