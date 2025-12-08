X Fusion AI

5

X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural

Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado.
O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD.

Demonstração de funcionamento

Desempenho em conta real

Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações.
Muito obrigado pelo seu apoio.

1. Visão Geral

X Fusion AI é um sistema automatizado de negociação que combina conceitos clássicos e comprovados com um mecanismo adaptativo semelhante a redes neurais.
O sistema não tenta prever preços futuros; ele avalia as condições de mercado e ajusta sua lógica interna conforme necessário.

O foco principal inclui:

  • Adaptação a diferentes ambientes de mercado

  • Manutenção da consistência operacional

  • Controle de risco de rebaixamento

  • Filtragem de entradas de baixa qualidade e ruído excessivo

O objetivo é responder ao fluxo de mercado e a mudanças estruturais, em vez de depender de padrões fixos.

2. Sinais ao Vivo (Dentro do MQL5)

O desempenho pode ser acompanhado através dos seguintes sinais no MQL5:

Sinal principal:
https://www.mql5.com/en/signals/2347683

Recomenda-se que os usuários revisem os sinais e realizem seus próprios testes para avaliar as características do sistema.

3. Símbolos e Ambiente Recomendados

Símbolos recomendados: GBPUSD, EURUSD
Período: M15

Depósito mínimo aproximado:

  • Estratégia 1: cerca de 500 USD

  • Estratégia 2: cerca de 1 000 USD

Um saldo a partir de 2 000 USD é geralmente mais confortável para uso contínuo.

    Tipo de conta: ECN / RAW / contas de baixo spread
    Ambiente: VPS estável recomendado.

    4. Guia Rápido

    1. Anexe o EA ao gráfico GBPUSD ou EURUSD no período M15.

    2. Ative a negociação automatizada no terminal.

    3. Escolha o modo de estratégia (Estratégia 1 ou 2).

    4. Utilize as configurações padrão enquanto se familiariza com o sistema.

    5. O EA está funcionando corretamente quando exibe "RUNNING" sem erros.

    É recomendável testar primeiro em conta demo ou com risco reduzido.

    5. Lógica Principal: Adaptação Neural e Arquitetura Híbrida

    Lógica Adaptativa

    O sistema ajusta seus componentes internos com base na estrutura do mercado, possibilitando:

    • Reação a mudanças no comportamento do mercado

    • Identificação de tendência, consolidação e alta volatilidade

    • Filtragem de rompimentos duvidosos

    • Comportamento mais conservador em condições extremas

    Estrutura Híbrida

    O sistema integra conceitos consolidados:

    • Filtros de tendência e momentum

    • Entradas baseadas em correções

    • Detecção de compressão e rompimento

    • Filtros estruturais de máximas e mínimas

    • Análise de volatilidade

    A combinação desses elementos adapta-se às condições atuais do mercado.

    6. Gestão de Risco

    Inclui vários mecanismos internos:

    • Stop loss e take profit dinâmicos

    • Proteção contra sequências de perdas

    • Função de break-even e trailing

    • Redução de atividade em volatilidade extrema

    • Filtro básico para notícias

    • Modos de proteção de capital em múltiplas camadas

    7. Base de Dados e Testes

    Desenvolvimento baseado em:

    • Cerca de 10 anos de dados tick

    • Testes de estresse em múltiplos regimes

    • Testes em todos os horários, incluindo eventos econômicos

    • Foco em comportamento realista, não em otimização excessiva

    8. Preço e Atualizações

    O sistema está disponível por preço introdutório.
    Atualizações futuras são fornecidas gratuitamente através do MQL5.

    9. Suporte (Exclusivamente pelo MQL5)

    Suporte inclui:

    • Instalação

    • Explicação de parâmetros

    • Configurações de exemplo

    Perfil do autor:
    https://www.mql5.com/en/users/walter2008

    10. Aviso de Risco

    Negociação em Forex e CFDs envolve riscos significativos.
    Resultados passados não garantem desempenho futuro.

