TAKI Forex Blade audusd smc choch

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel.





Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole AUDUSD, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5.

Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années.

L'EA fonctionne comme un chasseur, un sniper, analysant le mouvement du prix, sa force et sa tendance, attendant patiemment les meilleures opportunités pour faire son travail avec une extrême précision.

L'EA est basé sur les stratégies SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) et utilise également de nombreux indicateurs natifs et propriétaires.





Caractéristiques principales :

Cet EA analyse en permanence l'évolution des prix et lorsqu'il identifie les meilleures opportunités, il envoie un ordre limité unique, ouvrant ainsi une position.

Chaque position a un objectif et un stop loss fixes définis dès le départ.

Le lot est également calculé et déterminé automatiquement à partir des données d'entrée.

Sécurité permanente : Cet EA est très SÛR, il n'utilise PAS les stratégies Grid, Martingale ou Hedge. Tous les trades n'ont qu'une seule entrée par trade et sont protégés par un stop loss dur.

Cet EA est très RESILIENT aux NOUVELLES à fort impact (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou à tout autre mouvement de prix brusque. Vous n'avez rien à faire, l'EA se protège tout seul.





Trois modes de fonctionnement :



Lot fixe : vous pouvez saisir le lot fixe souhaité dans les champs de saisie.

Bénéfice fixe : vous pouvez saisir le montant du bénéfice souhaité en USD dans les champs de saisie. Ce montant sera fixe et le lot sera calculé automatiquement.

AutoLot : vous pouvez saisir le pourcentage du solde qui sera utilisé comme bénéfice cible dans les champs de saisie.





Comment l'installer :

Téléchargez cet EA, Assurez-vous que toutes les paires (AUDUSD) sont dans le Market Watch (Ctrl+M), Ayez le graphique (AUDUSD) sur l'échelle de temps H1, Placez cet EA sur le graphique (AUDUSD), Vérifiez et ajustez les paramètres comme indiqué ci-dessous, Cliquez sur OK pour activer, C'est fait !





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si vous voulez personnaliser, il y a ces paramètres :

[#01] Nombre magique,

[#02] Mode de fonctionnement (lot fixe ou profit fixe ou AutoLot),

--- Si [#02] est Lot fixe,

--- Si [#02] est Profit fixe (USD),

--- Si [#02] est AutoLot,

[#06] Commentaire,

[#07] Suffixe,

[#08] Nombre maximal de positions (1 ou 2),

[#09] Stratégie n° 1 (activée ou désactivée),

[#10] Stratégie n° 2 (activée ou désactivée).





Je m'engage à optimiser et à améliorer continuellement tous mes EAs afin de vous offrir, ainsi qu'à moi, la meilleure expérience de trading possible. Vous recevrez toutes les mises à jour gratuitement et j'ajouterai également de nouvelles fonctionnalités à l'EA en fonction des suggestions de mes clients.





La stratégie principale de cet expert est le - SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) - de Richard Wyckoff.





La technique du changement de character SMC est une approche avancée utilisée dans l'analyse des marchés financiers, en particulier pour étudier le comportement institutionnel et les changements structurels dans l'évolution des prix. Son objectif principal est d'identifier les transitions clés entre les phases du marché, afin de comprendre quand la structure dominante de l'offre et de la demande commence à changer.





FONDEMENTS CONCEPTUELS

La technique SMC Change of Character repose sur l'observation de la dynamique des prix et des volumes qui indique une rupture dans la structure actuelle. Ce changement reflète la transition entre le contrôle des acheteurs et celui des vendeurs, marquant un point décisif pour le début d'un nouveau cycle de marché. La méthode vise à détecter précisément ces déséquilibres afin d'anticiper les inversions potentielles ou la poursuite des tendances.





CRITÈRES D'IDENTIFICATION

Un changement de structure est identifié lorsqu'il y a une violation claire des niveaux structurels précédents, tels que des hauts et des bas significatifs. Cette analyse nécessite de prêter attention à la séquence logique des mouvements, en tenant compte du contexte du marché et de la confirmation du déplacement de la liquidité. L'objectif est de reconnaître l'altération du comportement institutionnel de manière objective et cohérente avec l'évolution des prix.





APPLICATION ET INTERPRÉTATION

Dans la pratique, la technique SMC Change of Character est appliquée pour affiner les points d'entrée et de sortie stratégiques au sein d'une structure de marché. Elle aide à la lecture contextuelle des tendances et à distinguer les corrections temporaires des véritables changements de direction. Son efficacité dépend de la capacité de l'analyste à interpréter le contexte structurel et à aligner la lecture technique sur le flux dominant du marché.





Cet expert utilise également un panier d'indicateurs comme base, dont le principal est un indicateur unique et exclusif, créé et optimisé par le développeur.



