Aura Bitcoin Hash

Aura BTC é projetada para desempenho confiável e de longo prazo, alimentada por algoritmos de rede neural. Seu design inovador garante que não haja estratégias arriscadas como martingale ou grid trading, tornando-a uma opção segura para trading automatizado.
Informações:
- Pares de negociação de trabalho : Bitcoin, BTC, BTCUSD
- Período: H1
- Depósito mínimo: $100
- Alavancagem mínima 1:20
- Corretor ECN é recomendado. Por favor, peça recomendações de corretores ao autor.
Características:
- Sem martingale
- Sem negociação de rede
- Sem média
- Nenhuma técnica perigosa de gestão de dinheiro
- Stop loss rígido e take profit para cada negociação
- Resultados estáveis desde 2017 com cotações de qualidade de 99,9%
- Muito fácil de instalar e usar
- FTMO e Prop firmes prontos
- Em conformidade com as regras FIFO
O que foi feito para evitar a superotimização
- Otimização Walk-Forward: divida dados históricos em segmentos, otimizando uma parte e testando a outra para evitar overfitting.
- Verificações de robustez: teste variações de parâmetros e aplique ruído aleatório para garantir a consistência da estratégia em diferentes cenários.
- Fator de lucro mínimo/métricas de desempenho: defina limites para métricas de desempenho importantes para evitar selecionar parâmetros excessivamente otimizados.
- Estabilidade dos parâmetros: garanta que os parâmetros otimizados permaneçam estáveis em diferentes condições de mercado.
- Controle de viés de espionagem de dados: randomize os períodos de teste e use vários conjuntos de dados para evitar a seleção de resultados favoráveis.
- Testes entre mercados: teste a estratégia em vários instrumentos para garantir sua robustez em diferentes condições de mercado.
- Limite nos ciclos de otimização: restrinja o número de execuções de otimização para evitar ajustes excessivos de curvas.
- Adicione ruído aleatório aos dados: introduza ruído aleatório aos dados históricos durante a otimização para evitar memorizar movimentos de preços específicos.
- Evite dados codificados: use variáveis dinâmicas em vez de dados históricos estáticos para garantir flexibilidade na negociação em tempo real.
- Otimização de algoritmo genético: use algoritmos genéticos para priorizar conjuntos de parâmetros promissores sem testar todas as combinações, reduzindo o risco de otimização excessiva.
Aviso de Risco : O desempenho passado não garante resultados futuros. O Aura Bitcoin Hash EA ainda pode carregar o risco de perda, como em qualquer sistema de negociação.
