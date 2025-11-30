NemyX Core V2

5

NemyX Core V2 — Execução Precisa através de Inteligência Estrutural

Importante: Após a compra, por favor me envie uma mensagem privada para receber o seu pacote de instalação personalizado e as instruções de configuração adaptadas ao seu broker e tipo de conta.

Sinal ao vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2329041

Oferta atual:
As próximas 10 cópias estão disponíveis por 329 USD,
depois o preço aumentará para 529 USD.

NemyX Core V2 é um sistema avançado de trading algorítmico construído sobre um motor de análise estrutural, projetado para identificar estados de mercado de alta probabilidade com disciplina em nível institucional. O sistema integra um núcleo computacional de múltiplas camadas capaz de processar em tempo real a liquidez do mercado, estruturas de swing, variações de volatilidade e micro-sinais de reversão. NemyX funciona como uma estrutura autônoma de análise e execução, combinando tomada de decisão automatizada com gestão de posição precisa e controlada.

A arquitetura do NemyX Core V2 prioriza precisão, não frequência operacional. O sistema somente executa quando as condições estruturais são confirmadas e surgem oportunidades mensuráveis e não aleatórias. Esse método proporciona entradas seletivas, controle de risco estável e comportamento operacional consistente.

Motor Estrutural

O núcleo do NemyX Core V2 é o módulo de mapeamento estrutural, capaz de identificar automaticamente a formação de swings, mudanças de tendência, rompimentos de consolidação, clusters de reversão e fases de compressão ou expansão da volatilidade. O motor reconstrói um mapa estrutural dinâmico diretamente no gráfico, oferecendo uma visão clara da intenção do mercado; o algoritmo somente executa quando a estrutura atende aos limiares internos de probabilidade. Isso reduz significativamente o ruído e reflete uma lógica puramente técnica, sem grid, martingale ou outros métodos de alto risco.

Lógica de Execução

O NemyX utiliza um modelo de entrada seletiva baseado em confirmação de consistência estrutural, estabilidade direcional, localização local de liquidez e parâmetros pré-calculados de risco e posição. O processo de execução é controlado e disciplinado: não utiliza martingale, não usa grid e não depende de julgamento subjetivo. Cada sinal é filtrado pela camada computacional Core V2, garantindo que a entrada seja baseada em padrões estruturais validados.

Ambiente de Análise

O sistema oferece um ambiente de análise integrado no MetaTrader, permitindo ao trader visualizar o mapeamento estrutural, observar clusters precisos de entrada gerados pelo algoritmo, monitorar em tempo real as mudanças estruturais e utilizar o sistema como um EA automatizado ou ferramenta profissional de análise. NemyX Core V2 é projetado para traders que valorizam clareza, execução seletiva e a capacidade de filtrar o ruído do mercado.

Vantagens Principais

Motor estrutural: reconstrução automática da estrutura do mercado para filtragem objetiva.
Entradas precisas: sinais limpos, seletivos e de alta probabilidade; redução de ruído e excesso de operações.
Sem métodos de alto risco: sem grid, sem martingale, sem aumento agressivo de lote; comportamento estável.
Disciplina algorítmica: execução apenas sob coerência estrutural; maior consistência no longo prazo.
Análise visual: mapeamento estrutural, fluxo de padrões e clusters de entrada; clareza profissional.
Lógica adaptativa: responde a diferentes condições de volatilidade; aplicável a diversas fases de mercado.

Condições de Operação

NemyX Core V2 está atualmente otimizado para XAUUSD. O sistema apresenta seu melhor desempenho no período H1, pois esse timeframe oferece maior estabilidade entre formação estrutural e transições de volatilidade. Mais ativos serão adicionados no futuro após validação estrutural.

Perfil do Usuário

Este sistema é ideal para traders que valorizam execução disciplinada, lógica estrutural e entradas seletivas. Adequado para quem entende que a estabilidade de longo prazo vem da precisão e da consistência operacional, não da frequência de operações. O NemyX mantém um estilo de trading equilibrado e controlado, com o objetivo de alcançar desempenho contínuo.

Resumo

NemyX Core V2 combina inteligência estrutural, execução algorítmica seletiva e capacidade de análise transparente. O sistema oferece um ambiente de trading limpo, disciplinado e tecnicamente consistente. Sua arquitetura enfatiza o reconhecimento de padrões estruturais, controle de risco e estabilidade no longo prazo. NemyX Core V2 é uma solução profissional para quem busca trading algorítmico estruturado, claro e consistente.

