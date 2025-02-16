Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso.





Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo EURUSD, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5.

Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos.

O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do preço, sua força e tendência, aguardando pacientemente as melhores oportunidades para fazer seu trabalho com extrema precisão.

O EA se baseia nas estratégias MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD) e também usa muitos indicadores nativos e proprietários.





Principais recursos:

Esse EA analisa continuamente o movimento do preço e, quando identifica as melhores oportunidades, envia uma única ordem limitada, abrindo assim uma posição.

Cada posição tem um alvo fixo e um stop loss fixo definidos desde o início.

O lote também é calculado e determinado automaticamente a partir das entradas.

Segurança sempre: Esse EA é muito SEGURO, pois NÃO usa estratégias de Grid, Martingale ou Hedge. Todas as negociações têm apenas uma entrada por negociação e são protegidas por um stop loss rígido.

Esse EA é extremamente RESILIENTE a NOTÍCIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou a qualquer outro movimento abrupto de preços. Você não precisa fazer nada, o EA se protege sozinho.





Como instalar:

Faça o download desse EA, Certifique-se de que todos os pares (EURUSD) estejam no Market Watch (Ctrl+M), Tenha o gráfico (EURUSD) no período H1, Coloque esse EA no gráfico (EURUSD), Verifique e ajuste os parâmetros conforme mostrado abaixo, Clique em OK para ativar, Pronto!

Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo GBPUSD, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5. Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos. O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do preço, sua força e tendência, aguardando pacientemente as melhores oportunidades para fazer seu trabalho com extrema precisão. O EA se baseia nas estratégias ICT INNER CIRCLE TRADING e também usa muitos indicadores nativos e proprietários.



Principais recursos: Esse EA analisa continuamente o movimento do preço e, quando identifica as melhores oportunidades, envia uma única ordem limitada, abrindo assim uma posição. Cada posição tem um Take Profit (TP) fixo e um Stop Loss (SL) fixo definidos desde o início. O lote também é calculado e determinado automaticamente a partir das entradas. Segurança sempre: Esse EA é muito SEGURO, pois NÃO usa estratégias de Grid, Martingale ou Hedge. Todas as negociações têm apenas uma entrada por negociação e são protegidas por um stop loss rígido. Esse EA é extremamente RESILIENTE a NOTÍCIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou a qualquer outro movimento abrupto de preços. Você não precisa fazer nada, o EA se protege sozinho.

Três modos de operação:

Lote fixo: você pode inserir o lote fixo desejado nas entradas. Lucro fixo: você pode inserir o valor do lucro em dólares americanos desejado nas entradas. Esse valor será fixo e o lote será calculado automaticamente. AutoLot: você pode inserir a porcentagem do saldo que será usada como lucro alvo nas entradas.

Como instalar: Faça o download desse EA, Certifique-se de que todos os pares (GBPUSD) estejam no Market Watch (Ctrl+M), Tenha o gráfico (GBPUSD) no período H1, Coloque esse EA no gráfico (GBPUSD), Verifique e ajuste os parâmetros conforme mostrado abaixo, Clique em OK para ativar, Pronto!

INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se você quiser personalizar, há estes parâmetros: [#01] Número mágico,

[#02] Modo de operação (lote fixo ou lucro fixo ou AutoLot),

--- Se [#02] for Lote Fixo,

--- Se [#02] for Lucro Fixo (USD),

--- Se [#02] for Lote Automático,

[#06] Comentário,

[#07] Sufixo,

[#08] Quantidade máxima de posições (1 ou 2),

[#09] Estratégia nº 1 (ativada ou desativada),

[#10] Estratégia nº 2 (ativada ou desativada).





Tenho o compromisso de otimizar e aprimorar continuamente todos os meus EAs para proporcionar a você e a mim a melhor experiência de negociação possível. Você receberá todas as ATUALIZAÇÕES GRATUITAMENTE e eu também acrescentarei novos recursos ao EA com base nas sugestões dos clientes.





A principal estratégia desse especialista é - MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD) - de Gerald Appel





A convergência/divergência da média móvel (MACD) é um indicador técnico que ajuda os investidores a identificar tendências de preço, medir o momentum da tendência e identificar pontos de entrada para compra ou venda. O MACD é um indicador de momentum de acompanhamento de tendências que mostra a relação entre duas médias móveis exponenciais (EMAs) do preço de um título.

O indicador MACD é uma coleção de três séries temporais calculadas a partir de dados históricos de preços, na maioria das vezes o preço de fechamento. Essas três séries são: a série MACD propriamente dita, a série SIGNAL ou AVERAGE e a série DIVERGENCE, que é a diferença entre as duas. A série MACD é a diferença entre uma média móvel exponencial (EMA) RÁPIDA (período curto) e uma EMA LENTA (período mais longo) da série de preços. A série média é uma EMA da própria série MACD.





CROSSOVER DE LINHA DE SINAL

Um “cruzamento de linha de sinal” ocorre quando as linhas MACD e média se cruzam, ou seja, quando a divergência (o gráfico de barras) muda de sinal. A interpretação padrão desse evento é uma recomendação de compra se a linha MACD cruzar a linha média para cima (um cruzamento de “alta”) ou de venda se cruzar a linha média para baixo (um cruzamento de “baixa”). Esses eventos são considerados como indicações de que a tendência da ação está prestes a se acelerar na direção do cruzamento.





CROSSOVER ZERO

Um evento de “crossover zero” ocorre quando a série MACD muda de sinal, ou seja, a linha MACD cruza o eixo horizontal zero. Isso acontece quando não há diferença entre as EMAs rápida e lenta da série de preços. Uma mudança de MACD positivo para negativo é interpretada como “baixa”, e de negativo para positivo como “alta”. Os cruzamentos de zero fornecem evidência de uma mudança na direção de uma tendência, mas menos confirmação de seu momentum do que um cruzamento de linha de sinal.





DIVERGÊNCIA

Uma “divergência positiva” ou “divergência de alta” ocorre quando o preço faz uma nova mínima, mas o MACD não confirma com uma nova mínima própria. Uma “divergência negativa” ou “divergência de baixa” ocorre quando o preço faz uma nova máxima, mas o MACD não confirma com uma nova máxima própria. Uma divergência com relação ao preço pode ocorrer na linha MACD e/ou no histograma MACD.





SINAIS FALSOS

Como qualquer algoritmo de previsão, o MACD pode gerar sinais falsos. Um falso positivo, por exemplo, seria um cruzamento de alta seguido de um declínio repentino em uma ação. Um falso negativo seria uma situação em que houvesse um cruzamento de baixa, mas a ação acelerasse repentinamente para cima.

Uma estratégia prudente pode ser aplicar um filtro aos cruzamentos de linha de sinal para garantir que eles sejam mantidos. Um exemplo de filtro de preço seria comprar se a linha MACD romper acima da linha de sinal e depois permanecer acima dela por três dias. Como em qualquer estratégia de filtragem, isso reduz a probabilidade de sinais falsos, mas aumenta a frequência de lucros perdidos.





Esse especialista também usa uma cesta de indicadores como base, sendo o principal deles um indicador único e exclusivo, criado e otimizado pelo desenvolvedor.



