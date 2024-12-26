SmartChoise

SmartChoise EA – Sistema de Negociação com Rede Neural para XAU/USD (Ouro) no Timeframe M1

O manual do usuário está disponível através do link na minha página de perfil — ele contém explicações detalhadas de todas as configurações e opções.

No canal do Telegram, você também pode encontrar várias contas rodando o SmartChoise com diferentes saldos, níveis de risco e configurações. É uma ótima maneira de ver o desempenho real do EA em vários corretores e condições.

Preço reduzido por enquanto.

Este EA é desenvolvido para crescimento controlado a longo prazo—entender e alinhar isso com sua tolerância ao risco é essencial para o seu sucesso.

Utiliza um motor baseado em rede neural que analisa continuamente dados de mercado em tempo real para adaptar as estratégias de negociação de acordo com as condições de mercado atuais. Essa abordagem ajuda a otimizar as entradas de negociação, melhorar o controle de risco e gerenciar a exposição de forma inteligente.

Ao contrário de sistemas que dependem de estratégias de martingale, o SmartChoise EA usa dimensionamento dinâmico de lotes e regras bem definidas de gerenciamento de risco, tornando-o adequado para traders com diferentes níveis de experiência e apetite ao risco.

Características Principais

  • Tomada de decisão baseada em rede neural

  • Sem martingale

  • Dimensionamento dinâmico de lotes baseado nas condições do mercado, capital, força da tendência ...

  • Vários modos de negociação e níveis de risco ajustáveis

  • Estratégias opcionais de suporte/resistência e padrões de velas

  • Sistema avançado de recuperação para gerenciamento de drawdowns

  • Opções de trailing stop integradas e filtro de notícias

Estratégias Opcionais (Desabilitadas por padrão)
Você pode ativar manualmente duas estratégias adicionais para aumentar a frequência de negociações e diversificar a lógica de entrada:

  1. Estratégia de Suporte & Resistência
    Detecta níveis de preços importantes usando máximas, mínimas e zonas de reação recentes para identificar entradas de alta probabilidade.

  2. Estratégia de Padrões de Velas
    Usa formações clássicas de reversão e continuação de velas para confirmar a direção da tendência e detectar entradas lucrativas.

Notas Importantes

  • Contas menores podem não ser ideais para a estratégia de recuperação, pois têm menos espaço para absorver drawdowns.

  • Limitação de Backtesting:
    Este EA foi treinado usando dados históricos de mercado, o que significa que os resultados de backtest podem não refletir o desempenho real no futuro. Embora o backtesting possa demonstrar a lógica e o comportamento, ele não pode garantir resultados ao vivo devido à natureza adaptativa da rede neural. Por essa razão, sempre confie mais nos testes para frente.

  • Contas pequenas podem não ser adequadas para negociações baseadas em recuperação devido à capacidade limitada de drawdown.

  • Usar uma porcentagem de Hard Stop e Stop Loss é recomendado para saldos menores.

  • A Estratégia de Recuperação visa se recuperar de drawdowns ao longo do tempo. Este EA é projetado para crescimento estável a longo prazo.

  • Desabilitar o sistema de recuperação ou usar um tamanho de lote fixo altera significativamente a forma como o EA opera e aumenta o risco.

  • O tamanho de lote fixo desabilita o cálculo dinâmico de lotes do EA com base na força da tendência, aumentando significativamente o risco e tornando-o inadequado para negociações de recuperação, a menos que você gerencie cuidadosamente o risco.

  • Um Hard Stop pequeno desabilita a estratégia de recuperação, transformando o EA em um simples bot TP/SL, em vez de um sistema completo de recuperação.

Uso Recomendado

Contas Pequenas

  • Use níveis de risco Baixo ou Médio

  • Foque em desempenho estável e controlado

Contas Maiores / Usuários Experientes

  • Podem explorar configurações de risco Alto ou Extremo

  • Adequado para quem busca retornos mais altos com maior exposição ao mercado

Configuração Básica

  • Nível de Risco: Baixo, Médio, Alto, Extremo

  • Estilo de Negociação: Conservador (menos negociações, menor risco) ou Agressivo (mais negociações, maior risco)

  • Hard Stop %: Limita o drawdown máximo diário (exemplo: 20 = 20%)

  • Max Spread: Controla a entrada durante períodos voláteis, ajusta automaticamente às condições de mercado e corretora

  • Trailing Stop Virtual (Oculto) - Níveis SL são gerenciados apenas internamente pelo EA. Isso oferece melhor proteção e evita interferências indesejadas.

