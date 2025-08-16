ENEA mt5

4

Preço: 606$ -> 808$
Guía prácticaManual
ENEA mt5 – Troca de Regime + GPT5 com Modelos Ocultos de Markov (HMM)

ENEA mt5 é um algoritmo de negociação totalmente automatizado e de última geração que combina o poder da inteligência artificial na forma do ChatGPT-5 com a análise estatística precisa de um Modelo Oculto de Markov (HMM). Ele monitora o mercado em tempo real, identificando até mesmo estados de mercado complexos e difíceis de detectar (regimes) e ajustando dinamicamente sua estratégia de negociação às condições predominantes. O objetivo é claramente definido: em cada fase do mercado — seja tendência, movimento lateral ou alta volatilidade — aplicar a melhor lógica de negociação possível para aproveitar ao máximo as oportunidades e controlar os riscos de forma eficaz.

Principais características:

  • Detecção de regime em tempo real: Tendência, Faixa, Volatilidade e fase estável

  • Troca dinâmica de estratégia dependendo do regime do mercado

  • Modelo de IA GPT5 (HMM) aprende sem supervisão a partir de dados históricos

  • Ativação de TP automático e ajuste de SL

  • Suporta o período gráfico M30 e é baseado em XAUUSD


Como funciona o Modelo Oculto de Markov (HMM)?

Um Modelo Oculto de Markov (HMM) é um modelo estatístico que assume que um sistema — como o mercado financeiro — passa por estados invisíveis (ocultos).
Esses estados (por exemplo, tendência de alta, tendência de baixa) não são diretamente observáveis, mas influenciam variáveis mensuráveis, como preços, volume ou volatilidade.
O HMM usa probabilidades para determinar qual sequência de estados ocultos corresponde melhor aos dados observados.
Isso permite reconhecer padrões e avaliar muito melhor o estado atual do mercado.


Componentes do HMM:

Um Modelo Oculto de Markov (HMM) consiste em vários componentes centrais que são usados especificamente no ENEA mt5 para a detecção de regimes.
Estados ocultos (regimes) representam diferentes fases de mercado, como tendência, faixa ou alta volatilidade.
Matriz de transição determina as probabilidades com que o mercado passa de um regime para outro.
Distribuição de emissão descreve as características estatísticas com as quais cada regime se manifesta nos dados de mercado observados.
O modelo é treinado com dados históricos de preços e volatilidade e, posteriormente, detecta ao vivo em qual regime o mercado está no momento — totalmente sem rotulagem manual.

O que é troca de regime?

A troca de regime refere-se ao ajuste dinâmico de uma estratégia de negociação a diferentes estados estruturais do mercado, chamados regimes de mercado.
Esses regimes podem se manifestar como fases de tendência claras (mercados em alta ou em baixa), movimentos laterais (mercados em faixa),
zonas de alta volatilidade (por exemplo, após notícias, gaps ou fortes impulsos) ou fases de baixa volatilidade.

Muitos métodos de negociação convencionais falham porque são aplicados de forma rígida a todas as fases de mercado. É exatamente aí que o Expert Advisor ENEA mt5 entra em ação:
Ele detecta o estado atual do mercado em tempo real e ajusta dinamicamente sua estratégia de negociação à situação específica do mercado para alcançar o melhor desempenho em cada regime.

Lógica da estratégia em operação ao vivo

Em operação ao vivo, o ENEA mt5 analisa continuamente o mercado e identifica o regime atual.
Uma vez detectado o estado do mercado, o EA seleciona automaticamente a estratégia de negociação apropriada para responder de forma ideal às condições do mercado.
Se o mercado estiver em uma fase de tendência, o ENEA ativa um sistema de breakout com filtros de tendência integrados para aproveitar eficientemente os movimentos na direção da tendência.
Em fases laterais (faixa), o EA utiliza uma estratégia de reversão à média, onde entradas e saídas são ajustadas dinamicamente às zonas-chave de suporte e resistência.
Se for detectada uma fase de alta volatilidade , o ENEA reduz automaticamente o tamanho da posição e seleciona níveis de stop-loss mais amplos para controlar o risco e evitar operações falsas.
Exemplo de aplicação (XAU/USD) Um HMM foi treinado com retornos logarítmicos diários e distingue 3 regimes:
Estado
Descrição Comportamento do mercado
1
Fase de tendência
 Movimento direcional forte, alto momentum
2
Movimento lateral / Faixa
 Baixa volatilidade, direção incerta
3
Choque / Volatilidade Gaps, notícias, mudanças rápidas de direção 

ENEA detecta esses estados ao vivo e ajusta a frequência das negociações e a seleção de estratégia de acordo.


