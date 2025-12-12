EA Game Changer mt5
- Experts
- Vasiliy Strukov
- Versão: 2.0
- Atualizado: 23 dezembro 2025
- Ativações: 5
O Game Change EA é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado no indicador Game Changer. Vende automaticamente sempre que se forma um ponto vermelho e continua na direção de venda até que apareça um X amarelo, o que sinaliza um possível fim da tendência. A mesma lógica se aplica às negociações de compra. Quando aparece um ponto azul, o EA começa a comprar e fechará o ciclo de compra assim que for detetado um X amarelo.
Este EA é adequado para qualquer par de moedas e qualquer período de tempo, no entanto, tem um desempenho excepcionalmente bom em instrumentos com uma forte tendência, como o XAUUSD no período de tempo M15.
Os resultados em tempo real podem ser vistos aqui.
Contate-me imediatamente após a compra para obter um bônus pessoal!
Configurações e manual aqui
CONFIGURAÇÕES
- Open new series – true/false - início de uma nova série de encomendas
- Trade Buy - permitir que o EA compre
- Trade Sell - permitir que o EA venda
- Support manual orders – true/false – permitir que a EA controle as ordens manuais
- Use hedge - Permitir que o EA opere em ambos os sentidos (compra e venda). Se falso, apenas será permitida uma direção de negociação.
- Max Orders – a quantidade máxima de encomendas permitida.
- Order Comment – a descrição do nome do sistema
- Start lots – o lote inicial mínimo
- Use Money Management – true/false - Utilização do cálculo automático de lotes: verdadeiro ou falso?
- Autolot. Free margin for each 0.01 lot - a quantidade de margem livre para abertura de cada lote de 0,01
- Lot multiplier – o multiplicador de lote para os seguintes pedidos
- Max lot – o tamanho máximo do lote permitido
- Real TP points (0 – not use) – TO real, o corretor pode ver - em pontos
- Virtual TP points (0 – not use) – TP virtual, a corretora não consegue ver – em pontos
- Real SL points (0 – not use) – SL real, o corretor pode ver - em pontos
- Virtual SL points (0 – not use) – SL virtual, o corretor não o pode ver – em pontos
- Use Real Trail (false: virtual) true/false – O uso de rasto real permite ao corrector ver o rasto verdadeiro; caso contrário, o corretor falso não consegue ver.
- Trail Start points (0 – not use) – Quantos pips de lucro são necessários antes que o trailing stop seja acionado? (0 = trailing off)
- Trail Step points – Após o trailing stop ser ativado, o stop loss move-se a cada X pips que o preço avança.
- Close from reverse signal – true/false – Verdadeiro/Falso – se verdadeiro, o EA será fechado se o sinal/tendência mudar.
- Max spread (0 – not use) – a dispersão máxima permitida
- Start Hour – A hora a que o EA deve iniciar, de acordo com o Broker Market Watch.
- End Hour - A hora a que o EA deve terminar, de acordo com o Broker Market Watch.
- DD Reduction Algoritm - O algoritmo de redução de drawdown funciona da seguinte forma: a última ordem com lucro será fechada juntamente com a primeira ordem.
- Number order for DD Reduction Algoritm - A partir de que ordem é ativado o algoritmo de redução de drawdown.
- Percent profit for DD Reduction Algoritm - Percentagem de lucro ao fechar ordens no modo de redução de drawdown.
- Draw on-off – true/false – Apresentar ou não os rótulos de lucro no gráfico.
- Next is font settings - A seguir, as definições de fonte.
- Pause between orders (min 0 – not use) – quantidade de minutos de pausa entre encomendas
- Magic - é um número especial que a EA atribui às suas ordens.
- Fix distance - distância fixa entre encomendas em pontos
- Order dinamic distance - A partir de que ordem será aplicada a distância dinâmica?
- Dinamic distance start - o valor inicial para a distância dinâmica em pontos
- Distance multiplier - o multiplicador dinâmico de distância
- Next: Panel Parameters - A seguir: Parâmetros do painel
Another amazing product from Strukov it's really a game changer less DD excellent trend following with the right setting and guidance from the author you will definitely be glad you bought it