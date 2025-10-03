Growth Killer
- Experts
- Pablo Dominguez Sanchez
- Versão: 2.71
- Atualizado: 24 outubro 2025
- Ativações: 5
Depois de anos de negociação manual comprovada e desenvolvimento, minhas Estratégias Avançadas agora estão disponíveis como Expert Advisors!
Apresentamos o Growth Killer EA – um sistema de negociação de nível profissional projetado para construção de portfólio, diversificação multiativo e gestão avançada de risco. Construído com foco na flexibilidade, este EA permite que os traders criem um portfólio de negociação completo com uma única ferramenta.
OPÇÃO SINGLE SHOT + GRADE (GRID) + RECUPERAÇÃO INTELIGENTE + FECHAMENTO PARCIAL + CONTROLE DE RISCO AVANÇADO. TOTALMENTE PERSONALIZÁVEL.
DESCONTO DE LANÇAMENTO – A cada 10 vendas = +50 USD no preço!
Principais Recursos:
- Negociação Multi-Modo: Atue no modo single-shot (sem grade), ou ative o sistema avançado de grade com Recuperação Inteligente e Fechamento Parcial.
- Flexibilidade da Grade: Escolha entre Ordens a Mercado ou Ordens Pendentes, defina passo da grade, níveis máximos, multiplicador de lote e condições de entrada.
- Mecanismo de Fechamento Parcial: Sai progressivamente das operações com base em % do saldo, pips ou lucro total da grade. Reduz o drawdown e garante lucros gradualmente.
- Sistema de Recuperação Inteligente: Redireciona parte do lucro do trailing stop para um buffer a fim de compensar futuras operações perdedoras. Uma rede de segurança adaptativa única.
- Gestão Abrangente de Risco: Gerenciamento de capital por % de risco por operação, desligamento por drawdown máximo, limite de lote (absoluto ou baseado em multiplicador).
- Tamanho Dinâmico de Lotes: A função Auto Lot adapta-se ao crescimento do saldo da conta respeitando os limites do corretor.
- Opções de Trailing Stop: Totalmente configurável em início, passo e distância, para proteção adaptativa de lucros.
- Filtro de Tendência: Limita as operações à direção do mercado usando filtro de média móvel (SMA/EMA, com período e timeframe personalizáveis).
- Filtro de Tempo: Restringe a negociação a sessões específicas (horário do servidor).
- Amigável ao Portfólio: Projetado para rodar em múltiplos pares e timeframes com Números Mágicos e Comentários independentes.
Configuração e Recomendações
- Saldo Mínimo: 300 USD (maior é recomendado para uso com grade).
- Corretoras Recomendadas: utilizar corretoras com spreads RAW e execução rápida (IC Markets, IC Trading ou similares).
- Timeframes Recomendados: funciona em M15/H1, mas é flexível em diferentes pares e timeframes.
- Para Prop Firms: recomendado máximo de 2% de risco por operação com controle rigoroso de drawdown.
Visão Geral dos Principais Parâmetros
- Configurações de Entrada: Modo de confirmação (fechamento de vela vs instantâneo), tempo de espera entre operações.
- Configurações de Negociação: Tamanho do lote (fixo/base), Stop Loss & Take Profit, Número Mágico, Comentário da Operação.
- Auto Lot: Ajuste baseado no saldo, com limites mínimo e máximo.
- Configurações da Grade: Ativar/Desativar, passo, níveis máximos, multiplicador de lotes, entradas por nova vela, tipo de grade, quantidade de ordens pendentes.
- Fechamento da Grade: TP global, SL global, fechamento baseado em lucro.
- Fechamento Parcial: % de volume a fechar, modo de disparo (Saldo % / Pips), lucro mínimo % ou pips.
- Gestão de Risco: Modo de gerenciamento, % de risco por operação, modo/valor de lote máximo, proteção contra drawdown máximo.
- Trailing Stop: Início, passo, distância.
- Recuperação Inteligente: Ativar/Desativar, % de buffer, % mínimo de DD para disparar.
- Filtro de Tendência: Método de média móvel, período, timeframe.
- Filtro de Tempo: Hora de início/fim da sessão de negociação.
Uso e Suporte
O Growth Killer EA foi desenvolvido tanto para simplicidade plug-and-play quanto para customização profissional. Basta adicioná-lo ao gráfico, carregar um preset ou ajustar cada detalhe da sua estratégia. Eu forneço suporte completo, presets para os principais pares e atualizações contínuas. Backtests e otimizações são altamente recomendados para adaptar o EA às suas preferências de mercado.
Estarei constantemente apoiando e atualizando minha coleção de EAs.
Aviso de Risco:
A negociação envolve riscos. O desempenho passado não garante rentabilidade futura. Perdas são possíveis. Negocie apenas com dinheiro que você pode se dar ao luxo de perder.
Good EA for the moment. I think it's good combo with Pivot Killer. Waiting in long term, but it's not a crazy EA like place 10 orders when launched. The entry are very clean.