Filtro de Notícias

  • Pausa a negociação ao redor das notícias programadas com base no nível de impacto (Baixo, Médio, Alto)

  • Personalize o tempo de buffer para suspender entradas antes/depois de eventos de notícias

  • Nota: Você deve ativar o WebRequest para filtrar notícias

Comentários de Negociação Cada negociação inclui um comentário para identificar a estratégia utilizada:

  • NN = Rede Neural

  • SR = Suporte/Resistência

  • CD = Padrão de Velas

  • R = Recuperação

Exemplo: SmartChoise_4A_CD significa que uma negociação foi aberta com risco extremo(4) agressivo(A) usando a estratégia de padrões de velas.

Antes de Negociar ao Vivo

Sempre teste o EA em uma conta demo primeiro. Isso ajuda a entender como ele se comporta com suas configurações escolhidas e garante que seu risco esteja alinhado com suas expectativas.

Para diversificar o risco, você pode rodar múltiplos gráficos com diferentes Números Mágicos.

Configuração recomendada para contas pequenas:

É altamente recomendável usar uma conta cent para dar ao EA espaço suficiente para gerenciar as negociações de forma eficaz. Se o tamanho do lote for muito alto, o sistema de recuperação do EA pode não funcionar como esperado e o rebaixamento pode aumentar significativamente. Sempre ajuste o tamanho do lote ou o nível de risco de acordo com o saldo da sua conta para obter o melhor desempenho e uma recuperação segura.

small river p.f.
118
small river p.f. 2025.12.18 07:59 
 

very good

Zsigus
29
Zsigus 2025.11.29 12:59 
 

After renting it for a month, I decided to buy this EA. It works perfectly, and the seller helped me with everything — whenever I wrote to him because something wasn’t clear, he always assisted me and even created a set file for me. That’s why I decided to purchase it. It works great even if you start with a small amount of money. Small profits add up over time. If you follow everything that is written in the strategy or what the seller advises, there should be no problems. I can confidently recommend it to everyone.

Clifton Creath
820
Clifton Creath 2025.11.28 15:26 
 

After renting for a month and really putting this EA through its paces i am happy to report its a winner. i posted screen shots from Ulitmate Extractor in the comments they speak for themselves on the EA's performance. the only equity dips were manual closes by me that if i would have left be would have closed in profit. Cant beat the Black friday deal dont miss out.

Filtro:
small river p.f.
118
small river p.f. 2025.12.18 07:59 
 

very good

Zsigus
29
Zsigus 2025.11.29 12:59 
 

After renting it for a month, I decided to buy this EA. It works perfectly, and the seller helped me with everything — whenever I wrote to him because something wasn’t clear, he always assisted me and even created a set file for me. That’s why I decided to purchase it. It works great even if you start with a small amount of money. Small profits add up over time. If you follow everything that is written in the strategy or what the seller advises, there should be no problems. I can confidently recommend it to everyone.

Clifton Creath
820
Clifton Creath 2025.11.28 15:26 
 

After renting for a month and really putting this EA through its paces i am happy to report its a winner. i posted screen shots from Ulitmate Extractor in the comments they speak for themselves on the EA's performance. the only equity dips were manual closes by me that if i would have left be would have closed in profit. Cant beat the Black friday deal dont miss out.

algorithmus
77
algorithmus 2025.11.08 05:33 
 

Dont waste your money and time purchasint it.

