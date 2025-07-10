VolumeHedger

4.95

VolumeHedger EA

[ Sinais ao Vivo ] , [ Meu Canal ] [ Arquivos Set ] , [ Blog ]  , [ Uso de IA ]

Contas recomendadas: Alta alavancagem Standard, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO etc.)

O desenvolvedor deste EA comprovou seu profissionalismo pela qualidade de seus outros robôs.

Com o Volume Hedger EA 

Graças à capacidade de definir uma estratégia de entrada usando um Indicador Personalizado, você não precisará mais comprar EAs adicionais!
Este EA é um algoritmo de trading avançado que combina a estratégia Martingale com hedge e gerenciamento inteligente de risco em mercados altamente voláteis. Em vez de tentar prever a direção da tendência, ele analisa o volume de negociação e realiza entradas com estratégias inteligentes. Com arquivos set adequados, pode alcançar resultados eficazes em instrumentos como Forex, Ouro, Ações e Cripto. Ele tem desempenho ainda melhor em instrumentos com movimentos bruscos ou tendências estáveis. O processo de negociação é executado por meio de um loop bidirecional acionado em um determinado limite de volume. Iniciar esse loop nas condições corretas reduz o risco e aumenta o potencial de lucro.

  • Abre posições sistematicamente nas direções Buy e Sell.
  • Quando o hedge é ativado, fecha posições mais antigas para minimizar perdas.
  • Se ocorrer slippage, ele detecta e ajusta adequadamente.
  • Após o primeiro loop, reanalisa o mercado para reduzir ainda mais o risco (o risco de perda diminui após o primeiro loop).

Saldo mínimo: 10$ (com arquivo set personalizado)
Alavancagem recomendada: 500x ou superior (entre em contato se for menor)
Faixa de spread: Qualquer
Velocidade do servidor: Qualquer (funciona bem mesmo com 500ms de latência)

A primeira operação inicia um loop. As regras do arquivo set se aplicam apenas a essa primeira operação. O loop termina somente quando o lucro é alcançado ou o limite de posições é atingido. Ele termina com o fechamento da última posição em lucro. No entanto, se a margem for insuficiente ou o limite de posições for atingido, ele fecha com prejuízo.

--> BLOG <---

As configurações padrão foram preparadas para XAUUSD Conta Standard em PU! (depósito de $750, alavancagem 500x). Elas podem ser reconfiguradas para saldos menores.

Baixe arquivos set de maior qualidade AQUIII. Os arquivos set antigos nos comentários não estão mais disponíveis.

Para recomendações personalizadas sobre os arquivos set que você usará para BTCUSD, XAUUSD e instrumentos FX, entre em contato com o desenvolvedor.

A capacidade de rodar em múltiplos gráficos ao mesmo tempo é um recurso aprimorado do EA. Você pode aumentar suas expectativas de lucro mensal.

Se você escrever uma avaliação sem realmente usar o EA, isso será considerado um golpe!

Se não houver opção de compra vitalícia, envie-me uma mensagem.


Recursos do EA

Opções Avançadas de Trading:

  • Take Profit apenas para a primeira posição:
    Defina um TP menor para a operação inicial para aumentar a chance de sucesso.
  • Controle de Spread:
    Defina o spread máximo para evitar execuções ruins.
  • Spread Crítico:
    Se o spread aumentar demais durante um loop, o EA pausa as negociações e retoma quando normaliza.
  • Controle de Slippage (automático)
    Se seu corretor aplicar slippage, ele detecta e atualiza automaticamente TP, SL e valores de preço das ordens ativas e pendentes.

Compatibilidade Multi Símbolo & Multi EA:

Se você quiser bloquear novas entradas enquanto houver uma posição aberta, forneça a lista de Magic Numbers a serem bloqueados (ex.: 12345,65431,34123).
Isso afeta apenas a primeira operação do loop. Também garante que as operações sejam abertas em sequência com outros EAs, minimizando o drawdown. 
Versões futuras permitirão filtragem para que abrir uma posição Buy não bloqueie um Sell em outro símbolo.
Também será possível permitir ou bloquear comportamentos Buy->Buy ou Sell->Sell.

  • Magic Numbers Bloqueados: Impede a abertura de operações se houver uma operação aberta com Magic Number correspondente.
  • Permitido Apenas Direção de Reversão  Abertura de operações baseada no tipo de posição
  • Permitido Apenas Mesma Direção   Abertura de operações baseada no tipo de posição

Proteção contra Ataques de Spoofing:

Este é um mecanismo de defesa desenvolvido para evitar manipulações direcionadas a traders algorítmicos no mercado Forex. Nem as bolsas centrais nem os corretores devem conhecer seus pontos exatos de saída. Esse recurso é essencial para robôs populares. Resultados de backtest podem não refletir o futuro devido à manipulação e às condições de mercado.

