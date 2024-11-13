Remstone

A Remstone não é um Expert Advisor comum. Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos.

Live: Remstone Club ICMarkets Darwinex

The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500

Desde 2018 , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor!
Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência de vida.

Junte-se a uma comunidade crescente de traders bem-sucedidos aproveitando o poder do Remstone!

Remstone é uma solução de negociação totalmente automatizada, projetada para explorar tendências de mercado. Construída com algoritmos avançados, ela foi criada para traders que buscam confiabilidade e resultados.

Melhore sua vantagem comercial com precisão comprovada!

Por que escolher Remstone?

  • Adaptabilidade avançada de mercado: lida com muitos ativos e notícias econômicas diferentes para identificar os ativos com maior probabilidade de tendência no momento certo.
  • Estratégias personalizáveis: adapte os parâmetros de entrada para atender às suas metas específicas.
  • Gerenciamento de Risco Fácil: Prioriza a preservação do capital com uma escolha simples de Percentual de Risco por operação, com todos os cálculos complexos feitos para você. Analisamos a moeda base da conta, o ativo negociado e a distância do stop loss para calcular o tamanho do lote correspondente ao seu percentual de risco.
  • Fácil de usar: interface intuitiva para iniciantes e profissionais.
  • Desempenho certificado: apoiado por testes retrospectivos e resultados ao vivo por muitos anos.

A filosofia Remstone

A observação de tendências foi descrita por pesquisadores como a maior anomalia estatística em finanças dos últimos dois séculos!

Em vez de tentar provar se seguir tendências continuará sendo lucrativo ou não, avaliamos isso como um fato e tomamos todas as decisões com base nessa suposição.

Tanto iniciantes quanto profissionais têm medo de perder. Os profissionais ganham explorando o preconceito dos iniciantes.

Iniciantes Profissionais
Taxa de vitórias > 60%, nenhum mês negativo, mas com relação risco/recompensa ruim Taxa de vitória < 60%, meses negativos, mas boa relação recompensa/risco
Deixe as perdas correrem (sem stoploss) e limite os lucros (takeprofit) Deixe os lucros correrem (sem takeprofit) e limite as perdas (stoploss)
Muitos pequenos ganhos e poucas grandes perdas   (vitória média < derrota média) Muitas pequenas perdas   e poucos ganhos grandes (vitória média > perda média)
Negocie contra a tendência (compre nas mínimas e venda nas máximas) Siga a tendência (compre nas máximas e venda nas mínimas)
Reforço negativo (adicionar risco ao perder , arriscando a conta inteira) Reforço positivo (adicione risco ao ganhar, arriscando apenas os lucros)
Altos riscos que levam a recuperações lentas de saques Baixos riscos que levam a recuperações rápidas de saques
Curva de patrimônio (com posições em execução) frequentemente abaixo do saldo Curva de patrimônio (com posições em execução) frequentemente acima do saldo
Decisões manuais não reproduzíveis , baseadas em sentimentos Decisões automatizadas mais reprodutíveis , sem emoção
Muitas negociações por dia sem um sinal válido Semanas sem negociações são normais até que um sinal importante
Tome decisões considerando o passado Tome decisões considerando o futuro
Você prefere vencer 90% das pequenas batalhas de curto prazo todo mês, mas perder a guerra, ou vencer apenas 30% das negociações com meses de perdas, mas aumentar seu portfólio consistentemente ao longo dos anos?

Esta tabela é contraintuitiva, mas contém informações muito importantes para entender como os traders lucrativos trabalham. A psicologia humana e seus vieses cognitivos são a única coisa que não muda se você considerar lucrar por décadas.

O portfólio da Remstone

Compartilhamos hoje o Remstone para permitir que qualquer trader invista em um portfólio diversificado, lucrativo e atemporal, usado por instituições.
Remstone é um Expert Advisor multimoedas com um portfólio completo:

  • Metais: OURO, PRATA
  • Criptomoedas: BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD

A vantagem da Remstone

A estratégia é robusta porque é genérica. Como funciona com todos os principais ativos, é difícil imaginar que um dia ela expire completamente. Somos seguidores de tendências: nunca entramos ou saímos contra a tendência para surfar em grandes movimentos de preço o máximo possível.
Anúncios econômicos são gerenciados, com decisões comerciais apropriadas antes e depois das notícias.
Não negociamos com frequência porque grandes oscilações de preço são raras, mas com precisão, com stop-loss muito apertado. Este é o método profissional.
O EA é adequado tanto para iniciantes quanto para traders profissionais. Temos até um fundo de hedge como cliente.
Você receberá todas as melhorias futuras deste Consultor Especialista.
Devido ao longo tempo de espera, nosso especialista pode trabalhar com qualquer corretora.


    Recomendações:

    • Par de moedas: EURUSD
    • Período: H1
    • Depósito mínimo: $ 500
    • Tipo de conta: Hedging
    • Bom corretor ECN: verifique meu perfil mql5
    • VPS de baixa latência: verifique meu perfil mql5
    • Para DESLIGAR um par de negociação, basta deixar o nome em branco nos parâmetros de entrada.

      Entre em contato comigo após a compra.

      Isenção de responsabilidade:

      Antes de comprar   Remstone,   Esteja ciente dos riscos envolvidos. O desempenho passado não é garantia de lucratividade futura (a EA está perdendo mais da metade das negociações e uma baixa taxa de vitória é o preço a pagar para obter os melhores riscos de recompensa).   Por favor, não invista ou arrisque dinheiro que você não pode perder. Paciência é fundamental. Não espere resultados em menos de um ano . Nosso sucesso depende apenas da nossa paciência e da aceitação das regras do mercado: muitas pequenas oscilações de preço a serem evitadas e poucas grandes oscilações de preço a serem exploradas!
      Shui Hua Li
      507
      Shui Hua Li 2025.12.25 01:37 
       

      我观察这个 EA 很久了，它在一个大账户上能够实现稳定的盈利，这是一件特别不容易的事情。 虽然 Remy 之前有个坏习惯，他会手动关闭一些订单，导致 EA 的实时信号没有 100% 的算法交易，这透露出他对自己的 EA 没有 100% 的信心。但幸好他改正了这个错误，EA 后续在 100% 算法交易的情况下仍然能够稳健地盈利，至少在另外两个实时信号上是这么显示的。 我终于还是在价格上涨到 $2500 前入手了这个 EA，期待它之后的表现，我后续也会根据 EA 的实际表现来更新我的评论和评分。

      kabitto
      46
      kabitto 2025.10.22 10:56 
       

      Excellent experience with this EA and the seller! Communication was very fast and friendly - the seller was always helpful and responsive. The EA is easy to set up and configure, even for someone without much technical experience. Backtests look very promising so far, showing solid and consistent results. Overall, I’m very pleased with both the product and the service. Highly recommended!

      Jason
      146
      Jason 2025.10.16 14:34 
       

      The backtest looks solid, and it’s clearly not manipulated. The signal also proves that it works well on different brokers. Remy is very quick to respond and helpful. I’m really looking forward to future trades!

