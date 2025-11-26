Market Anomalies EA

5

O Market Anomalies não é um sistema de curto prazo para especulação. Ele foi projetado para estabilidade a longo prazo e crescimento constante ao longo do tempo.

O Market Anomalies foi criado especificamente para  o USD/JPY  e seu comportamento de preço intradiário.
O sistema se baseia na análise de  movimentos direcionais intradiários  usando uma  ferramenta de reconhecimento de padrões  que desenvolvemos internamente, com foco em como o preço realmente se move, em vez de indicadores ou configurações excessivamente otimizadas. Os padrões utilizados existem no mercado USD/JPY há mais de  20 anos  e demonstram uma clara vantagem técnica e fundamental.

Sem Martingale. Sem Grid. Sem Médias. Construído para Crescimento a Longo Prazo com Gestão de Riscos Adequada.

O acesso à nossa comunidade privada está incluído na sua licença. Entre em contato conosco após a compra para receber seu convite.

Portfólio completo de desenvolvedores

O preço atual é válido apenas para um número limitado de cópias. Assim que se esgotarem, o preço aumentará.


O que torna este sistema tão confiável?

Este sistema é baseado em padrões de preços intradiários reais que existem no mercado USDJPY há mais de 25 anos.  
Esses padrões foram descobertos usando uma ferramenta especializada de análise de padrões intradiários que examina mais de 25 anos de dados históricos para encontrar movimentos direcionais repetidos com uma verdadeira vantagem estatística.

Em vez de usar indicadores ou parâmetros otimizados, o EA negocia os comportamentos intradiários reais que aparecem consistentemente neste mercado.  
Essa abordagem é extremamente rara entre os EAs para investidores individuais e confere ao sistema uma chance muito maior de manter o desempenho em negociações reais.

A lógica é minimamente otimizada e evita o ajuste de curvas.  
Dezesseis meses de negociação real mostraram que esses padrões têm um desempenho quase idêntico ao dos backtests, com uma curva de capital muito semelhante — o que é um dos sinais mais fortes de um sistema robusto.

Além dos padrões direcionais intradiários, o EA também inclui rompimentos intradiários e rompimentos importantes, aos quais o USDJPY historicamente responde excepcionalmente bem devido às suas fortes tendências de rompimento.


Características específicas da empresa de imóveis

Protetor de Extração

O EA inclui um mecanismo de proteção de capital integrado que monitora automaticamente seu drawdown diário.
Quando o limite predefinido é atingido, ele  fecha imediatamente todas as operações em aberto  e interrompe as negociações pelo resto do dia.
Esse recurso ajuda os traders a se manterem dentro das regras da corretora (por exemplo, um limite diário de 4 a 5%) e evita violações acidentais em contas com fundos.

Recurso de aleatorização

Para tornar cada operação única, o EA aplica uma pequena variação aleatória ao preço de entrada, ao momento da saída e à posição do stop-loss. 
Essas alterações são muito sutis e não afetam o desempenho geral da estratégia, mas garantem que cada usuário obtenha operações ligeiramente diferentes, o
que é perfeito para ambientes de negociação proprietária ou compartilhada.

Modo compatível com FIFO

Este EA inclui um modo de execução FIFO seguro opcional.
Quando ativado, o EA  fechará automaticamente a posição anterior antes de abrir uma nova  ,
garantindo que todas as negociações sigam as regras FIFO e permaneçam em conformidade com corretoras e empresas proprietárias regulamentadas nos EUA que exigem negociação FIFO.


AVISO

Se você busca um sistema que nunca perca ou que gere lucro todos os dias, este EA não é para você.
Este EA foi desenvolvido com base em expectativas realistas.

Haverá dias de prejuízo, semanas de prejuízo e até mesmo um mês de prejuízo.
Essa é a realidade do mercado financeiro.

Se você não consegue aceitar isso, um sistema de martingale ou grid pode ser mais adequado, embora esses geralmente resultem na perda total da conta.

Se você deseja um sistema de trading real com potencial a longo prazo, esta é a realidade que você precisa entender.
Quanto antes você aceitar isso, melhor será para sua jornada no trading.