  • Oculta o nível real de TP: Impede que o corretor veja seu TP, reduzindo o risco de manipulação.
  • Aplica estratégia de saída oculta: Fecha a posição manualmente quando o preço atinge o alvo.
  • Proporciona um ambiente de negociação mais justo: Ajuda a concluir operações sem cair em armadilhas algorítmicas.
  • Gerencia slippage: Considera slippage em saídas rápidas. Em muitos casos, o slippage pode favorecer o trader. Essa proteção é uma grande vantagem em ambientes de baixa liquidez ou corretores agressivos.

Multiplicador Dinâmico de Volume:

Nosso objetivo é aumentar o número de operações — não o tamanho do lote — à medida que seu saldo cresce. Isso ajuda a evitar limites do corretor e facilita o gerenciamento e a liquidação das operações. Em ambientes com múltiplos EAs, recomenda-se usar o modo baseado em Equity. 

  • Baseado no saldo
  • Baseado na equity 

Observação: Ele memoriza o saldo inicial inteligente. Mesmo que a equity ou o saldo mudem devido a outras operações, ele continua usando o saldo inicial original para os cálculos de lote. Isso permite que você faça depósitos ou saques livremente.

Estratégias de Entrada de Posição:

Várias opções de estratégia de entrada são fornecidas para garantir que a primeira operação de um loop seja aberta no momento ideal. Como entrar quando a tendência é forte reduz o risco, as estratégias são projetadas com isso em mente.

  • Padrão de Candle + ATR
  • Indicador ADX
  • Indicador Personalizado

Usar cruzamento de segundo indicador: Permite entradas baseadas em cruzamentos de sinal de um segundo indicador personalizado, além das opções acima.
Você deve usar os parâmetros na seção “Segundo Indicador Personalizado”.

Indicador Personalizado - (Será sua estratégia especial):

Você conhece um método melhor para detectar movimentos verticais em vez de horizontais? Tem um indicador para isso? Então use e teste! Você pode usar um indicador personalizado ou do marketplace — basta inserir o caminho correto. 

Após selecionar seu indicador personalizado, você deve conhecer o Índice do Buffer. Normalmente, os valores na “Janela de Dados” representam os buffers do indicador e são ordenados como 0,1,2 etc. Para exceções, entre em contato com o desenvolvedor do indicador. O valor Shift representa de qual candle você deseja o sinal: 0 é o atual, 1 é o último candle fechado.

Controle de Permissões de Tempo:

A força da tendência varia ao longo do dia; você pode restringir a negociação a horários/dias específicos. Insira os dias a bloquear por número (ex.: 1,2,3,4,5,6,7) — 6 e 7 são sábado e domingo. Formato de hora: HH:MM–HH:MM (ex.: 03:30–21:30 ou 21:30–03:00)

Observação: O EA bloqueia a abertura da primeira operação nos primeiros 75 minutos de cada dia de negociação.

Configuração de Proteção de Gap:

Se ativado, o EA abre um hedge na direção oposta ao carregar posições durante o fim de semana. Isso evita perdas relacionadas a gaps na segunda-feira. Ele remove o hedge em um horário especificado e retoma de onde parou. Se o hedge fechar com lucro ou prejuízo, ele atualiza o TP e o SL da operação original adequadamente. 
Isso permite incluir a sexta-feira nas permissões de dias úteis com segurança. 

Temporizador de Resfriamento do Mercado:

Temporizadores de espera para evitar reentrada imediata após movimentos voláteis:

  • Temporizador Após Última Ordem Pendente:
    Aguarda um certo número de candles (ex.: 6 candles no gráfico H1) após o fechamento da última operação.

Proteção de Feriados Bancários:

Períodos de feriados interrompem o equilíbrio entre compradores e vendedores e podem causar lateralização imprevisível. Você pode bloquear novos loops X dias antes ou depois dos feriados.

Exemplo: Bloquear negociações 2 dias antes ou depois de um feriado

  • O banco de dados de feriados inclui feriados de USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD e CNY de 2022 a 2026.

Ajuste Dinâmico de Pips:

Os valores de TP e Distância são ajustados automaticamente conforme as mudanças de preço do mercado. Especialmente ideal para XAUUSD. É útil para backtests de longo prazo.
Uma mudança de preço de 1% ao longo de 5 anos não corresponderá aos valores de pontos de hoje. Esse recurso responde como essas dinâmicas afetam os resultados.

  • Preço Base: Ponto de referência.
  • Intervalo de Preço: Limite de variação de preço (ex.: 200).
  • Percentual: Taxa de ajuste quando o limite é atingido (ex.: 10%).

Exemplo: Se o ouro subir de $3.000 para $3.300 e a Distância for 1.300 pontos com Percentual de 10%, ela será ajustada automaticamente para 1.430 pontos.

Fato interessante: Notei que o custo médio de produção do ouro é em torno de $1.600. O preço atual é cerca de $3.200 — uma diferença de $1.600. Quando defini um intervalo de preço de $200 e percentual de 13%, obtive o melhor valor. 