Aviso de Responsabilidade

Este produto não constitui recomendação de investimento. O desempenho passado não garante resultados futuros. O trading de Forex e CFDs envolve riscos; o usuário é totalmente responsável por todas as decisões operacionais, configurações do sistema e gestão de risco.


Comentários 2
printgold
114
printgold 2025.12.14 22:39 
 

As a buyer, I have been testing NemyX and feel comfortable letting its job, because it performs very well. I am happy, How simple and powerful NemyX EA is. The setup took simple only minutes and everything works smoothly without any complicated settings. This NemyX EA is one of the best investment I have made. I am satisfied with the purchase. Thanks to Author to provide this EA and Five Stars for NemyX Expert Adviser.

marcuster
34
marcuster 2025.12.08 11:41 
 

Nemyx is a very well-structured and intelligently designed trading advisor. It’s incredibly easy to use — installation and setup take only a moment — yet the system demonstrates impressive stability and precision in real trading. The logic feels refined, disciplined and thoughtfully engineered. So far, the performance has been excellent, and the trading behavior looks confident and consistent. I will continue updating my review as I gain more long-term experience, but at this stage everything looks extremely promising. Highly recommended.

Produtos recomendados
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de  MT5 do indicador de seta Matrix  com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso. Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo GOLD or BITCOIN, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5. Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos. O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movi
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experts
Year-End Special Offer! For the next two months, all my Expert Advisors (EAs) are available for just $99 USD . Don’t miss this limited-time opportunity to upgrade your trading with premium automated strategies at an unbeatable price Aurum Rex: Your Gold Standard for Automated Trading Unlock your trading potential with Aurum Rex , a state-of-the-art Expert Advisor engineered for stability, safety, and consistent growth. Tired of EAs with high risks and unpredictable drawdowns? Aurum Rex is your s
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Experts
Overview Smart Gold Digger   is a precision-crafted Expert Advisor for XAUUSD that capitalizes on   high-probability reversal setups   using a combination of   RSI oversold/overbought levels   and powerful   Pin Bar candlestick formations with an advanced algorithym . Designed for modern traders, it balances accuracy, speed, and safety — making it ideal for scalping, short swings, and prop firm compliance.   Core Features Combines RSI + Pin Bar logic for ultra-accurate entries Opti
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experts
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experts
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven vai ficar com valor promocional de lançamento até 08/12/2025 Esse Expert Advisor se adapta a qualquer ativo. Ele é universal.  O   Multi-Asset Scalper EA   é um sistema de trading automatizado profissional desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, projetado para operações de scalping em múltiplos ativos simultaneamente. A versão 8.2 incorpora tecnologia multi-timeframe com confirmação tripla e gestão de risco integrada. Arquitetura Técnica 1.   Sis
VHV Trend U
Hadi Sadek
Experts
LAUNCH PROMO -- Buy One EA, if you like it, put feedback and get the second for Free This is the opposite EA of my other EA "VHV Trend D" This EA is based on Up Trends with a customized intelligent algorithm in combination with RSI .  Not too many parameters, it is very simple to use. Live Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Recommended Time Frame is H1. Recommended Currency Pair : any currency pair can work (Tested on EURUSD) Amount: 100 $ Fixed Lot, default 0.1 - you can change a
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
DOW King
Anton Kondratev
4.25 (8)
Experts
DOW KING   EA   É um       Sistema acessível totalmente automático   com todos os parâmetros de otimização abertos e um   mecanismo de recuperação. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 999 $   GUIA DOW King Sinais Reembolso do Corretor de Comissão Atualizações Meu blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 Cada posição sempre tem um       SL e TP fix
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Apenas um número muito limitado de cópias estará disponível pelo preço atual! Preço final: 999$ NOVO (a partir de US$ 349) --> GANHE 1 EA GRÁTIS (para 2 números de conta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bem-vindo ao BITCOIN REAPER!   Depois do tremendo sucesso do Gold Reaper, decidi que era hora de aplicar os mesmos princípios vencedores ao mercado de Bi
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Rebatron MT5
Agus Santoso
Experts
Blogs MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – EA de Hedge Triangular para Estratégia Multipar com Baixa Flutuação O Rebatron é um Expert Advisor totalmente automatizado que utiliza um método de cobertura triangular em três pares de moedas principais (exemplo): EURUSD – GBPUSD – EURGBP Ao abrir posições sincronizadas entre estes pares, o Rebatron forma um triâ