O papel do ChatGPT-5 no ENEA mt5

Um ponto central e exclusivo do ENEA mt5 é a integração do mais recente modelo ChatGPT-5 na lógica de decisão do Expert Advisor.
Enquanto o HMM cuida da detecção estatística de regimes, o ChatGPT-5 é usado como uma camada de decisão semântica e adaptativa.

Isso significa especificamente:

  • Interpretação de dados de mercado complexos:

    ChatGPT-5 avalia em tempo real os regimes de mercado detectados pelo HMM e amplia essa análise incorporando de forma inteligente camadas adicionais de contexto — desde o sentimento atual do mercado e padrões sazonais recorrentes até movimentos de preços excepcionais devido a notícias macroeconômicas ou picos repentinos de volatilidade. Isso cria uma base de decisão altamente precisa e específica à situação, permitindo que o ENEA mt5 selecione a estratégia de negociação ideal mesmo em fases de mercado complexas e em rápida mudança.

  • Abordagem de autoaprendizado:

    O poderoso núcleo GPT-5 é especializado em identificar e avaliar padrões profundos e anomalias sutis a partir de uma variedade de negociações históricas. Com base nisso, configurações particularmente lucrativas são especificamente reforçadas e refinadas, enquanto configurações ineficientes ou de alto risco são automaticamente descartadas — um processo contínuo de otimização que garante que o ENEA mt5 adapte constantemente suas estratégias de negociação e opere permanentemente no mais alto nível de desempenho.

  • Sensibilidade ao contexto:
    O GPT-5 tem a capacidade de integrar perfeitamente até mesmo informações não estruturadas e frequentemente difíceis de medir — como reações repentinas do mercado a eventos noticiosos, picos de volatilidade após dados econômicos importantes ou movimentos de preços incomuns em resposta a eventos geopolíticos — no processo de tomada de decisão. Isso dá ao ENEA mt5 uma vantagem decisiva de informação sobre modelos puramente estatísticos, que muitas vezes não consideram ou consideram de forma insuficiente tais fatores dinâmicos, permitindo que ele tome decisões precisas e voltadas para o lucro mesmo em situações de mercado inesperadas.

Quão bom é?
A combinação de HMM (classificação precisa de regimes) e ChatGPT-5 (ajuste adaptativo de estratégia baseado em contexto) cria um algoritmo de negociação que não apenas reage às condições atuais do mercado, mas também prepara proativamente decisões ideais de negociação. Essa estrutura de motor duplo mostra sua força particular especialmente em fases de transição entre diferentes regimes de mercado — uma fraqueza típica de muitos EAs — e garante resultados significativamente mais estáveis. Enquanto o HMM cuida da análise estrutural clara, o GPT-5 traz a “inteligência de mercado” para explorar especificamente oportunidades mesmo em situações de mercado complexas e imprevisíveis.

Comentários 9
Serhii Dronov
142
Serhii Dronov 2025.12.19 17:34 
 

Автор очень отзывчивый — всегда быстро отвечает в личных сообщениях и подробно объясняет все моменты. Все доработки выполнялись оперативно и точно по запросу. Приятно работать с человеком, который реально вовлечён в результат.

Kevin Leal
31
Kevin Leal 2025.12.04 12:32 
 

I have been working with this EA (ENEA) during 15 days and everytime it opens a trade the TakeProfit has been smashed. Vitalii Tkachenko you are a magician. 🎩

Michail Manelidis
680
Michail Manelidis 2025.10.24 12:44 
 

This is the only EA you really need. I highly recommend it; make sure you follow all the instructions, and the rest is automated. Thank you, Vitalii, for sharing your creation with the world. It is highly appreciated, brother!