Recomendações de Uso

Otimize os parâmetros de entrada para cada instrumento:

  1. Ajuste a lista de tamanho de lote considerando a relação Distância e Take Profit
  2. Ative o “After Trade Timer” para dar ao mercado um descanso de 6–12 horas
  3. Ative o Multiplicador Dinâmico de Volume para crescimento composto
  4. Teste Pips Dinâmicos para correspondência de pips de longo prazo (para usuários avançados)
  5. Use o filtro de Feriados Bancários para evitar negociações em condições instáveis
  6. Instale o EA em múltiplos pares e use a lista de Magic bloqueados para aumentar a frequência de trades
  7. Use a lista de Magic permitidos com múltiplos arquivos set para aumentar os ganhos
  8. Tente ativar a Proteção de Gap para evitar gaps de fim de semana

Observação: O saldo mínimo necessário é exibido no gráfico. 
Você pode ler meu blog sobre Prop firm (contas financiadas)


Sobre o Desenvolvedor

Ele possui mais de 10 anos em desenvolvimento de software. Como entusiasta de finanças e matemática, dedicou os últimos 3+ anos a robôs de trading algorítmico. Ele se orgulha dos muitos algoritmos e estratégias que criou. Ele tem a capacidade de construir estratégias algorítmicas a partir de qualquer indicador. Ele acredita que compartilhar robôs gratuitamente melhora ainda mais seu conhecimento e habilidades. Ele valoriza seu feedback e sugestões. 

Se você gostou dos meus robôs e quer se manter atualizado, entre no meu canal: Robôs do Furkan

Comentários 43
chacha
22
chacha 2025.11.30 12:38 
 

I've been using this EA on my live account for two months now, and the results have been excellent. This is an excellent EA, and the developer's support is also top-notch. The developer is constantly releasing updates and feature development, and this EA has us even more excited.

MohamedRashedy
19
MohamedRashedy 2025.11.24 17:18 
 

Amazing respect to the developer. This EA performs incredibly well, and the results have exceeded my expectations. I’m genuinely impressed and plan to purchase all of your trading robots. Thank you for your support, dedication, and brilliant work, Looking forward for new setfiles with Lorentzian indicator and the new upcoming version of your great EA.

Adam Pasfield
295
Adam Pasfield 2025.11.23 11:48 
 

Best EA on the market. Huseyin’s support is genuinely next level — he’s responsive, knowledgeable and actually takes the time to make sure you’re set up correctly. Follow his recommended setup and you’ll be off to a strong start. Once you explore the EA properly and understand how it thinks, the performance will honestly blow your mind. Smooth execution, smart logic, and consistent results. Highly recommend.

