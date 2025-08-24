MultiWay EA

4.89
O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais.
Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração.

Sinal em tempo real:  CLIQUE AQUI

Preço atual — apenas $1937 para os próximos 10 compradores.

O MultiWay EA é perfeito para quem valoriza simplicidade, estabilidade e lógica clara — sem configuração complicada, mas com opções altamente flexíveis de gestão de risco e de capital.

Este Expert Advisor segue a filosofia de “configurar e esquecer”. Pode funcionar de forma estável por anos com intervenção mínima do usuário, sendo ideal para estratégias de longo prazo.

Use o MultiWay EA como uma solução independente em sua conta de trading ou como um componente valioso de um portfólio diversificado.

Basta anexá-lo ao gráfico e deixar que ele faça o resto.

Principais características do MultiWay EA:

  • Durante a operação, o EA leva em conta não apenas as cotações dos pares de moedas, mas também:
    • As condições de volatilidade nos mercados acionários globais
    • A volatilidade dos contratos futuros das moedas base dos pares negociados
    • A volatilidade e os sinais direcionais do mercado de opções para os pares correspondentes
  • Filtros avançados de volatilidade mantêm o EA fora do mercado quando os pares “clássicos” (por exemplo, EURUSD ou GBPUSD) podem continuar movimentos unidirecionais sem correções.
  • Se as posições forem abertas de forma desfavorável, o EA as fechará com uma perda controlada — sem mantê-las indefinidamente.
  • Um sistema de grade é utilizado, mas sem martingale.


Requisitos mínimos e recomendações (para configurações padrão)

  • Corretora: qualquer corretora com baixo spread. Recomendamos IC Markets, IC Trading ou Valutrades.
  • Depósito inicial mínimo: $3000
  • Depósito inicial recomendado: $5000
  • Alavancagem: 1:100 ou superior
  • Tipo de conta: Hedging
  • Use um VPS para manter o EA funcionando 24/7 (obrigatório)


Instruções de configuração

  • Adicione permissão no terminal para receber informações do mercado financeiro do nosso servidor analítico paveludoservice_com  (captura).
  • Método correto nº1: Execute o EA com configurações padrão em apenas um gráfico (captura).
  • Método correto nº2: Remova a lista de símbolos nas configurações e execute o EA em 9 gráficos: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (captura).
  • Método incorreto: Manter as configurações padrão e executar o EA em 9 gráficos separados (captura).


Os compradores são convidados a participar do grupo privado de usuários. Basta deixar um comentário na página do produto para solicitar acesso.

Se você deseja obter acesso gratuito de 21 dias ao MultiWay EA para ver seu desempenho em uma conta real, envie-me uma mensagem privada.

E muito importante:  

Todo comprador do MultiWay EA tem a oportunidade de obter o LittleCrazy EA gratuitamente!

Se você já comprou o MultiWay EA e deseja acessar o LittleCrazy EA — envie-me uma mensagem privada e eu lhe direi como obtê-lo.

Comentários 25
Tran Le Phuong
296
Tran Le Phuong 2025.12.26 09:12 
 

MultiWay EA is a smart and efficient automated trading system

Shui Hua Li
507
Shui Hua Li 2025.12.24 09:47 
 

我长期在观察这个 EA 的表现，真实信号显示它一直非常稳健地在盈利，但它的价格有些高。这次终于等到了打折促销，我毫不犹豫地购买了。我收到了非常详细的文档和配置文件列表。虽然这两天暂停交易了，但我非常期待它在一月份的表现。 我之后会通过 EA 的交易表现，来更新这条评论以及对应的评分。

rootiewl1991
138
rootiewl1991 2025.12.20 08:42 
 

I have a live account and running on default settings so far it remains profitable, with controlled drawdown, will hope to see if continue to deliver me consistent profits over the next year

12
Responder ao comentário