Produtos recomendados
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experts
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
Quantum Pro Gold
Ahmed Mohammd H Alharbi
Experts
Quantum Pro Gold Scalper is your elite AI engine for XAUUSD on the H4 timeframe — built to hunt only the highest‑quality moves on gold with ruthless discipline and razor‑sharp risk control. USE IT ONLY 30MIN OR 4H TIMEFRAME ON GOLD USE THE SET IN THE COMMENTS SECTION FOR BEST RESULT! Meet Quantum Pro — The Gold Specialist Hello, traders! Quantum Pro Gold Scalper is a next‑generation Expert Advisor built exclusively for GOLD (XAUUSD) on the 4‑hour chart, designed for traders who care more abou
Alfred Marshall AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Marshall AI - O equilíbrio perfeito em negociação automatizada Após anos de estudo aprofundado dos mercados financeiros e dos princípios econômicos de Alfred Marshall, apresentamos uma obra-prima que funde a teoria da oferta e demanda juntamente com a relatividade diferencial de diferentes mercados com inteligência artificial de ponta e técnicas nunca antes vistas. Este não é apenas um sistema de negociação - é a evolução da análise econômica, manipulada e projetada pela IA para redefinir o va
UScalper30
Simile Mhlanga
Experts
UScalper30 – Expert Advisor de Negociação Automatizada ATR-RSI Resumo O UScalper30 EA utiliza os indicadores ATR e RSI para identificar oportunidades de negociação próximas aos níveis de suporte e resistência, oferecendo entradas estruturadas e ferramentas automatizadas de gestão de risco. Principais funcionalidades Entradas com dupla confirmação Vendas quando RSI está sobrecomprado e preço próximo da resistência. Compras quando RSI está sobrevendido e preço próximo do suporte. Confirmação de m
Arbitrage Triangle Pro
Kuldeep Krishnat Konde
Experts
BLACK FRIDAY OFFER! Hello Traders!!  Unlock Risk-Free Profits with Triangular Arbitrage! The forex market is full of hidden opportunities — and most traders never see them. But you’re not “most traders.” Our Triangular Arbitrage Bot finds and executes price discrepancies across three currency pairs in milliseconds… No emotions No hesitation Just pure efficiency Ready to trade smarter, not harder? Keep these pairs in market watch while backtesting as it is multi pair EA -  E
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Experts
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
Vortex Pro EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
Vortex Pro EA O Vortex Pro EA é um sistema de negociação totalmente automatizado, desenvolvido especificamente para o par de moedas   USDCHF   no timeframe   H1 . Ele opera com uma estratégia sofisticada de contra-tendência, com o objetivo de identificar potenciais pontos de reversão do mercado, onde uma tendência predominante pode estar perdendo força. O núcleo da lógica do EA é entrar no mercado contra a tendência atual quando condições específicas indicam uma alta probabilidade de reversão. E
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Experts
MSX AI Scalper Pro Smart • Adaptive • Autonomous Trading Engine Overview MSX AI Scalper Pro is an advanced automated trading system built for BTCUSD on M5 timeframe . Unlike many robots that depend on strict time filters, news blocks or manual control, this system is designed to trade continuously 24/7 , adapting to market volatility in real time — without external filters or manual babysitting. Working Principle (Short Theory) The EA combines: Smoothed HMA trend direction – to detect cle
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Experts
O Robô Trader EMAGap faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando as pequenas variações do mercado no instrumento: Mini-índice(B3), utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis.    Versão exclusiva para os instrumentos WIN$ e IND$ (Mini-índice B3).  Estratégia utilizada: média móvel e volatilidade. Lote Inicial: Versão Mini-índice, a partir de 1 lote. Versão Bra50, a partir de 0.05 Mini-Lotes. StopLoss e Take Profit Ajustáveis. Gerenciamento de risco: (
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
O Round Lock é um consultor inteligente com bloqueio dinâmico de posições. O Round Lock é um consultor inteligente com a função de bloqueio dinâmico de posições, um consultor de negociação avançado que implementa uma estratégia de bloqueio de ordens bidirecional com crescimento gradual de posições e adaptação dinâmica ao mercado . Vantagens da fechadura redonda: Controle de risco por meio de bloqueio de posição, Crescimento dinâmico de volumes em áreas de tendência do mercado, Configurações de
EA Forex Expert
Ion Ghitun
Experts
