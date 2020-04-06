The Techno Deity EA MT5
- Experts
- Solomon Din
- Versão: 1.0
- Ativações: 14
The Techno Deity — Domínio Digital no XAUUSD
Sinal ao vivo e monitoramento: Acompanhe o desempenho do sistema em tempo real na conta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716
Promoção: Você pode receber o robô Cryon X-9000 de presente. Para detalhes e acesso, entre em contato diretamente.
The Techno Deity é um ecossistema de trading de alta tecnologia para quem busca ordem estrutural no mercado de ouro. Utiliza um algoritmo de intuição digital para identificar zonas institucionais e desequilíbrios de mercado, permitindo entradas precisas com baixo drawdown.
Vantagens
-
Liquidez Inteligente: Identifica clusters de liquidez para entradas explosivas.
-
Filtro Neural de Tendência: Separa tendências reais de ruídos de mercado.
-
Controle Dinâmico: Proteção adaptativa baseada na volatilidade.
-
Filosofia Zero-Grid: Sem martingale ou grades. Estratégia pura de entrada e saída única.
Especificações
-
Instrumento: Ouro (XAUUSD)
-
Timeframe: H1
-
Depósito: Recomendado 500 USD / Mínimo 200 USD
-
Execução: Compatível com todas as corretoras (spread baixo recomendado).
Aviso Legal Resultados históricos não garantem lucros futuros. O usuário é responsável pelo risco em contas reais.