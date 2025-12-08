X Fusion AI
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural
1. Visão Geral
X Fusion AI é um sistema automatizado de negociação que combina conceitos clássicos e comprovados com um mecanismo adaptativo semelhante a redes neurais.
O sistema não tenta prever preços futuros; ele avalia as condições de mercado e ajusta sua lógica interna conforme necessário.
O foco principal inclui:
-
Adaptação a diferentes ambientes de mercado
-
Manutenção da consistência operacional
-
Controle de risco de rebaixamento
-
Filtragem de entradas de baixa qualidade e ruído excessivo
O objetivo é responder ao fluxo de mercado e a mudanças estruturais, em vez de depender de padrões fixos.
2. Sinais ao Vivo (Dentro do MQL5)
O desempenho pode ser acompanhado através dos seguintes sinais no MQL5:
Sinal principal:
https://www.mql5.com/en/signals/2347683
Recomenda-se que os usuários revisem os sinais e realizem seus próprios testes para avaliar as características do sistema.
3. Símbolos e Ambiente Recomendados
Símbolos recomendados: GBPUSD, EURUSD
Período: M15
Depósito mínimo aproximado:
-
Estratégia 1: cerca de 500 USD
-
Estratégia 2: cerca de 1 000 USD
Um saldo a partir de 2 000 USD é geralmente mais confortável para uso contínuo.
Tipo de conta: ECN / RAW / contas de baixo spread
Ambiente: VPS estável recomendado.
4. Guia Rápido
-
Anexe o EA ao gráfico GBPUSD ou EURUSD no período M15.
-
Ative a negociação automatizada no terminal.
-
Escolha o modo de estratégia (Estratégia 1 ou 2).
-
Utilize as configurações padrão enquanto se familiariza com o sistema.
-
O EA está funcionando corretamente quando exibe "RUNNING" sem erros.
É recomendável testar primeiro em conta demo ou com risco reduzido.
5. Lógica Principal: Adaptação Neural e Arquitetura Híbrida
Lógica Adaptativa
O sistema ajusta seus componentes internos com base na estrutura do mercado, possibilitando:
-
Reação a mudanças no comportamento do mercado
-
Identificação de tendência, consolidação e alta volatilidade
-
Filtragem de rompimentos duvidosos
-
Comportamento mais conservador em condições extremas
Estrutura Híbrida
O sistema integra conceitos consolidados:
-
Filtros de tendência e momentum
-
Entradas baseadas em correções
-
Detecção de compressão e rompimento
-
Filtros estruturais de máximas e mínimas
-
Análise de volatilidade
A combinação desses elementos adapta-se às condições atuais do mercado.
6. Gestão de Risco
Inclui vários mecanismos internos:
-
Stop loss e take profit dinâmicos
-
Proteção contra sequências de perdas
-
Função de break-even e trailing
-
Redução de atividade em volatilidade extrema
-
Filtro básico para notícias
-
Modos de proteção de capital em múltiplas camadas
7. Base de Dados e Testes
Desenvolvimento baseado em:
-
Cerca de 10 anos de dados tick
-
Testes de estresse em múltiplos regimes
-
Testes em todos os horários, incluindo eventos econômicos
-
Foco em comportamento realista, não em otimização excessiva
8. Preço e Atualizações
O sistema está disponível por preço introdutório.
Atualizações futuras são fornecidas gratuitamente através do MQL5.
9. Suporte (Exclusivamente pelo MQL5)
Suporte inclui:
-
Instalação
-
Explicação de parâmetros
-
Configurações de exemplo
Perfil do autor:
https://www.mql5.com/en/users/walter2008
10. Aviso de Risco
Negociação em Forex e CFDs envolve riscos significativos.
Resultados passados não garantem desempenho futuro.
Antes de operar:
-
Teste em conta demo
-
Ajuste o risco conforme sua tolerância
-
Monitore o desempenho regularmente
I'm using in live account for a short time but so far it has always made a profit, I prefer to use only strategy 1 which is less risky, I will send updates in the future. Thanks to the seller always available and kind