This powerful Expert Advisor (EA) is designed to optimize trading performance across the major forex pairs, leveraging advanced technical analysis indicators such as Moving Averages, RSI, MACD, Stochastic Oscillator, and Bollinger Bands. Engineered for precision, the EA can dynamically adjust Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels using the ATR (Average True Range) for enhanced risk management. With an intuitive approach to market trends, the EA delivers impressive results, ranging from 30%
ZhuQue S8
Jing Bo Wu
5 (1)
Experts
This EA is designed around classic swing trading principles , focusing on identifying overbought and oversold conditions using custom oscillators and price action filters. The goal is to capture short-term retracements within larger market trends. It does not chase momentum blindly but instead waits for the market to pull back to favorable levels before entering a trade. The EA also includes time and volatility filters to increase entry precision and reduce exposure during unfavorable condition
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
O Fractal Trend Master é um dos Expert Advisors mais poderosos e sofisticados disponíveis no mercado, desenvolvido para proteger o capital dos traders enquanto maximiza as oportunidades de lucro. Baseado na renomada metodologia de Bill Williams , o EA utiliza três ferramentas essenciais de análise técnica: o indicador Alligator, os fractais, e o Gator Oscillator, criando uma estrutura robusta e precisa para a identificação e seguimento de tendências de mercado. Esse EA foi projetado com foco em
Trend Alpha
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Experts
Trend Alpha is an automated Expert Advisor from the DaneTrades EA portfolio. It is built around a rules-based trend-following breakout approach using price action, with additional price-action filters designed to help qualify setups. The EA is multi-currency and commonly used on trend-driven instruments such as JPY pairs, NAS100, SP500, XAUUSD, and BTCUSD. It is designed for minimal configuration and a straightforward setup process. Trend Alpha can be used alongside other systems that trade dif
Adaptive trend metrix robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Adaptive Trend Metrix Adaptive Trend Metrix is an fxtool for assessing the current state of the market that adapts to changes in volatility, helping to determine the direction and strength of the trend by taking into account price dynamics. One aspect of this strategy is its ability to change and use different parameters based on price behavior. For example, it takes into account the current market volatility to adjust sensitivity to price fluctuations and identify entry and exit points. Adaptiv
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
Experts
Features An amazing scalper created for EURUSD 1 min time frame. Compared to the 5 min version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , this one is a higher risk/ reward . Just like the 5 min version, this one needed more than 500h of optimization . It was made in mind for IC markets MQL5 platform, an adapted for their data, but I suppose it must works on other brookers as well. I will also publish soon the MT4 version for IC markets as well. Description Strategy is made fro
Institutional Logic EA Bulit for Real Traders
Hamza Hussain
Experts
Gold Precision Trader – The XAUUSD Edge Without Indicators Trade gold like a pro — without relying on lagging indicators or confusing signals.Gold Precision Trader is a battle-tested, rule-based strategy designed specifically for XAUUSD. Built for fast execution, high-probability entries, and mechanical consistency, this system eliminates noise and lets you trade with real structure, 1-3 trades daily. What Makes It Different Built specifically for Gold (XAUUSD) Trades only during clear, h
Institutional Levels
SASA MIJIN
Experts
Institutional Levels is an intelligent, fully automated Expert Advisor. This algo is arranged in such a way that the EA uses levels of importance combined with price action, without reliance on indicators. The strategy behind it is based on the teachings of a professional traders, and ex traders. It will find untested levels at which institutions are known to be interested in, in the number of candles you’ve set and will make trades based on these levels, re-test and trend. It will automaticall
Dynamic Volatility Breakout
The Hung Ngo
Experts
Dynamic Volatility Breakout EA – Precision Trading for MetaTrader 5 Unleash the power of breakout trading with the Dynamic Volatility Breakout EA , a sophisticated Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5). Developed by Shi Xiong, this fully automated EA captures high-probability breakout opportunities driven by market volatility, making it ideal for traders seeking consistent performance with minimal effort. Optimized for XAUUSD on the H1 timeframe, it offers robust risk management and seamles