Produtos recomendados
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
Promoção de lançamento: Apenas 1 exemplares disponíveis por 399$ Preço final: 2.000$ Haverá apenas um número limitado de cópias vendidas deste EA Libere o poder da inteligência artificial e leve sua negociação a níveis sem precedentes com o   Luna AI Pro EA   , o robô de negociação "reverso médio" mais avançado do mercado. Projetado para atender traders experientes e iniciantes, este sistema avançado orientado por IA está equipado com uma ampla gama de recursos para otimizar sua estratégia de
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
O Inside Bar e um é uma formação de vela de reversão / continuação, e é um dos padrões de Candle mais operados pelos trader. O Robô F1 permite que você configure diversas estratégias de trade, Day Trade ou swing trade, tendo como base de start o Inside Bar.   Esse padrão requer apenas duas velas para se apresentar. O Robô F1 se utiliza desse padrão extremamente eficiente para identificar as oportunidades de trading. Para tornar as operações mais efetivas ele conta com indicadores que podem ser c
Skeleton BTC
Miguel Felipe Orozco Velandia
Experts
This automated trading robot for MT5 has been developed with a conservative and realistic approach, focusing on risk management and capital preservation. Its operational structure is designed to maintain controlled drawdown, making it suitable for traders seeking a disciplined and long-term strategy. It implements a selective scalping strategy on the BTCUSD pair, operating on the M1 timeframe. Unlike other systems that open frequent trades without filters, this bot acts only when specific condit
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experts
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experts
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
Safe FX Scalping
Sydashrf Syf Aldyn Almrshdy
3 (20)
Experts
Safe FX Scalping SFS:   Experience Automated Forex Scalping with SFS - A Reliable Expert Advisor Utilizing a Systemized Momentum Breakout Strategy, High-Quality Trades, and Advanced Money Management Techniques !! No backtest manipulation, no backtest fitting, it's a real legitimate forex trading expert advisor strategy with actual results Revolutionize your trading with our highly effective trading robot. Our trading robot is specifically designed to be effective in the supply & demand zone, str
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Experts
Insight Investor: Advanced Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction In the fast-paced world of Forex trading, having the right tools can significantly enhance your trading experience. Insight Investor is an advanced multi-currency trading bot designed to automate and optimize your trading operations. This expert advisor employs modern algorithms to analyze market conditions and execute trades, aiming to deliver consistent results while maintaining controlled risk levels. Key Features of Ins
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experts
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
Ratio X MLAI
Mauricio Vellasquez
Experts
Ratio X MLAI 2.0 – Multi-Layer AI Expert Advisor for MetaTrader 5 Ratio X MLAI 2.0 is a professional-grade, fully automated AI-driven Expert Advisor for MetaTrader 5 , designed for experienced traders who demand robust logic, disciplined risk control, and adaptability across different market conditions. The EA combines classical technical analysis , price action , volatility filtering , embedded machine-learning models , and an optional GPT-based confirmation layer to generate high-confidence tr
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experts
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
Nuker - Precision Through Candle Length Analysis Nuker is a highly practical Expert Advisor that focuses on the length of preceding candles, taking action when they exceed a predetermined threshold. By analyzing the historical context of candle lengths, Nuker adapts to variations in the market with remarkable efficiency. Backtesting and Live Performance Backtesting was conducted using in-sample data from 2012 to 2019 and out-of-sample data from 2020 to mid-2023. As shown in the accompanying res
Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns
Damiem Marchand De Campos
5 (1)
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso. Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo USDCAD, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5. Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos. O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso. Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo GOLD or BITCOIN, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5. Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos. O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movi
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
GoldPowerV2
Armel Tacdol Del Rosario
Experts
Gold PowerV2  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold and any forex pairs. It is very Conservative strategy and you may start with the minimum of $1000 capital. The operation is based on opening orders using the RSI indicator, thus the EA works according to the "Follow Trend" strategy, which means following the trend. It is also opening buy/sell limit strategy which is very effective in trading Gold (optional). There is also Percentage of profit strategy which you can set fro
ScriptBot Plus MT5
Fabio Luis Pretti
5 (1)
Experts
ScriptBot+ é um robusto robô programável, projetado para permitir que o usuário desenvolva a sua estratégia rapidamente, com menos limitações e uma infinidade de subsistemas e gatilhos baseados em expressões lógicas. Utilidade: Com o ScriptBot+ , é possível converter uma variedade de TEXTOS em expressões lógicas. Essas expressões, compostas por Operadores , Variáveis e Funções , possibilitam a realização de cálculos utilizando dados de indicadores , gráficos , ordens ou da conta do cliente .
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
US500 Pulse
Md Abdul Manann
Experts
Your Automated Edge for Consistent Trading Success Tired of emotional trading decisions and inconsistent results? Master the US500 (US S&P 500 Index) with a professional-grade trading robot built for the discipline and consistency required for long-term market success. Get started for just $34/month. License: 20 Devices & Unlimited Accounts.  US500 Pulse is not just another EA. It's a comprehensive, trend-following trading system designed to navigate the fast-paced US500 market with a primary
CalcWave
Mohit Kumar
Experts
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
Stceffe
Fernando Souza Mendes
Experts
Descubra o Futuro do Trading Automatizado com o STCEFFE - Seu Expert Advisor de Elite para MetaTrader 5! Precisão e Confiabilidade: O STCEFFE é o mais novo Expert Advisor projetado para traders que buscam excelência em operações automatizadas. Este EA utiliza uma combinação avançada de indicadores técnicos como Moving Average, RSI, Bandas de Bollinger, ADX e Stochastics para fornecer sinais de compra e venda altamente precisos. Sistema de Sinais Combinados: Diferente de EAs convencionais,
