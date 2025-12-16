Gold vs Bitcoin Arbitrage

5

O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin!

Ofertas disponíveis todos os dias!

Sinal ao vivo - https://www.mql5.com/en/signals/2348132


EA:

Corretoras recomendadas ao longo do tempo: IC Markets

Pares negociados: XAUUSD, BTCUSD

Símbolo para anexo: XAUUSD H1

Certifique-se de que os pares de moedas negociados foram adicionados à janela de Observação de Mercado !

Tipo de conta: ECN/Spread Bruto


Configurações de prefixo:

Se a sua corretora tiver um par de moedas com um prefixo de símbolo, por exemplo - XAUUSD_i

Em seguida, insira o prefixo nas configurações: " _i "


Arbitragem entre ouro e Bitcoin:

Essa estratégia se baseia em explorar as diferenças de preço entre esses ativos, embora eles normalmente atuem como "portos seguros" concorrentes, em vez de pares negociados diretamente. Os investidores buscam a desvalorização do ouro em relação ao Bitcoin (ou vice-versa) durante períodos de incerteza no mercado ou reversões de tendência, para comprar o ativo mais barato e vendê-lo a um preço mais alto. Alternativamente, eles negociam criptomoedas lastreadas em ouro (por exemplo, PAXG, XAUT) em diferentes plataformas para explorar as diferenças de preço entre o ouro (digital e físico), mas isso exige uma compreensão da volatilidade e dos riscos de ambos os lados.


Comentários
Forester82
34
Forester82 2025.12.25 10:48 
 

It works beautifully. I started with 400 and then it makes 0.04 lots. Every $100 increases by 0.01 lots. I already earned $25 in two days, steady and smart.

kazuto19851126
135
kazuto19851126 2025.12.27 12:38 
 

Since no SL (Stop Loss) is set, there is a risk of losing everything in a single event. While the description mentions arbitrage, it doesn't sit right with me because positions are held long enough to accrue swaps. Furthermore, the developer's credibility is questionable, as they claim 'one-week-only sales' but never actually raise the price.

Forester82
34
Forester82 2025.12.25 10:48 
 

It works beautifully. I started with 400 and then it makes 0.04 lots. Every $100 increases by 0.01 lots. I already earned $25 in two days, steady and smart.

