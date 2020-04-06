PROTO Fx
- Experts
- Sofya Tselishcheva
Versão: 1.0
- Ativações: 10
PROTO Fx EA – Sistema Especialista de IA Avançado com Inteligência de Mercado em Múltiplas Camadas
PROTO Fx é construído sobre a base do PHantom N1, mas leva o conceito um passo além.
Ele se baseia em uma abordagem refinada e orientada por dados, tendo sido treinado ao longo de vários anos com extensos dados históricos de mercado, bem como com o comportamento do mercado em tempo real.
O ambiente de desenvolvimento incluiu movimentos reais de preços, ciclos de volatilidade, mudanças estruturais de mercado e eventos macroeconômicos.
Além dos indicadores técnicos clássicos, o PROTO Fx processa fluxos de dados multimodais, incluindo padrões visuais de gráficos, estruturas de candles e perfis de fluxo de ordens.
O objetivo foi criar um modelo que não apenas reconheça a dinâmica do mercado, mas que reaja de forma mais seletiva e robusta do que seu antecessor.
O PROTO Fx se adapta continuamente às novas condições de mercado e filtra sinais de baixa qualidade de maneira muito mais agressiva, sem depender de regras rigidamente codificadas.
1. Processamento Visual de Mercado Aprimorado
Um componente central do PROTO Fx é sua capacidade de capturar e interpretar visualmente a situação atual do mercado, de forma semelhante ao PHantom N1, porém com uma lógica de filtragem aprimorada.
O EA gera representações estruturadas dos dados do gráfico e as processa por meio de um mecanismo de padrões alimentado por IA.
Em comparação com a geração anterior, o PROTO Fx dá maior ênfase à qualidade da tendência e à estabilidade estrutural: suportes, resistências, zonas de consolidação e dinâmicas de rompimento são avaliados,
enquanto setups ruidosos e de baixa probabilidade são descartados de forma mais consistente.
2. Motor de Validação de IA em Múltiplas Camadas
As informações coletadas visual e tecnicamente passam por um processo de validação em múltiplas etapas que inclui uma camada semântica de IA (GPT-5.1) para raciocínio contextual.
Esse motor verifica a plausibilidade dos padrões detectados, avalia o sentimento do mercado com base em reações históricas e classifica os sinais em diferentes níveis de qualidade.
Por meio desse pipeline de múltiplas etapas – reconhecimento visual, filtros quantitativos e análise lógica – sinais fracos ou conflitantes são filtrados de forma mais rigorosa do que antes.
O PROTO Fx foca em setups de alta convicção e reduz o overtrading em ambientes de mercado incertos.
3. PROTO Fx Core – Lógica de Trading Adaptativa
Após a validação, o sinal entra no módulo PROTO Fx Core – um modelo de decisão treinado internamente que utiliza perfis de risco aprimorados e detecção do estado do mercado.
O Core avalia a força do sinal, o regime de volatilidade, o desempenho recente das operações e correlações com outros instrumentos antes de executar uma ordem.
Em comparação com o PHantom N1, o PROTO Fx introduz mecanismos refinados: escalonamento dinâmico de risco baseado na volatilidade, melhor timing de entrada e
realizações parciais de lucro opcionais para uma curva de capital mais suave. A tomada de decisão permanece baseada em regras, porém adaptativa – projetada para reagir rapidamente sem se tornar instável.
4. Execução Técnica, Controle de Risco & Segurança
- Execução de ordens otimizada com menor latência e melhor gerenciamento de spread/slippage
- Monitoramento contínuo de volatilidade anormal ou impacto de notícias
- Motor de risco proprietário refinado para dimensionamento de lote, alinhamento de stop-loss / take-profit e limites de drawdown
- Modos de proteção durante notícias de alto impacto ou fases extremas de mercado para reduzir a exposição
O PROTO Fx foi projetado para operar de forma autônoma, mantendo a proteção do capital como prioridade. Em condições de mercado pouco claras, o sistema pausa temporariamente em vez de forçar operações.
5. Principais Recursos em Destaque
- Análise visual em tempo real aprimorada em comparação ao PHantom N1
- Pipeline de verificação de IA em múltiplas camadas para maior qualidade das operações
- Lógica de decisão adaptativa com escalonamento de risco sensível à volatilidade
- Foco em crescimento estável do capital e redução do overtrading
- Escalável para múltiplos símbolos, otimizado para M30 / H1
- Adequado para abordagens de trading intraday, swing e semi-automatizadas
Requisitos & Recomendações
|1
|Corretora
|Qualquer (spread baixo, execução rápida)
|2
|Depósito Mínimo
|100$
|3
|Alavancagem
|Mín. 1:30
|4
|Timeframe
|M30 / H1
|5
|VPS
|Recomenda-se usar VPS 24/7
|6
|Símbolo
|XAUUSD (e outros)
PROTO Fx não é um Expert Advisor simples, mas sim um framework avançado de trading com IA que analisa o mercado como um trader experiente — porém de forma mais estruturada, mais rápida e sem vieses emocionais.
A combinação de processamento visual aprimorado, validação de IA em múltiplas camadas e um núcleo de decisão atualizado leva o conceito introduzido com o PHantom N1 a um novo nível.
Ideal para traders que desejam contar com suporte de decisões baseadas em IA, mantendo total transparência e controle sobre o risco.