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Experts
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
Trend Alpha
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Experts
Trend Alpha is an automated Expert Advisor from the DaneTrades EA portfolio. It is built around a rules-based trend-following breakout approach using price action, with additional price-action filters designed to help qualify setups. The EA is multi-currency and commonly used on trend-driven instruments such as JPY pairs, NAS100, SP500, XAUUSD, and BTCUSD. It is designed for minimal configuration and a straightforward setup process. Trend Alpha can be used alongside other systems that trade dif
Gold Scalping Machine Pro
Kennedy Odhiambo Oluoch
Experts
Gold Scalping Machine Pro – XAUUSD Smart Recovery EA Gold Scalping Machine Pro is a fully automated XAUUSD scalping Expert Advisor built with a last-trade recovery averaging system . It targets fast consistent profits with intelligent drawdown control. Unlike risky martingale systems, this EA only opens new trades when the most recent trade reaches controlled drawdown , making it smarter and safer for long-term trading. Gold Expert Pro is a fully automated scalping Expert Advisor designed exc
Holeshot MAX
Carter Kyle Capital Inc.
Experts
Holeshot Max – Your Ultimate Trading Companion Holeshot Max is not just another trading tool; it's a sophisticated ally designed to empower traders of all levels to conquer the markets with ease. Built on the powerful Metatrader 5 platform, Holeshot Max is equipped with a custom equity management system that puts the control firmly in your hands. Say goodbye to stress and uncertainty – with Holeshot Max, you can trade worry-free, knowing that your risk tolerance and behavior are fully customizab
Holeshot Max MT5
Carter Kyle Capital Inc.
Experts
Holeshot Max – Your Ultimate Trading Companion Holeshot Max is not just another trading tool; it's a sophisticated ally designed to empower traders of all levels to conquer the markets with ease. Built on the powerful Metatrader 5 platform, Holeshot Max is equipped with a custom equity management system that puts the control firmly in your hands. Say goodbye to stress and uncertainty – with Holeshot Max, you can trade worry-free, knowing that your risk tolerance and behavior are fully customizab
Trend Follower MQLSquare
Maziar Safaeinajafabadi
Experts
Choose your desired lot size and profit target, and watch the magic happen! Introducing the   Trend Follower EA , your ultimate trend-tracking trading assistant. This intelligent algorithm tirelessly follows market trends and trades in the chosen direction until your profit target in dollars is met. Additionally, we offer a unique "Single Cycle" option. When activated ( strongly recommended ), the EA automatically removes itself from your chart after reaching its profit goal. It patiently wai
FREE
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.88 (24)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. Golden Hen EA não usa grade (grid), martingale ou técnicas de preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (27)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Domínio Digital no XAUUSD Sinal ao vivo e monitoramento: Acompanhe o desempenho do sistema em tempo real na conta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoção: Você pode receber o robô Cryon X-9000 de presente. Para detalhes e acesso, entre em contato diretamente. The Techno Deity é um ecossistema de trading de alta tecnologia para quem busca ordem estrutural no mercado de ouro. Utiliza um algoritmo de intuição digital para identificar zonas institucionais e deseq
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (38)
Experts
Aura Bitcoin Hash EA é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, o Aura BTC oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar o par de moedas BTCUSD (Bitcoin). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 2017 a 2025. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais. Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. S
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4.25 (8)
Experts
Preço: 606$ -> 808$ Guía práctica :  Manual ENEA mt5 – Troca de Regime + GPT5 com Modelos Ocultos de Markov (HMM) ENEA mt5 é um algoritmo de negociação totalmente automatizado e de última geração que combina o poder da inteligência artificial na forma do ChatGPT-5 com a análise estatística precisa de um Modelo Oculto de Markov (HMM). Ele monitora o mercado em tempo real, identificando até mesmo estados de mercado complexos e difíceis de detectar (regimes) e ajustando dinamicamente sua estraté
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD, XAUUSD e AUDCAD. Ele se concentra em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa com base em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise
Mais do autor
HedgingMartingale
OMG FZE LLC
4.8 (102)
Experts
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,  [ Blog ] Contas recomendadas: Padrão de alta alavancagem, ECN, Raw; Cent; Propfirm Este EA é um algoritmo de trading que combina hedge e gestão inteligente de risco com a estratégia Martingale. Foi projetado para fornecer desempenho estável em condições de mercado fortes onde você não consegue prever a direção da tendência. Ao usar um arquivo de configuração apropriado, pode funcionar em qualquer instrumento. Os re
FREE
HedgingMartingale MT4
OMG FZE LLC
4.5 (14)
Experts
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,   [ Blog ] Contas recomendadas: Padrão de alta alavancagem, ECN, Raw; Cent; Propfirm Este EA é um algoritmo de trading que combina hedge e gestão inteligente de risco com a estratégia Martingale. Foi projetado para fornecer desempenho estável em condições de mercado fortes onde você não consegue prever a direção da tendência. Ao usar um arquivo de configuração apropriado, pode funcionar em qualquer instrumento. Os r
FREE
Lydians Indicator
OMG FZE LLC
5 (6)
Indicadores
[ Meu canal ] , [ Meus produtos ] Este indicador mostra os pontos onde a tendência da vela muda devido a uma pressão instantânea, enquanto a tendência geral se move para cima ou para baixo. A seta exibida pelo indicador é desenhada se a vela anterior atender a determinados critérios. Ao criar sua estratégia, você pode interpretar 3-4 setas consecutivas como um sinal potencial de rompimento. Por exemplo, ao ver a quarta seta, você pode considerar abrir uma operação. Isso fornece uma ferramenta
FREE
AI ML Lorentzian
OMG FZE LLC
Indicadores
[ Meu Canal ] , [ Meus Produtos ] Visão Geral O Classificador de Distância Lorentziana é um indicador de trading baseado em aprendizado de máquina que utiliza a distância de Lorentz como métrica principal dentro da estrutura de Vizinhos Mais Próximos Aproximados (ANN). Em vez de depender da distância euclidiana tradicional, ele trata a ação do preço financeiro como se ocorresse em um espaço preço-tempo “distorcido” (semelhante a como objetos massivos curvam o espaço-tempo na relatividade). Essa
Filtro:
chacha
22
chacha 2025.11.30 12:38 
 

