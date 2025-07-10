VolumeHedger EA

Com o Volume Hedger EA

Graças à capacidade de definir uma estratégia de entrada usando um Indicador Personalizado, você não precisará mais comprar EAs adicionais!

Este EA é um algoritmo de trading avançado que combina a estratégia Martingale com hedge e gerenciamento inteligente de risco em mercados altamente voláteis. Em vez de tentar prever a direção da tendência, ele analisa o volume de negociação e realiza entradas com estratégias inteligentes. Com arquivos set adequados, pode alcançar resultados eficazes em instrumentos como Forex, Ouro, Ações e Cripto. Ele tem desempenho ainda melhor em instrumentos com movimentos bruscos ou tendências estáveis. O processo de negociação é executado por meio de um loop bidirecional acionado em um determinado limite de volume. Iniciar esse loop nas condições corretas reduz o risco e aumenta o potencial de lucro.

Abre posições sistematicamente nas direções Buy e Sell.

Quando o hedge é ativado, fecha posições mais antigas para minimizar perdas.

Se ocorrer slippage, ele detecta e ajusta adequadamente.

Após o primeiro loop, reanalisa o mercado para reduzir ainda mais o risco (o risco de perda diminui após o primeiro loop).

Saldo mínimo: 10$ (com arquivo set personalizado)

Alavancagem recomendada: 500x ou superior (entre em contato se for menor)

Faixa de spread: Qualquer

Velocidade do servidor: Qualquer (funciona bem mesmo com 500ms de latência)

A primeira operação inicia um loop. As regras do arquivo set se aplicam apenas a essa primeira operação. O loop termina somente quando o lucro é alcançado ou o limite de posições é atingido. Ele termina com o fechamento da última posição em lucro. No entanto, se a margem for insuficiente ou o limite de posições for atingido, ele fecha com prejuízo.

As configurações padrão foram preparadas para XAUUSD Conta Standard em PU! (depósito de $750, alavancagem 500x). Elas podem ser reconfiguradas para saldos menores. Para recomendações personalizadas sobre os arquivos set que você usará para BTCUSD, XAUUSD e instrumentos FX, entre em contato com o desenvolvedor. A capacidade de rodar em múltiplos gráficos ao mesmo tempo é um recurso aprimorado do EA. Você pode aumentar suas expectativas de lucro mensal.



Recursos do EA

Opções Avançadas de Trading:

Take Profit apenas para a primeira posição:

Defina um TP menor para a operação inicial para aumentar a chance de sucesso.

Defina o spread máximo para evitar execuções ruins.

Se o spread aumentar demais durante um loop, o EA pausa as negociações e retoma quando normaliza.

Se seu corretor aplicar slippage, ele detecta e atualiza automaticamente TP, SL e valores de preço das ordens ativas e pendentes.

Compatibilidade Multi Símbolo & Multi EA:

Se você quiser bloquear novas entradas enquanto houver uma posição aberta, forneça a lista de Magic Numbers a serem bloqueados (ex.: 12345,65431,34123).

Isso afeta apenas a primeira operação do loop. Também garante que as operações sejam abertas em sequência com outros EAs, minimizando o drawdown.

Versões futuras permitirão filtragem para que abrir uma posição Buy não bloqueie um Sell em outro símbolo.

Também será possível permitir ou bloquear comportamentos Buy->Buy ou Sell->Sell.

Magic Numbers Bloqueados: Impede a abertura de operações se houver uma operação aberta com Magic Number correspondente.

Permitido Apenas Direção de Reversão Abertura de operações baseada no tipo de posição

Permitido Apenas Mesma Direção : Abertura de operações baseada no tipo de posição

Proteção contra Ataques de Spoofing:

Este é um mecanismo de defesa desenvolvido para evitar manipulações direcionadas a traders algorítmicos no mercado Forex. Nem as bolsas centrais nem os corretores devem conhecer seus pontos exatos de saída. Esse recurso é essencial para robôs populares. Resultados de backtest podem não refletir o futuro devido à manipulação e às condições de mercado.



Oculta o nível real de TP: Impede que o corretor veja seu TP, reduzindo o risco de manipulação.

Aplica estratégia de saída oculta: Fecha a posição manualmente quando o preço atinge o alvo.

Proporciona um ambiente de negociação mais justo: Ajuda a concluir operações sem cair em armadilhas algorítmicas.

Gerencia slippage: Considera slippage em saídas rápidas. Em muitos casos, o slippage pode favorecer o trader. Essa proteção é uma grande vantagem em ambientes de baixa liquidez ou corretores agressivos.

Multiplicador Dinâmico de Volume:

Nosso objetivo é aumentar o número de operações — não o tamanho do lote — à medida que seu saldo cresce. Isso ajuda a evitar limites do corretor e facilita o gerenciamento e a liquidação das operações. Em ambientes com múltiplos EAs, recomenda-se usar o modo baseado em Equity.

Baseado no saldo

Baseado na equity

Observação: Ele memoriza o saldo inicial inteligente. Mesmo que a equity ou o saldo mudem devido a outras operações, ele continua usando o saldo inicial original para os cálculos de lote. Isso permite que você faça depósitos ou saques livremente.

