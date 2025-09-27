GoldStream

4.5

O preço do GoldStream aumentará gradualmente a cada par de vendas. Se você deseja comprá-lo pelo preço que vê agora, este é o momento.

Desempenho Comprovado no XAUUSD

83.25% Taxa de Vitórias | 3.32 Fator de Lucro | 4.35% Máximo Drawdown

GoldStream oferece resultados consistentes na negociação de ouro por meio de detecção sistemática de entradas e gerenciamento disciplinado de riscos. Testado retrospectivamente em 209 negociações, este algoritmo alcançou 144.9% de lucro líquido enquanto manteve uma preservação excepcional de capital com apenas 4.35% de drawdown máximo.

Métricas de Backtest Verificadas:

  • Lucro Líquido Total: +144.9% no capital inicial
  • Negociações Lucrativas: 174 de 209 posições (83.25% de taxa de sucesso)
  • Fator de Lucro: 3.32 (para cada $1 perdido, $3.32 ganhos)
  • Fator de Recuperação: 17.29 (recuperação rápida de períodos adversos)
  • Razão Sharpe: 19.67 (retornos ajustados por risco excepcionais)
  • Máximo de Vitórias Consecutivas: 15 negociações

Estratégia Avançada para XAUUSD

O GoldStream opera com base em princípios de aceleração de momentum projetados especificamente para as características voláteis do ouro. O algoritmo identifica padrões de fluxo institucional e sinais de breakout de volatilidade em múltiplos timeframes, entrando em posições quando a probabilidade favorece fortemente o movimento direcional. Sistema de Detecção de Momentum: Algoritmos avançados monitoram fluxos de ordens incomuns e padrões de volume que precedem grandes movimentos no ouro. Quando o dinheiro institucional entra no mercado, o GoldStream se posiciona antes do reconhecimento varejista, capturando a fase de aceleração dos movimentos de preço.

  • Análise Multi-Timeframe: O sistema analisa simultaneamente gráficos M1, M5, M15 e H1, garantindo que os sinais de entrada se alinhem em diferentes horizontes temporais. Essa abordagem abrangente melhora significativamente a precisão das negociações e reduz sinais falsos.
  • Execução Baseada em Volatilidade: O tamanho da posição ajusta-se automaticamente com base na volatilidade atual do mercado, mantendo uma exposição de risco consistente, independentemente de o ouro se mover 200 ou 800 pontos por dia. Durante períodos de alta volatilidade, o algoritmo reduz a exposição enquanto mantém o potencial de lucro.

Gerenciamento Inteligente de Riscos

  • Sistema de Stop Loss Dinâmico: Níveis de stop ajustam-se automaticamente com base em padrões de volatilidade intradiária do ouro usando cálculos ATR. Isso impede saídas prematuras durante o ruído normal do mercado, enquanto protege contra movimentos adversos significativos.
  • Negociação Consciente de Sessões: O algoritmo reconhece padrões de comportamento distintos do ouro durante as sessões asiática, europeia e de Nova York, aplicando lógica específica de sessão para otimizar entradas e saídas com base em liquidez e atividade institucional.
  • Integração de Calendário Econômico: Filtragem de notícias integrada pausa automaticamente a negociação antes de anúncios econômicos importantes, protegendo posições de picos de volatilidade imprevisíveis que caracterizam o ouro durante eventos de notícias.
  • Controle de Espaçamento de Negociações: Mantém uma distância ótima entre negociações consecutivas, evitando o agrupamento de posições em condições de mercado voláteis que poderiam amplificar a exposição ao risco.

Adaptabilidade às Condições de Mercado

A taxa de vitórias consistente de 83.25% do GoldStream decorre de sua capacidade de adaptar a execução com base no ambiente de mercado:

  • Mercados em Tendência: Durante movimentos direcionais fortes, o algoritmo estende o tempo de retenção de posições e emprega stops trailing para maximizar a captura de lucros enquanto protege os ganhos.
  • Condições de Faixa: Em mercados em consolidação, o sistema foca em oportunidades de reversão à média e detecção de breakouts, aproveitando a tendência do ouro em respeitar níveis chave de suporte e resistência.
  • Gerenciamento de Alta Volatilidade: Durante eventos extremos de mercado, o sistema reduz temporariamente a exposição enquanto monitora condições ótimas de reentrada, mantendo um controle disciplinado de riscos.

Consistência de Desempenho

Análise de Distribuição de Negociações:

  • Posições Longas: 85.19% de taxa de sucesso (108 lucrativas de 126 negociações)
  • Posições Curtas: 81.19% de taxa de sucesso (101 lucrativas de 124 negociações)
  • Negociação Vencedora Média: $11.91
  • Negociação Perdedora Média: $17.58
  • Maior Vitória Individual: $42.85
  • O fator de lucro de 3.32 do algoritmo demonstra uma execução superior de risco-recompensa, enquanto o fator de recuperação de 17.29 mostra uma capacidade excepcional de superar qualquer período de negociação adverso.

Requisitos Técnicos

Configuração Recomendada:

  • Saldo Inicial Mínimo: $1,000
  • Par de Moedas: XAUUSD (Ouro vs USD)
  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Execução: Totalmente automatizada com análise em tempo real
  • Requisitos de Corretora: Preferível ECN com spreads baixos
  • Operação: O GoldStream não requer intervenção manual uma vez configurado. O algoritmo inclui execução automatizada de negociações, monitoramento de riscos em tempo real e registro completo de negociações para análise de desempenho.

Instalação e Suporte Pós-Venda

O sistema opera de forma independente com uso mínimo de recursos do sistema e execução estável em diferentes ambientes de corretoras. O GoldStream representa desempenho testado em negociação automatizada de ouro: 144.9% de lucro com 4.35% de drawdown máximo em 209 negociações executadas sistematicamente com 83.25% de precisão.

Comentários 7
megr5050
82
megr5050 2025.12.18 21:11 
 

Great EA overall! Profitable at all times. I understand that, just as in Formula 1, owning an expensive race car alone is never enough to win. Any EA requires basic trading knowledge and experience to be used effectively. In my experience, this EA performs best during high volatility when the stop loss is removed.

Violette
428
Violette 2025.12.07 13:30 
 

The best EA i have used so far. Since i bought, 100% profit and i use it also in prop firm as it has very small DD (this week on my prop firm account i did earn 1300€ with lot size 0.5) Thank you for this great product !

Jaimor Barossi
145
Jaimor Barossi 2025.11.18 01:24 
 

EA simple the best .

