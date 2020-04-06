PROTO Fx

PROTO Fx EA – Sistema Especialista de IA Avançado com Inteligência de Mercado em Múltiplas Camadas

PROTO Fx é construído sobre a base do PHantom N1, mas leva o conceito um passo além.
Ele se baseia em uma abordagem refinada e orientada por dados, tendo sido treinado ao longo de vários anos com extensos dados históricos de mercado, bem como com o comportamento do mercado em tempo real.
O ambiente de desenvolvimento incluiu movimentos reais de preços, ciclos de volatilidade, mudanças estruturais de mercado e eventos macroeconômicos.
Além dos indicadores técnicos clássicos, o PROTO Fx processa fluxos de dados multimodais, incluindo padrões visuais de gráficos, estruturas de candles e perfis de fluxo de ordens.

O objetivo foi criar um modelo que não apenas reconheça a dinâmica do mercado, mas que reaja de forma mais seletiva e robusta do que seu antecessor.
O PROTO Fx se adapta continuamente às novas condições de mercado e filtra sinais de baixa qualidade de maneira muito mais agressiva, sem depender de regras rigidamente codificadas.

Live signal = PROTO Fx Signal
O preço aumentará continuamente com base no número de licenças vendidas
Ao adquirir o PROTO Fx, o PHantom N1 está incluído gratuitamente

1. Processamento Visual de Mercado Aprimorado

Um componente central do PROTO Fx é sua capacidade de capturar e interpretar visualmente a situação atual do mercado, de forma semelhante ao PHantom N1, porém com uma lógica de filtragem aprimorada.
O EA gera representações estruturadas dos dados do gráfico e as processa por meio de um mecanismo de padrões alimentado por IA.

Em comparação com a geração anterior, o PROTO Fx dá maior ênfase à qualidade da tendência e à estabilidade estrutural: suportes, resistências, zonas de consolidação e dinâmicas de rompimento são avaliados,
enquanto setups ruidosos e de baixa probabilidade são descartados de forma mais consistente.

2. Motor de Validação de IA em Múltiplas Camadas

As informações coletadas visual e tecnicamente passam por um processo de validação em múltiplas etapas que inclui uma camada semântica de IA (GPT-5.1) para raciocínio contextual.
Esse motor verifica a plausibilidade dos padrões detectados, avalia o sentimento do mercado com base em reações históricas e classifica os sinais em diferentes níveis de qualidade.

Por meio desse pipeline de múltiplas etapas – reconhecimento visual, filtros quantitativos e análise lógica – sinais fracos ou conflitantes são filtrados de forma mais rigorosa do que antes.
O PROTO Fx foca em setups de alta convicção e reduz o overtrading em ambientes de mercado incertos.

3. PROTO Fx Core – Lógica de Trading Adaptativa

Após a validação, o sinal entra no módulo PROTO Fx Core – um modelo de decisão treinado internamente que utiliza perfis de risco aprimorados e detecção do estado do mercado.
O Core avalia a força do sinal, o regime de volatilidade, o desempenho recente das operações e correlações com outros instrumentos antes de executar uma ordem.

Em comparação com o PHantom N1, o PROTO Fx introduz mecanismos refinados: escalonamento dinâmico de risco baseado na volatilidade, melhor timing de entrada e
realizações parciais de lucro opcionais para uma curva de capital mais suave. A tomada de decisão permanece baseada em regras, porém adaptativa – projetada para reagir rapidamente sem se tornar instável.

4. Execução Técnica, Controle de Risco & Segurança

  • Execução de ordens otimizada com menor latência e melhor gerenciamento de spread/slippage
  • Monitoramento contínuo de volatilidade anormal ou impacto de notícias
  • Motor de risco proprietário refinado para dimensionamento de lote, alinhamento de stop-loss / take-profit e limites de drawdown
  • Modos de proteção durante notícias de alto impacto ou fases extremas de mercado para reduzir a exposição

O PROTO Fx foi projetado para operar de forma autônoma, mantendo a proteção do capital como prioridade. Em condições de mercado pouco claras, o sistema pausa temporariamente em vez de forçar operações.

5. Principais Recursos em Destaque

  • Análise visual em tempo real aprimorada em comparação ao PHantom N1
  • Pipeline de verificação de IA em múltiplas camadas para maior qualidade das operações
  • Lógica de decisão adaptativa com escalonamento de risco sensível à volatilidade
  • Foco em crescimento estável do capital e redução do overtrading
  • Escalável para múltiplos símbolos, otimizado para M30 / H1
  • Adequado para abordagens de trading intraday, swing e semi-automatizadas

Requisitos & Recomendações
1 Corretora Qualquer (spread baixo, execução rápida)
2 Depósito Mínimo 100$
3 Alavancagem Mín. 1:30
4 Timeframe M30 / H1
5 VPS Recomenda-se usar VPS 24/7
6 Símbolo XAUUSD (e outros)


PROTO Fx não é um Expert Advisor simples, mas sim um framework avançado de trading com IA que analisa o mercado como um trader experiente — porém de forma mais estruturada, mais rápida e sem vieses emocionais.
A combinação de processamento visual aprimorado, validação de IA em múltiplas camadas e um núcleo de decisão atualizado leva o conceito introduzido com o PHantom N1 a um novo nível.
 Ideal para traders que desejam contar com suporte de decisões baseadas em IA, mantendo total transparência e controle sobre o risco.

