Growth Killer

5

Depois de anos de negociação manual comprovada e desenvolvimento, minhas Estratégias Avançadas agora estão disponíveis como Expert Advisors!

Apresentamos o Growth Killer EA – um sistema de negociação de nível profissional projetado para construção de portfólio, diversificação multiativo e gestão avançada de risco. Construído com foco na flexibilidade, este EA permite que os traders criem um portfólio de negociação completo com uma única ferramenta.

OPÇÃO SINGLE SHOT + GRADE (GRID) + RECUPERAÇÃO INTELIGENTE + FECHAMENTO PARCIAL + CONTROLE DE RISCO AVANÇADO. TOTALMENTE PERSONALIZÁVEL.

DESCONTO DE LANÇAMENTO – A cada 10 vendas = +50 USD no preço!
IMPORTANTE! Após a compra, por favor me envie uma mensagem privada para receber as instruções de configuração e os presets recomendados.

Principais Recursos:

  • Negociação Multi-Modo: Atue no modo single-shot (sem grade), ou ative o sistema avançado de grade com Recuperação Inteligente e Fechamento Parcial.
  • Flexibilidade da Grade: Escolha entre Ordens a Mercado ou Ordens Pendentes, defina passo da grade, níveis máximos, multiplicador de lote e condições de entrada.
  • Mecanismo de Fechamento Parcial: Sai progressivamente das operações com base em % do saldo, pips ou lucro total da grade. Reduz o drawdown e garante lucros gradualmente.
  • Sistema de Recuperação Inteligente: Redireciona parte do lucro do trailing stop para um buffer a fim de compensar futuras operações perdedoras. Uma rede de segurança adaptativa única.
  • Gestão Abrangente de Risco: Gerenciamento de capital por % de risco por operação, desligamento por drawdown máximo, limite de lote (absoluto ou baseado em multiplicador).
  • Tamanho Dinâmico de Lotes: A função Auto Lot adapta-se ao crescimento do saldo da conta respeitando os limites do corretor.
  • Opções de Trailing Stop: Totalmente configurável em início, passo e distância, para proteção adaptativa de lucros.
  • Filtro de Tendência: Limita as operações à direção do mercado usando filtro de média móvel (SMA/EMA, com período e timeframe personalizáveis).
  • Filtro de Tempo: Restringe a negociação a sessões específicas (horário do servidor).
  • Amigável ao Portfólio: Projetado para rodar em múltiplos pares e timeframes com Números Mágicos e Comentários independentes.

Configuração e Recomendações

  • Saldo Mínimo: 300 USD (maior é recomendado para uso com grade).
  • Corretoras Recomendadas: utilizar corretoras com spreads RAW e execução rápida (IC Markets, IC Trading ou similares).
  • Timeframes Recomendados: funciona em M15/H1, mas é flexível em diferentes pares e timeframes.
  • Para Prop Firms: recomendado máximo de 2% de risco por operação com controle rigoroso de drawdown.

Visão Geral dos Principais Parâmetros

  • Configurações de Entrada: Modo de confirmação (fechamento de vela vs instantâneo), tempo de espera entre operações.
  • Configurações de Negociação: Tamanho do lote (fixo/base), Stop Loss & Take Profit, Número Mágico, Comentário da Operação.
  • Auto Lot: Ajuste baseado no saldo, com limites mínimo e máximo.
  • Configurações da Grade: Ativar/Desativar, passo, níveis máximos, multiplicador de lotes, entradas por nova vela, tipo de grade, quantidade de ordens pendentes.
  • Fechamento da Grade: TP global, SL global, fechamento baseado em lucro.
  • Fechamento Parcial: % de volume a fechar, modo de disparo (Saldo % / Pips), lucro mínimo % ou pips.
  • Gestão de Risco: Modo de gerenciamento, % de risco por operação, modo/valor de lote máximo, proteção contra drawdown máximo.
  • Trailing Stop: Início, passo, distância.
  • Recuperação Inteligente: Ativar/Desativar, % de buffer, % mínimo de DD para disparar.
  • Filtro de Tendência: Método de média móvel, período, timeframe.
  • Filtro de Tempo: Hora de início/fim da sessão de negociação.

Uso e Suporte

O Growth Killer EA foi desenvolvido tanto para simplicidade plug-and-play quanto para customização profissional. Basta adicioná-lo ao gráfico, carregar um preset ou ajustar cada detalhe da sua estratégia. Eu forneço suporte completo, presets para os principais pares e atualizações contínuas. Backtests e otimizações são altamente recomendados para adaptar o EA às suas preferências de mercado.

Estarei constantemente apoiando e atualizando minha coleção de EAs.

Aviso de Risco:
A negociação envolve riscos. O desempenho passado não garante rentabilidade futura. Perdas são possíveis. Negocie apenas com dinheiro que você pode se dar ao luxo de perder.

Comentários 12
Mercier Guillaume Patrick
536
Mercier Guillaume Patrick 2025.12.03 12:49 
 

Good EA for the moment. I think it's good combo with Pivot Killer. Waiting in long term, but it's not a crazy EA like place 10 orders when launched. The entry are very clean.

Ron
625
Ron 2025.11.13 17:13 
 

Like it. Does what it suppose to do 😉

LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.11.09 20:15 
 

The developer is fantastic; always very attentive and responsive. He always inspired a lot of confidence in me. Growth Killer seems quite robust and has proven to be very versatile in backtesting. I've been running backtests for several days and should start testing it on a real account today.

Responder ao comentário