I've been using this EA on my live account for two months now, and the results have been excellent. This is an excellent EA, and the developer's support is also top-notch. The developer is constantly releasing updates and feature development, and this EA has us even more excited.

MohamedRashedy
19
MohamedRashedy 2025.11.24 17:18 
 

Amazing respect to the developer. This EA performs incredibly well, and the results have exceeded my expectations. I’m genuinely impressed and plan to purchase all of your trading robots. Thank you for your support, dedication, and brilliant work, Looking forward for new setfiles with Lorentzian indicator and the new upcoming version of your great EA.

Adam Pasfield
295
Adam Pasfield 2025.11.23 11:48 
 

Best EA on the market. Huseyin’s support is genuinely next level — he’s responsive, knowledgeable and actually takes the time to make sure you’re set up correctly. Follow his recommended setup and you’ll be off to a strong start. Once you explore the EA properly and understand how it thinks, the performance will honestly blow your mind. Smooth execution, smart logic, and consistent results. Highly recommend.

Cristian Salute
209
Cristian Salute 2025.11.21 21:18 
 

I will never buy any other EAs again. Because this one is the best. This isn't just about the product itself, but the person behind it. This is a truly special, one-of-a-kind case. The authentic value here isn't just in the EA, which is truly extraordinary, meticulously crafted in every detail, complex yet made simple, completely customizable! The real value is the person behind all of this. He loves what he does, and it shows; he loves his clients, and it shows. He is not only a genuine GENIUS, a true GENIUS in his field, and precisely for this reason, sometimes misunderstood and unfairly discriminated against, but he is also an authentic, genuine, generous person (see HedgingMartingale), who does not compromise his values and his clients for profit. This market, and more generally the entire trading robot sector, let's be clear... is full of garbage, scams, trickery, people who want to sell you a bot to make easy money and who will then abandon it at the first difficulty. One might ask: "If it's truly so extraordinary, why isn't it first in the market?" The answer is simple (besides the fact that HedgingMartingale, the younger brother of VolumeHedger, is absolutely first among free EAs): the world isn't truly meritocratic. The masses want smoke and mirrors, appearances, promises. But true value doesn't need any of this; it doesn't need marketing. So here we have a rare gem... a truly excellent EA from a technical standpoint, created by a GENIUS, with the best intentions, with his clients' best interests at heart, and with love for what he does. This is a recipe that guarantees assured success. He will never leave his clients behind and will always continue to improve this EA until he deems it perfect. Seriously, if you haven't realized what we have before us... open your eyes. How many here in the market are so scrupulous as to follow the progress of every single client?! How many are always kind and honest, and instead of promises and chatter, help you find solutions to problems?! How many constantly provide you with updates and an embarrassing amount of customized Set files for every single broker?! And how many provide you with tailor-made ones?! Huh?! Long live this man, because his EA is extraordinary, but he is the true strength behind all of this. I wish this man that all his dreams come true and that he always has the strength to remain genuine without being brought down by malicious tongues. I recently started my journey with VolumeHedger, but I can already say that it will be extraordinary, because the vision of this man is extraordinary. Keep striving in what you love, and know that there are those who have seen your value and genuinely and deeply appreciate it. THANK YOU

Bon Lee
83
Bon Lee 2025.11.19 17:03 
 

Best EA I’ve ever used – highly recommended! After testing many EAs, this is by far the most reliable and profitable one. Great strategy, solid risk management, consistent results, and excellent developer support. The developer is clearly very experienced and actually cares about the product. Updates are regular, the code is clean, and support is fast and helpful whenever I had questions. To anyone reading the negative reviews: please keep in mind that no EA can win 100% of the time in all market conditions, and most bad reviews come from users who either overuse leverage, trade on bad brokers, or simply don't follow the very clear instructions and recommended settings. Used properly, this EA performs exactly as described. Author, please don’t let unfair 1-star reviews discourage you. Your EA is exceptional and many of us truly appreciate it. Keep up the fantastic work! 5 stars without any hesitation.

Carmelo Monaco
296
Carmelo Monaco 2025.11.18 21:04 
 

Often reviews are written just for the sake of writing them; I believe they are an important way to truly highlight a product. These are my honest impressions: 1) Strategy Volume Hedger is clearly the result of a brilliant vision. It’s based on a system that I would describe as almost infallible: growth is steady, controlled, and only rarely does a significant loss occur (it may happen, or sometimes not even once a year) — something completely normal for a strategy of this type. 2) Consistent and honest backtests The backtests are completely transparent. The rule is always the same: your yearly profit will match your maximum drawdown. If you want a 20% profit, you must accept a 20% drawdown. With the right settings, you can achieve around 240% per year, and the only real risk is possibly facing one loss over the course of a year, equal to the drawdown you selected. To me, this is an exceptional compromise: many months of steady growth and, in the worst case, sacrificing only one month. 3) Genuine reviews There are no rewards or incentives here, unlike 90% of what you see on MQL5. Nobody gave me anything. I’m writing this review to reward the developer for his outstanding work and to genuinely recommend this EA to those looking for a real additional income. 4) The developer He is a kind, helpful, and incredibly supportive person. He will assist you all the way with impressive patience. 5) A personal note He once said he dreams of building a hotel to host his clients. I honestly can’t wait to meet him in person one day and congratulate him.

