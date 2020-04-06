TAKI Forex Blade audusd smc choch

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso.





Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo AUDUSD, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5.

Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos.

O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do preço, sua força e tendência, aguardando pacientemente as melhores oportunidades para fazer seu trabalho com extrema precisão.

O EA se baseia nas estratégias SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) e também usa muitos indicadores nativos e proprietários.





LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242





Principais recursos:

Esse EA analisa continuamente o movimento do preço e, quando identifica as melhores oportunidades, envia uma única ordem limitada, abrindo assim uma posição.

Cada posição tem um alvo fixo e um stop loss fixo definidos desde o início.

O lote também é calculado e determinado automaticamente a partir das entradas.

Segurança sempre: Esse EA é muito SEGURO, pois NÃO usa estratégias de Grid, Martingale ou Hedge. Todas as negociações têm apenas uma entrada por negociação e são protegidas por um stop loss rígido.

Esse EA é extremamente RESILIENTE a NOTÍCIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou a qualquer outro movimento abrupto de preços. Você não precisa fazer nada, o EA se protege sozinho.





Três modos de operação:



Lote fixo: você pode inserir o lote fixo desejado nas entradas.

Lucro fixo: você pode inserir o valor do lucro em dólares americanos desejado nas entradas. Esse valor será fixo e o lote será calculado automaticamente.

AutoLot: você pode inserir a porcentagem do saldo que será usada como lucro alvo nas entradas.





Como instalar:

Faça o download desse EA, Certifique-se de que todos os pares (AUDUSD) estejam no Market Watch (Ctrl+M), Tenha o gráfico (AUDUSD) no período H1, Coloque esse EA no gráfico (AUDUSD), Verifique e ajuste os parâmetros conforme mostrado abaixo, Clique em OK para ativar, Pronto!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se você quiser personalizar, há estes parâmetros:

[#01] Número mágico,

[#02] Modo de operação (lote fixo ou lucro fixo ou AutoLot),

--- Se [#02] for Lote Fixo,

--- Se [#02] for Lucro Fixo (USD),

--- Se [#02] for Lote Automático,

[#06] Comentário,

[#07] Sufixo,

[#08] Quantidade máxima de posições (1 ou 2),

[#09] Estratégia nº 1 (ativada ou desativada),

[#10] Estratégia nº 2 (ativada ou desativada).





Tenho o compromisso de otimizar e aprimorar continuamente todos os meus EAs para proporcionar a você e a mim a melhor experiência de negociação possível. Você receberá todas as ATUALIZAÇÕES GRATUITAMENTE e eu também acrescentarei novos recursos ao EA com base nas sugestões dos clientes.





A principal estratégia deste especialista é a - SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) - de Richard Wyckoff.





A técnica de SMC Mudança de Caracter é uma abordagem avançada utilizada na análise dos mercados financeiros, especialmente no estudo do comportamento institucional e das mudanças estruturais na ação dos preços. O seu principal objetivo é identificar transições-chave entre as fases do mercado, ajudando a compreender quando a estrutura dominante de oferta e demanda começa a mudar.





FUNDAMENTOS CONCEITUAIS

A base da técnica SMC Mudança de Caracter reside na observação da dinâmica dos preços e volumes que indicam uma ruptura na estrutura atual. Essa mudança reflete a transição entre o controle do comprador e do vendedor, marcando um ponto decisivo para o início de um novo ciclo de mercado. O método visa detectar esses desequilíbrios com precisão para antecipar possíveis reversões ou continuações de tendências.





CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO

Uma SMC Mudança de Caracter é identificada quando há uma clara violação dos níveis estruturais anteriores, como máximas e mínimas significativas. Essa análise requer atenção à sequência lógica dos movimentos, considerando o contexto do mercado e a confirmação do deslocamento da liquidez. O objetivo é reconhecer a alteração no comportamento institucional de forma objetiva e consistente com a ação dos preços.





APLICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO

Na prática, a técnica SMC Mudança de Caracter é aplicada para refinar pontos estratégicos de entrada e saída dentro de uma estrutura de mercado. Ela auxilia na leitura contextual das tendências e na distinção entre correções temporárias e mudanças direcionais genuínas. Sua eficácia depende da capacidade do analista de interpretar o contexto estrutural e alinhar a leitura técnica com o fluxo predominante do mercado.





Este especialista também usa uma cesta de indicadores como base, sendo o principal um indicador único e exclusivo, criado e otimizado pelo desenvolvedor.