Estratégias de Entrada de Posição:

Várias opções de estratégia de entrada são fornecidas para garantir que a primeira operação de um loop seja aberta no momento ideal. Como entrar quando a tendência é forte reduz o risco, as estratégias são projetadas com isso em mente.

Padrão de Candle + ATR

Indicador ADX

Indicador Personalizado

Usar cruzamento de segundo indicador: Permite entradas baseadas em cruzamentos de sinal de um segundo indicador personalizado, além das opções acima.

Você deve usar os parâmetros na seção “Segundo Indicador Personalizado”.

Indicador Personalizado - (Será sua estratégia especial): Você conhece um método melhor para detectar movimentos verticais em vez de horizontais? Tem um indicador para isso? Então use e teste! Você pode usar um indicador personalizado ou do marketplace — basta inserir o caminho correto.



Após selecionar seu indicador personalizado, você deve conhecer o Índice do Buffer. Normalmente, os valores na “Janela de Dados” representam os buffers do indicador e são ordenados como 0,1,2 etc. Para exceções, entre em contato com o desenvolvedor do indicador. O valor Shift representa de qual candle você deseja o sinal: 0 é o atual, 1 é o último candle fechado.

Controle de Permissões de Tempo:

A força da tendência varia ao longo do dia; você pode restringir a negociação a horários/dias específicos. Insira os dias a bloquear por número (ex.: 1,2,3,4,5,6,7) — 6 e 7 são sábado e domingo. Formato de hora: HH:MM–HH:MM (ex.: 03:30–21:30 ou 21:30–03:00)

Observação: O EA bloqueia a abertura da primeira operação nos primeiros 75 minutos de cada dia de negociação.

Configuração de Proteção de Gap:

Se ativado, o EA abre um hedge na direção oposta ao carregar posições durante o fim de semana. Isso evita perdas relacionadas a gaps na segunda-feira. Ele remove o hedge em um horário especificado e retoma de onde parou. Se o hedge fechar com lucro ou prejuízo, ele atualiza o TP e o SL da operação original adequadamente.

Isso permite incluir a sexta-feira nas permissões de dias úteis com segurança.

Temporizador de Resfriamento do Mercado:

Temporizadores de espera para evitar reentrada imediata após movimentos voláteis:

Temporizador Após Última Ordem Pendente:

Aguarda um certo número de candles (ex.: 6 candles no gráfico H1) após o fechamento da última operação.

Proteção de Feriados Bancários:

Períodos de feriados interrompem o equilíbrio entre compradores e vendedores e podem causar lateralização imprevisível. Você pode bloquear novos loops X dias antes ou depois dos feriados.

Exemplo: Bloquear negociações 2 dias antes ou depois de um feriado



O banco de dados de feriados inclui feriados de USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD e CNY de 2022 a 2026.

Ajuste Dinâmico de Pips:

Os valores de TP e Distância são ajustados automaticamente conforme as mudanças de preço do mercado. Especialmente ideal para XAUUSD. É útil para backtests de longo prazo.

Uma mudança de preço de 1% ao longo de 5 anos não corresponderá aos valores de pontos de hoje. Esse recurso responde como essas dinâmicas afetam os resultados.

Preço Base: Ponto de referência.

Intervalo de Preço: Limite de variação de preço (ex.: 200).

Percentual: Taxa de ajuste quando o limite é atingido (ex.: 10%).

Exemplo: Se o ouro subir de $3.000 para $3.300 e a Distância for 1.300 pontos com Percentual de 10%, ela será ajustada automaticamente para 1.430 pontos.

Fato interessante: Notei que o custo médio de produção do ouro é em torno de $1.600. O preço atual é cerca de $3.200 — uma diferença de $1.600. Quando defini um intervalo de preço de $200 e percentual de 13%, obtive o melhor valor.

Recomendações de Uso

Otimize os parâmetros de entrada para cada instrumento:

Ajuste a lista de tamanho de lote considerando a relação Distância e Take Profit Ative o “After Trade Timer” para dar ao mercado um descanso de 6–12 horas Ative o Multiplicador Dinâmico de Volume para crescimento composto Teste Pips Dinâmicos para correspondência de pips de longo prazo (para usuários avançados) Use o filtro de Feriados Bancários para evitar negociações em condições instáveis Instale o EA em múltiplos pares e use a lista de Magic bloqueados para aumentar a frequência de trades Use a lista de Magic permitidos com múltiplos arquivos set para aumentar os ganhos Tente ativar a Proteção de Gap para evitar gaps de fim de semana

Observação: O saldo mínimo necessário é exibido no gráfico.

Você pode ler meu blog sobre Prop firm (contas financiadas)



Sobre o Desenvolvedor

Ele possui mais de 10 anos em desenvolvimento de software. Como entusiasta de finanças e matemática, dedicou os últimos 3+ anos a robôs de trading algorítmico. Ele se orgulha dos muitos algoritmos e estratégias que criou. Ele tem a capacidade de construir estratégias algorítmicas a partir de qualquer indicador. Ele acredita que compartilhar robôs gratuitamente melhora ainda mais seu conhecimento e habilidades. Ele valoriza seu feedback e sugestões.