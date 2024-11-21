Quantum Bitcoin EA
- Bogdan Ion Puscasu
- Versão: 3.1
- Atualizado: 17 dezembro 2025
- Ativações: 10
Entre no futuro do trading de Bitcoin com Quantum Bitcoin EA , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda.
IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de configuração.
O preço aumentará em $ 50 a cada 10 compras. Preço final $ 1999
Canal Quantum Bitcoin/Queen: Clique aqui
Quantum Bitcoin EA prospera no período H1, empregando uma estratégia de acompanhamento de tendências que captura a essência do momentum do mercado. Ele alavanca uma abordagem de grade sofisticada para garantir que cada ciclo de negociação termine com uma vitória — transformando a volatilidade de um desafio em uma oportunidade. O mercado de Bitcoin funciona em ciclos de 4 anos e Quantum Bitcoin EA foi otimizado para capturar os padrões que ocorrem durante cada um desses ciclos, garantindo que ele sempre fechará as negociações de forma favorável
Por que escolher o Quantum Bitcoin EA?
- Domine o imprevisível: projetado especificamente para Bitcoin, o ativo mais volátil e dinâmico do mundo.
- Precisão focada em tendências: combina análise de tendências de ponta com pontos de entrada e saída inteligentes.
- Sistema de grade Win-Sealed: emprega uma estratégia inovadora para gerenciar negociações e garantir negociações vencedoras consistentes.
- Excelência testada pelo tempo: dos criadores do Quantum Emperor, Quantum Queen e Quantum StarMan — ferramentas renomadas e confiáveis por milhares de traders em todo o mundo
Recomendações:
- Par de moedas: BTCUSD (BITCOIN
- Período: H1
- Depósito mínimo: $1000
- Tipo de conta: ECN, Raw ou Razor com spreads muito baixos. Pergunte-me em particular sobre os corretores recomendados
- IMPORTANTE: É muito importante usar contas de BAIXO SPREAD para obter melhores resultados!
- Alavancagem - 1:500
- Tipo de conta: Hedge
Domine o mercado de criptomoedas
Quantum Bitcoin não é apenas mais um robô de negociação; é uma potência de brilhantismo estratégico projetada para vencer o mercado em seu próprio jogo. Esteja você navegando nas máximas de uma corrida de touros ou nas profundezas de um recuo, Quantum Bitcoin permanece à frente, cuidando do seu portfólio com a máxima precisão.
Junte-se à Revolução Quântica
Transforme a maneira como você negocia Bitcoin com Quantum Bitcoin EA. Aproveite um EA que não apenas sobrevive à tempestade — ele prospera nela .
I’m really glad that I made the right decision to join the Quantum ecosystem. After almost a week of using Quantum Bitcoin on both demo and real accounts, I’m truly impressed by how smoothly and efficiently it operates. BTC has been moving sideways, yet every trade has been profitable. Of course, the EA still needs further testing during strong market volatility for a more objective evaluation, and I’m looking forward to seeing that. But for now, I’m extremely satisfied with QB. Quantum Queen has already surpassed 900%, and I’m genuinely impressed! QQ will definitely be my next choice, and I have absolutely no regrets purchasing it immediately. There’s no doubt anymore — QQ has reclaimed the #1 position on MQL5. Whenever I have any questions regarding setup or configuration, the author responds instantly and is always very helpful. I truly appreciate that. I wish Bogdan Ion Puscasu and the entire Quantum EA development team continued success, achieving even more milestones as you keep improving these amazing EAs. P/S: See you all again soon with my personal review of Quantum Queen after some more real trading experience.