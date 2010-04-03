Cheat Engine

Cheat Engine é um sistema de scalping de ouro de faixa intermediária que pode tomar decisões com base no sentimento global do mercado forex por meio de uma API baseada na web.

IMPORTANTE! Entre em contato comigo após a compra para receber instruções e um bônus!

Sinal ao vivo do Cheat Engine em breve. O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 80 USD

  • Apenas operações únicas. Nunca utiliza grid ou martingale.
  • Trailing stop inteligente que se adapta à volatilidade diária
O sentimento global do mercado forex é uma medição das posições de centenas de milhares de traders, totalizando mais de 1 bilhão de USD em valor de contas. O Cheat Engine consegue obter esses dados instantaneamente via API e utilizá-los na tomada de decisões. Este é um recurso opcional e totalmente personalizável pelo usuário.

    Recomendado

    • Gráfico: XAUUSD
    • Timeframe: H1

    Entradas

    • Método de cálculo do lote — selecionar lote automático ou lote fixo
    • Tamanho de lote fixo — tamanho de lote fixo
    • Lotes automáticos — 0.01 lote para este valor de moeda da conta
    • Spread máximo — definir o spread máximo permitido para abrir posições
    • Detecção automática de GMT — calcula automaticamente o offset GMT do broker
    • Stop loss fixo — entrada do stop loss
    • Magic Number — número mágico para cada ordem
    • Comentário — comentário da ordem
    • URL do filtro de sentimento — usado para requisições de API
    • Filtro de compra/venda por sentimento — ativar ou desativar
    • Comportamento do filtro de sentimento
