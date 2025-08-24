AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais. Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) —— ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais.

Preço atual — apenas $1937 para os próximos 10 compradores.



O MultiWay EA é perfeito para quem valoriza simplicidade, estabilidade e lógica clara — sem configuração complicada, mas com opções altamente flexíveis de gestão de risco e de capital.



Este Expert Advisor segue a filosofia de “configurar e esquecer”. Pode funcionar de forma estável por anos com intervenção mínima do usuário, sendo ideal para estratégias de longo prazo.



Use o MultiWay EA como uma solução independente em sua conta de trading ou como um componente valioso de um portfólio diversificado.



Basta anexá-lo ao gráfico e deixar que ele faça o resto.





Principais características do MultiWay EA: Durante a operação, o EA leva em conta não apenas as cotações dos pares de moedas, mas também: As condições de volatilidade nos mercados acionários globais A volatilidade dos contratos futuros das moedas base dos pares negociados A volatilidade e os sinais direcionais do mercado de opções para os pares correspondentes

Filtros avançados de volatilidade mantêm o EA fora do mercado quando os pares “clássicos” (por exemplo, EURUSD ou GBPUSD) podem continuar movimentos unidirecionais sem correções.

Se as posições forem abertas de forma desfavorável, o EA as fechará com uma perda controlada — sem mantê-las indefinidamente.

Um sistema de grade é utilizado, mas sem martingale.



Requisitos mínimos e recomendações (para configurações padrão) Corretora: qualquer corretora com baixo spread. Recomendamos IC Markets, IC Trading ou Valutrades.

Depósito inicial mínimo: $3000

Depósito inicial recomendado: $5000

Alavancagem: 1:100 ou superior

Tipo de conta: Hedging

Use um VPS para manter o EA funcionando 24/7 (obrigatório)



Instruções de configuração Adicione permissão no terminal para receber informações do mercado financeiro do nosso servidor analítico paveludoservice_com (captura).

Método correto nº1: Execute o EA com configurações padrão em apenas um gráfico (captura).

Método correto nº2: Remova a lista de símbolos nas configurações e execute o EA em 9 gráficos: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (captura).

Remova a lista de símbolos nas configurações e execute o EA em 9 gráficos: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (captura). Método incorreto: Manter as configurações padrão e executar o EA em 9 gráficos separados (captura).



Os compradores são convidados a participar do grupo privado de usuários. Basta deixar um comentário na página do produto para solicitar acesso.