               Configuração recomendada

Parâmetro Recomendação
Símbolo USD/JPY
Período de tempo Qualquer período de tempo
Saldo mínimo $ 200
Tipo de corretora
GMT +2/3
Nível de risco (contas de empresas proprietárias)
Baixo
Nível de risco (contas pessoais) Médio


GUIA DE INSTALAÇÃO:  Clique aqui


    Tipo de risco (manual):

    • Percentual de Risco Diário:  Perda máxima permitida (%) para um único dia de negociação.
    Tipo de risco (lote fixo):
    • Tamanho de lote fixo:  Defina o tamanho exato do lote que você deseja que o EA utilize em cada negociação.

    Parâmetros:

    • Comentário sobre a transação:  Defina seu próprio comentário exclusivo sobre a transação.
    • Número mágico:  Use seu próprio número mágico exclusivo. 
    • Informações do gráfico:  Defina como verdadeiro para exibir o drawdown diário, o lucro e outras informações. 
    • Gestor de Portfólio:   Defina o número de EAs (Expert Advisors) que utiliza na conta para distribuir o risco.
    • Tamanho da conta:  Defina este valor de acordo com o tamanho da sua conta, ou use 1 para basear o risco no saldo inicial, ou 0 para ajustar automaticamente o risco com base no patrimônio atual.  
    • Tipo de risco:  Defina o tipo de risco desejado.
    • Nível de risco (automático):  Defina o nível de risco desejado.
    • Risco (Manual):   Defina a perda máxima desejada em um único dia de negociação. 
    • Risco (Lote Fixo):  Defina o tamanho do lote fixo desejado.
    • Ativar protetor de drawdown:  Defina como verdadeiro para ativar o protetor de drawdown integrado.  
    • Drawdown Diário Máximo (%):  Defina o limite máximo de drawdown diário (ex.: 4%)  
    • Modo compatível com FIFO  :  Quando ativado, o EA sempre fechará a posição anterior antes de abrir uma nova, garantindo a compatibilidade com a regra FIFO.


    Lembrete sobre as regras das empresas de locação de imóveis:

    Este sistema pode manter posições durante períodos de alta volatilidade, incluindo notícias, pois a estratégia foi projetada para aproveitar os movimentos direcionais mais amplos que costumam ocorrer nesses momentos. Certifique-se de que  o tipo de conta da sua corretora permita  manter posições durante a divulgação de notícias (a FTMO oferece tipos de conta adequados).


    Corretoras suportadas:

    O "Market Anomalies EA" funciona com a maioria das corretoras que utilizam o fuso horário UTC+2 ou UTC+3.  

    Totalmente compatível com as principais corretoras, como IC Markets, FTMO, The5ers, FundedNext, Darwinex, Vantage e muitas outras, utilizando as mesmas configurações de horário do servidor.

    Se a sua corretora utiliza um fuso horário diferente, entre em contato comigo para obter mais informações.



    Comentários 10
    Isaac Brempong Oppong Mensah
    111
    Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.12.10 04:26 
     

    MA is a top notch EA, Jimmy is honest like His EA. He doesn't promise dreams but i bet you , you gonna get your peace of mind for long term when you this EA. Keep it up

    hubergut
    109
    hubergut 2025.12.09 22:07 
     

    Market Anomalies EA uses USDJPY patterns. Very promising EA. Jimmy is very honest about EA behaviour, settings and keeps the community updated. Perfect EA to diversify. Still a recommendation. Using it for prop- and real accounts.

    Todo Muhamit Schaft
    750
    Todo Muhamit Schaft 2025.12.03 16:00 
     

    Solid EA using real strategies and not some curve-fitted ones that only work temporarily. Also, Jimmy is a great guy who goes that extra mile for support. This EA is performing quite well so far.