The Daily Retracement Scout
Raza Khan
Experts
This Expert Advisor is an intraday trading bot that exclusively targets reversals at key price levels. It operates by identifying the daily high and low and then executes trades when the price retraces to one of two predefined levels. The bot offers both fixed and dynamic lot sizing , the latter of which calculates your position size based on account balance for precise risk management. It also features a trailing stop to lock in profits as the trade moves in your favor. This strategy is best su
Oktagon Ultra XAUUSD h1
Raphael Schwietering
2.67 (3)
Experts
Oktagon Ultra — Smart Precision on XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready Oktagon Ultra is a high-performance Expert Advisor (EA) engineered for trading XAUUSD H1 with unmatched precision and adaptive intelligence. Built to dominate current market conditions, Oktagon Ultra combines robust risk control with cutting-edge strategy logic—perfect for individual traders and prop firm challenges. Why Oktagon Ultra Excels Every trade has a Stop Loss and Take
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experts
Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5  - JUST PLUG & PLAY ON BTCUSD CHART in M5 time- For Back test Use 1 Mint OHLC Mode Upgraded with Best AI & Neural Network Features for Higher Accuracy in BTCUSD Trading- MUST BUY THIS PROFITABLE AI ROBOT!!  - Upgraded version Date 22Dec 2025 Introducing Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 — a next-generation Expert Advisor built to trade Bitcoin/BTCUSD with intelligent precision, using a unique blend of technical mastery and AI-driven decision-maki
Exotics Adv
Ivan Simonika
Experts
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso. Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo EURJPY, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5. Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos. O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do
Gold LVN Trading Strategy
Marek Pawel Szczesny
Experts
It is an automated trading system based on LVN (Low Volume Node)  simulations. It search for price zones where trading volume is unusually low - these are areas where price can move quickly due         to less resistance.   The strategy simulate CVD (Cumulative Volume Delta) analysis, which tracks the difference between buying and selling pressure at different price levels. When it detects strong aggressive buying or selling at   low-volume zones, it enters a trade.   How does it work?   1
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
MultiNinja
carl_carl101
Experts
Let me introduce my new grid expert advisor MultiNinja ,  a fully automatic Expert Advisor for   Scalping mainly on the EURUSD. The expert advisor is based on several strategies that scalp the market carefully. The grids can be modified for your specific risk and pairs that you want to trade with! (please make sure to backtest before testing on other pairs than EURUSD ) My robot is made for every type of market, any account size and  highly customizable to suit your trading needs! The get the b
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction usin
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Experts
META i9 – Motor Quântico de Trading Adaptativo  -  Referência Técnica META i9 é um Expert Advisor totalmente autônomo baseado em uma arquitetura de três camadas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Ao comprar o META i9, você recebe o META i7 gratuitamente! (Oferta por tempo limitado de uma semana) Enquanto o META i7 utiliza duas redes neurais cooperativas, o META i9 vai além: Suas arquiteturas neurais foram significativamente a
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Mais do autor
AuriON AI System EA MT5
Aung Kaung Htet
5 (2)
Experts
AuriON AI System EA O trading redefinido pela inteligência. Importante: após a compra, por favor envie-me uma mensagem privada para receber o seu pacote de instalação personalizado e as instruções de configuração. Oferta atual: As próximas 10 cópias estão disponíveis por $449 , depois o preço aumentará para $599 . I. Introdução AuriON é um sistema de trading cognitivo que integra execução algorítmica, aprendizado de máquina e inteligência artificial. O sistema é construído sobre a arquitetura D
Filtro:
printgold
114
printgold 2025.12.14 22:39 
 

As a buyer, I have been testing NemyX and feel comfortable letting its job, because it performs very well. I am happy, How simple and powerful NemyX EA is. The setup took simple only minutes and everything works smoothly without any complicated settings. This NemyX EA is one of the best investment I have made. I am satisfied with the purchase. Thanks to Author to provide this EA and Five Stars for NemyX Expert Adviser.

marcuster
34
marcuster 2025.12.08 11:41 
 

Nemyx is a very well-structured and intelligently designed trading advisor. It’s incredibly easy to use — installation and setup take only a moment — yet the system demonstrates impressive stability and precision in real trading. The logic feels refined, disciplined and thoughtfully engineered. So far, the performance has been excellent, and the trading behavior looks confident and consistent. I will continue updating my review as I gain more long-term experience, but at this stage everything looks extremely promising. Highly recommended.

Responder ao comentário