Depois de anos de negociação manual comprovada e desenvolvimento, minhas Estratégias Avançadas agora estão disponíveis como Expert Advisors!

Apresentamos o Growth Killer EA – um sistema de negociação de nível profissional projetado para construção de portfólio, diversificação multiativo e gestão avançada de risco. Construído com foco na flexibilidade, este EA permite que os traders criem um portfólio de negociação completo com uma única ferramenta.

OPÇÃO SINGLE SHOT + GRADE (GRID) + RECUPERAÇÃO INTELIGENTE + FECHAMENTO PARCIAL + CONTROLE DE RISCO AVANÇADO . TOTALMENTE PERSONALIZÁVEL.

DESCONTO DE LANÇAMENTO – A cada 10 vendas = +50 USD no preço!

IMPORTANTE! Após a compra, por favor me envie uma mensagem privada para receber as instruções de configuração e os presets recomendados.



Principais Recursos:

Negociação Multi-Modo: Atue no modo single-shot (sem grade), ou ative o sistema avançado de grade com Recuperação Inteligente e Fechamento Parcial.

Atue no (sem grade), ou ative o com Recuperação Inteligente e Fechamento Parcial. Flexibilidade da Grade: Escolha entre Ordens a Mercado ou Ordens Pendentes , defina passo da grade, níveis máximos, multiplicador de lote e condições de entrada.

Escolha entre ou , defina passo da grade, níveis máximos, multiplicador de lote e condições de entrada. Mecanismo de Fechamento Parcial: Sai progressivamente das operações com base em % do saldo, pips ou lucro total da grade. Reduz o drawdown e garante lucros gradualmente.

Sai progressivamente das operações com base em % do saldo, pips ou lucro total da grade. Reduz o drawdown e garante lucros gradualmente. Sistema de Recuperação Inteligente: Redireciona parte do lucro do trailing stop para um buffer a fim de compensar futuras operações perdedoras. Uma rede de segurança adaptativa única.

Redireciona parte do lucro do trailing stop para um buffer a fim de compensar futuras operações perdedoras. Uma rede de segurança adaptativa única. Gestão Abrangente de Risco: Gerenciamento de capital por % de risco por operação, desligamento por drawdown máximo, limite de lote (absoluto ou baseado em multiplicador).

Gerenciamento de capital por % de risco por operação, desligamento por drawdown máximo, limite de lote (absoluto ou baseado em multiplicador). Tamanho Dinâmico de Lotes: A função Auto Lot adapta-se ao crescimento do saldo da conta respeitando os limites do corretor.

A função Auto Lot adapta-se ao crescimento do saldo da conta respeitando os limites do corretor. Opções de Trailing Stop: Totalmente configurável em início, passo e distância, para proteção adaptativa de lucros.

Totalmente configurável em início, passo e distância, para proteção adaptativa de lucros. Filtro de Tendência: Limita as operações à direção do mercado usando filtro de média móvel (SMA/EMA, com período e timeframe personalizáveis).

Limita as operações à direção do mercado usando filtro de média móvel (SMA/EMA, com período e timeframe personalizáveis). Filtro de Tempo: Restringe a negociação a sessões específicas (horário do servidor).

Restringe a negociação a sessões específicas (horário do servidor). Amigável ao Portfólio: Projetado para rodar em múltiplos pares e timeframes com Números Mágicos e Comentários independentes.

Configuração e Recomendações

Saldo Mínimo: 300 USD (maior é recomendado para uso com grade).

Corretoras Recomendadas: utilizar corretoras com spreads RAW e execução rápida (IC Markets, IC Trading ou similares).

Timeframes Recomendados: funciona em M15/H1, mas é flexível em diferentes pares e timeframes.

Para Prop Firms: recomendado máximo de 2% de risco por operação com controle rigoroso de drawdown.

Visão Geral dos Principais Parâmetros

Configurações de Entrada: Modo de confirmação (fechamento de vela vs instantâneo), tempo de espera entre operações.

Modo de confirmação (fechamento de vela vs instantâneo), tempo de espera entre operações. Configurações de Negociação: Tamanho do lote (fixo/base), Stop Loss & Take Profit, Número Mágico, Comentário da Operação.

Tamanho do lote (fixo/base), Stop Loss & Take Profit, Número Mágico, Comentário da Operação. Auto Lot: Ajuste baseado no saldo, com limites mínimo e máximo.

Ajuste baseado no saldo, com limites mínimo e máximo. Configurações da Grade: Ativar/Desativar, passo, níveis máximos, multiplicador de lotes, entradas por nova vela, tipo de grade, quantidade de ordens pendentes.

Ativar/Desativar, passo, níveis máximos, multiplicador de lotes, entradas por nova vela, tipo de grade, quantidade de ordens pendentes. Fechamento da Grade: TP global, SL global, fechamento baseado em lucro.

TP global, SL global, fechamento baseado em lucro. Fechamento Parcial: % de volume a fechar, modo de disparo (Saldo % / Pips), lucro mínimo % ou pips.

% de volume a fechar, modo de disparo (Saldo % / Pips), lucro mínimo % ou pips. Gestão de Risco: Modo de gerenciamento, % de risco por operação, modo/valor de lote máximo, proteção contra drawdown máximo.

Modo de gerenciamento, % de risco por operação, modo/valor de lote máximo, proteção contra drawdown máximo. Trailing Stop: Início, passo, distância.

Início, passo, distância. Recuperação Inteligente: Ativar/Desativar, % de buffer, % mínimo de DD para disparar.

Ativar/Desativar, % de buffer, % mínimo de DD para disparar. Filtro de Tendência: Método de média móvel, período, timeframe.

Método de média móvel, período, timeframe. Filtro de Tempo: Hora de início/fim da sessão de negociação.

Uso e Suporte

O Growth Killer EA foi desenvolvido tanto para simplicidade plug-and-play quanto para customização profissional. Basta adicioná-lo ao gráfico, carregar um preset ou ajustar cada detalhe da sua estratégia. Eu forneço suporte completo, presets para os principais pares e atualizações contínuas. Backtests e otimizações são altamente recomendados para adaptar o EA às suas preferências de mercado.

Estarei constantemente apoiando e atualizando minha coleção de EAs.

Aviso de Risco:

A negociação envolve riscos. O desempenho passado não garante rentabilidade futura. Perdas são possíveis. Negocie apenas com dinheiro que você pode se dar ao luxo de perder.