Argos Fury
- Experts
- Aleksandar Prutkin
- Versão: 1.3
- Atualizado: 29 outubro 2025
- Ativações: 20
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado
Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek.
Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende.
Timeframe: H1
Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e é isso que a torna tão interessante. Se você está buscando abordagens inovadoras,
não deve ignorar este EA. É o primeiro do tipo nesta plataforma — e possivelmente o começo de uma nova era no trading automatizado.
Ao invés de depender de padrões fixos ou setups pré-definidos, este EA funciona de forma adaptativa. Ele reconhece e entende como o mercado está mudando
–e se ajusta em tempo real. Com foco em zonas de reversão e análise de pressão de preço, ele vai muito além das ferramentas convencionais.
Introdução ao Deep SeekDeep Seek é um modelo moderno de análise baseado em estruturas de dados avançadas.
Ele escaneia o mercado em tempo real, identifica padrões, avalia a volatilidade e lê nas entrelinhas — exatamente onde os indicadores clássicos param.
Deep Seek é especialmente eficaz em:
avaliar a força e fraqueza do mercado
identificar zonas de transição
adaptar-se às diferentes fases do mercado
|Sistema de IA
|Capacidade de Trading
|Análise de Dados
|Velocidade de Resposta
|Gestão de Risco
|Deep Seek
|Muito Alta
|Excelente
|Extremamente Rápida
|Excepcional
|ChatGPT-4
|Alta
|Muito Boa
|Rápida
|Boa
|ChatGPT-3.5
|Média
|Boa
|Média
|Média
|Google Bard
|Média
|Boa
|Rápida
|Boa
|Bing AI
|Média
|Boa
|Rápida
|Boa
(Estatísticas verificadas para avaliação de sistemas de IA)
Estratégia Dynamic Reversal Zoning
Esta estratégia se concentra nas chamadas Zonas de Liquidez — áreas onde o mercado tende a reverter.
O EA detecta zonas onde há acúmulo de pressão de preço ou quebra de momentum. Em vez de operar no escuro, ele espera por sinais claros nessas regiões.
Entradas precisas são realizadas por meio dos seguintes mecanismos:
- Detecção de zonas em tempo real
- Lógica de entrada com opção de reentrada
Combinação de estrutura de velas, volume e velocidade de movimento
Por que essa combinação é tão poderosa
Deep Seek fornece o contexto, a estratégia fornece o plano.
Enquanto EAs tradicionais tentam capturar o mercado com regras fixas, este EA une o melhor dos dois mundos:
- Deep Seek identifica quando uma zona é realmente relevante
- A estratégia decide como reagir a ela
O resultado: um EA flexível, que permanece claro mesmo em fases voláteis e encontra oportunidades onde outros saem do mercado.
Para quem este EA é indicado?
Seja você um trader de curto prazo ou de médio a longo prazo — este EA se adapta. É especialmente adequado para:
- Traders que valorizam entradas precisas
- Períodos de alta volatilidade
- Mercados que frequentemente entram em consolidação
This EA although makes very less trades compared to anything, it can still be profitable with proper risk management. Although, i do not believe it should be this high of a price atleast for now. I paid more for this EA than the current price. But regardless, it can be a good investment:)