    Filtro:
    Ukrit Khonglao
    387
    Ukrit Khonglao 2025.12.10 06:57 
     

    O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.12.10 09:49
    Happy you like it, Thanks!
    Isaac Brempong Oppong Mensah
    111
    Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.12.10 04:26 
     

    MA is a top notch EA, Jimmy is honest like His EA. He doesn't promise dreams but i bet you , you gonna get your peace of mind for long term when you this EA. Keep it up

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.12.10 09:48
    Thanks man, appreciate the review!
    hubergut
    109
    hubergut 2025.12.09 22:07 
     

    Market Anomalies EA uses USDJPY patterns. Very promising EA. Jimmy is very honest about EA behaviour, settings and keeps the community updated. Perfect EA to diversify. Still a recommendation. Using it for prop- and real accounts.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.12.09 23:43
    Thank you for the review!
    Todo Muhamit Schaft
    750
    Todo Muhamit Schaft 2025.12.03 16:00 
     

    Solid EA using real strategies and not some curve-fitted ones that only work temporarily. Also, Jimmy is a great guy who goes that extra mile for support. This EA is performing quite well so far.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.12.03 22:05
    Thank you man, appreciate it.
    Caique Moreno
    91
    Caique Moreno 2025.12.01 01:54 
     

    Market Anomalies EA is clean, reliable, and built on real USDJPY patterns. No gimmicks, no risky tricks — just solid execution. Jimmy is extremely participative and keeps the community updated daily, which creates a lot of trust. Perfect EA to diversify and smooth the overall performance.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.12.03 22:04
    Thank you for the review!
    Abdullah Uygar Tuna
    420
    Abdullah Uygar Tuna 2025.11.27 09:46 
     

    I appreciate Jimmy’s honesty and transparency. His EAs aren’t some get-rich-quick promise—he’s upfront about that—but he really puts in the time and work, and he’s built a solid long-term track record. I bought this EA on day one, and I think it’ll be a great addition to my portfolio, which is already running his other EA.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.11.27 09:54
    Thank you for the review :) Appreciate it
    DozerTrader
    94
    DozerTrader 2025.11.27 01:18 
     

    Heard a lot about Jimmy and his honest work, hard to come by nowadays. Looking forward to adding this to my portfolio. Glad to be able to hop onto this new launch, pretty sure it will be great!

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.11.27 01:19
    Happy to have you onboard :) Thank you for the review!
    Sjun
    146
    Sjun 2025.11.26 17:27 
     

    O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 17:33
    Thank you man for the review :)
    SEAN
    191
    SEAN 2025.11.26 14:36 
     

    I always give Jimmy 5 stars for user support – and he has absolutely earned it again. Even though I’ve only been working with him for about a month, he guides you like a patient teacher and a trustworthy old friend: quick, clear, honest, and always willing to go the extra mile. The community around his products is also refreshingly transparent – real buyers sharing real results, no hype, no fake accounts. Today is my first day running the EA live, so I’ll reserve the right to update this review once I have longer-term performance data. That said, I already feel extremely confident in my purchase for one simple reason: Jimmy refused to release the bot early, even when I (and others) were pushing him hard to do so. He only made it available once his own live signal was running smoothly and he felt 100% responsible for the results. In my book, that level of professionalism and sense of responsibility is incredibly rare. I’ve been a coder myself for many years, so I know every piece of software starts with room for improvement. What matters most to me is the developer behind it – someone who is solid, ethical, and continuously improving the product. Jimmy is exactly that kind of developer. No solicitation for good feedback, no pressure, no gimmicks – he simply believes that when the bot performs, the honest reviews will come naturally. I respect that immensely. Happy to say I made the right choice again by buying from him. Highly recommended. (Performance update to follow in the coming weeks/months.) Thank you, Jimmy!

    Update 12/4:

    I think recent Market is tough to trade. Of ~10 bots I used, Market Anomalies EA is the only making consistent profit right now.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 17:32
    Thank you so much for the kind words. Happy that some people notice the hard work behind this and the honesty I am providing.
    Ibrahim Siraz
    800
    Ibrahim Siraz 2025.11.26 13:17 
     

    O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 13:19
    Thanks for the review mate :) Yeah it is a very good addition to the "Prop Firm Gold EA".
    Responder ao comentário