    Antes de operar:

    • Teste em conta demo

    • Ajuste o risco conforme sua tolerância

    • Monitore o desempenho regularmente


    Comentários 9
    gigi69
    173
    gigi69 2025.12.26 10:17 
     

    I'm using in live account for a short time but so far it has always made a profit, I prefer to use only strategy 1 which is less risky, I will send updates in the future. Thanks to the seller always available and kind

    Ranjeet
    89
    Ranjeet 2025.12.19 15:43 
     

    Before buying X Fusion EA, I backtested it and got very good results without any delay immediately bought. I’ve only been using it for the last 2 days, but it’s already performing well and giving good results. The seller is also very helpful and responds quickly to every query. Highly recommended.

    printgold
    114
    printgold 2025.12.19 01:54 
     

    I installed this X Fusion EA about a week and the EA run very well and save. I have written to author and the author sent me the set file and manual. I am very happy find and running this Expert Adviser. Five Star for this product and the services. Thanks Author for the Great Product.

    Produtos recomendados
    Survivor
    Pavel Nikiforov
    Experts
    Название советника : Survivor  (есть расширенная версия: https://www.mql5.com/ru/market/product/36530 ) Валютные пары : USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, XAUUSD, EURCHF Рекомендованная валютная пара : USDJPY Таймфрейм : М5 Время торговли : круглосуточно Описание : Трендовый  советник с возможностью мартингейла и построением сетки ордеров. В советнике используются три группы аналогичных сигналов для открытия, закрытия и дополнительных сделок. При наличии тренда(определяется МА) ловится отс
    FREE
    Synthesis X Neural EA
    Thanaporn Sungthong
    Experts
    Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
    Alphabet AI MT5
    Sergei Pomytkin
    3.43 (7)
    Experts
    O Alphabet AI é um consultor que trabalha com a estratégia de reversão à média — ou seja, utiliza a propriedade natural dos mercados de regressar aos seus valores médios após fortes desvios. O algoritmo analisa constantemente o preço atual do ativo, comparando-o com os níveis médios calculados. Quando o preço se desvia significativamente do seu valor médio, o consultor interpreta isso como um sinal de ação: quando o limite superior é excedido, abre posições curtas, esperando uma descida do preç
    Ultimate Arbitrage Machines
    Themichl LLC
    3 (1)
    Experts
    The Ultimate Arbitrage Machines EA is a professional-grade solution designed for both statistical and triangular arbitrage in forex markets. This EA adaptively captures mean-reversion opportunities while employing robust risk controls. It features dynamic threshold adjustment, adaptive risk management, multi-strategy execution, and real-time market adaptation. The EA auto-calibrates Z-Score parameters, intelligently positions TP/SL, and uses multi-factor position sizing. It detects both statist
    FREE
    Skyway breakout scalping
    Patel Manojkumar
    Experts
    skyway traders provides copy tradding , algo service and course this algo is based on breakout strategy with trailing stoploss which is best feature of this algo you can use on eurusd with default setting and you may change the 400tp points and set 10% risk of per trade msg me for discound or get more details about algo  telegram id- @pb150817 A breakout represents a price movement after a period of consolidation, often characterized by increasing volume and volatility. Basically, trader
    MasterEA trustfultrading
    Tobias Christian Witzigmann
    5 (1)
    Experts
    Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
    AI DeepLayer Dynamics MT5
    Peter Robert Grange
    3.31 (13)
    Experts
    DeepLayer Dynamics Scalper Neural Multissímbolo com Núcleo Adaptativo de Quatro Estratégias DeepLayer Dynamics representa uma nova geração da série Dynamics — um Expert Advisor avançado baseado em lógica algorítmica sofisticada e arquitetura multissímbolo. Opera simultaneamente com os seguintes 10 instrumentos: XAUUSD, GBPUSD, US500, USDJPY, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, XAGUSD, AUDCHF. O sistema combina uma lógica de scalping precisa com capacidade de adaptação em tempo real às mudanças nas
    Nexoria
    Daniel Suk
    5 (1)
    Experts
    In every market kingdom there are countless noisy peasants of indicators, but only a few queens that quietly rule the order flow – Nexoria is built to be one of them. ​ This fully automated trading system doesn’t beg the market for scraps; it demands structure, reading raw price action and volatility to decide when to strike and when to stand aside. ​ Nexoria watches closed candles like a cold‑eyed monarch, hunting for real impulses, breakouts and clean pullbacks instead of random flickers. ​ A
    FREE
    Night Hunter Pro MT5
    Valeriia Mishchenko
    3.92 (37)
    Experts
    EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
    Bollinger Heiken Ichimoku impulsion 2 X
    Sylvestre Setufa Djagbavi
    Experts
