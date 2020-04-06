The Techno Deity EA MT5

The Techno Deity — Domínio Digital no XAUUSD

Sinal ao vivo e monitoramento: Acompanhe o desempenho do sistema em tempo real na conta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoção: Você pode receber o robô Cryon X-9000 de presente. Para detalhes e acesso, entre em contato diretamente.

The Techno Deity é um ecossistema de trading de alta tecnologia para quem busca ordem estrutural no mercado de ouro. Utiliza um algoritmo de intuição digital para identificar zonas institucionais e desequilíbrios de mercado, permitindo entradas precisas com baixo drawdown.

Vantagens

Liquidez Inteligente: Identifica clusters de liquidez para entradas explosivas.

Filtro Neural de Tendência: Separa tendências reais de ruídos de mercado.

Controle Dinâmico: Proteção adaptativa baseada na volatilidade.

Filosofia Zero-Grid: Sem martingale ou grades. Estratégia pura de entrada e saída única.

Especificações

Instrumento: Ouro (XAUUSD)

Timeframe: H1

Depósito: Recomendado 500 USD / Mínimo 200 USD

Execução: Compatível com todas as corretoras (spread baixo recomendado).

Aviso Legal Resultados históricos não garantem lucros futuros. O usuário é responsável pelo risco em contas reais.