A Remstone não é um Expert Advisor comum. Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos.
Desde 2018 , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor!
Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência de vida.
Remstone é uma solução de negociação totalmente automatizada, projetada para explorar tendências de mercado. Construída com algoritmos avançados, ela foi criada para traders que buscam confiabilidade e resultados.
Por que escolher Remstone?
- Adaptabilidade avançada de mercado: lida com muitos ativos e notícias econômicas diferentes para identificar os ativos com maior probabilidade de tendência no momento certo.
- Estratégias personalizáveis: adapte os parâmetros de entrada para atender às suas metas específicas.
- Gerenciamento de Risco Fácil: Prioriza a preservação do capital com uma escolha simples de Percentual de Risco por operação, com todos os cálculos complexos feitos para você. Analisamos a moeda base da conta, o ativo negociado e a distância do stop loss para calcular o tamanho do lote correspondente ao seu percentual de risco.
- Fácil de usar: interface intuitiva para iniciantes e profissionais.
- Desempenho certificado: apoiado por testes retrospectivos e resultados ao vivo por muitos anos.
A filosofia Remstone
A observação de tendências foi descrita por pesquisadores como a maior anomalia estatística em finanças dos últimos dois séculos!
Em vez de tentar provar se seguir tendências continuará sendo lucrativo ou não, avaliamos isso como um fato e tomamos todas as decisões com base nessa suposição.
Tanto iniciantes quanto profissionais têm medo de perder. Os profissionais ganham explorando o preconceito dos iniciantes.
|Iniciantes
|Profissionais
|Taxa de vitórias > 60%, nenhum mês negativo, mas com relação risco/recompensa ruim
|Taxa de vitória < 60%, meses negativos, mas boa relação recompensa/risco
|Deixe as perdas correrem (sem stoploss) e limite os lucros (takeprofit)
|Deixe os lucros correrem (sem takeprofit) e limite as perdas (stoploss)
|Muitos pequenos ganhos e poucas grandes perdas (vitória média < derrota média)
|Muitas pequenas perdas e poucos ganhos grandes (vitória média > perda média)
|Negocie contra a tendência (compre nas mínimas e venda nas máximas)
|Siga a tendência (compre nas máximas e venda nas mínimas)
|Reforço negativo (adicionar risco ao perder , arriscando a conta inteira)
|Reforço positivo (adicione risco ao ganhar, arriscando apenas os lucros)
|Altos riscos que levam a recuperações lentas de saques
|Baixos riscos que levam a recuperações rápidas de saques
|Curva de patrimônio (com posições em execução) frequentemente abaixo do saldo
|Curva de patrimônio (com posições em execução) frequentemente acima do saldo
|Decisões manuais não reproduzíveis , baseadas em sentimentos
|Decisões automatizadas mais reprodutíveis , sem emoção
|Muitas negociações por dia sem um sinal válido
|Semanas sem negociações são normais até que um sinal importante
|Tome decisões considerando o passado
|Tome decisões considerando o futuro
Esta tabela é contraintuitiva, mas contém informações muito importantes para entender como os traders lucrativos trabalham. A psicologia humana e seus vieses cognitivos são a única coisa que não muda se você considerar lucrar por décadas.
O portfólio da Remstone
Compartilhamos hoje o Remstone para permitir que qualquer trader invista em um portfólio diversificado, lucrativo e atemporal, usado por instituições.
Remstone é um Expert Advisor multimoedas com um portfólio completo:
- Metais: OURO, PRATA
- Criptomoedas: BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD
A vantagem da RemstoneA estratégia é robusta porque é genérica. Como funciona com todos os principais ativos, é difícil imaginar que um dia ela expire completamente. Somos seguidores de tendências: nunca entramos ou saímos contra a tendência para surfar em grandes movimentos de preço o máximo possível.
Não negociamos com frequência porque grandes oscilações de preço são raras, mas com precisão, com stop-loss muito apertado. Este é o método profissional.
O EA é adequado tanto para iniciantes quanto para traders profissionais. Temos até um fundo de hedge como cliente.
Você receberá todas as melhorias futuras deste Consultor Especialista.
Devido ao longo tempo de espera, nosso especialista pode trabalhar com qualquer corretora.
Recomendações:
- Par de moedas: EURUSD
- Período: H1
- Depósito mínimo: $ 500
- Tipo de conta: Hedging
- Bom corretor ECN: verifique meu perfil mql5
- VPS de baixa latência: verifique meu perfil mql5
- Para DESLIGAR um par de negociação, basta deixar o nome em branco nos parâmetros de entrada.
我观察这个 EA 很久了，它在一个大账户上能够实现稳定的盈利，这是一件特别不容易的事情。 虽然 Remy 之前有个坏习惯，他会手动关闭一些订单，导致 EA 的实时信号没有 100% 的算法交易，这透露出他对自己的 EA 没有 100% 的信心。但幸好他改正了这个错误，EA 后续在 100% 算法交易的情况下仍然能够稳健地盈利，至少在另外两个实时信号上是这么显示的。 我终于还是在价格上涨到 $2500 前入手了这个 EA，期待它之后的表现，我后续也会根据 EA 的实际表现来更新我的评论和评分。