    General Idea of the Strategy This strategy is built on a simple yet remarkably effective logic: trading market impulses in the direction of the main trend, by combining the power of Ichimoku Cloud and Bollinger Bands.The robot does not try to catch every price movement — instead, it focuses on significant breakouts, where volatility explodes and the dominant trend is clearly established. Operating Logic The system relies on two key technical pillars: Bollinger Bands detect moments of volatility
    Tyr AI
    Nestor Alejandro Chiariello
    Experts
    Olá traders, eu projetei esta ferramenta com resultados reais rigorosamente, ferramenta baseada em várias das minhas estratégias anteriores, adaptando-a ao mercado Forex, Tyr AI, com o poder do Deus da ordem, um sistema neural de aprendizado de máquina baseado em IA para fazer uma análise profunda do mercado de scalping um EA sólido para lidar bem com o mercado oficial EURUSD, analisando o mercado para fazer entradas em níveis profissionais sem hedge, sem martin, Scalping de IA profissional com
    Grid Machine MT5
    Ivan Grachev
    4.05 (44)
    Experts
    EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
    FREE
    Grid Beast
    Irina Selezneva
    Experts
    Prezados Senhoras e Senhores, Temos o prazer de apresentar nossa avançada tecnologia de aprendizado de máquina projetada para negociações bem-sucedidas no mercado FOREX. Nossos especialistas em finanças e aprendizado profundo desenvolveram uma estratégia de reversão à média para o par de moedas EURGBP, que demonstra uma melhoria de 10 vezes no desempenho em comparação com sistemas tradicionais baseados em indicadores. Nossa estratégia usa exclusivamente preços e seus derivados como característi
    Steady Runner NP EA
    Theo Robert Gottwald
    2.5 (2)
    Experts
    Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
    FREE
    PZ Goldfinch Scalper EA MT5
    PZ TRADING SLU
    3.33 (49)
    Experts
    Esta é a iteração mais recente do meu famoso scalper, Goldfinch EA, publicado pela primeira vez há quase uma década. Ele amplia o mercado em expansões súbitas de volatilidade que ocorrem em curtos períodos de tempo: assume e tenta capitalizar a inércia no movimento dos preços após uma súbita aceleração dos preços. Esta nova versão foi simplificada para permitir que o profissional use o recurso de otimização do testador facilmente para encontrar os melhores parâmetros de negociação. [ Guia de ins
    FREE
    Grid Averaging Pro MT5
    Mean Pichponreay
    Experts
    Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
    Horse Rider
    Nikolas Berta
    Experts
    Horse Rider — A Simple Trend-Following EA for Swing Trading  No martingale. No arbitrage. No grid. No high-frequency trading. This expert advisor offers a clean, focused approach to trend-following without unnecessary complexity. Horse Rider is designed for swing trading, emphasizing large wins and controlled losses. Its foundation is built for adaptability and consistency across varying market conditions. While originally developed with prop firm environments in mind, Horse Rider suits a wid
    Pullback ATR
    Sergio Tiscar Ortega
    2 (1)
    Experts
    Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
    FREE
    Rsi Cloud PullBack
    Sylvestre Setufa Djagbavi
    Experts
    Do you want trading robots? Read this: Before investing in a trading robot, take a moment to understand what it entails. Trading is a game of probabilities. No one can guarantee a profit on every trade or every month. What truly matters is long-term profitability.  If you can't accept that, there's no point in buying my robot. Go find another job.  Don’t buy a robot based solely on its price or popularity on a platform. An expensive bot isn’t necessarily profitable.  Even with a profitable robot
    RoundLock EA MT5
    AW Trading Software Limited
    Experts
    O Round Lock é um consultor inteligente com bloqueio dinâmico de posições. O Round Lock é um consultor inteligente com a função de bloqueio dinâmico de posições, um consultor de negociação avançado que implementa uma estratégia de bloqueio de ordens bidirecional com crescimento gradual de posições e adaptação dinâmica ao mercado . Vantagens da fechadura redonda: Controle de risco por meio de bloqueio de posição, Crescimento dinâmico de volumes em áreas de tendência do mercado, Configurações de
    Revera
    Anton Kondratev
    4 (2)
    Experts
    REVERA EA   é uma ferramenta aberta, flexível, totalmente automatizada e multifacetada, multimoeda, para identificar vulnerabilidades no mercado de EURUSD + AUDUSD + AUDCAD! Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network ,     Not       Arbitrage . Default     Settings for One Сhart     EURUSD M15 GUIA REVERA Sinais Reembolso do corretor de comissão Atualizações Meu Blog Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price
    EURUSD 1min scalper
    Catalin Adelin Iovan
    Experts
    Features An amazing scalper created for EURUSD 1 min time frame. Compared to the 5 min version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , this one is a higher risk/ reward . Just like the 5 min version, this one needed more than 500h of optimization . It was made in mind for IC markets MQL5 platform, an adapted for their data, but I suppose it must works on other brookers as well. I will also publish soon the MT4 version for IC markets as well. Description Strategy is made fro
