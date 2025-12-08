X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural

1. Visão Geral

X Fusion AI é um sistema automatizado de negociação que combina conceitos clássicos e comprovados com um mecanismo adaptativo semelhante a redes neurais.

O sistema não tenta prever preços futuros; ele avalia as condições de mercado e ajusta sua lógica interna conforme necessário.

O foco principal inclui:

Adaptação a diferentes ambientes de mercado

Manutenção da consistência operacional

Controle de risco de rebaixamento

Filtragem de entradas de baixa qualidade e ruído excessivo

O objetivo é responder ao fluxo de mercado e a mudanças estruturais, em vez de depender de padrões fixos.

2. Sinais ao Vivo (Dentro do MQL5)

O desempenho pode ser acompanhado através dos seguintes sinais no MQL5:

Sinal principal:

https://www.mql5.com/en/signals/2347683

Recomenda-se que os usuários revisem os sinais e realizem seus próprios testes para avaliar as características do sistema.

3. Símbolos e Ambiente Recomendados

Símbolos recomendados: GBPUSD, EURUSD

Período: M15

Depósito mínimo aproximado:

Estratégia 1: cerca de 500 USD

Estratégia 2: cerca de 1 000 USD

Um saldo a partir de 2 000 USD é geralmente mais confortável para uso contínuo.

Tipo de conta: ECN / RAW / contas de baixo spread

Ambiente: VPS estável recomendado.

4. Guia Rápido

Anexe o EA ao gráfico GBPUSD ou EURUSD no período M15. Ative a negociação automatizada no terminal. Escolha o modo de estratégia (Estratégia 1 ou 2). Utilize as configurações padrão enquanto se familiariza com o sistema. O EA está funcionando corretamente quando exibe "RUNNING" sem erros.

É recomendável testar primeiro em conta demo ou com risco reduzido.

5. Lógica Principal: Adaptação Neural e Arquitetura Híbrida

Lógica Adaptativa

O sistema ajusta seus componentes internos com base na estrutura do mercado, possibilitando:

Reação a mudanças no comportamento do mercado

Identificação de tendência, consolidação e alta volatilidade

Filtragem de rompimentos duvidosos

Comportamento mais conservador em condições extremas

Estrutura Híbrida

O sistema integra conceitos consolidados:

Filtros de tendência e momentum

Entradas baseadas em correções

Detecção de compressão e rompimento

Filtros estruturais de máximas e mínimas

Análise de volatilidade

A combinação desses elementos adapta-se às condições atuais do mercado.

6. Gestão de Risco

Inclui vários mecanismos internos:

Stop loss e take profit dinâmicos

Proteção contra sequências de perdas

Função de break-even e trailing

Redução de atividade em volatilidade extrema

Filtro básico para notícias

Modos de proteção de capital em múltiplas camadas

7. Base de Dados e Testes

Desenvolvimento baseado em:

Cerca de 10 anos de dados tick

Testes de estresse em múltiplos regimes

Testes em todos os horários, incluindo eventos econômicos

Foco em comportamento realista, não em otimização excessiva

8. Preço e Atualizações

O sistema está disponível por preço introdutório.

Atualizações futuras são fornecidas gratuitamente através do MQL5.

9. Suporte (Exclusivamente pelo MQL5)

Suporte inclui:

Instalação

Explicação de parâmetros

Configurações de exemplo

Perfil do autor:

https://www.mql5.com/en/users/walter2008

10. Aviso de Risco

Negociação em Forex e CFDs envolve riscos significativos.

Resultados passados não garantem desempenho futuro.

Antes de operar: