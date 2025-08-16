A troca de regime refere-se ao ajuste dinâmico de uma estratégia de negociação a diferentes estados estruturais do mercado, chamados regimes de mercado.

Esses regimes podem se manifestar como fases de tendência claras (mercados em alta ou em baixa), movimentos laterais (mercados em faixa),

zonas de alta volatilidade (por exemplo, após notícias, gaps ou fortes impulsos) ou fases de baixa volatilidade.

Muitos métodos de negociação convencionais falham porque são aplicados de forma rígida a todas as fases de mercado. É exatamente aí que o Expert Advisor ENEA mt5 entra em ação:

Ele detecta o estado atual do mercado em tempo real e ajusta dinamicamente sua estratégia de negociação à situação específica do mercado para alcançar o melhor desempenho em cada regime.



