MultiWay EA
- Experts
- PAVEL UDOVICHENKO
- Versão: 1.12
- Atualizado: 6 outubro 2025
- Ativações: 7
Sinal em tempo real: CLIQUE AQUI
Preço atual — apenas $1937 para os próximos 10 compradores.
Este Expert Advisor segue a filosofia de “configurar e esquecer”. Pode funcionar de forma estável por anos com intervenção mínima do usuário, sendo ideal para estratégias de longo prazo.
Use o MultiWay EA como uma solução independente em sua conta de trading ou como um componente valioso de um portfólio diversificado.
Basta anexá-lo ao gráfico e deixar que ele faça o resto.
Principais características do MultiWay EA:
- Durante a operação, o EA leva em conta não apenas as cotações dos pares de moedas, mas também:
- As condições de volatilidade nos mercados acionários globais
- A volatilidade dos contratos futuros das moedas base dos pares negociados
- A volatilidade e os sinais direcionais do mercado de opções para os pares correspondentes
- Filtros avançados de volatilidade mantêm o EA fora do mercado quando os pares “clássicos” (por exemplo, EURUSD ou GBPUSD) podem continuar movimentos unidirecionais sem correções.
- Se as posições forem abertas de forma desfavorável, o EA as fechará com uma perda controlada — sem mantê-las indefinidamente.
- Um sistema de grade é utilizado, mas sem martingale.
Requisitos mínimos e recomendações (para configurações padrão)
- Corretora: qualquer corretora com baixo spread. Recomendamos IC Markets, IC Trading ou Valutrades.
- Depósito inicial mínimo: $3000
- Depósito inicial recomendado: $5000
- Alavancagem: 1:100 ou superior
- Tipo de conta: Hedging
- Use um VPS para manter o EA funcionando 24/7 (obrigatório)
Instruções de configuração
- Adicione permissão no terminal para receber informações do mercado financeiro do nosso servidor analítico paveludoservice_com (captura).
- Método correto nº1: Execute o EA com configurações padrão em apenas um gráfico (captura).
- Método correto nº2: Remova a lista de símbolos nas configurações e execute o EA em 9 gráficos: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (captura).
- Método incorreto: Manter as configurações padrão e executar o EA em 9 gráficos separados (captura).
Os compradores são convidados a participar do grupo privado de usuários. Basta deixar um comentário na página do produto para solicitar acesso.
Se você deseja obter acesso gratuito de 21 dias ao MultiWay EA para ver seu desempenho em uma conta real, envie-me uma mensagem privada.
E muito importante:
Todo comprador do MultiWay EA tem a oportunidade de obter o LittleCrazy EA gratuitamente!
Se você já comprou o MultiWay EA e deseja acessar o LittleCrazy EA — envie-me uma mensagem privada e eu lhe direi como obtê-lo.
MultiWay EA is a smart and efficient automated trading system