    EA139 MultiFX RSI Guardian MT5
    Jose Francisco Flores Rojas
    Experts
    MultiFX RSI Guardian   is a powerful and intelligent Expert Advisor (EA) designed for traders who want to combine   precision entries based on RSI levels   with the flexibility of an   adaptive grid recovery strategy . This EA monitors   overbought and oversold market conditions   in real-time. Trades are entered when the RSI crosses a   configurable threshold , allowing you to adapt the bot to different pairs and market environments.   Key Features:   Configurable RSI Period and Thresholds
    ForexM
    Marius Civilis
    Experts
    ForexM Negociação Totalmente Automatizada EA ForexM EA negocia ações de acordo com análise de mercado profissional em tempo real. Todas as ordens colocadas são do tipo de execução de mercado e bem ponderadas devido ao trabalho em tempo real dos analistas de mercado. A EA vem com as configurações iniciais mais bem avaliadas e pronta para usar. Características: - Negociação totalmente automatizada. - Gerenciamento de riscos. - Funciona em qualquer número de instrumentos simultaneamente. - Sem D
    Rebote en Bandas
    Carlos Alfonso Barboza Espinoza
    Experts
    In this product, a trading strategy is used with one of the indicators commonly used in the market, this in conjunction with a solid experience of the market in which the possible change in trend due to the touch of the Bollinger bands is observed. The candles in turn have to behave in such a way that it is understood that the trend will change due to its composition. On the other hand, the Take Profit as well as the Stop Loss will not have to be positioned since the algorithm is designed so tha
    Xgrid Scalper MT5
    Prafull Manohar Nikam
    Experts
    This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
    EA Gold Reaper MT5
    Amazing Traders
    Experts
    Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
    MAM White
    Matei-Alexandru Mihai
    4 (1)
    Experts
    Overview MAM White MT5 is an Expert Advisor for major indices (e.g., US500, NAS100, GER40). It combines trend-confirmed entries (EMA alignment) with volatility filters and an adaptive trailing module. No martingale and no uncontrolled averaging. What it does Enables trading only when fast/slow EMA alignment and volatility conditions agree One-sided, disciplined positioning; ATR-aware trailing and optional partial exits Broker safety checks (stop/freeze levels, margin, volume) before order acti
    FREE
    TrendWave Navigator
    Michael Kolawole Shodimu
    Experts
    Title: TrendWave Navigator – Multi-Timeframe Trend-Following EA Short Description: Catch strong market trends with precision! Trades Forex majors and XAUUSD using H1 trend detection and M15 pullback entries. Smart risk management with low drawdown. Full Description Overview: TrendWave Navigator is a professional multi-timeframe Expert Advisor that captures sustained directional moves while filtering out choppy market noise. Optimized for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, and XAUUSD (Gold). Ideal for tr
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Experts
    Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
    Os compradores deste produto também adquirem
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experts
    Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.66 (38)
    Experts
    AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Experts
    SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Experts
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Experts
    Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (10)
    Experts
    SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Experts
    Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experts
    Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experts
    Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Experts
    Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Experts
    Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experts
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Experts
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experts
    Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experts
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experts
    PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experts
    PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experts
    Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Experts
    Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experts
    A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Experts
    How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Experts
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Experts
    Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Experts
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Experts
    AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Experts
    Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (26)
    Experts
    Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Experts
    ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Experts
    IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
    Mais do autor
    TrendyFollow FX MT4
    Chen Jia Qi
    3.67 (3)
    Experts
    **Introduction** We are excited to introduce our latest MT4 EA, a powerful forex trading tool based on neural network learning. It draws on the training pattern of CHATGPT. It has learned from over a decade of historical data through neural network machine learning, so the results are very good. Live trading signal **Neural Network Learning** This EA is capable of continuously learning and adapting to market changes, providing you with the best trading decisions. However, the future does not al
    TrendMaster FX MT4
    Chen Jia Qi
    4.44 (16)
    Experts
    The MT5 version : TrendMaster FX MT5   Atualmente, há uma promoção de teste para o nosso EA. Após a compra, entre em contato conosco para obter acesso ao "Gold Garden" ou "AI TradingVision GPX". Para mais informações, por favor entre em contato conosco. Pares de moedas recomendados: GBP/USD (GBPUSD) USD/CAD (USDCAD) EUR/USD (EURUSD) Configurações de risco: Para traders agressivos, o risco máximo é definido em 0,15. Para traders mais conservadores, especialmente aqueles com maior capital, recome
    Gold Garden MT4
    Chen Jia Qi
    5 (3)
    Experts
    O aprendizado profundo está remodelando o comércio de ouro, e assistentes inteligentes, como jardineiros, cuidam de jardins de negociação. O "Gold Garden" EA emprega tecnologia inteligente de aprendizado profundo e 20 anos de treinamento de dados para melhorar significativamente o desempenho da estratégia. Com ele, o trading se torna mais fácil e inteligente. Vamos nos unir para iniciar a era do trading inteligente e transformar o trading em um jardim de felicidade. Este será o seu exclusivo Gol
    RangeMaster FX MT4
    Chen Jia Qi
    Experts
    EA Introduction The EA we have carefully crafted was previously an internal proprietary stable strategy tool. It focuses on capturing market patterns specific to time zones, standing out with high-frequency orders and a robust win rate, suitable for flexible traders with small capital. Whether from backtesting or live trading perspectives, it has demonstrated excellent stability, making it particularly suitable for users who wish to gradually accumulate profits in the forex market. We speak wi
    TrendyFollow FX
    Chen Jia Qi
    4.15 (13)
    Experts
    We have added real-time computing power support for EURUSD, and now its live performance is better. The EA will automatically adjust the parameters and cannot be changed. Currently, we recommend using GBPUSD, with EURUSD as the second choice. Other currency pairs do not have real-time computing power support and are not recommended for use at this time. In the future, we will add currency pairs that support real-time calculations. you can currently use the default settings as they are. Live tra
    TrendMaster FX
    Chen Jia Qi
    4.19 (77)
    Experts
    The MT4 version : TrendMaster FX MT4   Atualmente, há uma promoção de teste para o nosso EA. Após a compra, entre em contato conosco para obter acesso ao "Gold Garden" ou "AI TradingVision GPX". Para mais informações, por favor entre em contato conosco . Pares de moedas recomendados: GBP/USD (GBPUSD) USD/CAD (USDCAD) Configurações de risco: Para traders agressivos, o risco máximo é definido em 0,15. Para traders mais conservadores, especialmente aqueles com maior capital, recomenda-se ajustar a
    TradesPlotter MT5
    Chen Jia Qi
    Indicadores
    Let me introduce our ProfitPlotter indicator We are developing a technical indicator best suited for analyzing trading performance. It can display statistics of all currency pairs and trades of different magic numbers categorized on the same chart. You can specify the time range, magic number, specific currency pairs or profit statistic curves of all currency pairs for analysis. You can also click to jump to order positions and view order details, which greatly improves the usage experience. Mai
    RangeMaster FX MT5
    Chen Jia Qi
    Experts
    Introdução ao EA Este EA que desenvolvemos meticulosamente foi anteriormente uma ferramenta estratégica estável de uso interno. Concentra-se em capturar padrões de mercado específicos de fusos horários, destacando-se por ordens de alta frequência e uma taxa de sucesso robusta, ideal para traders flexíveis com pequeno capital. Tanto da perspectiva de backtesting quanto de trading ao vivo, demonstra excelente estabilidade, especialmente adequado para usuários que desejam acumular ganhos gradualme
    GoldMasterFusion MT5
    Chen Jia Qi
    3.67 (3)
    Experts
    【Assistente Inteligente para Negociação de Ouro - Fusão do Clássico e Inovação】 Visão Geral do Produto Este EA foi meticulosamente desenvolvido para XAUUSD, combinando teoria clássica de negociação quantitativa com métodos modernos de análise técnica. Através da análise profunda da microestrutura do mercado e padrões de comportamento de preços, fornece aos traders uma solução completa de negociação automatizada. Após a compra, entre em contato conosco através
    Filtro:
    gigi69
    173
    gigi69 2025.12.26 10:17 
     