GBot 8G 4G OG
James Rogers
5 (1)
Experts
GBot is an Expert Advisor (EA) that uses sophisticated algorithms to trade on trends or reverse trends in the forex market. With four different algorithms to choose from, traders have the flexibility to customize the strategy to their specific needs and preferences. One of the standout features of GBot is its ability to work with multiple trading pairs, making it a versatile tool for traders looking to diversify their portfolio. While the bot is particularly effective with the XAU/USD pair, it c
HAP Trend
Amirali Abazar
Experts
HAP_Trend EA is based on detection of Trendline algorithm and pending position strategy to EURUSD in M5 timeframe. I have developed HAP_Trend EA during 2022 and I have finished it at the end of 2022. I have been using HAP_Trend EA on REAL MONEY TEST since the beginning of 2023. As you may know real database and demo database are not exactly same, I have tested it on real account and it works on real account. Using HAP_Trend EA in your account is very easy: drag and drop on eurusd M5, then you w
Blue Shark Mt5
Riccardo Canu
Experts
Blue Shark is a trading robot  for the trading on Forex. It a   Trend Following   system and works in this way: 1. Identify the trend 2. Wait for a retracement 3. Cover profits Blue Shark MT5 is a fully automated trading system that doesn't require any special skills from you. Just fire up this EA and rest. You don't need to set up anything, EA will do everything for you. EA is adapted to work on small deposits from $500. REQUIREMENTS FOR YOUR ACCOUNT Leverage >= 1:500 Balance >= $500 (or equ
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Experts
O EA Scalper BigBoss Ultra Z é um EA de scalping preciso para o EURUSD no período M5 (5 minutos). O BigBoss Scalper Ultra Z é um Expert Advisor (EA) especificamente concebido para estratégias de scalping de precisão no par EURUSD, operando na plataforma MetaTrader 5 com o período M5 (5 minutos). Este EA foi desenvolvido para traders que procuram uma execução rápida e uma gestão de risco controlada, uma vez que utiliza um Take Profit de 12 pips e um Stop Loss de 11 pips. Resultados do Backtest
BOS Recovey Zone EA
Mohamad Saad Samsudin
Experts
The   BOS Recovery Zone EA   is a sophisticated automated trading system that combines Break of Structure (BOS) strategy with robust dual-mode recovery management. Designed for serious traders who demand reliability and advanced risk management, this EA offers unparalleled flexibility with both Netting and Hedging modes to adapt to any broker environment.
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
Black Ice
Morris Mukono Waithaka
Experts
Black Ice EA ️ BLACK ICE EA: SYSTEMIC SUPERIORITY. A Verified Standard of Execution Black Ice EA is not an attempt at automation; it is the mandatory requirement for profitable execution on MT5. Engineered as a low-frequency Expert Advisor, its function is the elimination of human execution risk and the precise capitalization on statistically extreme market anomalies. Capital exposure is reserved strictly for high-conviction events, ensuring discipline is coded, not reliant on willpower. MECHAN
Long Journey EA
Frederick Mensah
Experts
- No Martingale - No Grid - No high Risk Strategy.                  - Target big moves - Swing - Low Risk This EA is good for busy individuals who doesn't have time to monitor the screen at all times. Just place it on 4H Timeframe and let it do all underground work. This excellent expert advisor is not a scalper. It’s made to target greater moves and a long term big wins while minimizing losses. Long Journey EA is a sophisticated mathematical algorithm that analyzes market data, it's based on
Arithmetica
Oliver John Vella
Experts
PRICE WILL BE INCREASED TO £3999 SOON! Introducing Arithmetica, a cutting-edge trading algorithm meticulously crafted with advanced mathematical principles at its core. Leveraging hedging as a sophisticated risk management technique, Arithmetica offers an adaptable range of inputs tailored to fit diverse trading profiles. From conservative traders focused on minimizing risk to those pursuing higher returns, Arithmetica is designed to accommodate and enhance your trading strategy.
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
PipPro
Faithful Kelechukwu Onyiriuka
Experts
