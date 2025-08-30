Argos Fury

Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado

Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek.

Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende.

Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1

Alavancagem: mín. 1:30

Depósito: mín. $200

Símbolo: XAUUSD

Corretora: qualquer



Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e é isso que a torna tão interessante. Se você está buscando abordagens inovadoras,

não deve ignorar este EA. É o primeiro do tipo nesta plataforma — e possivelmente o começo de uma nova era no trading automatizado.

Ao invés de depender de padrões fixos ou setups pré-definidos, este EA funciona de forma adaptativa. Ele reconhece e entende como o mercado está mudando

–e se ajusta em tempo real. Com foco em zonas de reversão e análise de pressão de preço, ele vai muito além das ferramentas convencionais.





Introdução ao Deep Seek

Deep Seek é um modelo moderno de análise baseado em estruturas de dados avançadas.



Ele escaneia o mercado em tempo real, identifica padrões, avalia a volatilidade e lê nas entrelinhas — exatamente onde os indicadores clássicos param

.

Deep Seek é especialmente eficaz em:

avaliar a força e fraqueza do mercado

identificar zonas de transição

adaptar-se às diferentes fases do mercado

Sistema de IA Capacidade de Trading Análise de Dados Velocidade de Resposta Gestão de Risco Deep Seek Muito Alta Excelente Extremamente Rápida Excepcional ChatGPT-4 Alta Muito Boa Rápida Boa ChatGPT-3.5 Média Boa Média Média Google Bard Média Boa Rápida Boa Bing AI Média Boa Rápida Boa

(Estatísticas verificadas para avaliação de sistemas de IA)





Estratégia Dynamic Reversal Zoning

Esta estratégia se concentra nas chamadas Zonas de Liquidez — áreas onde o mercado tende a reverter.

O EA detecta zonas onde há acúmulo de pressão de preço ou quebra de momentum. Em vez de operar no escuro, ele espera por sinais claros nessas regiões.

Entradas precisas são realizadas por meio dos seguintes mecanismos:

Detecção de zonas em tempo real

Lógica de entrada com opção de reentrada

Combinação de estrutura de velas, volume e velocidade de movimento

Por que essa combinação é tão poderosa

Deep Seek fornece o contexto, a estratégia fornece o plano.

Enquanto EAs tradicionais tentam capturar o mercado com regras fixas, este EA une o melhor dos dois mundos:

Deep Seek identifica quando uma zona é realmente relevante

uma zona é realmente relevante A estratégia decide como reagir a ela

O resultado: um EA flexível, que permanece claro mesmo em fases voláteis e encontra oportunidades onde outros saem do mercado .