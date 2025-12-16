Gold vs Bitcoin Arbitrage
- Anton Zverev
- Versão: 1.3
- Atualizado: 24 dezembro 2025
- Ativações: 20
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin!
Ofertas disponíveis todos os dias!
Sinal ao vivo - https://www.mql5.com/en/signals/2348132
EA:
Corretoras recomendadas ao longo do tempo: IC Markets
Pares negociados: XAUUSD, BTCUSD
Símbolo para anexo: XAUUSD H1
Certifique-se de que os pares de moedas negociados foram adicionados à janela de Observação de Mercado !
Tipo de conta: ECN/Spread Bruto
Configurações de prefixo:
Se a sua corretora tiver um par de moedas com um prefixo de símbolo, por exemplo - XAUUSD_i
Em seguida, insira o prefixo nas configurações: " _i "
Arbitragem entre ouro e Bitcoin:
Essa estratégia se baseia em explorar as diferenças de preço entre esses ativos, embora eles normalmente atuem como "portos seguros" concorrentes, em vez de pares negociados diretamente. Os investidores buscam a desvalorização do ouro em relação ao Bitcoin (ou vice-versa) durante períodos de incerteza no mercado ou reversões de tendência, para comprar o ativo mais barato e vendê-lo a um preço mais alto. Alternativamente, eles negociam criptomoedas lastreadas em ouro (por exemplo, PAXG, XAUT) em diferentes plataformas para explorar as diferenças de preço entre o ouro (digital e físico), mas isso exige uma compreensão da volatilidade e dos riscos de ambos os lados.
It works beautifully. I started with 400 and then it makes 0.04 lots. Every $100 increases by 0.01 lots. I already earned $25 in two days, steady and smart.