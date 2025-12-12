EA Game Changer mt5

O Game Change EA é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado no indicador Game Changer. Vende automaticamente sempre que se forma um ponto vermelho e continua na direção de venda até que apareça um X amarelo, o que sinaliza um possível fim da tendência. A mesma lógica se aplica às negociações de compra. Quando aparece um ponto azul, o EA começa a comprar e fechará o ciclo de compra assim que for detetado um X amarelo.
Este EA é adequado para qualquer par de moedas e qualquer período de tempo, no entanto, tem um desempenho excepcionalmente bom em instrumentos com uma forte tendência, como o XAUUSD no período de tempo M15.

Os resultados em tempo real podem ser vistos aqui.

Contate-me imediatamente após a compra para obter um bônus pessoal!

Configurações e manual aqui

  CONFIGURAÇÕES

  • Open new series – true/false - início de uma nova série de encomendas
  • Trade Buy - permitir que o EA compre
  • Trade Sell - permitir que o EA venda
  • Support manual orders – true/false – permitir que a EA controle as ordens manuais
  • Use hedge - Permitir que o EA opere em ambos os sentidos (compra e venda). Se falso, apenas será permitida uma direção de negociação.
  • Max Orders – a quantidade máxima de encomendas permitida.
  • Order Comment – a descrição do nome do sistema
  • Start lots – o lote inicial mínimo
  • Use Money Management – true/false -  Utilização do cálculo automático de lotes: verdadeiro ou falso?
  • Autolot. Free margin for each 0.01 lot - a quantidade de margem livre para abertura de cada lote de 0,01
  • Lot multiplier – o multiplicador de lote para os seguintes pedidos
  • Max lot – o tamanho máximo do lote permitido
  • Real TP points (0 – not use) – TO real, o corretor pode ver - em pontos
  • Virtual TP points (0 – not use) – TP virtual, a corretora não consegue ver – em pontos
  • Real SL points (0 – not use) – SL real, o corretor pode ver - em pontos
  • Virtual SL points (0 – not use) – SL virtual, o corretor não o pode ver – em pontos
  • Use Real Trail (false: virtual) true/false – O uso de rasto real permite ao corrector ver o rasto verdadeiro; caso contrário, o corretor falso não consegue ver.
  • Trail Start points (0 – not use) – Quantos pips de lucro são necessários antes que o trailing stop seja acionado? (0 = trailing off)
  • Trail Step points – Após o trailing stop ser ativado, o stop loss move-se a cada X pips que o preço avança.
  • Close from reverse signal – true/false – Verdadeiro/Falso – se verdadeiro, o EA será fechado se o sinal/tendência mudar.
  • Max spread (0 – not use) – a dispersão máxima permitida
  • Start Hour – A hora a que o EA deve iniciar, de acordo com o Broker Market Watch.
  • End Hour - A hora a que o EA deve terminar, de acordo com o Broker Market Watch.
  • DD Reduction Algoritm - O algoritmo de redução de drawdown funciona da seguinte forma: a última ordem com lucro será fechada juntamente com a primeira ordem.
  • Number order for DD Reduction Algoritm - A partir de que ordem é ativado o algoritmo de redução de drawdown.
  • Percent profit for DD Reduction Algoritm - Percentagem de lucro ao fechar ordens no modo de redução de drawdown.
  • Draw on-off – true/false – Apresentar ou não os rótulos de lucro no gráfico.
  • Next is font settings - A seguir, as definições de fonte.
  • Pause between orders (min 0 – not use) – quantidade de minutos de pausa entre encomendas
  • Magic - é um número especial que a EA atribui às suas ordens.
  • Fix distance - distância fixa entre encomendas em pontos
  • Order dinamic distance - A partir de que ordem será aplicada a distância dinâmica?
  • Dinamic distance start - o valor inicial para a distância dinâmica em pontos
  • Distance multiplier - o multiplicador dinâmico de distância
  • Next:  Panel Parameters - A seguir: Parâmetros do painel



Arhyel Mshelia
394
Arhyel Mshelia 2025.12.22 12:03 
 

Another amazing product from Strukov it's really a game changer less DD excellent trend following with the right setting and guidance from the author you will definitely be glad you bought it

junior Cezar Sampayouf
142
junior Cezar Sampayouf 2025.12.17 21:40 
 

It is a very good expert like Gold stuff and other products of Author(Mr Vasiliy), it is perfectly compatible with the Game Changer indicator. I put it on test with $1000, it has made $190 in these 2 days. I think if you can add another option to input (the ea setting), it will reduce the drawdown and make it work better. That is, close all positions when the indicator shows the cross sign, meaning it enters neutral or no trade mode. It is true that it will cause our position hit SL, but it recovers the loss very quickly and it also consume less drawdown.

