Gold vs Bitcoin Arbitrage

Sinal ao vivo - https://www.mql5.com/en/signals/2348132





EA:

Corretoras recomendadas ao longo do tempo: IC Markets

Pares negociados: XAUUSD, BTCUSD

Símbolo para anexo: XAUUSD H1

Certifique-se de que os pares de moedas negociados foram adicionados à janela de Observação de Mercado !

Tipo de conta: ECN/Spread Bruto





Configurações de prefixo:

Se a sua corretora tiver um par de moedas com um prefixo de símbolo, por exemplo - XAUUSD_i

Em seguida, insira o prefixo nas configurações: " _i "





Arbitragem entre ouro e Bitcoin:

Essa estratégia se baseia em explorar as diferenças de preço entre esses ativos, embora eles normalmente atuem como "portos seguros" concorrentes, em vez de pares negociados diretamente. Os investidores buscam a desvalorização do ouro em relação ao Bitcoin (ou vice-versa) durante períodos de incerteza no mercado ou reversões de tendência, para comprar o ativo mais barato e vendê-lo a um preço mais alto. Alternativamente, eles negociam criptomoedas lastreadas em ouro (por exemplo, PAXG, XAUT) em diferentes plataformas para explorar as diferenças de preço entre o ouro (digital e físico), mas isso exige uma compreensão da volatilidade e dos riscos de ambos os lados.