Gabriel Costin Floricel
4710
Resposta do desenvolvedor Gabriel Costin Floricel 2025.11.08 07:41
Thank you for taking the time to leave a review. However, giving feedback after only 10 days after you started using it does not reflect how the EA performs over the long run. In such a short period, it is better to only test and monitor the product to understand how it works. Please contact me and let me know what settings you used on your account so I can guide you properly. You also asked for a refund, but unfortunately MQL5 does not allow me to issue refunds. This is a platform rule, not a personal decision. I also noticed you did not reach out to ask for help with configurations or setup. To better understand your experience, please provide more details. Constructive reviews help improve the EA and assist other users. Very short comments without information do not add value. To anyone new: please run the EA on a demo account with the same broker for a few days to understand how it behaves. Start with a lower risk level and adjust gradually as you become more comfortable. Stay tuned for updates, I’m always working on improvements and new features.
ambighen
473
ambighen 2025.10.28 05:00 
 

It works well in an uptrending market but it’s very poor in a downtrending market. Needs to be made more adaptable and trade with the trend. Also, it is not clear if the EA actually matches the backtest. It never takes Sell orders, even though it shows several Sell orders in the backtest. Potentially this is not a legitimate EA. I encourage the Author to respond and explain why he is constantly updating the EA and then suddenly the unprofitable trades in the backtest become profitable, and why the backtest is showing Sell orders when the EA literally never executes Sell orders. As of now, I would not recommend this EA.

EDIT 1: Due to the Author’s comprehensive response, I am increasing my rating from 1 star to 3 stars. I will increase it further to 5 stars if the performance of the EA does eventually align with what is indicated from the backtests

EDIT 2: Still waiting on the Author to update the EA and improve its ability to trade. right now it takes zero Sell orders, and it keeps taking Buy orders during clear downtrends, while not taking Buy orders during price rebounds. Needs improvement ASAP. On the other hand, the Author has been responsive and says he is working on updates, so hopefully he can deliver on that.

Gabriel Costin Floricel
4710
Resposta do desenvolvedor Gabriel Costin Floricel 2025.10.28 21:32
Thank you for the detailed feedback. This helps me improve SmartChoise and also clarify how the strategy works.
Below are the key points you mentioned and my responses:
1. Uptrends vs downtrends
SmartChoise is trained specifically for XAU/USD. Gold has spent most of the past decade in a bullish macro trend, so naturally the neural network has historically detected bullish continuation patterns more frequently.
I am continuously working on improving bearish trend adaptation by expanding the training dataset and adding better volatility-regime detection. Each update has strengthened trend recognition in both strong downward moves and sudden reversals.
2. Backtest shows Sells, live did not
The neural network does execute Sell signals, but only when market structure meets its confidence conditions.
In live trading, spreads, slippage, time filters, or entry-safety rules can filter out Sell trades that would show up in a perfect-fill backtest environment.
3.Frequent updates and shifting backtests
SmartChoise does not repaint any trade decisions.
Updates come from re-training the neural network on more recent market behavior and refining feature sensitivity. When the model improves, poor historical entries are naturally removed and better ones are introduced.
This means:
• Stronger live performance
• Reduced drawdown exposure
• More stability during high volatility
• Better understanding of current market patterns
4.Legitimacy and risk controls
Yes — SmartChoise uses no martingale and no grid.
Risk can always be capped by rules:
• Hard Stop
• Max positions
• Dynamic lot sizing controls
• Multiple optional trade-safety filters
It has been running successfully for around eight months with strong results.
Over roughly the last eight months, results have been strong under documented risk settings. The only notable drawdown clustered during a one-week period of aggressive gold selling that was driven primarily by news and external shocks. Under such conditions, strict risk filters may suppress short entries even when the backtest shows them, which can look like a discrepancy if the live environment is more stressed.
Most larger drawdowns came from accounts that:
• used too high risk levels
• ran multiple charts increasing exposure
• had no Hard Stop
• had no trade-management filters enabled
Most issues I have reviewed involved elevated risk settings, running multiple charts that increased exposure, missing hard stops, or disabled safety filters. With conservative risk and the provided trade-management settings, accounts have remained within expected risk and recovered normally.
Rizqy Bramantyo
148
Rizqy Bramantyo 2025.10.22 08:25 
 

Yeah is good EA

Gabriel Costin Floricel
4710
Resposta do desenvolvedor Gabriel Costin Floricel 2025.10.22 09:14
A review after just two days of usage is too early to draw meaningful conclusions, as SmartChoise is a recovery-based EA that needs time to demonstrate its performance. Based on the accounts I’ve shared in the manual, the EA has consistently performed well without losses. Your review also does not explain why you consider the EA “bad,” which makes it difficult to address any specific concerns. I noticed you didn’t contact me for guidance before posting this. All shared accounts are performing properly, and it appears your review may be more focused on harming the EA’s reputation than offering constructive feedback. Proper evaluation requires time, correct risk settings, and observation. I recommend sharing your setup and testing on a demo account to fairly assess the EA’s behavior.
Kin Hing Szeto
140
Kin Hing Szeto 2025.10.21 12:52 
 

I finally lost all my money today. Luckily, it was my smallest account at the Prop Firm! SmartChoice wasn't very smart today. Luckily, other EAs recovered the losses on the Prop Firm account.

