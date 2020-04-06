TAKI Forex Blade audusd smc choch
- Experts
- Damiem Marchand De Campos
- Versão: 4.0
- Atualizado: 13 dezembro 2025
- Ativações: 10
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso.
Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo AUDUSD, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5.
Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos.
O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do preço, sua força e tendência, aguardando pacientemente as melhores oportunidades para fazer seu trabalho com extrema precisão.
O EA se baseia nas estratégias SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) e também usa muitos indicadores nativos e proprietários.
Principais recursos:
Esse EA analisa continuamente o movimento do preço e, quando identifica as melhores oportunidades, envia uma única ordem limitada, abrindo assim uma posição.
Cada posição tem um alvo fixo e um stop loss fixo definidos desde o início.
O lote também é calculado e determinado automaticamente a partir das entradas.
Segurança sempre: Esse EA é muito SEGURO, pois NÃO usa estratégias de Grid, Martingale ou Hedge. Todas as negociações têm apenas uma entrada por negociação e são protegidas por um stop loss rígido.
Esse EA é extremamente RESILIENTE a NOTÍCIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou a qualquer outro movimento abrupto de preços. Você não precisa fazer nada, o EA se protege sozinho.
Três modos de operação:
Lote fixo: você pode inserir o lote fixo desejado nas entradas.
Lucro fixo: você pode inserir o valor do lucro em dólares americanos desejado nas entradas. Esse valor será fixo e o lote será calculado automaticamente.
AutoLot: você pode inserir a porcentagem do saldo que será usada como lucro alvo nas entradas.
Como instalar:
- Faça o download desse EA,
- Certifique-se de que todos os pares (AUDUSD) estejam no Market Watch (Ctrl+M),
- Tenha o gráfico (AUDUSD) no período H1,
- Coloque esse EA no gráfico (AUDUSD),
- Verifique e ajuste os parâmetros conforme mostrado abaixo,
- Clique em OK para ativar,
- Pronto!
INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se você quiser personalizar, há estes parâmetros:
- [#01] Número mágico,
- [#02] Modo de operação (lote fixo ou lucro fixo ou AutoLot),
- --- Se [#02] for Lote Fixo,
- --- Se [#02] for Lucro Fixo (USD),
- --- Se [#02] for Lote Automático,
- [#06] Comentário,
- [#07] Sufixo,
- [#08] Quantidade máxima de posições (1 ou 2),
- [#09] Estratégia nº 1 (ativada ou desativada),
- [#10] Estratégia nº 2 (ativada ou desativada).
Tenho o compromisso de otimizar e aprimorar continuamente todos os meus EAs para proporcionar a você e a mim a melhor experiência de negociação possível. Você receberá todas as ATUALIZAÇÕES GRATUITAMENTE e eu também acrescentarei novos recursos ao EA com base nas sugestões dos clientes.
A principal estratégia deste especialista é a - SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) - de Richard Wyckoff.
A técnica de SMC Mudança de Caracter é uma abordagem avançada utilizada na análise dos mercados financeiros, especialmente no estudo do comportamento institucional e das mudanças estruturais na ação dos preços. O seu principal objetivo é identificar transições-chave entre as fases do mercado, ajudando a compreender quando a estrutura dominante de oferta e demanda começa a mudar.
FUNDAMENTOS CONCEITUAIS
A base da técnica SMC Mudança de Caracter reside na observação da dinâmica dos preços e volumes que indicam uma ruptura na estrutura atual. Essa mudança reflete a transição entre o controle do comprador e do vendedor, marcando um ponto decisivo para o início de um novo ciclo de mercado. O método visa detectar esses desequilíbrios com precisão para antecipar possíveis reversões ou continuações de tendências.
CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO
Uma SMC Mudança de Caracter é identificada quando há uma clara violação dos níveis estruturais anteriores, como máximas e mínimas significativas. Essa análise requer atenção à sequência lógica dos movimentos, considerando o contexto do mercado e a confirmação do deslocamento da liquidez. O objetivo é reconhecer a alteração no comportamento institucional de forma objetiva e consistente com a ação dos preços.
APLICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO
Na prática, a técnica SMC Mudança de Caracter é aplicada para refinar pontos estratégicos de entrada e saída dentro de uma estrutura de mercado. Ela auxilia na leitura contextual das tendências e na distinção entre correções temporárias e mudanças direcionais genuínas. Sua eficácia depende da capacidade do analista de interpretar o contexto estrutural e alinhar a leitura técnica com o fluxo predominante do mercado.
Este especialista também usa uma cesta de indicadores como base, sendo o principal um indicador único e exclusivo, criado e otimizado pelo desenvolvedor.