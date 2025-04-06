Aura Bitcoin Hash

Aura Bitcoin Hash EA é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, o Aura BTC oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar o par de moedas BTCUSD (Bitcoin). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 2017 a 2025. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de dinheiro, como martingale ou negociação em grade. O Aura Bitcoin Hash é alimentado por uma rede neural multicamadas perceptron (MLP), utilizando-a para prever tendências e movimentos de mercado. MLPs são um tipo de rede neural artificial feedforward (ANN), frequentemente referida como redes neurais "vanilla", especialmente quando consistem em uma única camada oculta. Um MLP inclui três camadas essenciais: uma camada de entrada, uma camada oculta e uma camada de saída. Cada neurônio, exceto os nós de entrada, usa uma função de ativação não linear. A rede é treinada usando uma técnica de aprendizado supervisionado chamada retropropagação. As múltiplas camadas e a ativação não linear do MLP o distinguem de um perceptron linear, permitindo que ele reconheça padrões em dados que não são linearmente separáveis. Por meio de sua sofisticada inteligência NN, o Aura BTC tem a capacidade de identificar padrões e se adaptar às condições de mercado em evolução, como mudanças nas taxas de câmbio ou no comportamento do trader. Sua capacidade de processar dados complexos permite que ele faça previsões mais precisas, melhorando o desempenho ao longo do tempo.  

REAL LIVE RESULTS  

Instalação (Como configurar)

Aura BTC   é projetada para desempenho confiável e de longo prazo, alimentada por algoritmos de rede neural.   Seu design inovador garante que não haja estratégias arriscadas como martingale ou grid trading, tornando-a uma opção segura para trading automatizado. 

Informações:

  • Pares de negociação de trabalho  :   Bitcoin, BTC, BTCUSD
  • Período: H1
  • Depósito mínimo: $100
  • Alavancagem mínima 1:20 
  • Corretor ECN é recomendado. Por favor, peça recomendações de corretores ao autor.

Características:

  • Sem martingale
  • Sem negociação de rede
  • Sem média
  • Nenhuma técnica perigosa de gestão de dinheiro
  • Stop loss rígido e take profit para cada negociação
  • Resultados estáveis ​​desde 2017 com cotações de qualidade de 99,9%
  • Muito fácil de instalar e usar
  • FTMO e Prop firmes prontos
  • Em conformidade com as regras FIFO 

O que foi feito para evitar a superotimização

  • Otimização Walk-Forward: divida dados históricos em segmentos, otimizando uma parte e testando a outra para evitar overfitting.
  • Verificações de robustez: teste variações de parâmetros e aplique ruído aleatório para garantir a consistência da estratégia em diferentes cenários.
  • Fator de lucro mínimo/métricas de desempenho: defina limites para métricas de desempenho importantes para evitar selecionar parâmetros excessivamente otimizados.
  • Estabilidade dos parâmetros: garanta que os parâmetros otimizados permaneçam estáveis ​​em diferentes condições de mercado.
  • Controle de viés de espionagem de dados: randomize os períodos de teste e use vários conjuntos de dados para evitar a seleção de resultados favoráveis.
  • Testes entre mercados: teste a estratégia em vários instrumentos para garantir sua robustez em diferentes condições de mercado.
  • Limite nos ciclos de otimização: restrinja o número de execuções de otimização para evitar ajustes excessivos de curvas.
  • Adicione ruído aleatório aos dados: introduza ruído aleatório aos dados históricos durante a otimização para evitar memorizar movimentos de preços específicos.
  • Evite dados codificados: use variáveis ​​dinâmicas em vez de dados históricos estáticos para garantir flexibilidade na negociação em tempo real.
  • Otimização de algoritmo genético: use algoritmos genéticos para priorizar conjuntos de parâmetros promissores sem testar todas as combinações, reduzindo o risco de otimização excessiva.

Instalação (Como configurar)

Aviso de Risco  :    O desempenho passado não garante resultados futuros. O Aura Bitcoin Hash EA ainda pode carregar o risco de perda, como em qualquer sistema de negociação.


Comentários 39
Wilyandy
132
Wilyandy 2025.10.29 14:53 
 

I've been using this EA robot for few months now, and so far, it has performed very good. The setup was smooth,

Carmelo Monaco
296
Carmelo Monaco 2025.10.16 19:21 
 

Ea costruito con una logica eccellente, un investimento a lungo termine, sono sicuro che manterrà sempre le stesse prestazioni, anche perché il produttore è una persona molto attenta ai difetti e sono sicuro che lo renderà sempre piu profittevole! Aggiungo la sua disponibilità e l'assistenza post acquisto, sempre disponibile per la configurazione e a fornire set specifici, nonostante i suoi ea sono gia molto facili da usare, TOP

vinniejin
113
vinniejin 2025.10.14 13:31 
 

After using EA for 2 weeks, I don't have to keep staring at the computer to check the market. I am very reassured by it, it always brings me surprises

