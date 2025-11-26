Market Anomalies EA

Sem Martingale. Sem Grid. Sem Médias. Construído para Crescimento a Longo Prazo com Gestão de Riscos Adequada.

O Market Anomalies foi criado especificamente para o USD/JPY e seu comportamento de preço intradiário. O sistema se baseia na análise de movimentos direcionais intradiários usando uma ferramenta de reconhecimento de padrões que desenvolvemos internamente, com foco em como o preço realmente se move, em vez de indicadores ou configurações excessivamente otimizadas. Os padrões utilizados existem no mercado USD/JPY há mais de 20 anos e demonstram uma clara vantagem técnica e fundamental.

O Market Anomalies não é um sistema de curto prazo para especulação. Ele foi projetado para estabilidade a longo prazo e crescimento constante ao longo do tempo.

O acesso à nossa comunidade privada está incluído na sua licença. Entre em contato conosco após a compra para receber seu convite.

Portfólio completo de desenvolvedores

O preço atual é válido apenas para um número limitado de cópias. Assim que se esgotarem, o preço aumentará.





O que torna este sistema tão confiável?

Este sistema é baseado em padrões de preços intradiários reais que existem no mercado USDJPY há mais de 25 anos.

Esses padrões foram descobertos usando uma ferramenta especializada de análise de padrões intradiários que examina mais de 25 anos de dados históricos para encontrar movimentos direcionais repetidos com uma verdadeira vantagem estatística.



Em vez de usar indicadores ou parâmetros otimizados, o EA negocia os comportamentos intradiários reais que aparecem consistentemente neste mercado.

Essa abordagem é extremamente rara entre os EAs para investidores individuais e confere ao sistema uma chance muito maior de manter o desempenho em negociações reais.



A lógica é minimamente otimizada e evita o ajuste de curvas.

Dezesseis meses de negociação real mostraram que esses padrões têm um desempenho quase idêntico ao dos backtests, com uma curva de capital muito semelhante — o que é um dos sinais mais fortes de um sistema robusto.



Além dos padrões direcionais intradiários, o EA também inclui rompimentos intradiários e rompimentos importantes, aos quais o USDJPY historicamente responde excepcionalmente bem devido às suas fortes tendências de rompimento.





Características específicas da empresa de imóveis



Protetor de Extração O EA inclui um mecanismo de proteção de capital integrado que monitora automaticamente seu drawdown diário.

Quando o limite predefinido é atingido, ele fecha imediatamente todas as operações em aberto e interrompe as negociações pelo resto do dia.

Esse recurso ajuda os traders a se manterem dentro das regras da corretora (por exemplo, um limite diário de 4 a 5%) e evita violações acidentais em contas com fundos.

Recurso de aleatorização

Para tornar cada operação única, o EA aplica uma pequena variação aleatória ao preço de entrada, ao momento da saída e à posição do stop-loss.

Essas alterações são muito sutis e não afetam o desempenho geral da estratégia, mas garantem que cada usuário obtenha operações ligeiramente diferentes, o

que é perfeito para ambientes de negociação proprietária ou compartilhada.

Modo compatível com FIFO

Este EA inclui um modo de execução FIFO seguro opcional.

Quando ativado, o EA fechará automaticamente a posição anterior antes de abrir uma nova ,

garantindo que todas as negociações sigam as regras FIFO e permaneçam em conformidade com corretoras e empresas proprietárias regulamentadas nos EUA que exigem negociação FIFO.





AVISO

Se você busca um sistema que nunca perca ou que gere lucro todos os dias, este EA não é para você.

Este EA foi desenvolvido com base em expectativas realistas.

Haverá dias de prejuízo, semanas de prejuízo e até mesmo um mês de prejuízo.

Essa é a realidade do mercado financeiro.

Se você não consegue aceitar isso, um sistema de martingale ou grid pode ser mais adequado, embora esses geralmente resultem na perda total da conta.

Se você deseja um sistema de trading real com potencial a longo prazo, esta é a realidade que você precisa entender.

Quanto antes você aceitar isso, melhor será para sua jornada no trading.