PipPro é um robô de trading poderoso, inteligente e personalizável, projetado para operações de alta precisão. Ao integrar duas Médias Móveis de Osciladores para entradas e padrões de velas, Bandas de Bollinger e o indicador Estocástico para saídas, ele garante uma abordagem sistemática e orientada por dados para o trading. Com gestão de riscos incorporada, execução automática de operações e funcionalidades personalizáveis, o PipPro é ideal para traders que desejam melhorar o desempenho, reduzir
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
SEXTA-FEIRA NEGRA 50% DE DESCONTO - NANO MACHINE GPT Preço regular: $997 até Sexta-feira Negra: $498.50 (O preço com desconto será refletido durante a promoção.) Início da venda: 27 de novembro de 2025 - evento de Sexta-feira Negra por tempo limitado. Sorteio da Sexta-feira Negra: Todos os compradores do Nano Machine GPT durante o evento da Sexta-feira Negra podem participar de um sorteio aleatório para ganhar: 1 x ativação do Syna 1 x ativação do AiQ 1 x ativação do Mean Machine GPT Como part
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 A versão mais avançada do nosso EA até agora, totalmente reconstruída com tomada de decisão baseada em IA , votação multi-IA e lógica de negociação dinâmica . Agora não está mais limitado apenas ao XAUUSD (Ouro) no M1, mas também suporta BTCUSD e ETHUSD , com entradas de alta frequência, gestão de risco inteligente e total adaptabilidade. Este EA combina modelos de IA gratuitos conectados via OpenRouter com filtros avançados para negociação de precisão em qualquer co
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizagem + Modelo de Aprendizagem XGBoost +112 IAs Pagos e Gratuitos + Sistema de Votação + Prompts Externos e Editáveis) Enquanto a maioria dos EAs no mercado afirma usar "IA" ou "redes neurais" mas na realidade executam apenas scripts básicos, o Aria Connector EA V4 redefine o que significa trading verdadeiramente alimentado por IA. Isto não é teoria, não é exagero de marketing, é uma conexão direta e verificável entre sua plataforma MetaTrader 5 e 112
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Experts
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP é um Expert Advisor automatizado projetado para analisar as condições de mercado e executar negociações com base em lógica algorítmica. O sistema utiliza uma estrutura analítica de múltiplas camadas para avaliar a ação do preço, volume e sentimento do mercado sem intervenção manual. Monitoramento ao vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitetura do Sistema O EA incorpora módulos de processamento especializados para lidar com difer
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Versão 5.0 - Inteligência Autônoma Através de Arquitetura Institucional A evolução da automação baseada em regras para inteligência autônoma genuína representa a progressão natural do trading algorítmico. O que as mesas quantitativas institucionais começaram a explorar há mais de uma década amadureceu em implementação prática. AIQ Versão 5.0 incorpora essa maturação: análise sofisticada de IA multi-modelo, arquitetura de validação independente e sistemas de aprendizado contínuo refinados at
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA é baseado na estratégia de posição pendente (PPS) e um algoritmo de negociação secreta muito avançado. A estratégia da Bonnitta EA é uma combinação de um indicador personalizado secreto, linhas de tendência, níveis de suporte e resistência (ação de preço) e o algoritmo de negociação secreta mais importante mencionado acima. NÃO COMPRE UM EA SEM QUALQUER TESTE COM DINHEIRO REAL DE MAIS DE 3 MESES, DEMOREI MAIS DE 100 SEMANAS (MAIS DE 2 ANOS) PARA TESTAR BONNITTA EA COM DINHEIRO REAL
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Experts
Apresento pra você um EA pesado, criado em cima do meu sistema manual de trading — o Algo Pumping . Dei um upgrade monstro nessa estratégia, adicionei várias melhorias, filtros e tecnologia de ponta, e agora estou lançando esse bot que: Opera usando o algoritmo avançado Algo Pumping Swing Trading, Sempre coloca Stop Loss para proteger seu capital, Serve tanto para "Prop Firm Trading" quanto para "Personal Trading", Trabalha sem martingale nem grids pesados, Opera no timeframe M15 (em breve també
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mais do autor
ENIX mt5
Vitalii Tkachenko
1 (1)
Experts
Preço: 404 $ -> 505$ ENIX mt5 – Adaptação Multicamadas do Mercado + Motor Quantitativo Híbrido (HQE) ENIX mt5 é um sistema de negociação totalmente automatizado de nova geração que se baseia na pesquisa e na experiência de seu antecessor, introduzindo uma nova abordagem híbrida para análise de mercado e execução de negociações. Combina lógica quantitativa, análise de volatilidade e componentes de aprendizado de máquina em um sistema unificado que se adapta dinamicamente à estrutura, ao tempo
Filtro:
Serhii Dronov
142
Serhii Dronov 2025.12.19 17:34 
 