Emo84
29
Emo84 2025.11.16 13:21 
 

I purchased this product after long consideration and research. Last week, I bought it and installed 3 set files from a folder named 'BTC_GOLD_B1k_L350_TrCatcher_Lydians' onto my MT5 demo account with a balance of 5,000 euros from PU Prime (as recommended and 500x leverage). After just 3 days, the EA generated 370 euros, which is an incredible result! Unfortunately, the weekend has now intervened, so I have turned the EA off. I will turn it back on on Monday. The support provided by Mr. Öztürk is simply unique, and I am profoundly grateful for it. I plan to test many more folders containing different set files on several MT5 terminals using demo accounts in the coming weeks before I go live. I am very confident that the EA will continue to deliver excellent results. So far, I can definitely recommend the product. The effort required to install it is absolutely worth it and, thanks to the support from Mr. Öztürk, it wasn't difficult at all! I give it a clear buy recommendation! I have put screenshots from the trading results of the EA in the "diskussion" area. you can check it! thx!

Update 18.11.2025:

I will give a Update, I started the EA on Sunday evening at 6:00 PM (18:00), on six different MetaTrader 5 platforms with six different SET files (Setfile folders) and with a starting balance of 5000 Euros for each MT5 account (and a leverage of x500). This morning (Tuesday) at 3:00 AM, the EA had generated 590 Euros. Screenshots will follow soon. The result is very good from my perspective; I am truly excited to see how the EA will perform in the coming days!

OMG FZE LLC
64718
Resposta do desenvolvedor Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.18 20:49
Thank you so much for your amazing feedback and for taking the time to test multiple set files! I’m really happy to see your results, and your excitement motivates me even more. 🙏
Also, I’ve shared an Excel sheet where everyone can see my clients’ performances — anyone can check it 🌟
Abel Liu
1189
Abel Liu 2025.11.11 04:51 
 

This EA takes a very systematic approach — using real volume spike triggers to activate hedge positioning, then managing exposure with controlled logic rather than chasing price direction blindly. The mechanics are transparent and easy to follow, which gives confidence during live forward testing and avoids emotional confusion. Most importantly, the author is extremely responsive, patient in explaining logic, and genuinely helpful when it comes to optimization questions. You can clearly see effort, passion and professionalism behind this product. Overall, this is a solid volume-based hedging engine with good support from the developer.

OMG FZE LLC
64718
Resposta do desenvolvedor Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.13 04:12
Thank you so much for this thoughtful review! 🙏
I’m really glad to read that you appreciate how the system uses volume (rather than guessing price direction) and that you’ve found the logic clear and professional ❤️
wyoung2025
24
wyoung2025 2025.11.09 00:18 
 

Developer support is attentive and proactive. Updates roll out smoothly, responding to market conditions and user feedback. Documentation is clear, making it easy for even moderately experienced traders to implement and optimize the EA. Unlike most EAs, which promise much and deliver little, this system is remarkably consistent. Day after day, the profit curve climbs, with average daily returns and fully reinvested cycles showing both steady growth and low variance. Weekly and monthly projections routinely exceed initial backtest expectations.

OMG FZE LLC
64718
Resposta do desenvolvedor Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.09 23:09
Thank you so much for your fair and thoughtful feedback! 🙏
As long as there are users like you who appreciate and value my work, I’ll keep improving the product continuously. 🚀
maakufx
254
maakufx 2025.11.07 13:22 
 

been running great for 6 weeks, giving an average of maybe 0.5% a day, then 1 loss and you get 70% down. maybe because it's friday? i would never know because i'm removing this on my account.

OMG FZE LLC
64718
Resposta do desenvolvedor Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.08 17:46
There are countless set files available, and I’ve already shared all possible combinations with you. Since your balance is relatively small, it’s unfortunately not possible to create a lower-risk setup for 300$. I’m still fully confident that you’ll continue using this powerful system. To show my commitment, I plan to cover your losses if you contact with me.
You can also view my live trading signals and see the overall performance of all users in the publicly shared spreadsheet. Thank you sincerely for your understanding and trust.
Tomi Luv
694
Tomi Luv 2025.11.03 02:59 
 

I took some time with the EA before this review. In the beginning we had a rough start. Huseyin has been very patient with me. I'm new to Mt5, it's been a learning curb and I'm far from done. (I still like MT4 better) he has been patient with my horrible choice of brokers since I live in USA. Bottom line is Huseyin customer service is amazing. The ea is on demo and has make 260 USD demo dollars in its first week or trading. I feel bad I need a set file for 8.1 with a horrible broker but I'm thankful he's willing to do it. I look forward to the day I can go live.