    I'm using in live account for a short time but so far it has always made a profit, I prefer to use only strategy 1 which is less risky, I will send updates in the future. Thanks to the seller always available and kind

    Chen Jia Qi
    10610
    Resposta do desenvolvedor Chen Jia Qi 2025.12.26 10:32
    Thank you for your feedback, gigi69! 🙏 Glad Strategy 1 is working well for you. Feel free to reach out anytime if you need help!
    zubenel
    115
    zubenel 2025.12.22 13:03 
     

    O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

    Chen Jia Qi
    10610
    Resposta do desenvolvedor Chen Jia Qi 2025.12.22 14:25
    Thank you for your purchase and support! I've just sent you a private message with the user manual and setup guide. Please check. If you have any questions, feel free to ask anytime!
    18410
    64
    18410 2025.12.20 16:34 
     

    O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

    Ranjeet
    89
    Ranjeet 2025.12.19 15:43 
     

    Before buying X Fusion EA, I backtested it and got very good results without any delay immediately bought. I’ve only been using it for the last 2 days, but it’s already performing well and giving good results. The seller is also very helpful and responds quickly to every query. Highly recommended.

    printgold
    114
    printgold 2025.12.19 01:54 
     

    I installed this X Fusion EA about a week and the EA run very well and save. I have written to author and the author sent me the set file and manual. I am very happy find and running this Expert Adviser. Five Star for this product and the services. Thanks Author for the Great Product.

    Gorazd Trauner
    1032
    Gorazd Trauner 2025.12.16 09:07 
     

    O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

    jorge sanchez
    204
    jorge sanchez 2025.12.16 01:06 
     

    So far, the EA is working great; it does what it promises.

    muse211
    346
    muse211 2025.12.11 16:48 
     

    i think the bot does what it promises

    Cai Kun Yi
    287
    Cai Kun Yi 2025.12.09 08:56 
     

    O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

    Responder ao comentário