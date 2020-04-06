PROTO Fx é construído sobre a base do PHantom N1, mas leva o conceito um passo além.

Ele se baseia em uma abordagem refinada e orientada por dados, tendo sido treinado ao longo de vários anos com extensos dados históricos de mercado, bem como com o comportamento do mercado em tempo real.

O ambiente de desenvolvimento incluiu movimentos reais de preços, ciclos de volatilidade, mudanças estruturais de mercado e eventos macroeconômicos.

Além dos indicadores técnicos clássicos, o PROTO Fx processa fluxos de dados multimodais, incluindo padrões visuais de gráficos, estruturas de candles e perfis de fluxo de ordens.

O objetivo foi criar um modelo que não apenas reconheça a dinâmica do mercado, mas que reaja de forma mais seletiva e robusta do que seu antecessor.

O PROTO Fx se adapta continuamente às novas condições de mercado e filtra sinais de baixa qualidade de maneira muito mais agressiva, sem depender de regras rigidamente codificadas.