Автор очень отзывчивый — всегда быстро отвечает в личных сообщениях и подробно объясняет все моменты. Все доработки выполнялись оперативно и точно по запросу. Приятно работать с человеком, который реально вовлечён в результат.

labtrade
301
labtrade 2025.12.16 21:19 
 

The EA is promising but the author needs to integrate a feature to use my own API key, I don't want to be dependent on using theirs. Also it only currently supports upto GPT 5 and there is already GPT 5.2 so once I have a way to enter my own key and the version used I will update this review. The author says they are working on this so hopefully it will be available soon.

UPDATE: No news from the author after several days now.

Axel
271
Axel 2025.12.11 11:42 
 

The coward who fled after turning off the signal.

Vitalii Tkachenko
735
Resposta do desenvolvedor Vitalii Tkachenko 2025.12.11 14:37
Hello, my signal looked very good.
I am currently trying to restore it and clarify why it was removed.
Kevin Leal
31
Kevin Leal 2025.12.04 12:32 
 

I have been working with this EA (ENEA) during 15 days and everytime it opens a trade the TakeProfit has been smashed. Vitalii Tkachenko you are a magician. 🎩

Vitalii Tkachenko
735
Resposta do desenvolvedor Vitalii Tkachenko 2025.12.04 13:55
Thank you for your great feedback.
I’m happy to hear the EA has been performing so well for you.
Michail Manelidis
680
Michail Manelidis 2025.10.24 12:44 
 

This is the only EA you really need. I highly recommend it; make sure you follow all the instructions, and the rest is automated. Thank you, Vitalii, for sharing your creation with the world. It is highly appreciated, brother!

Ferenc Sand
55
Ferenc Sand 2025.10.08 18:35 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Vitalii Tkachenko
735
Resposta do desenvolvedor Vitalii Tkachenko 2025.10.08 19:04
Thank you for that.
I’m always ready to help and quick to respond.
Patrick Savard
225
Patrick Savard 2025.09.11 21:49 
 

Its one of my best ea robot i have, in one week i did 10% of my balance, really accurate! A+++++ Msg me when you release a new ea robot i will buy it 100%. GOOD JOB BUDDY!

Vitalii Tkachenko
735
Resposta do desenvolvedor Vitalii Tkachenko 2025.09.13 17:40
Thanks a lot for your feedback.
Countless hours of development and fine-tuning went into this EA, it's great to see that the results speak for themselves.
peep4447
41
peep4447 2025.09.10 16:54 
 

After some time using the EA, I’ve only seen positive outcomes. If it keeps performing like this, it’s definitely a solid tool. Well done.

Update after one month of use:

Now a month has passed and I must say I am very surprised by the results. Definitely worth it.

Vitalii Tkachenko
735
Resposta do desenvolvedor Vitalii Tkachenko 2025.09.10 17:54
Thank you so much for your kind feedback.
Please keep us posted on your progress.
Arjun-Si
45
Arjun-Si 2025.09.03 18:17 
 

Communication with Vitali is smooth and professional. Responses are always quick and reliable. My first trade hit TP so precise and fast, with absolutely no drawdown. As of now, I can only recommend the EA.

Vitalii Tkachenko
735
Resposta do desenvolvedor Vitalii Tkachenko 2025.09.03 20:17
Thank you so much for your kind feedback, it truly means a lot to me.
Responder ao comentário