Gabriel Costin Floricel
4710
Resposta do desenvolvedor Gabriel Costin Floricel 2025.10.22 09:12
To better understand what happened, it would be helpful if you could share your EA settings, including whether you used increased risk levels, custom lot sizes, or multiple charts. SmartChoise is recovery-based and designed to adapt to live market conditions, so proper setup and risk management are essential. I also noticed you never contacted me for guidance before posting this, and that other EAs were mentioned in your comments. All accounts I’ve shared in the manual are performing fine, and it seems your review is more focused on hurting the EA’s reputation rather than providing constructive feedback. Proper evaluation requires time and correct risk settings. I encourage sharing your setup and observing performance on a demo first if you want to assess the EA fairly.
Gustavo Morandi
24
Gustavo Morandi 2025.10.21 11:47 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Gabriel Costin Floricel
4710
Resposta do desenvolvedor Gabriel Costin Floricel 2025.10.21 12:00
You have multiple options for this:
Auto lot size multiplier (1 = Default, 0.5 = Half, 2 = Double)
Fixed Lot size (0 = Auto)
Fixed Lot size based on % of balance (0 = Disabled)
Fixed Lot size based on % of equity (0 = Disabled)
This isn’t really the right place for support discussions, so let’s continue in a private chat to sort everything out properly.
lehoangnam.arc
50
lehoangnam.arc 2025.10.20 01:41 
 

I turned on real trading today on m1 framework but EA is not working. Help me

Gabriel Costin Floricel
4710
Resposta do desenvolvedor Gabriel Costin Floricel 2025.10.20 07:05
I’ve sent you a private message. This isn’t really the right place for support discussions, so let’s continue there to sort everything out properly.
dmorin
646
dmorin 2025.10.16 11:28 
 

User support is very fluent - although I have no experienced any issue with the setup, the developper was responsive to my messages. The EA has showed an outstanding performance with close to no DD. I use it with low risk and conservative mode, without recovery for 3 months. This EA is standing out for its performance and relaibility. I have posted the results on my real account in the comment section - since it is no possible to post pictures on reviews. Good job Gabriel !!

Rodrigo Manrique Rosa
205
Rodrigo Manrique Rosa 2025.10.14 15:51 
 

So far...So good, in demo and live accounts. Let's see how it goes in the future

Vladislavs Dorodnovs
267
Vladislavs Dorodnovs 2025.10.08 07:35 
 

Пока оставлю краткий отзыв просто по фактам. Надеюсь переводчик вам все верно переведет на ваш язык. Советник открывает в 90% очень точные сделки на м1 графике в 10% будет маленькая просадка но все ровно будет профит В случае разворота рынка вторая сделка открывается очень умно и ровно в момент обратного разворота рынка (у меня было таких два случая и все два раза советник не открывал множество сделок а справился всего с одной) У меня подключен этот советник к большому счету и маленькому. Для счета в 300 долларов я день использовал агрессивную торговлю и был удивлен с 30% профита с 10% просадкой. Сейчас торгую на двух счетах с консервативной торговлей и все ровно доволен. У меня подключены все 5 стратегий на один счет с 5 графиками на м1 и один дополнительно на H1. Более подробный отзыв со всеми результатами дам позже когда пройдет несколько месяцев и на разных трендах.