OMG FZE LLC
64718
Resposta do desenvolvedor Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.03 15:49
Wishing you continued success and steady profits! ❤️ I hope we can work together in the long run 🙏
hubergut
109
hubergut 2025.10.27 08:21 
 

Highly recommended to use this EA. The support is outstanding and very professional. I have already made some profits with "safe" settings. I am excited to have more updates and more profits with profitable settings. This EA is the number 1 in the market for me and an absolute 5star rating.

OMG FZE LLC
64718
Resposta do desenvolvedor Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.27 22:34
Thank you so much for the amazing 5-star review! 🌟 Your success is our priority, and I am here to support you every step of the way. Happy trading! ❤️❤️
junedkk
24
junedkk 2025.10.24 18:14 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

OMG FZE LLC
64718
Resposta do desenvolvedor Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.26 23:16
Thank you for your amazing feedback! 🚀 I’m happy to see you getting great results — even more powerful updates are on the way!
halil özarslan
82
halil özarslan 2025.10.23 05:30 
 

Foreks uzun yıllar boyunca karmaşadan uzak standartlarda gelir sağlıyorum. Ekranın başında takibe gerek kalmadan bitkilerin bir tanesi olmuş. Üreticinin hızlı etkileşimi ve anında yanıt vermesi kişiye özel dosyaların saklanması. Bu ea'nın ve üreticinin profesyonelliğidir. mutlaka bu benzersiz ea ile işlem yapılması önerilir

OMG FZE LLC
64718
Resposta do desenvolvedor Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.23 16:14
Teşekkür ederim kıymetli yorumun için 🙏 Bol kazançlar dilerim
Zhi Xian Lin
293
Zhi Xian Lin 2025.10.22 13:08 
 

I’ve been using this EA for about two weeks with the settings provided by the author. The account performance has been stable, and whenever I have any questions, the author is always willing to provide assistance.

OMG FZE LLC
64718
Resposta do desenvolvedor Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.23 16:13
Looking forward to hearing your profits in long term ❤️
Michal
269
Michal 2025.10.21 16:50 
 

Good evening, for me it's the best you can buy. Stable results, great support and simply a robot as it should be.

OMG FZE LLC
64718
Resposta do desenvolvedor Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.21 17:02
Thank you for your valuable review.🙏 I hope to keep improving this more and more for my clients’ stable results 🚀
Thomas Maehrel
723
Thomas Maehrel 2025.10.21 09:19 
 

I've been using it for a few days and so far everything is going well. The developer has created a set for my broker and has great after-sales customer service.

OMG FZE LLC
64718
Resposta do desenvolvedor Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.21 15:21
Wishing you continued success and steady profits! ❤️❤️
nobbie
51
nobbie 2025.10.15 22:10 
 

Well.. I've bought this EA about month ago. I started with 10k demo account at first, to get to know how it works and the logic of opening trades. After one week I've opened a live account at recommended broker and made a deposit. So, the EA have been working on my VPS since three weeks now. The most important for me is the right money management, to protect the funds on live account and.. surely I'm impressed. After one month I still have the demo and live accounts going together and the results for me are very good for now. The contact with Huseyin is also very good, he puts some new stuff everyday on chat and privat messages, like new set files for different instruments and using different indicators. There are also new updates coming, so.. yeah, I'm excited with the things to go on :-)

OMG FZE LLC
64718
Resposta do desenvolvedor Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.17 23:23
Thank you so much for your thoughtful and detailed feedback — I really appreciate it! ❤️
It’s great to hear that you took the time to test the EA properly and that both your demo and live results have been positive so far. the upcoming versions will bring even more exciting features and smarter improvements 🚀
Fabio Quantumless
307
Fabio Quantumless 2025.10.14 11:44 
 

I’ve been using this EA for a while now and I have to say — it’s easily one of the best experiences I’ve ever had on the MQL5 marketplace. The developer is not only extremely professional but also a genuinely kind and supportive person. He truly stands out as a rare pearl in this space. What really impressed me is how he provides personal settings for each user, carefully tuning the EA based on individual goals and broker conditions. He knows exactly how different brokers work, which makes a huge difference in performance and consistency. The support is simply amazing — fast, detailed, and always helpful. You can feel that he actually cares about his users’ success, not just selling a product. So far, this has been the best experience I’ve had in the entire MQL5 marketplace. I 100% recommend both the EA and the developer — true professionalism and passion combined!

OMG FZE LLC
64718
Resposta do desenvolvedor Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.17 23:22
Your feedback gives me even more motivation to keep improving and pushing the limits.
Thanks again for your trust and support — it’s a real pleasure to have you in the community ❤️
rojith
121
rojith 2025.10.13 02:49 
 

I just bought and used it for three week - one word, great. And as expected good support from developer to start using it. Thanks. Highly appreciate Huseyin Furkan Ozturk for your real time support.

OMG FZE LLC
64718
Resposta do desenvolvedor Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.13 16:09
Glad I could help. I hope you make all the profits you're hoping for ❤️
123
Responder ao comentário