Gabriel Costin Floricel
4710
Resposta do desenvolvedor Gabriel Costin Floricel 2025.10.08 07:40
Translation:
“I’ll leave a short, factual review for now. I hope the translator gets everything right in your language.
The EA opens very accurate trades about 90% of the time on the M1 chart. In the remaining 10%, there might be a small drawdown, but it still ends up in profit.
In case of a market reversal, the second trade opens very intelligently and exactly at the turning point (I had two such cases, and both times the EA didn’t open multiple trades — it managed everything with just one).
I’ve connected this EA to both a large and a small account. On a $300 account, I used the aggressive mode for one day and was surprised — 30% profit with a 10% drawdown.
Now I’m trading on two accounts with the conservative mode, and I’m still satisfied.
I’ve enabled all 5 strategies on one account with 5 M1 charts and one additional on H1.
I’ll share a more detailed review later after several months and different market trends.” Thank you so much for the detailed feedback and for sharing your results!
I’m really glad to hear the EA is performing well for you.
I truly appreciate your trust and look forward to your long-term review after a few months of trading on different trends. Stay tuned for updates, I’m always working to make it even better!
Cyril Gross
203
Cyril Gross 2025.10.07 09:44 
 

Hello This is a great EA. I gave it 4 stars because I'm being transparent. There are some features that aren't easy to set up, but this EA works wonderfully when it's simple. I don't think it needs to have so many features because most of them we don't use at all. I think it could be even simpler to use. I recommend it because it does the job. Moreover, the designer is discreet in his presentation. No exorbitant results like some EAs, but a simple presentation that more than does its job. Thank you.

I’m changing my review, because due to people who can’t handle long-term losses and keep complaining, the updates have completely ruined this EA.

It went from 50% profit with around 10%;; drawdown to only 10% profit with around 50% drawdown.

In the long run, this EA has been destroyed by those frustrated by short-term losses — even though it was originally a profitable and well-balanced system.

Chato_trader
24
Chato_trader 2025.10.06 02:09 
 

he comprado el producto. como actualizo la ultima version. Gracias

Gabriel Costin Floricel
4710
Resposta do desenvolvedor Gabriel Costin Floricel 2025.10.06 13:43
You can update it directly from your MQL5 terminal — just go to Market → Purchased, find SmartChoise, and click Update. Before updating, I recommend making a backup of the older version, just in case you want to keep using it later. You can simply save the old file in a separate folder before installing the new one.
Steelis
74
Steelis 2025.10.03 08:33 
 

I’ve been using the EA for about a week now, and I’ve only had successful trades. If the developer keeps updating the EA, this could become one of the best EAs out there

Andrei Trif
248
Andrei Trif 2025.09.27 21:48 
 

This EA was recomended to me ..so I decided to try it. Backtest is incredible on every tick based on real ticks ..and its not broker dependant . You get the same amazing results even on roboforex .. I use IC Markets and Fusion Markets because they are raw accounts but it handles well black bull and roboforex on backtest..so you can trade it on whatever account . I did on a 100£ in two days 17% . In reality its pushing it with 100£ because it did trade with 0.01 the minimal amount and it took two trades at the same time .. however it did managed to close on profit. So far it looks like a very solid ea.

Oyunbayar Khurelbaatar
208
Oyunbayar Khurelbaatar 2025.09.26 14:46 
 

Really great EA. I have tried many EAs but I haven't found anything better than this.

toshi
643
toshi 2025.09.19 06:29 
 

SmartChoice is an excellent EA. It's probably one of the few reliable MQLMarket EAs. I've been using it for about six months. At first, I was dissatisfied with the entry direction, but if I run it with the settings Gabriel mentioned, my account balance will definitely increase. Currently, I have a balance of about 25,000, and I've set one set of Risk: High, Aggressive and one set of Risk: Low, Conservative, Wait for Profit, and I'm expecting a monthly return of over 4% (Hard Stop 20%). I use it in conjunction with other EAs, but SmartChoice is the most reliable to use. Thank you, Gabriel. I'm always grateful.

KJ nile
72
KJ nile 2025.09.09 07:10 
 

the best EA for me so far.

zipeng yang
70
zipeng yang 2025.08.31 07:42 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Gabriel Costin Floricel
4710
Resposta do desenvolvedor Gabriel Costin Floricel 2025.09.28 07:04
Hello, thank you for your purchase 🙏. You can simply choose your risk level and the EA will adjust automatically — it’s designed to be straightforward. However, if you’d like to see some example setups, I’ve shared set files in my Telegram channel that you can load directly for a quick start. As always, I recommend trying it first on a demo account with your broker, so you can see how it behaves and get comfortable with the setup before going live. If anything is unclear, feel free to ask and I’ll guide you through. 👍
1234
